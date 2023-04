Ultima mezz'ora di attesa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, poi sarà Sampdoria-Cremonese! Scontro di vitale importanza in chiave salvezza, in cui alla contesa dei 3 punti sono impegnate due formazioni che presidiano tasselli ravvicinati della classifica: penultima posizione per i blucerchiati, con 15 punti totali, impiegati nell'odierno pomeriggio contro la Cremonese di Mister Ballardini, momentaneamente ultima in classifica, chiamata a disputare una partita fondamentale all'interno di uno dei palcoscenici più di rilievo della massima competizione italiana.16:07