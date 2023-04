Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Tim.18:38

Con l'odierno trionfo, la formazione grigiorossa guadagna una posizione in classifica, arrivando a quota 16 punti; scivola di una posizione la squadra blucerchiata, ultima a 15 punti. Uomini di Stankovic e Ballardini che saranno impegnati nella 30^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Lecce al Via Del Mare, e tra le mura domestiche contro l'Empoli.18:38

Cala il sipario allo Stadio Luigi Ferraris di Genova! Doveri manda i titoli di coda di una vera e propria battaglia, combattuta a suon di reti. Dopo il parziale di 1-1 al termine dei primi 45', la ripresa delinea una partita entusiasmante e dall'ingente quantità di occasioni insidiose; Samp che sfrutta il fattore casa, improntando un continuo forsing nei primi 10' del secondo tempo, impegnando prima Meite poi Carnesecchi in due interventi difensivi decisivi. Segue, al minuto 66', la rete che porta nuovamente in vantaggio i blucerchiati, con Augello che si rende protagonista di un ulteriore assist calibrato per lo stacco di Lammers, che a tu-per-tu con Carnesecchi non può sbagliare. La Cremonese resta però in lotta per i 3 punti, ed al minuto 85' Lochoshvili piomba sul traversone di Dessers siglando la rete che mette di nuovo in equilibrio la gara; dopo una spinta doriana, nell'ultimo minuto di extra-time il subentrato Sernicola sfrutta il rimpallo creato dal legno di Afena-Gyan e con un preciso mancino beffa Ravaglia, facendo esplodere il settore ospiti. Vittoria decisiva della Cremonese che recupera punti importanti in chiave salvezza, sconfitta ai danni della Samp che pesa invece notevolmente.18:36

90'+8' TRIPLICE FISCHIO DI DOVERI! Sampdoria-Cremonese termina 2-3.18:30

90'+7' AMMONITO Felix Ohene Afena-Gyan: scontro verbale con Oikonomou.18:29

90'+7' AMMONITO Marios Oikonomou: scontro verbale con Felix.18:28

90'+5' AMMONITO Leonardo Sernicola: eccesso di esultanza per l'autore del vantaggio grigiorosso.18:28

90'+5' GOL! GOL SERNICOLA! Sampdoria-CREMONESE: 2-3. Rete pazzesca del numero 17! Il subentrato ripulisce un pallone difficile dopo il legno di Afena, orienta la conclusione verso lo specchio e lascia partire un preciso mancino che si stampa sul palo interno e beffa Ravaglia. Finale di partita al cardiopalma, Cremonese per la prima volta in vantaggio in questa gara.



90'+4' Traversone del numero 10 che risulta fuori portata per Dessers, Amione raccoglie ed amministra la ripartenza.18:25

90'+4' Altro corner a favore dei grigiorossi, batte Buonaiuto.18:25

90'+2' Doveri chiamato a raffreddare i bollenti momenti di questi ultimi minuti, chiama al chiarimento Lochoshvili e Rincon.18:24

90' Sono 7' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Marchetti.18:22

90' Buonaiuto sul punto di battuta, parte e sceglie la soluzione diretta in porta: palla di molto oltre la traversa di Ravaglia.18:21

89' AMMONITO Mehdi Pascal Marcel Léris: l'algerino concede un insidioso calcio di punizione alla Cremonese.18:20

89' Ultimo giro d'orologio, poi spazio ad un copioso recupero.18:20

88' Sostituzione Sampdoria: fuori Filip Đuričić, subentra Nicola Murru.18:20

88' Sostituzione Cremonese: fuori Tommaso Augello, dentro Jesé Rodríguez Ruiz.18:19

87' Ferma il gioco Doveri, fallo ai danni di Nuytinck.18:18

85' GOL! GOL LOCHOSVILI! Sampdoria-CREMONESE: 2-2. Non cede la Cremonese, è di nuovo tutto pari! Castagnetti allarga l'orizzonte verso Dessers, che con un gesto tecnico efficace mette dentro a memoria per i propri compagni; sul suggerimento del numero 90 si getta Lochosvili, che con un vincente tap-in beffa Ravaglia gelando il Ferraris. Ultimi minuti tutti da godere, assist a cura di Dessers.



84' Cross fuori misura da parte del numero 10, si prosegue con Castagnetti.18:16

83' Giro dalla bandierina a favore della Cremonese: batte Buonaiuto.18:15

81' Sostituzione Cremonese: non ce la fa Daniel Ciofani, lo sostituisce Felix Ohene Afena-Gyan.18:12

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.18:11

78' Duro il colpo subito da Daniel Ciofani, che non sembra in grado di portare a termine il match. Sostituzione pronta per Davide Ballardini.18:10

78' Ciofani resta a terra dopo un contrasto di gioco con Oikonomou. Staff medico in campo per prestare le cure al centravanti grigiorosso.18:09

77' Prima presenza in questo torneo per Marios Oikonomou, che gioca ora il suo primo pallone della partita.18:08

76' Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Alessandro Zanoli, dentro Marios Oikonomou.18:07

74' Fuorigioco Cremonese: Castagnetti pesca con precisione Dessers, ma il nigeriano è in posizione di outside. Si riparte dal calcio di punizione con Amione.18:05

73' Sostituzione Cremonese: fuori Giacomo Quagliata, subentra al suo posto Charles Monginda Pickel.18:04

71' Lotta aerea tra Dessers ed Amione per la contesa della sfera sul cross di Castagnetti, il centrale doriano ha la meglio e fa scorrere lentamente in out.18:02

69' Triplice cambio in questo slot per il tecnico grigiorosso, c'è bisogno di forze fresche per restare in partita.18:01

68' Sostituzione Cremonese: fuori anche Paolo Ghiglione, dentro Emanuele Valeri.18:00

68' Sostituzione Cremonese: esce dal campo Franck Cédric Tsadjout, lo sostituisce Daniel Ciofani.18:00

68' Sostituzione Cremonese: fuori Alex Ferrari, dentro Leonardo Sernicola.17:59

66' GOL! GOL LAMMERS! SAMPDORIA-Cremonese: 2-1. Samp di nuovo in vantaggio al 66'! Ennesima sovrapposizione di Tommaso Augello, che dalla sinistra del terreno di gioco disegna una traiettoria morbida verso il centro dell'area, su questa arriva Lammers che svetta sui centrali di Ballardini e batte Carnesecchi con una forte torsione. Ferraris che è in visibilio, assist a cura di Augello.



Guarda la scheda del giocatore Sam Lammers17:59

65' Movimenti lungo entrambe le panchine, prime sostituzioni in vista.17:56

64' Amione viene regolarmente bloccato da Bianchetti, che recupera il possesso permettendo ai propri compagni di distendersi in palleggio.17:55

61' ANCORA ZANOLI! Ennesima progressione palla al piede da parte dell'esterno doriano, che dopo 50 metri di allungo si presenta al limite dell'area e scaglia un potente destro che termina di poco al lato della porta di Carnesecchi. Brivido per la formazione grigiorossa, applausi per il giovane difensore.17:54

59' Campanile sollevato da Ferrari, Lammers tenta lo stop ma il coefficiente di difficoltà è elevato. Castagnetti senza indugiare rinvia con la testa.17:51

58' AMMONITO Dejan Stankovic: proteste eccessive del tecnico doriano.17:49

56' Fallo in attacco di Djuricic segnalato da Doveri, folto sciame di proteste da parte dei blucerchiati che reclamavano invece il penalty.17:48

54' Molte le occasioni create dalla Samp in questo inizio di ripresa, Cremonese che non cede al forsing avversario e resiste agli attacchi.17:46

52' PARATA DI CARNESECCHI! Che inizio di secondo tempo! Altra ripartenza velenosa della formazione di Stankovic, con Djuricic che salta due uomini e a pochi centimetri dalla porta fa partire un potente destro: l'estremo difensore è lucido e con un determinante riflesso nega il raddoppio casalingo.17:45

51' CHIUDE TUTTO MEITE! Azione che prende vita dalla protezione del pallone da parte di Lammers, che affida poi la sfera a Manolo Gabbiadini, poi il capitano doriano allarga verso la sovrapposizione di Augello. Il numero 3 tenta la conclusione ma Meite si immola neutralizzando il tiro.17:43

49' SQUILLO DI DESSERS! Il centravanti nigeriano percorre l'out di sinistra, sfida Zanoli all'uno contro uno e sferra il destro a giro verso l'angolo più distante: palla che non assume l'effetto desiderato e rinvio dal fondo per Ravaglia.17:41

47' Il primo pallone del secondo tempo è amministrato dai Blucerchiati.17:38

46' Sostituzione all'intervallo Sampdoria: fuori Michaël Bruno Dominique Cuisance, dentro Sam Lammers.17:37

46' TUTTO PRONTO! Via alla ripresa.17:37

Match che non ha deluso le aspettative, e che ha messo in mostra una prova di forte volontà da parte di entrambi gli schieramenti. Ci si aspetta sicuramente una ripresa sfavillante, improntata sulla caccia di 3 punti che potrebbero essere decisivi per il proseguimento della stagione.17:32

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.17:22

Si chiude dopo due minuti di recupero il primo tempo di questo importante incrocio in terra ligure. I primi 45' terminano con un equilibrato 1-1, nonostante una più marcata impronta blucerchiata; apre le danze Leris, che al minuto 15' sfrutta il traversone calibrato di Augello, spingendo la sfera oltre la linea della porta di Carnesecchi. La Cremonese non tarda però a reagire, ed al minuto 35' riporta il match in equilibrio con una conclusione al volo da parte di Ghiglione, che taglia tutta l'area e dopo una serie di rimpalli favorevoli termina in buca d'angolo. Un solo ammonito finora, Matteo Bianchetti della Cremonese, per un fallo tattico ai danni di Manolo Gabbiadini.17:21

45'+2' FISCHIO DI DOVERI! Termina il primo tempo.17:18

45'+1' Cuisance legge il taglio di Gabbiadini e prova a servirlo con un corss eccessivamente morbido, Carnesecchi è sicuro in uscita e fa sua la sfera.17:17

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dall'arbitro Doveri.17:16

44' Zanoli taglia di nuovo tutto il centrocampo, si affaccia sulla trequarti avversaria e scarica verso Cuisance; il centravanti doriano non ha spazio per la conclusione ed appoggia su Djuricic, che tenta invece il tiro trovando la presa di un attento Carnesecchi.17:16

44' Ultimo giro d'orologio, poi spazio ad un possibile recupero.17:14

42' Zanoli prova a puntare Quagliata, il numero 33 lo attende sul posto e devia il cross del blucerchiato. Possesso grigiorosso.17:13

40' 300'' alla fine del primo tempo, poi possibile assegnazione dell'extra-time.17:10

39' Dessers accusa un colpo da parte di Leris, giudicato dal direttore di gara falloso ma involontario.17:10

37' AMMONITO Matteo Bianchetti: fallo tattico del numero 15.17:09

35' GOL! GOL GHIGLIONE! Sampdoria-CREMONESE: 1-1. Ecco la rete del pari al minuto 35', match che torna in equilibrio! Quagliata scarica verso Tsadjout, che salta due uomini sulla sinistra del campo e poi serve di nuovo per il numero 33. Cross preciso di Quagliata che taglia tutta l'area, giungendo dalle parti di Ghiglione che di prima intenzione colpisce al volo e con una serie di rimpalli spedisce la palla oltre la linea di porta. Pareggio Cremonese, assist a cura di Quagliata.



Guarda la scheda del giocatore Paolo Ghiglione17:08

32' Dessers suona la carica sulla trequarti avversaria, chiama al duello Nuytinck e conclude con un violento rasoterra verso la porta di Ravaglia. Deviazione di Amione che permette il giro dalla bandierina alla Cremonese.17:05

30' Alle porte della mezz'ora di gioco, il parziale pende a favore dello schieramento casalingo. Cremonese che prova a reagire, senza trovare soluzioni offensive.17:02

28' BRIVIDO PER LA CREMONESE! Zanoli crea scompiglio nell'area di rigore grigiorossa, lasciando sul posto Ferrari e mettendo dentro un pallone velenoso, sul quale però non giunge con tempismo Cuisance.16:59

26' Doveri segnala un contatto irregolare di Ghiglione ai danni di Winks, punizione Samp dal cerchio di centrocampo.16:57

25' Calcio d'angolo battuto da Djuricic che non impensierisce Carnesecchi, il numero 12 grigiorosso agguanta la sfera e fa riposizionare i suoi.16:56

24' Winks sfrutta il rimpallo creato dal destro di Gabbiadini e calcia di prima intenzione, ma il potente rasoterra viene prontamente deviato in corner da Castagnetti.16:56

23' Leris prende campo in ampiezza per ricevere da Winks, poi orienta verso l'area di rigore avversaria e scaglia un tiro-cross che non giunge però ad alcun destinatario.16:54

21' Rimessa laterale affidata proprio a Tommaso Augello, che cerca la torre di Gabbiadini ma la traiettoria è fuori misura.16:53

20' Augello resta a terra dopo aver subito il contrasto di Ghiglione. Staff medico in campo per valutare le condizioni dell'autore dell'assist.16:52

18' Doveri costretto a richiamare il tecnico blucerchiato per un eccesso di foga in alcune proteste, solo richiamo verbale per Dejan Stankovic.16:50

17' Cremonese che prova ora ad improntare una ripartenza, reagendo immediatamente allo svantaggio; Meite appoggia su Dessers, ma il centravanti viene anticipato da Rincon.16:50

15' GOL! GOL LERIS! SAMPDORIA-Cremonese: 1-0. Arriva al quarto d'ora di gioco il vantaggio casalingo! Tommaso Augello scorre sull'out di sinistra, dribbla Ghiglione ed alza lo sguardo verso il centro dell'area, poi pennella un preciso traversone sul quale arriva con decisione Leris. Stacco potente del numero 37 e Ferraris che può gioire. Assist a cura di Tommaso Augello.



Guarda la scheda del giocatore Mehdi Léris16:48

13' Scambio tra Rincon e Winks che non crea il corridoio giusto per Gabbiadini, il numero 20 torna da Zanoli.16:48

11' Controllo impreciso di Ravaglia sul retropassaggio di Nuytinck, estremo difensore costretto ad allontanare sulla minaccia di Tsadjout.16:42

8' Suggerimento morbido del numero 19, che vuole lo stacco di Dessers ma commette un errore di misura e non riesce ad indirizzare. Si torna da Ravaglia.16:40

8' Palla inattiva a favore dei Grigiorossi, Castagnetti sul punto di battuta.16:39

7' CI PROVA LERIS! Giocata di spessore da parte dell'algerino, che riceve la sponda di Gabbiadini e scaglia il potente destro verso Carnesecchi. L'estremo difensore è sulla traiettoria e smanaccia concedendo il fallo laterale.16:38

5' Cuisance raccoglie il filtrante di Gabbiadini e prova a girarsi nel traffico cremonese, poi trova la respinta di Bianchetti. Inizio sprint dei Blucerchiati.16:36

3' Corner che si conclude con un nulla di fatto, si riparte da rinvio dal fondo.16:34

3' Lochosvili arresta la corsa di Leris e concede il primo giro dalla bandierina del match. Batte Cuisance.16:34

2' Possesso subito recuperato dai padroni di casa, Rincon palleggia con la propria retroguardia.16:33

1' Il primo pallone del match è mosso dai grigiorossi.16:31

1' SI PARTE! Via a Sampdoria-Cremonese.16:31

Fischio d'inizio programmato alle ore 16:30.16:23

I giocatori sono impegnati nella fase di riscaldamento pre-gara.16:23

Mister Ballardini risponde al tecnico doriano con una difesa a tre, composta da Ferrari-Bianchetti-Lochosvili, a supporto di Carnesecchi confermato tra i pali, Meite e Castagnetti in cabina di regia con l'ausilio della rapidità di Ghiglione e Quagliata in posizione di esterni, trequarti totalmente affidata alla tecnica di Buonaiuto, in avanti tandem offensivo con Dessers-Tsadjout.16:23

Dejan Stankovic affronta questo scontro salvezza con un ampio 3-4-2-1, Ravaglia a difesa dello specchio, tridente difensivo composto da Zanoli ed Amione a supporto del centrale Nuytinck, a centrocampo spazio a Leris ed Augello sulla fasce, con Rincon e Winks a comporre la linea di mediana, trequarti con la coppia Cuisance-Djuricic, tutto il peso dell'attacco affidato a capitan Gabbiadini.16:20

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (3-4-1-2). Ospiti che rispondono con: Carnesecchi; Ferrari-Bianchetti-Lochosvili; Ghiglione-Meite-Castagnetti-Quagliata; Buonaiuto; Dessers-Tsadjout. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Valeri, Vasquez, Sernicola, Aiwu, Galdames, Pickel, Basso, Afena-Gyan, Ciofani, Sarr, Saro.16:17

FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA (3-4-2-1). Schierati: Ravaglia; Zanoli-Nuytinck-Amione; Leris-Rincon-Winks-Augello; Cuisance-Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic. A disposizione: Oikonomou, Murru, Malagrida, Ilkhan, Yepes, Paoletti, Quagliarella, Lammers, Jesé, Turk, Tantalocchi.16:15

A coadiuvare il fischietto romano, sono designati i seguenti assistenti di linea: Carbone di Napoli-Giallatini di Roma 2; IV Uomo ufficiale: Marchetti di Ostia Lido; a completare la squadra arbitrale, in sala VAR vi saranno Di Paolo di Avezzano e l'A.VAR Paganessi di Bergamo.16:11

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Doveri, della sezione di Roma.16:08

Ultima mezz'ora di attesa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, poi sarà Sampdoria-Cremonese! Scontro di vitale importanza in chiave salvezza, in cui alla contesa dei 3 punti sono impegnate due formazioni che presidiano tasselli ravvicinati della classifica: penultima posizione per i blucerchiati, con 15 punti totali, impiegati nell'odierno pomeriggio contro la Cremonese di Mister Ballardini, momentaneamente ultima in classifica, chiamata a disputare una partita fondamentale all'interno di uno dei palcoscenici più di rilievo della massima competizione italiana.16:07

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Cremonese, gara valida per la 29^ giornata del Campionato di Serie A Tim.