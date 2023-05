Grazie per aver seguito la diretta di Udinese-Sampdoria 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:37

Nel prossimo turno di campionato l'Udinese sarà impegnato nella trasferta contro la Fiorentina, mentre la Samp tornerà a Marassi e ospiterà l'Empoli.20:37

L'Udinese grazie ai gol di Pereyra e Masina ha battuto la Sampdoria, condannando i blucerchiati all'aritmetica retrocessione. Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo in cui i bianconeri hanno sfruttato al massimo la velocità e la fisicità dei suoi esterni. La Samp ha provato a costruire in modo ordinato ma alcune imprecisioni e il pressing alto dell'Udinese non hanno sempre permesso alla squadra di Stankovic di rendersi pericolosa. Le poche occasioni degli ospiti sono arrivate da Quagliarella, Zanoli e soprattutto Gabbiadini che nella ripresa ha colpito un palo. Sesta vittoria interna in questo campionato per i bianconeri. 20:36

L'Udinese, invece, con questi tre punti sale a quota 46 agganciando Fiorentina, Torino e Monza in classifica. Si tratta dell'11esimo successo in campionato per la squadra di Sottil che è tornata a vincere alla Dacia Arena dopo l'1-1 di giovedì scorso contro il Napoli.20:31

Dopo 11 stagioni in Serie A, la Sampdoria è aritmeticamente retrocessa in B. La squadra blucerchiata con questa sconfitta contro l'Udinese rimane a quota 17 punti in classifica, distante 13 lunghezze dalla quota salvezza (ormai non più raggiungibile).20:40

90'+5' Finisce la partita! Vince l'Udinese 2-0 grazie alle reti di Pereyra e Masina. La Sampdoria retrocede in Serie B.20:25

90'+3' Ammonito Masina per fallo su Jesé.20:23

90'+3' Udogie sfonda da sinistra ed entra nell'area blucerchiata ma la difesa avversaria si oppone. 20:23

90' Concessi 4 minuti di recupero.20:21

88' Poker di sostituzioni per la Sampdoria: escono Gabbiadini, Rincon, Winks e Djuricic. Entrano in campo Lammers, Paoletti, İlkhan e Cuisance.20:21

85' Cambia ancora anche Sottil: esce dal campo Pereyra ed entra Pafundi.20:15

84' Sostituzione per Stankovic: esce Quagliarella, dentro Jesé.20:14

83' Gabbiadini calcia dritto in porta. Silvestri risponde, non rischia la presa e respinge con i guantoni.20:13

82' Calcio di punizione per la Samp da circa 30 metri dopo il fallo di Udogie su Gabbiadini.20:12

78' Altri due cambi per l'Udinese: escono Zeegelaar ed Ebosele, entrano Udogie e Nehuen Pérez20:09

75' Walace prova il destro a giro dal limite dell'area ma la sua conclusione viene deviata. Si riparte da calcio d'angolo per l'Udinese.20:05

73' Ritmi più lenti in questa fase di gara. L'Udinese gestisce, la Sampdoria prova a costruire ma non sempre trova i giusti spazi per affondare.20:03

66' Ebosele si invola verso la porta della Sampdoria ma la chiusura di Nuytinck è puntuale e pulita al limite dell'area.19:55

63' Doppia sostituzione per l'Udinese: Sottil fa uscire dal campo Lovric e Thauvin, al loro posto entrano Arslan e Samardzic.19:54

63' Un'azione manovrata dell'Udinese finisce con il tiro di Thauvin che però termina alto sopra la traversa. 19:53

61' Il terzo ammonito del match è Augello per un fallo su Ebosele. 19:51

58' Altra occasione per la Sampdoria! Gabbiadini in corsa prende palla e di prima intenzione, in scivolata, calcia col mancino ma la sua conclusione si stampa sul palo alla sinistra di Silvestri.19:48

57' Ammonito Rodrigo Becao per fallo su Quagliarella.19:49

56' La Samp continua a provare a verticalizzare e il servizio stavolta è per Quagliarella che tenta il pallonetto verso il secondo palo ma il tiro è fuori misura e si perde oltre il fondo.19:47

53' Occasione Sampdoria! Zanoli si invola verso la porta avversaria, libera il destro ma SIlvestri risponde e respinge con il piede. Sulla ribattuta arriva poi anche Djuricic ma la difesa bianconera è attenta e libera l'area.19:43

50' Il pressing alto dell'Udinese non permette alla Samp di impostare. La squadra di Stankovic però resiste e l'azione si ferma con il fallo di Becao su Augello. Per il direttore di gara non ci sono comunque gli estremi per un'ammonizione. 19:41

46' Partiti! Inizia il secondo tempo di Udinese-Sampdoria. Primo pallone gestito dai blucerchiati.19:36

Le squadre stanno rientrando in campo. A breve inizia il secondo tempo della gara, si ripartirà dal 2-0 per l'Udinese.19:35

Se il match dovesse finire così, l'Udinese salirebbe al nono posto in classifica mentre la Sampdoria sarebbe aritmeticamente retrocessa in Serie B.19:22

L'Udinese dopo 45 minuti di gioco è in vantaggio sulla Samp grazie alle reti di Pereyra e Masina. La squadra di Sottil da subito ha provato a sfruttare la velocità e la fisicità dei suoi esterni, mentre la Sampdoria in più occasioni ha fatto fatica a costruire azioni offensive che potessero mettere in difficoltà gli avversari. Sotto di due reti, la squadra di Stankovic ha provato a reagire con Quagliarella che ha cercato di sorprendere Silvestri dalla distanza ma il tiro fuori misura è finito alto sopra la traversa. 19:21

45'+2' Finisce qui la prima frazione di gioco. Squadre a riposo sul punteggio di 2-0.19:17

45'+1' L'Udinese prova a trovare la rete del tris e lo fa con Pereyra che tenta la conclusione dalla distanza ma Ravaglia si allunga e respinge.19:16

45' Concessi 2 minuti di recupero.19:15

43' Un'azione prolungata da parte della Sampdoria, che non sempre riesce a trovare gli spazi giusti per incidere, si chiude con un fallo su Winks che fa ripartire i blucerchiati da centrocampo.19:14

37' Nonostante il doppio passivo, la Samp prova a reagire e a poco meno di dieci minuti dall'intervallo lo fa con Quagliarella: il tiro dalla distanza però è fuori misura e non impensierisce Silvestri.19:08

34' Il cross vincente in questa occasione è stato di Lovric: lo sloveno ha realizzato così il suo quinto assist in questo campionato.19:07

34' GOL! UDINESE-Sampdoria 2-0! Gol di Masina. Seconda rete in campionato per il difensore che ha saltato nell'area blucerchiata con i tempi giusti e ha girato di testa il pallone del doppio vantaggio bianconero. 19:05

31' Check chiuso: Gabbiadini è in fuorigioco, il fallo non viene sanzionato. L'Udinese ricomincia dalla propria trequarti.19:01

30' Check in corso: si valuta la posizione di fuorigioco di Gabbiadini e un possibile cartellino rosso per Zeegelaar, autore di un fallo sullo stesso attaccante blucerchiato.19:01

28' Il primo giallo della gara è per Winks per proteste dopo un fallo su Lovric.18:58

27' Fase di gara in cui a tratti si gioca poco, si susseguono diverse interruzioni per falli (5-2 per l'Udinese).18:57

21' Occasione Udinese! Ancora Ebosele, con la giusta intuizione, trova Thauvin che si accentra e calcia dalla distanza ma Ravaglia risponde mandando il pallone oltre la traversa. 18:52

20' L'Udinese torna avanti con Ebosele che attacca la profondità ma sulla sua corsa trova l'opposizione di Augello che spedisce il pallone in angolo.18:50

16' La Samp torna avanti con un altro calcio di punizione. Batte Augello che trova Murru ma non impatta bene la sfera e perde il pallone.18:47

9' Il gol di Pereyra nasce dalla progressione di Ebosele che all'ultimo sceglie di verticalizzare per l'imbucata del compagno: decisione giusta che ha portato alla rete del vantaggio dell'Udinese e al suo primo assist in questo campionato.18:43

9' GOL! UDINESE-Sampdoria 1-0! Gol di Pereyra. Il numero 37 bianconero riceve palla in verticale da Ebosele e con un tocco sotto batte Ravaglia.18:40

8' La Samp avanza con Djuricic sulla corsia di destra. Crossa ma c'è Ebosele che spedisce la palla oltre il fondo. 18:38

6' La palla di Augello raggiunge l'area di rigore bianconera ma sulla traiettoria c'è Walace che di testa prolunga e allontana il pallone. 18:37

6' Calcio di punizione per la Samp: Augello alla battuta. 18:36

3' Primo squillo dell'Udinese con Nestorovski che prova la girata di testa verso la porta avversaria ma Ravaglia si allunga e spedisce oltre la traversa. 18:33

Inizia il match! Primo pallone giocato dall'Udinese.18:30

Riscaldamento ultimato, le squadre stanno per entrare in campo: è tutto pronto per l'inizio di Udinese-Sampdoria. 18:22

Ai blucerchiati, per continuare a sperare nella salvezza, serve soltanto un risultato: la vittoria. La Sampdoria infatti in caso di sconfitta sarà aritmeticamente retrocessa in Serie B. 18:21

L'Udinese è attualmente al 12esimo posto in classifica con 43 punti, a -3 dalla Fiorentina che occupa l'ottava piazza. Ai bianconeri manca la vittoria interna dal 23 aprile (3-0 sulla Cremonese).18:20

Stankovic si affida a Quagliarella in attacco dal primo minuto insieme a Gabbiadini; Djuricic agirà alle loro spalle. In difesa spazio a Murru con Gunter e Nuytinck.18:17

Sottil deve ancora fare a meno di Beto, nemmeno in panchina per questo match. Ebosele e Zeegelaar esterni nel centrocampo a 5, mentre avanti confermato Nestorovski con Thauvin a supporto.18:15

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria risponde con un 3-4-1-2: Ravaglia - Gunter, Nuytinck, Murru - Zanoli, Winks, Rincon, Augello - Djuricic - Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Cuisance, Jesé, Murillo, Oikonomou, Lammers, Ilkhan, Turk, Paoletti, De Luca, Zorzi, Malagrida.18:17

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese scende in campo con un 3-5-2: Silvestri - Becao, Bijol, Masina - Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Zeegelaar - Thauvin, Nestorovski. A disposizione: Pérez, Samardzic, Buta, Padelli, Semedo, Udogie, Abankwa, Piana, Arslan, Guessand, Pafundi.18:12

La Samp, ultima in classifica a quota 17 punti, arriva a questa gara dopo lo 0-2 subìto in casa contro il Torino. I blucerchiati hanno conquistato due punti nelle ultime 6 partite di campionato e non vincono dallo scorso 19 marzo (3-1 al Verona).18:09

I bianconeri di Sottil sono reduci dall'1-1 in casa contro il Napoli dello scorso turno di campionato, quando hanno rimandato di una giornata la festa scudetto degli azzurri di Spalletti.18:06

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Sampdoria, gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A.18:01