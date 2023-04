Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Spezia e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.16:39

La Fiorentina è ora attesa dall'impegno di Conference League a Poznan contro il Lech, poi in campionato giocherà di nuovo al Franchi contro l'Atalanta. Per lo Spezia il prossimo impegno è al Picco contro la Lazio.16:39

La Fiorentina non vince ma tiene aperta la propria striscia di risultati utili consecutivi in tutte le competizioni: ora sono 12 per gli uomini di Italiano che hanno però fallito l'appuntamento con le 10 vittorie consecutive nella stessa stagione. Lo Spezia trova il quinto risultato utile nelle ultime sei gare di campionato e si porta a +7 sul Verona in attesa della gara degli Scaligeri.16:37

Dopo un primo tempo caratterizzato da due reti fortunose, il secondo è invece condito da diverse occasioni su ambo i fronti con, nel finale, le due ghiottissime per Jovic, che calcia fuori sull'uscita di Dragowski, e Shomurodov che si divora il vantaggio a tu per tu con Terracciano. In precedenza anche il palo colto da Brekalo pochi secondi dopo l'ingresso in campo. Risultato tutto sommato corretto per quanto visto in campo, con la Fiorentina a fare la partita senza però pungere e lo Spezia a difesa del risultato che non ha però rinunciato totalmente a sfruttare gli spazi offerti dai viola.16:36

90'+8' Triplice fischio al Franchi. Fiorentina-Spezia termina 1-1 dopo l'autorete di Wisniewski al 25' e il gol di Nzola al 32'.16:34

90'+7' Barak al cross rasoterra dalla sinistra, libera la difesa ospite, poi caos in area con lo stesso giocatore ceco che non trova il varco giusto nella diga eretta dai giocatori di Semplici.16:30

90'+7' Si gioca oltre il recupero inizialmente concesso da Dionisi.16:28

90'+5' Fallo in attacco di Bonaventura su Esposito che rimane a terra e guadagna secondi vitali per i suoi.16:27

90'+5' Barak prima e Duncan poi al cross dalla destra, doppia respinta della difesa ospite.16:27

90'+4' Destro di Martinez Quarta dai 25 metri, palla ampiamente a lato della porta di Dragowski.16:25

90'+3' Serie di palloni in area spezzina col muro ospite che per ora respinge tutto.16:25

90'+2' Cross di Brekalo dalla sinistra, Ampadu libera l'area di testa. Poi il gioco si ferma per soccorrere Zurkowski.16:25

90'+1' SHOMURODOV SI DIVORA IL VANTAGGIO! L'uzbeko vince il contrasto a centrocampo con Duncan, si ritrova a tu per tu con Terracciano ma gli consegna la palla con un tocco sotto debolissimo!16:24

90' Sei minuti di recupero.16:21

89' Sostituzione Spezia: scampoli di partita per Verde che rileva uno stanchissimo Nzola.16:21

88' SPRECA TUTTO JOVIC! Azione tutta in verticale della Viola sull'asse Dodò-Brekalo-Jovic col serbo che si trova a tu per tu con Dragowski ma sbaglia il tocco sotto e non centra la porta ospite!16:20

87' Rimessa laterale veloce di Biraghi per Jovic che non riesce però a difendere la sfera nel duello con Wisniewski. Palla persa dalla Fiorentina.16:19

86' Nikolaou sbraccia e colpisce Nico Gonzalez al volto. Dionisi fischia fallo al difensore greco.16:18

85' Cipot salta Martinez Quarta in campo aperto, poi però sbaglia il cross al centro per Nzola e Shomurodov.16:17

85' Cross di Bonaventura dalla sinistra, Ampadu libera l'area ligure.16:16

84' Nico Gonzalez serve Duncan in area dopo una finta di corpo ma l'ex Inter e Sassuolo spreca tutto ciabattando il cross in mezzo. Dragowski lo blocca a terra.16:16

83' Cipot attacca il lato corto dell'area fiorentina, poi crossa in mezzo dal fondo ma Biraghi è perfetto nella diagonale e riesce a deviare in corner di testa.16:15

82' Sponda aerea di Jovic in area, troppo lunga per Bonaventura che viene anticipato da un reattivo Dragowski.16:13

81' Due cambi ruolo su ruolo per Italiano che prova a pescare il jolly dalla panchina.16:13

80' Sostituzione Fiorentina: fuori anche Mandragora, al suo posto Duncan.16:13

80' Sostituzione Fiorentina: esce Cabral, entra Jovic.16:12

80' PILLOLA STATISTICA: Record di cartellini gialli per lo Spezia in una singola gara nella propria storia in Serie A: ben sette.16:12

79' Martinez Quarta costretto a uscire altissimo per fermare la corsa di Cipot, ben lanciato da Bastoni nello spazio. L'argentino della viola è perfetto nel tackle e manda la palla in fallo laterale, limitando i danni.16:11

78' Cipot si trascina la palla in fallo laterale nella propria metà campo, non un buon ingresso per lo sloveno finora.16:10

77' Cartellino giallo anche per Wisniewski dopo una trattenuta su Cabral.16:09

77' Sostituzione Spezia: fuori anche Gyasi, dentro Shomurodov.16:08

76' Sostituzione Spezia: esce Ekdal, ammonito, ed entra Esposito.16:08

75' Igor non si fida nel controllo su un lancio lungo a cercare Nzola e concede rimessa laterale agli ospiti.16:07

73' Stavolta Biraghi non centra la porta, palla altissima in Curva Fiesole.16:05

73' Altra punizione buona per il piede di Biraghi.16:04

72' Dionisi ammonisce Ekdal dopo un intervento irregolare su Bonaventura.16:04

71' Sostituzione Fiorentina: fuori Castrovilli, dentro Barak.16:03

71' Fallo in attacco di Cabral su Nikolaou. Secondi preziosi per lo Spezia che è letteralmente in apnea da qualche minuto.16:02

69' BIRAGHI! Il capitano viola calcia all'incrocio dei pali sopra la barriera ma Dragowski ci arriva con stile rivedibile ma estremamente efficace. Il portiere ospite è bravo anche a toccare il pallone col piede per evitare il tap-in di Cabral.16:05

68' Bastoni atterra Nico Gonzalez al limite della propria area e viene ammonito. Era diffidato e salterà la prossima gara dei liguri.16:00

67' Tuffo di testa di Nico Gonzalez a cinque metri dalla porta di Dragowski ma pochissima forza nella conclusione e lavoro ordinario per il portiere ospite.15:59

65' Sostituzione Spezia: esce Maldini, entra Cipot, classe 2003 che finora ha giocato solo 63 minuti tra le fila dei liguri.15:57

65' Sostituzione Spezia: fuori Bourabia, dentro Bastoni.15:57

65' Nulla di fatto per la Fiorentina su due calci di punizione consecutivi nei pressi dell'area ospite.15:56

63' Entrataccia di Ampadu su Brekalo poco fuori la lunetta dell'area spezzina. Dionisi prima concede il vantaggio, poi estrae il giallo per il centrale gallese.15:55

62' Ekdal guadagna un fallo prezioso nella propria metà campo. Respira per qualche secondo lo Spezia in una fase totalmente a marca viola.15:54

61' PALO DI BREKALO! Il croato va subito vicinissimo al gol con un destro rasoterra che si stampa sul primo palo! Dragowski non ci sarebbe mai arrivato.15:53

60' Sostituzione Fiorentina: dentro anche Nico Gonzalez per Ikoné.15:52

60' Sostituzione Fiorentina: Italiano si gioca la carta Brekalo, esce Sottil.15:52

59' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina di Maldini. Palla altissima per tutti che finisce fuori dalla parte opposta.15:51

59' Ekdal illumina in verticale per Nzola che, al limite dell'area viola, alza la testa e prova il servizio per Gyasi dalla parte opposta. Martinez Quarta salva tutto toccando in corner.15:50

57' Terzo corner nello spazio di pochi minuti per la Fiorentina, non sfruttato in modo concreto anche se il possesso rimane dei giocatori di Italiano.15:49

55' Primo tiro nello specchio della Fiorentina: combinazione Dodò-Bonaventura col brasiliano che va al cross e Martinez Quarta che incorna, troppo debolmente, di testa da centro area.15:48

54' Altro corner per la Fiorentina, lo guadagna Sottil con un'incursione sulla fascia sinistra.15:46

54' Altra azione sulla destra dell'attacco viola, Dodò manda Bonaventura in profondità ma il suo cross è murato in calcio d'angolo.15:46

53' Cross di Dodò dalla destra ma è addirittura Gyasi a respingere di testa, in anticipo su Sottil. Grande partita di sacrificio del capitano spezzino.15:45

52' Filtrante verticale di Bourabia per Nzola che da lato corto dell'area fiorentina cerca un compagno in area piccola che non c'è. Terracciano blocca a terra e consente la ripartenza della manovra viola.15:44

50' Trattenuta di Amian su Sottil nel campo viola, stavolta Dionisi fischia fallo con altre proteste dei giocatori di casa che vorrebbero il giallo per il terzino ospite.15:42

48' Corner per la Viola e proteste dei giocatori di casa per un possibile tocco di mano da parte di Bourabia. Dionisi fa proseguire.15:41

47' Fallaccio su Ikoné a centrocampo, Dionisi lascia inizialmente correre con Castrovilli che perde però subito palla con molto spazio davanti a sé. Si torna quindi sul punto precedente con una punizione per la Viola.15:39

46' Si ricomincia!15:37

Si attendono le mosse di entrambi i tecnici con Italiano che potrebbe giocarsi le carte Barak e Jovic per dare maggiori sbocchi offensivi alla propria manovra, Semplici, anche a fronte delle ammonizioni di tutti e tre i propri giocatori d'attacco, potrebbe inserire Shomurodov e Verde per sbancare il Franchi.15:25

Poche emozioni al Franchi in questo primo tempo ma non sono mancati i gol, entrambi abbastanza fortuiti. La Fiorentina passa al 25' con l'autorete di Wisniewski, propiziata da una discesa di Biraghi, lo Spezia risponde al 32' con Nzola che approfitta del pasticcio Igor-Terracciano e ristabilisce la parità con la sua 13esima rete in questo campionato. Tutto ancora in bilico a Firenze e secondo tempo che si prospetta più acceso rispetto al primo.15:25

45'+2' Duplice fischio di Dionisi. Fiorentina-Spezia 1-1 al riposo.15:19

45'+1' Gyasi non ferma la corsa e travolge Biraghi nei pressi dell'area viola.Giallo per il senegalese.15:18

45' Nzola protesta eccessivamente con Dionisi che lo ammonisce.15:17

45' Due minuti di recupero.15:18

45' Slalom di Nzola nel campo viola, poi sul pallone arriva Ekdal che viene sgambettato da Mandragora.15:16

44' Palla verticale di Mandragora per Cabral, troppo lunga per tutti e altra rimessa dal fondo per lo Spezia.15:16

42' Calcio d'angolo per la Viola, Biraghi calcia a rientrare col mancino dalla destra, Dragowski ci mette i pugni e libera la propria area. Sul prosieguo dell'azione arriva un cross completamente sballato di Dodò dalla sinistra. Palla a fondo campo.15:15

41' Palla persa al limite dell'area anche dalla parte opposta, Ikoné va a sbattere su Nikolaou e riconsegna la palla agli avversari.15:13

40' Maldini recupera palla sulla trequarti viola, poi prova un colpo di tacco improbabile per Zurkowski e perde palla.15:12

38' Sottil va via a Gyasi sul lato corto dell'area ma il suo cross dalla linea di fondo è debole e viene bloccato da Dragowski senza problemi.15:10

37' Fallo in attacco di Ikoné, la partita sta diventando molto nervosa dopo il pareggio dello Spezia.15:08

36' Mandragora crossa al centro dalla sinistra, Dragowski la blocca al volo e lancia subito lungo per Nzola che però commette fallo su Igor.15:08

35' Maldini ferma fallosamente la sgasata di Dodò sulla destra, Dionisi estrae il primo cartellino giallo del match per il figlio e nipote d'arte.15:07

34' Cabral centra una traversa clamorosa in rovesciata ma Dionisi ferma tutto per un fallo precedente dell'attaccante viola.15:05

33' PILLOLA STATISTICA: 13 dei 25 gol dello Spezia in questo campionato portano la firma di Nzola: ben il 52%, record per un singolo giocatore nei top-5 campionati europei.15:28

32' GOL! Fiorentina-SPEZIA 1-1! Rete di Nzola! Dragowski lancia lungo a cercare la propria punta, Igor si aspetta l'uscita di Terracciano che non c'è e l'attaccante ospite ne approfitta per aggirare il portiere viola e infilarlo con un rasoterra mancino.



32' Bonaventura si incunea in area avversaria dalla sinistra, poi viene fermato da Amian che ci mette il fisico e consente la presa bassa di Dragowski.15:03

30' La rete della Fiorentina ha abbassato il ritmo di gioco, i Viola ora gestiscono senza affondare, lo Spezia sembra invece colpito duro dal rocambolesco vantaggio degli avversari.15:01

27' Gioco fermo per prestare soccorso a Dodò dopo un contrasto con Nikolaou.14:59

25' GOL! FIORENTINA-Spezia 1-0! Autorete di Wisniewski! Biraghi recupera palla in zona offensiva, si getta in area e trova la deviazione di Wisniewski a beffare Dragowski sul cross in mezzo. Fiorentina avanti al 25'.



24' Biraghi sorprende tutti toccando corto per Ikoné che fa strada in area e apre il piatto sinistro verso il secondo palo, trovando però un muro di maglie avversarie davanti a sé.14:56

23' Passaggio laterale sballato di Dragowski per Ampadu che è costretto al fallo di mano per controllare la sfera. Punizione per la Fiorentina sulla destra della trequarti offensiva. Sul pallone Biraghi.14:55

23' Sottil riceve palla sul lato corto dell'area avversaria ma scivola e consegna il pallone a Gyasi che fa ripartire la manovra dei suoi.14:54

21' Fallo in attacco di Cabral. Momento poco positivo per gli uomini di Italiano che hanno perso il piglio deciso col quale avevano iniziato il match.14:53

19' GOL ANNULLATO! Maldini lavora un pallone sulla trequarti, pesca Gyasi in profondità che la gira subito in mezzo per la rete facilissima di Nzola. Dionisi annulla per fuorigioco di Gyasi, confermato anche dalla sala VAR.14:52

18' Calcio d'angolo per lo Spezia che negli ultimi minuti ha preso molto campo.14:50

18' Dribbling di Amian e cross dalla destra, Zurkowski colpisce di testa debolmente, poi Maldini perde palla sulla pressione di Dodò.14:49

17' Maldini mette in mezzo forte col destro a rientrare, Terracciano non si fida della presa e respinge in fallo laterale coi pugni.14:48

16' Pestone di Martinez Quarta su Zurkowski e punizione per lo Spezia vicino allo spigolo dell'area viola.14:48

15' Incursione di Dodò in area, palla per Cabral che prova la sorpresa di tacco ma trova la respinta della difesa ospite.14:46

14' Biraghi al cross dalla sinistra dopo una manovra avvolgente della Fiorentina, Nikolaou anticipa Castrovilli in corner.14:45

13' Nikolaou cerca Nzola in profondità ma sbaglia completamente il dosaggio della forza. Rimessa dal fondo per la Viola.14:45

11' Cabral riceve palla in area e prova il dribbling su Wisniewski ma perde palla e spreca una buona opportunità per far male da distanza ravvicinata.14:43

11' Amian converge al centro dalla destra e calcia col mancino dai 20 metri. Terracciano blocca centralmente senza problemi.14:42

10' Mandragora stoppa palla nel cerchio di centrocampo e sventaglia immediatamente per la corsa di Sottil. Il primo rimbalzo della sfera a terra non favorisce però l'esterno viola che vede la traiettoria allungarsi e diventare imprendibile.14:42

7' Cross di Mandragora dalla sinistra, Ikoné riesce solo a sfiorarla di testa al limite dell'area piccola. Prosegue comunque l'ottimo momento dei viola che, in fase di non possesso, pressano a tutto campo rendendo difficilissime le uscite della difesa ospite.14:39

5' Sottil prova a lasciarsi Amian alle spalle con una progressione sulla sinistra, il difensore ospite tiene botta, anche con un certo mestiere, e recupera palla.14:37

4' Monologo viola in questo avvio, senza però trovare particolari sbocchi in zona offensiva.14:35

2' Subito un corner per la Viola, Igor stacca in area piccola ma riesce solamente a toccare la sfera che finisce fuori dai 16 metri liguri ma il possesso è ancora per gli uomini di Italiano.14:34

Si comincia!14:31

E' tutto pronto al Franchi dove si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre. 14:22

Semplici recupera Nzola e lo schiera al centro del trio offensivo dove trovano posto anche Gyasi e Maldini. Panchina, almeno iniziale, per Verde e Shomurodov. In difesa è Wisniewski il sostituto di Caldara, con Amian, Ampadu e Nikolaou a completare il quartetto a difesa di Dragowski, ex di giornata. Novità anche a centrocampo con Zurkowski dall'inizio per Kovalenko, oggi assente, confermati invece Ekdal e Bourabia.14:21

Senza Amrabat squalificato e con il duo Saponara-Milenkovic in recupero dall'attacco febbrile che li ha appiedati in Coppa Italia, Italiano conferma Terracciano tra i pali e la linea difensiva con Dodò-Biraghi ai lati e Martinez Quarta-Igor al centro. A centrocampo spazio per Castrovilli a fianco dell'inamovibile Mandragora. Sottil trova una maglia da titolare nel trio alle spalle di Cabral dove ci saranno anche Bonaventura, giustiziere dell'Inter sabato scorso, e Ikoné.14:18

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 per lo Spezia. Dragowski - Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou - Bourabia, Ekdal, Zurkowski - Gyasi, Nzola, Maldini. A disposizione: Zoet, Marchetti, Verde, Reca, Shomurodov, Krollis, Bastoni, Ferrer, Esposito, Cipot.14:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Italiano continua col 4-2-3-1. Terracciano - Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi - Castrovilli, Mandragora - Ikoné, Bonaventura, Sottil - Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Jovic, Saponara, Terzic, Ranieri, Nico Gonzalez, Venuti, Duncan, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé.14:32

Dirige il match Dionisi con Tolfo e Gualtieri ad assisterlo. Quarto uomo Meraviglia. In sala VAR ci sono Aureliano e Muto.14:06

Dopo aver quasi ipotecato l'accesso alla finale di Coppa Italia grazie al 2-0 esterno sulla Cremonese, la Fiorentina si rigetta sul campionato a caccia della decima vittoria consecutiva in tutte le competizioni per la prima volta nella propria storia. Al Franchi c'è però da superare lo Spezia che si presenta a Firenze forte dei sei punti conquistati nelle ultime cinque di campionato, bottino che ha permesso ai liguri di portarsi a +6 sul Verona terzultimo e allontanare un minimo il rischio di retrocessione. Fischio d'inizio alle 14.30.15:00

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Spezia, gara valida per la 29esima giornata di Serie A.14:00