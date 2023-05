Grazie per aver seguito con noi il match di questa sera. Arrivederci alle prossime gare di Serie A.22:41

Termina in parità la gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Bologna. Avviene tutto nel primo tempo, grazie alle bellissime reti realizzate da Berardi e Dominguez, mentre nella ripresa il risultato non si scrolla dall'equilibrio assoluto. Derby emiliano che non cambia le sorti dell'ottavo posto in classifica. Ora ci sono cinque squadre - Fiorentina, Udinese, Bologna, Monza e Torino - a quota 46 punti in classifica: una lotta che si fa incandescente in questo finale di campionato. Rimangono due le lunghezze di distanza con il Sassuolo di Dionisi.22:40

90'+3' FINISCE IL MATCH: Sassuolo-Bologna 1-1.22:35

90'+3' Rogerio prova il cross dentro l'area di rigore, non ci arriva Thorstvedt e sfuma un'altra occasione per il Sassuolo.22:35

90' Decretati tre minuti di recupero dall'arbitro Ferrieri Caputi.22:32

90' OCCASIONE SASSUOLO! Punizione insidiosa di Laurienté a cercare sul secondo palo Alvarez. Per centimetri non impatta il pallone il centravanti neroverde, mancando l'appuntamento con il gol.22:32

87' Berardi prova la giocata al centro per l'inserimento di Toljan in area di rigore. Ottima la sponda di Alvarez per l'esterno neroverde che viene anticipato al momento del tiro.22:28

85' Calcio d'angolo battuto da Barrow a rientrare. Respinta neroverde sui piedi di Cambiaso che prova la conclusione al volo: destro da dimenticare.22:27

85' SOSTITUZIONE BOLOGNA: esce Ferguson, entra Medel.22:26

82' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Tressoldi, entra Ferrari.22:23

80' OCCASIONE BOLOGNA! Arnautovic riceve spalle alla porta, assorbe l'impatto con Erlic e conclude col sinistro. Conclusione disinnescata da Consigli in due tempi.22:22

78' Ritmo basso e nessuna giocata forzata, in attesa dell'errore della squadra avversaria per recuperare palla. Tanti errori da entrambe le parti e partita soporifera.22:21

77' SOSTITUZIONE BOLOGNA: esce Dominguez, entra Moro.22:19

76' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Frattesi, entra Thorstvedt.22:17

76' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Defrel, entra Alvarez.22:17

72' Laurienté prova a sfidare Posch in velocità sulla sinistra, ma è bravo il difensore felsineo a chiuderlo in rimessa da fondo campo.22:15

70' Ottima trama offensiva del Bologna. Cambiaso apre tutto per Barrow che prova la conclusione a giro, contrata dalla difesa neroverde. Poi, sulla ribattuta, Dominguez tenta il destro di controbalzo: palla fuori.22:12

69' Dopo 50 giorni torna in campo Marko Arnautovic. Il centravanti rossoblu non segna in campionato dalla gara d'andata: ora ha la possibilità di incidere sul match.22:10

68' SOSTITUZIONE BOLOGNA: esce Orsolini, entra Arnautovic.22:09

66' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Bajrami, entra Laurienté.22:07

66' SOSTITUZIONE SASSUOLO: esce Henrique, entra Harroui.22:07

64' Barrow punta la difesa del Sassuolo, converge verso il centro, e scarica il destro. Presa sicura di Consigli.22:06

60' Bajrami apre a sinistra per l'arrivo di Rogerio. Cross immediato al centro dell'area, ma è pronta a spazzare la retroguardia rossoblu.22:01

59' Bel fraseggio offensivo del Sassuolo. Berardi trova dentro Defrel che appoggia a Frattesi al limite, palla di ritorno troppo lunga per il centravanti neroverde e azione che sfuma.22:00

55' Frattesi prende palla largo a destra, poi converge verso il centro e prova la conclusione mancina. Sinistro che finisce alto sopra la traversa.21:57

53' OCCASIONE BOLOGNA! Barrow lavora bene un pallone al limite dell'area, liberando l'incursione di Cambiaso sulla sinistra. Mancino velenoso del terzino rossoblu che finisce di poco a lato.21:55

49' Il Bologna cerca di dettare i tempi in questa ripresa, ma si è alzata la pressione del Sassuolo alla ricerca del nuovo vantaggio. Berardi, molto ispirato stasera, sta mettendo in difficoltà Cambiaso.21:51

46' COMINCIA LA RIPRESA: pallone gestito dai padroni di casa in maglia neroverde. Nessun cambio per le formazioni in campo.21:47

Pari e patta nel primo tempo al Mapei Stadium. Il match si sblocca nel primo quarto d'ora, grazie alla grande giocata di Berardi che fulmina Skorupski sul primo palo con un preciso destro sotto la traversa. Il Bologna non reagisce e crea pochissimo dalle parti di Consigli, ma riesce a trovare il pareggio con una conclusione meravigliosa di Dominguez. Due giocate dei singoli che stanno decidendo il derby emiliano in chiusura della 34esima giornata di Serie A.21:32

45' TERMINA IL PRIMO TEMPO: Sassuolo-Bologna 1-1.21:30

44' AMMONIZIONE SASSUOLO: cartelliino giallo per Maxime Lopez.21:29

42' GOL! Sassuolo-BOLOGNA 1-1! Rete di Dominguez. All'improvviso, al primo tiro in porta, pareggia la squadra di Thiago Motta. Cambiaso trova Dominguez al limite dell'area che, più precisamente dalla mezzaluna, cerca l'incrocio dei pali e trova una rete meravigliosa. Pareggia il Bologna nel derby emiliano con un super gol.



Guarda la scheda del giocatore Nicolás Domínguez21:29

38' OCCASIONE SASSUOLO! Berardi riceve larghissimo a destra, poi converge sul mancino e trova Henrique nel cuore dell'area di rigore. Conclusione col piatto destro debole tra le braccia di Skorupski: occasione fallita dal centrocampista neroverde.21:24

35' Sassuolo che non ha intenzione di alzare i ritmi dopo aver trovato subito il vantaggio in questo primo tempo. Gestione della sfera lasciata al Bologna che, però, non trova spazi.21:22

32' Ferguson viene cercato al limite dell'area da Barrow. Il centrocampista scozzese stoppa il pallone e calcia col destro, deviato in angolo dalla difesa di casa.21:17

30' Sempre sotto ritmo il Bologna, lasciando spesso a desiderare dal punto di vista offensivo. Il Sassuolo non fa fatica a contenere l'attacco felsineo, ma a parte la zampata di Berardi non crea moltissimo la squadra di Dionisi.21:16

27' AMMONIZIONE BOLOGNA: cartellino giallo per Posch.21:15

25' Sassuolo fa spesso perno su Defrel, bravo a farsi trovare tra le linee e a cambiare spesso gioco per gli esterni neroverdi. Momento di controllo del match per i padroni di casa.21:12

21' Bologna che sta facendo fatica a risalire il campo dopo la rete subita pochi istanti fa. Thiago Motta chiede soprattutto a Orsolini maggiore personalità e disponibilità al passaggio.21:11

18' Orsolini prova la conclusione mancina da lontanissimo. Palla che finisce lontana dallo specchio della porta.21:03

15' GOL! SASSUOLO-Bologna 1-0! Rete di Berardi. Si sblocca subito il risultato al Mapei. Defrel lancia il contropiede neroverde e apre a destra per il fantasista azzurro. Berardi non rientra sul sinistro, ma calcia col destro sul primo palo fulminando Skorupski sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi21:01

11' Cross insidioso di Berardi col solito mancino a girare sul secondo palo. Anticipato Defrel in area di rigore, poi ci pensa Lucumì a spazzar via in maniera definitiva.20:58

9' Cresce la pressione del Sassuolo che, dopo i primi minuti di incertezza, gestisce i ritmi di gioco e prova a rendersi pericoloso in avanti.20:57

6' Ferguson va via di forza a Erlic, poi in precario equilibrio prova la conclusione da fuori area. Destro deviato in angolo dal difensore neroverde.20:52

4' OCCASIONE BOLOGNA! Subito pericolosa la squadra di Thiago Motta, che spinge in maniera prepotente sulla corsia sinistra con Cambiaso. Doppio cross dentro dell'ex Genoa, respinto con molto affanno dalla difesa neroverde.20:50

1' CALCIO D'INIZIO: primo pallone del derby emiliano gestito dal Bologna.20:45

Tutto pronto al Mapei Stadium per il Monday Night della 34esima giornata di Serie A. Entrano in campo Sassuolo e Bologna, agli ordini del direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.20:39

Arnautovic convocato, ma parte dalla panchina lasciando il centro dell'attacco a Barrow. A supporto il trio composto da Orsolini, Ferguson ed Aebischer. In difesa out Soumaoro, al suo posto Bonifazi che andrà a fare coppia con Lucumì. In mezzo al campo confermato Schouten insieme a Dominguez. Sulle corsie Posch e Cambiaso, che viene preferito a Kyriakopoulos, fermato da una labirinitite virale.19:40

Nel Sassuolo torna Maxime Lopez, che andrà a collocarsi tra Frattesi ed Henrique nel reparto di centrocampo. In difesa, davanti a Consigli, Erlic e Tressoldi in mezzo, Toljan e Rogerio sulle corsie. Tridente composto da Berardi, Defrel e Bajrami. Dopo le ultime prestazioni finisce in panchina Laurienté. Out per squalifica Pinamonti e Zortea.19:38

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow. All. Thiago Motta.19:37

FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. Allenatore: Dionisi.19:36

Negli 8 precedenti disputati in Serie A in casa del Sassuolo, il Bologna conduce nelle statistiche con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I felsinei sono andati a segno in tutti gli 8 precedenti nel massimo campionato contro il Sassuolo, ma vengono da due sconfitte fuori casa in campionato.19:35

Il Sassuolo di Alessio Dionisi sfida il Bologna di Thiago Motta nel derby emiliano che chiude il programma di Serie A. I neroverdi sono tredicesimi in classifica con 43 punti e arrivano da due vittorie consecutive al Mapei Stadium (contro Juventus ed Empoli). I rossoblù occupano il 9° posto a quota 45, sopra di sole due lunghezze rispetto ai rivali, ma hanno collezionato solamente due punti negli ultimi 4 incontri di campionato. L'ultima vittoria risale a esattamente un mese fa, in casa dell'Atalanta per 2-0.19:34

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Bologna, ultimo match valido per la 34esima giornata di Serie A.19:31