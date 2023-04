90'+9' Grazie per essere stati con noi! Vi diamo appuntamento ai prossimi impegni di Serie A Tim!20:29

90'+8' I tre punti vanno alla Roma, brava a trovare subito il gol con Dybala e a gestire il vantaggio fino a fine gara. La vittoria odierna vale il terzo posto in classifica per i giallorossi a quota 53 punti.20:30

90'+7' Finisce qui: Torino 0-1 Roma.20:26

90'+6' Il Torino non riesce a creare un ultimo pericolo alla Roma, che rilancia in avanti e prova a far passare gli ultimi 30 secondi della gara.20:26

90'+3' GRANDE OCCASIONE PER LA ROMA! Abraham entra in area e si porta il pallone sul destro: conclusione alta.20:23

90' Sono sei i minuti di recupero.20:19

89' Pellegri si gira bene dal limite, il suo destro viene deviato da Smalling che manda in angolo.20:19

88' Lazaro va via sulla corsia di sinistra, si accentra e crossa in mezzo, allontana la difesa ospite.20:18

84' Manca poco al 90': Roma sempre avanti 1-0 con Dybala.20:14

83' Sostituzione Roma: esce Dybala per Abraham.20:13

81' Cartellino giallo per Milinkovic Savic per proteste.20:11

79' Sostituzione Torino: esce Buongiorno per Karamoh.20:09

79' Sostituzione Torino: esce Radonjic per Lazaro.20:08

78' Cartellino giallo per Gineitis che commette fallo su Dybala.20:08

77' Ripartenza Roma con Pellegrini, ma Djidji interviene e riconsegna palla al Torino.20:07

74' Sostituzione Roma: esce Solbakken ed entra Matic.20:04

73' Problemi a una spalla per Solbakken, entra in campo lo staff medico giallorosso.20:02

70' Sostituzione Roma: fuori El Shaarawy per Pellegrini.19:59

67' Pericoloso il Torino con Singo che scarica per Radonjic: il tiro dal limite dell'area del 49 è ribattuto da Mancini.19:59

66' Giropalla del Torino.19:55

62' Triplo cambio Torino: esce Ricci per Djidji; Sanabria per Pellegri; e Gravillon per Vlasic.19:53

61' Corner Roma, sul pallone Dybala che trova Smalling la cui conclusione è però alta sopra la traversa.19:51

59' Solbakken (Roma) prova a girarsi in area, libera Schuurs.19:49

55' Radonjic prova ad andare via sulla sinistra, pallone in corner. Sugli sviluppi la Roma riconquista palla e avvia la manovra offensiva.19:45

52' Riprende la gara, torna in campo anche Dybala.19:41

50' A terra Dybala per un colpo ricevuto in area di rigore avversaria. C'è anche il check del var, che però non assegna il penalty ai giallorossi.19:42

49' Rodriguez (Torino) crossa in mezzo per Miranchuk che stacca di testa: conclusione deviata in angolo da Rui Patricio.19:40

46' Squadre nuovamente in campo, si riparte: il primo pallone del secondo tempo è gestito dal Torino.19:35

Quello messo a segno da Dybala ai danni del Torino è l'11° gol in campionato.19:20

Il primo tempo tra Torino e Roma termina 1-0 a favore dei giallorossi. Decide il match fino ad ora la rete di Dybala, bravo a trasformare il calcio di rigore conquistato da Zalewski. Nonostante lo svantaggio, i padroni di casa conducono una buona gara: diversi gli spunti interessanti di Radonjic.19:19

45'+2' Termina il primo tempo: Torino 0-1 Roma.19:17

45'+1' Un minuto di recupero.19:16

45' Ultimo minuto (più il recupero) della prima frazione di gioco. È possesso Roma.19:15

42' Pressing alto della Roma. Dybala entra in area ma la difesa di casa è attenta e allontana.19:13

37' Otto minuti all'intervallo più il recupero. Fase meno accesa del match.19:09

33' Destro dal limite di Gravillon (Torino), palla che termina al lato.19:04

33' Riparte dal basso il Torino.19:03

28' Capovolgimento di fronte della Roma con Cristante, il cui tiro viene deviato in corner.19:02

28' Resta avanti il Torino, Ricci conclude da fuori ma Smalling respinge.19:00

26' Nulla sugli sviluppi del corner.18:56

25' Incursione di Radonjic (Torino) sulla sinistra, la difesa giallorossa devia in angolo.18:56

23' Wijnaldum (Roma) vede Milinkovic Savic fuori dai pali e tenta il tiro da fuori. Pallone sopra la traversa.18:55

20' Vanno via i primi venti minuti della gara: giallorossi sempre avanti 1-0.18:50

17' Ci riprova il Torino con Radonjic da lontano, nessun problema per Rui Patricio.18:48

16' Rodriguez (Torino) dalla distanza, pallone deviato in corner.18:47

15' Giropalla della formazione di casa.18:45

12' Cross in mezzo di Radonjic (Torino), Sanabria e Singo non riescono ad approfittarne. Riparte la Roma.18:44

11' Cartellino giallo per El Shaarawy.18:42

8' GOL! Torino 0-1 Roma! Trasforma dal dischetto Paulo Dybala! Il numero 21 giallorosso calcia centrale e segna per il vantaggio.



7' Cartellino giallo per Schuurs.18:38

6' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Zalewski calcia dal limite, tocco con il braccio di Schuurs.18:37

4' Miranchuk (Torino) in avanti per Radonjic: è attento Rui Patricio.18:39

1' Si parte, prende il via Torino-Roma.18:39

Il fischio d'inizio allo Stadio Olimpico Grande Torino è fissato alle 18.30, dirige il match Andrea Colombo della sezione di Como.18:06

Considerando l'anno 2023, solo Osimhen (12) e Lautaro Martinez (sette) hanno segnato più reti in campionato del giocatore granata Sanabria (sei).18:04

FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio - Mancini, Smalling, Llorente - Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola - Solbakken, El Shaarawy - Dybala.18:10

FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic - Gravillon, Schuurs, Buongiorno - Singo, Ricci, Gineitis, Rodriguez - Radonjic, Miranchuk - Sanabria.18:09

Ottimo l'avvio del 2023 per la Roma: la formazione guidata da Mourinho ha vinto ben sette partite (al pari della Lazio). Solamente la capolista Napoli e la Juventus hanno fatto meglio, rispettivamente con 10 e nove successi.18:05

Sguardo ai precedenti: Torino e Roma hanno pareggiato solo una delle ultime 14 sfide di Serie A. Sono 10 le vittorie conquistate dai giallorossi, tre quelle portate a casa dai piemontesi. Guardando invece alle complessive 181 volte che le due squadre si sono sfidate, son 77 le vittorie della Roma, 57 quelle del Torino e 47 i pareggi.18:08

Benvenuti alla diretta testuale di Torino-Roma, valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A.17:44