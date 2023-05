Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Sampdoria, gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A.18:01

I bianconeri di Sottil sono reduci dall'1-1 in casa contro il Napoli dello scorso turno di campionato, quando hanno rimandato di una giornata la festa scudetto degli azzurri di Spalletti.18:06

La Samp, ultima in classifica a quota 17 punti, arriva a questa gara dopo lo 0-2 subìto in casa contro il Torino. I blucerchiati hanno conquistato due punti nelle ultime 6 partite di campionato e non vincono dallo scorso 19 marzo (3-1 al Verona).18:09