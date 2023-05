Nella trentacinquesima giornata, i ragazzi di Zanetti saranno protagonisti del posticipo in casa della Samp mentre la squadra di Paulo Sousa ospiterà l'Atalanta.20:30

I toscani bissano il successo di Bologna grazie ad una rete per tempo: a segno Cambiaghi e Caputo, entrambi su assist di Ebuehi che colpisce anche una traversa. Euro-gol annullato a Pjaca. Reazione tardiva dei granata che crescono nella ripresa ma accorciano il risultato solo nel finale con Pjatek e sprecano con Mazzocchi in pieno recupero.20:29

90'+2'

Bohinen in profondità per Pjatec, pescato in offside.20:18