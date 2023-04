Impresa dei gialloblu che ribaltano il momentaneo vantaggio di Harroui grazie alle reti nel finale di Ceccherini e Gaich, ritrovando il successo e portandosi a meno quattro dalla salvezza. Stop per i neroverdi che dominano il gioco per larga parte del match ma sprecano le occasioni per chiudere la gara e pagano due clamorose incertezze di Consigli.20:30