Grazie per aver seguito la diretta di Udinese-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:36

Quattro gol e tante emozioni nel lunch match del sabato pasquale. L'Udinese chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete, al 18', di Lovric: Beto lavora di sponda facendo uscire la difesa ospite, che lascia scoperta la propria metà campo, nella quale si infila il numero 4 che, servito alla perfezione da Walace, batte Di Gregorio sul primo palo. Pochi minuti dopo lo sloveno va due volte vicino alla doppietta concludendo in entrambi i casi dal limite e trovando la risposta attenta di Di Gregorio. Nel finale di frazione si fa vedere anche la squadra di Palladino, che prova a riaprire la partita con Colpani, fermato da Silvestri. Nella ripresa il Monza continua ad attaccare e trova subito il pareggio, al 49', con Colpani che gira in porta al volo un cross di Carlos Augusto. L'Udinese si scopre e, sette minuti più tardi, i brianzoli passano in vantaggio con Rovella, che supera Di Gregorio su assist di Sensi. Gli ospiti creano ancora e vanno vicini al 3-1 prima con Petagna e poi di nuovo con Rovella, ma al 90' è proprio il numero 37 biancorosso a commettere fallo da rigore su Nestorowski. Beto spiazza Di Gregorio e fissa il risultato sul definitivo 2-2.14:36

Un punto per parte per Udinese e Monza, che al termine di una partita ricca di emozioni si dividono il bottino in palio. La squadra di Sottil scavalca momentaneamente il Torino (in campo alle 18:30 contro la Roma), portandosi nella parte sinistra della classifica, al decimo posto. I brianzoli, invece, falliscono l'aggancio alla dodicesima posizione e si portano a due punti di distanza dal Sassuolo, che affronterà il Verona.14:30

90'+9' FISCHIO FINALE: UDINESE-MONZA 2-2. Il match della Dacia Arena finisce in parità.14:27

90'+9' AMMONITO Andrea Petagna per un colpo al volto ai danni di Bijol.14:26

90'+8' Si giocherà ancora per un minuto.14:25

90'+5' Forcing finale dell'Udinese, che ora prova a vincere la partita.14:22

90'+2' GOL! UDINESE-Monza 2-2! Rete di Beto! Il numero 9 bianconero apre l'interno del destro e spiazza Di Gregorio, realizzando il gol del pareggio.14:20

90' Segnalati sei minuti di recupero.14:19

90' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Contatto nell'area del Monza tra Petagna e Nestorowski. Per Massimi non ci sono dubbi, penalty per i bianconeri.14:18

88' AMMONITO Raffaele Palladino per proteste.14:16

87' Bella idea in verticale di Pafundi per Nestorowski, che arriva sul pallone e prova a scaricarlo all'indietro, ma trova l'opposizione di Caldirola.14:15

85' Sottil prova il tutto per tutto schierando i suoi con un 4-4-2: Becao e Bijol sono i due centrali difensivi, con Ebosele e Udogie sulle corsie. Walace e Arslan compongono la linea mediana, mentre Pafundi e Thauvin sono i due esterni. Beto e Nestorowski formano la coppia d'attacco.14:13

83' Quinta sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina Isaac Success, pochi minuti a disposizione per Ilija Nestorovski.22:53

83' Quarta sostituzione per l'Udinese. Nehuén Pérez lascia spazio a Florian Thauvin.22:53

83' PILLOLA STATISTICA: Il Monza è la squadra che conta più centrocampisti italiani con almeno un gol all’attivo in questa Serie A: cinque (Rovella, Colpani, Sensi, Pessina e Ranocchia).14:11

80' Terza sostituzione per l'Udinese. Finisce la partita di Sandi Lovrić, al suo posto Tolgay Arslan.14:10

80' Quinta sostituzione per il Monza. Non ce la fa Nicolò Rovella, entra Andrea Barberis.14:08

80' Quarta sostituzione per il Monza. Fuori Mattia Valoti, dentro José Machín.14:07

79' Ebosele va via sulla destra e crossa basso sul primo palo, dove Di Gregorio può uscire e bloccare.14:07

77' Crampi per Rovella, che sembra non avere più energie.14:04

76' AMMONITO Nehuén Pérez per un fallo tattico ai danni di Ciurria.14:04

75' CHE OCCASIONE PER ROVELLA! Ennesima transizione offensiva dei brianzoli, con Ciurria che riceve sulla destra e crossa sul secondo palo per il numero 6, il quale di testa non trova la porta da due passi.14:03

75' Squadre spaccate in questo finale, con l'Udinese che si scopre per cercare il pareggio, lasciando spazio ai contropiedi del Monza.14:02

72' I bianconeri faticano ad alzare il ritmo in questo frangente, mentre gli ospiti si difendono senza molti affanni.14:00

69' Nell'Udinese non cambia nulla tatticamente, mentre nel Monza Birindelli si piazza sulla fascia destra, con Ciurria che si alza al fianco di Valoti dietro a Petagna.13:57

68' Seconda sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina Kingsley Ehizibue, comincia la partita di Festy Ebosele.13:56

68' Prima sostituzione per l'Udinese. Lazar Samardžić lascia spazio a Simone Pafundi.13:55

67' Terza sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Andrea Colpani, al suo posto Samuele Birindelli.13:55

66' OCCASIONE PER IL MONZA! Contropiede degli ospiti con Izzo che allarga per Petagna, il quale cerca un tiro-cross sul secondo palo, su cui non arriva per centimetri Carlos Augusto.13:54

65' PILLOLA STATISTICA: Carlos Augusto è uno dei due difensori nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 a vantare almeno cinque gol e almeno cinque assist all’attivo (insieme a Jeremie Frimpong).13:52

62' Altro tentativo dalla distanza da parte di Lovric, che non inquadra lo specchio della porta.13:50

60' Seconda sostituzione per il Monza. Esce Stefano Sensi, entra Andrea Petagna.13:48

60' Prima sostituzione per il Monza. Fuori Valentin Antov, dentro Luca Caldirola.13:47

59' Pronti due cambi nel Monza.13:47

56' GOL! Udinese-MONZA 1-2! Rete di Nicolò Rovella! Primo gol in Serie A per il centrocampista di proprietà della Juventus, che conclude un contropiede perfetto dei brianzoli. Sensi recupera un pallone sulla trequarti e imbuca perfettamente per l'inserimento di Rovella, che calcia di prima sul primo palo battendo Silvestri.



55' AMMONITO Valentin Antov, in ritardo su Beto.13:43

52' Calcio di punizione di Sensi battuto in direzione del primo palo all'indirizzo di Valoti, che gira di testa, ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa. Silvestri blocca senza problemi.13:41

51' Contraccolpo psicologico inevitabile per l'Udinese, che deve ancora rimettersi a posto dopo il gol subito nei primissimi minuti della ripresa.13:39

48' GOL! Udinese-MONZA 1-1! Rete di Andrea Colpani! Carlos Augusto scappa sulla sinistra e crossa in mezzo dove trova l'ex giocatore dell'Atalanta, che colpisce al volo di sinistro, prendendo in controtempo un incolpevole Silvestri.



46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Udinese-Monza. Nessun cambio per i due allenatori.13:35

Bianconeri letali in contropiede e bravi a sfruttare gli spazi concessi dal Monza, che ha avuto il pallino del gioco, faticando però ad arrivare dalle parti di Silvestri. Non sta premiando, finora, la scelta di Palladino di giocare senza centravanti, poiché Sensi è finito spesso ingabbiato dalla difesa di Sottil, mentre Valoti non si è quasi mai visto. Possibile, dunque, l'ingresso di Petagna, già all'inizio del secondo tempo.13:32

L'Udinese chiude il primo tempo in vantaggio sul Monza grazie alla rete, arrivata al 18', di Lovric, alla prima vera occasione da gol della partita: Beto lavora di sponda facendo uscire la difesa ospite, che lascia scoperta la propria metà campo offensiva, nella quale si infila il numero 4 che, servito alla perfezione da Walace, si invola verso la porta e batte Di Gregorio sul primo palo. È proprio lo sloveno il grande protagonista dei primi 45 minuti della Dacia Arena, visto che pochi minuti dopo va due volte vicino alla doppietta concludendo in entrambi i casi dal limite e trovando la risposta attenta di Di Gregorio. Nel finale si fa vedere anche la squadra di Palladino, che prova a riaprire la partita con Colpani, fermato da Silvestri.13:21

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-MONZA 1-0. Bianconeri in vantaggio con il gol di Lovric.13:17

45'+1' Ciurria si libera sulla destra e cerca il cross in mezzo, sbagliandolo, poiché il pallone finisce direttamente tra le braccia di Silvestri.13:17

44' Ci sarà un minuto di recupero.13:15

41' Ennesimo tentativo da fuori di Lovric, che stavolta calcia male, mandando il pallone sugli spalti.13:11

40' Pablo Marì cerca il cambio di gioco di Colpani, ma sbaglia la misura del lancio, che termina sul fondo.13:11

37' Traversone basso molto interessante da parte di Izzo, Bijol anticipa Valoti e mette in corner.13:07

35' COLPANI! Bella giocata del trequartista del Monza, che riceve un cambio di gioco di Rovella, rientra sul sinistro e fa partire una conclusione sul primo palo dal vertice dell'area bianconera, trovando la risposta attenta di Silvestri.13:06

33' Colpo subito alla testa da Lovric, rimasto a terra dopo uno scontro aereo con Colpani. Tutto ok, comunque, per il numero 4 dell'Udinese.13:04

30' PILLOLA STATISTICA: Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Udinese e Monza si sono affrontate 12 volte, con un bilancio in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e quattro pareggi. 13:01

27' DI NUOVO PERICOLOSO LOVRIC! Altra rifinitura di Samardzic per il numero 4, che si sposta ancora una volta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo. Di Gregorio si allunga e mette in corner.12:58

26' AMMONITO Armando Izzo, in ritardo su Success.12:56

23' ANCORA LOVRIC! Il numero 4 riceve da Samardzic al limite dell'area, si sposta il pallone sul sinistro e cerca la conclusione a incrociare, trovando la pronta risposta di Di Gregorio.12:53

21' Il Monza prova a riorganizzarsi dopo la rete subita, ma soffre il pressing dell'Udinese, che recupera palla nella metà campo ospite.12:52

18' GOL! UDINESE-Monza 1-0! Rete di Sandi Lovrić! Sponda di Beto che porta fuori Pablo Marì dalla zona centrale. Walace riceve e imbuca per il numero 4 che, tenuto in gioco da Antov, sfrutta la prateria concessa dalla difesa del Monza, si presenta davanti a Di Gregorio e lo batte con freddezza sul primo palo.



16' Errore di misura da parte di Rovella, che cerca Colpani sulla destra, ma la sua apertura è imprecisa e finisce sul fondo.12:48

13' Giropalla prolungato del Monza, che non trova però lo spazio per rendersi pericoloso in avanti.12:44

10' Proteste da parte di Valoti per una presunta trattenuta in area di Becao su di lui. Per Massimi è il numero 10 del Monza a commettere fallo: calcio di punizione per l'Udinese.12:41

8' Scambio tra Success e Lovric, con il numero 4 servito in profondità che non riesce, però, a tenere il pallone in campo.12:39

5' Beto ingaggia un duello con Antov sulla linea del fallo laterale e va via al difensore centrale bulgaro, ma si allunga troppo il pallone, che si perde sul fondo.12:36

3' Prima conclusione da parte di Beto, che riceve al limite dell'area, si sposta il pallone sul destro e calcia. Tiro centrale, Di Gregorio blocca.12:34

CALCIO D'INIZIO! Comincia Udinese-Monza. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.12:31

Quasi tutto pronto alla Dacia Arena di Udine. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Massimi darà il via al match.12:24

Tre defezioni anche per Palaldino, che deve fare a meno dello squalificato Caprari e degli infortunati Mota e Ranocchia. L'ex giocatore della Juventus sceglie Antov in difesa, preferendolo a Marlon e al rientrante Caldirola. A centrocampo torna titolare capitan Pessina, al rientro da un turno di stop, con Machin inizialmente fuori. La sorpresa di giornata riguarda il pacchetto offensivo: fuori sia Petagna che Gytkjaer, dentro Valoti nel ruolo di falso nueve, al ritorno da titolare dopo più di sette mesi. Colpani e Sensi agiranno alle sue spalle.12:23

L'assenza importante in casa Udinese, oltre a quelle dei lungodegenti Deulofeu ed Ebosse, è quella del Tucu Pereyra, out per squalifica. Sottil ritrova Becao nel terzetto difensivo, al fianco di Bijol e Perez. Ehizibue confermato sulla destra, con Walace che riprende il suo posto in mediana. Ai suoi lati ci saranno Samardzic e Lovric, con Arslan che parte dalla panchina. In attacco Success vince il ballottaggio con Thauvin per fare coppia con Beto.12:19

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Antov; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Colpani; Valoti. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Caldirola, Donati, Birindelli, Carboni, Machin, Barberis, D'Alessandro, Vignato, Maric, Gytkjaer, Petagna.12:16

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-2: Silvestri; Becão, Bijol, Nehuen Pérez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Buta, Masina, Guessand, Zeegelaar, Abankwah, Arslan, Pafundi, Thauvin, Nestorowski.12:14

Ambizioni simili anche per i brianzoli, che non vincono da tre giornate, ma restano saldamente a quindici punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Il Monza non ottiene il successo in trasferta da quasi due mesi (l'ultima volta il 12 febbraio, 1-0 sul campo del Bologna), ma oggi avrà un motivo in più per fare bene: dare conforto al suo presidente, Silvio Berlusconi, ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano.12:11

Sono quattro i punti che separano i friulani, undicesimi in classifica a quota 38, dalla squadra di Raffaele Palladino, la quale staziona in tredicesima posizione. Viincendo oggi, la formazione di Andrea Sottil continuerebbe la striscia di risultati utili consecutivi in casa, visto che i bianconeri sono reduci da una vittoria e tre pareggi alla Dacia Arena, ma soprattutto scavalcherebbe i 40 punti, soglia che simboleggia la quota salvezza, con nove turni d'anticipo.12:08

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Monza, gara valida per la 29esima giornata di Serie A.12:03