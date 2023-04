Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!18:33

Tre punti che portano il Bologna all'ottavo posto con 43 lunghezze superando la Fiorentina. L'Atalanta vede sfumare l'opportunità di agganciare il quarto posto rimanendo a 48 punti.18:33

Vince il Bologna una partita dove l'Atalanta tiene palla per lunghi tratti, ma non riesce mai a superare il muro eretto dagli emiliani. La squadra di Motta si porta in vantaggio in avvio di ripresa con Sansone e nel finale trova il raddoppio in contropiede con Orsolini.18:33

90'+4' Fine partita: ATALANTA - BOLOGNA 0-2.18:25

90'+4' Conclusione di Muriel dal limite, Skorupski smanaccia.18:24

90'+2' Ferguson scucchiaia per Posch, conclusione con il destro. Palla a lato.18:22

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.18:20

86' GOL! Atalanta - BOLOGNA 0-2! Rete di Orsolini. Zirkzee apre per Orsolini, l'esterno dalla destra prende palla, rientra sul sinistro e la mette all'angolo.



84' Sostituzione nel Bologna, entra Medel per Moro.18:14

81' Cartellino giallo per Orsolini per essersi tolto la maglia per aver esultato.18:12

81' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Zirkzee penetra in area e calcia angolato, Musso respinge e Orsolini da due passi insacca. Orsato ferma tutto per fuorigioco.18:12

79' Cambio offensivo nell'Atalanta, entra Muriel per Zappacosta.18:10

79' Incursione di Boga dalla sinistra e cross teso in area dal fondo, Lucumì spazza via.18:09

76' Cross di Zappacosta dalla destra, stacca Zapata di testa. Palla sul fondo.18:06

73' HOJLUND! Boga scodella in area dalla sinistra, Hojlund schiaccia di testa, Skorupski in due tempi salva la propria porta.18:04

70' Cartellino giallo per Djimsiti, fallo su Dominguez al limite dell'area.18:00

68' Cartellino giallo per Palomino per il fallo su Orsolini.17:59

68' Problemi per Orsolini che rimane a terra.17:58

67' Prova la conclusione Zapata da fuori area. Palla alta sopra la traversa.17:57

65' ZIRKZEE! Azione in velocità del Bologna, Dominguez serve Zirkzee in area, controllo palla, dribbling e conclusione che non trova la porta.17:56

63' Pressione dell'Atalanta che continua a sbattere sul muro eretto dal Bologna.17:53

61' Cartellino giallo per Lucumí, fallo su Holjund a metà campo.17:51

56' Domínguez prende il posto di Barrow.17:46

56' Cambi anche nel Bologna, entra Zirkzee per Sansone.17:46

55' Doppio calcio d'angolo per l'Atalanta che si porta in avanti. La difesa del Bologna spazza.17:45

52' Zapata per Lookman.17:42

52' Due cambi nell'Atalanta, entra Demiral per Scalvini.17:42

49' GOL! Atalanta - BOLOGNA 0-1! Rete di Sansone. Barrow al limite dell'area serve di esterno Sansone che tutto solo sul filo del fuorigioco, calcia a giro sotto la traversa.



46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - BOLOGNA.17:36

46' Sostituzione nel Bologna, entra Orsolini per Soriano.17:36

Partita bloccata e molto tattica nonostante un inizio frizzante. L'Atalanta tiene palla per lunghi tratti ma non riesce a trovare varchi, il Bologna ci prova dalla distanza. Di Kyriakopulos e Hojlund le uniche conclusioni verso la porta.17:19

45'+2' Fine primo tempo: ATALANTA - BOLOGNA 0-0.17:19

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.17:17

43' Numero di Maehle che imbuca per Lookman, Lucumì spazza via la sfera.17:15

40' Continua la pressione dell'Atalanta, ora anche dalle fasce, ma non riesce a sfondare.17:12

35' Prova a mettere pressione l'Atalanta, ma il Bologna non lascia varchi.17:06

31' HOJLUND! Atalanta vicina al gol, Lookman serve Hojlund in area, l'attaccante prova a piazzarla ma Skorupski riesce a deviarla. Il pallone finisce di nuovo tra i piedi del danese ma non trova la porta.17:03

28' Fase di studio della gara, le due squadre giocano maggiormente a metà campo.17:00

24' Cambio nell'Atalanta, entra Boga per Pasalic.16:55

23' Problemi per Pasalic ad una caviglia. Boga si riscalda.16:54

22' CI PROVA IL BOLOGNA! Incursione di Kyriakopulos e conclusione violenta e angolata dal limite dell'area, Mussu si distende e smanaccia.16:54

19' Azione prolungata del Bologna al limite dell'area dell'Atalanta, ma al momento del cross in area Orsato ferma tutto per un fuorigioco di Ferguson.16:51

14' Zappacosta si mette in proprio, si accentra e scarica un tiro potente ma centrale. Skorupski devia in angolo.16:45

11' Intervento in ritardo su Soriano e cartellino giallo per Zappacosta.16:43

10' Ancora nessun tiro in porta ma buon ritmo.16:43

8' Conclusione rasoterra di Barrow dai trenta metri, la palla si spegna sul fondo.16:39

6' Zappacosta di potenza prova ad entrare in area di rigore, Ferguson chiude in angolo.16:37

3' Partita sin da subito molto intensa. Le due squadre provano a spingere.16:35

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - BOLOGNA. Arbitra Orsato.16:31

Nell'Atalanta attacco rivoluzionato rispetto all'ultima uscita, giocano sceglie Lookman e Hojlund con Pasalic alle spalle. A sinistra gioca Maehle con De Roon e Ederson centrali, Zappacosta sul lato opposto. Nel Bologna il tridente è formato da Soriano, Barrow e Sansone. Panchina per Orsolini e Zirkzee. Kyriakopoulos per l'infortunato Cambiaso sulla corsia di sinistra, su quella di destra gioca il goleador Posch.15:53

Formazione BOLOGNA (4-3-3): Skorupsky - Posch, Soumaro, Lucumì, Kyriakopulos - Ferguson, Schouten, Moro - Soriano, Sansone, Barrow. A disposizione: Sosa, De Silvestri, Lykogiannis, Bonifazi, Pyyhtia, Dominguez, Medel, Aebischer, Zirkzee, Orsolini, Bardi, Ravaglia.15:49

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Musso - Djimsiti, Palomino, Scalvini - Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle - Pasalic - Lookman, Hojlund. A disposizione: Okoli, Demiral, Soppy, Muriel, Zapata, Boga, Rossi, Sportiello.15:48

L’Atalanta è imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Bologna. All'andata successo di misura per i bergamaschi per 2-1.13:19

L'Atalanta prova a continuare la sua striscia di risultati positivi e dopo due vittorie consecutive prova ora l'aggancio al quarto posto, alla zona Champions League. Al Gewiss Stadium arriva un Bologna in un buon momento di forma e reduce dalla netta vittoria casalinga per 3-0 sull'Udinese.13:17