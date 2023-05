Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori19:31

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Bologna, ultimo match valido per la 34esima giornata di Serie A.19:31

Il Sassuolo di Alessio Dionisi sfida il Bologna di Thiago Motta nel derby emiliano che chiude il programma di Serie A. I neroverdi sono tredicesimi in classifica con 43 punti e arrivano da due vittorie consecutive al Mapei Stadium (contro Juventus ed Empoli). I rossoblù occupano il 9° posto a quota 45, sopra di sole due lunghezze rispetto ai rivali, ma hanno collezionato solamente due punti negli ultimi 4 incontri di campionato. L'ultima vittoria risale a esattamente un mese fa, in casa dell'Atalanta per 2-0.19:34

Negli 8 precedenti disputati in Serie A in casa del Sassuolo, il Bologna conduce nelle statistiche con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I felsinei sono andati a segno in tutti gli 8 precedenti nel massimo campionato contro il Sassuolo, ma vengono da due sconfitte fuori casa in campionato.19:35

FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. Allenatore: Dionisi.19:36

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow. All. Thiago Motta.19:37

Nel Sassuolo torna Maxime Lopez, che andrà a collocarsi tra Frattesi ed Henrique nel reparto di centrocampo. In difesa, davanti a Consigli, Erlic e Tressoldi in mezzo, Toljan e Rogerio sulle corsie. Tridente composto da Berardi, Defrel e Bajrami. Dopo le ultime prestazioni finisce in panchina Laurienté. Out per squalifica Pinamonti e Zortea.19:38