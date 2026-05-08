Succede tutto nel secondo tempo. Il Sassuolo passa in vantaggio con la rete di Thorsvedt al 51° minuto. Il Torino ingrana con gli ingressi in campo di Zapata e Pedersen e trovano il gol del pareggio al 66° con l’11° sigillo stagionale di Simeone. Completa la rimonta proprio Pedersen sull’assist al bacio di Zapata.
Torna alla vittoria il Torino dopo tre partite a secco e sale a 44 punti raggiungendo il 12° posto in classifica. I granata saranno impegnati nella trasferta di Cagliari prima di andare a concludere la stagione con il derby della mole.
Il Sassuolo non riesce a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime partite e rimane ancorato a 49 punti in decima posizione. I neroverdi ospiteranno il Lecce nella prossima giornata di campionato.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A Enilive!22:42
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO! Torino-Sassuolo 2-122:39
90'+4'
Sale anche Muric sul quinto calcio d'angolo per il Sassuolo.22:39
90'+3'
Altro ammonito per il Torino. Giallo per Gineitis.22:38
90'+3'
MURIC MANTIENE IL 2-1! Nkounkou vola sulla sinistra e taglia puntando l'area di rigore. Mancino respinto dal portiere neroverde.22:38
90'+1'
Invenzione di Berardi per servire Laurienté. Spallata di Pedersen al limite dell'area con il francese che poi commette fallo da terra.22:36
90'
4 minuti di recupero.22:35
89'
Conclusione di Bakola che approfitta di un errore della difesa avversaria, aggiusta il pallone sul destro e cerca il palo lontano. La palla però termina centrale tra le braccia di Paleari.22:35
89'
Nkounkou perde palla e si aggrappa a Thorsvedt per impedirne la ripartenza. Ammonito.22:34
88'
Nkounkou distende la falcata a destra e mette palla al centro. Sicuro Muric in presa.22:32
87'
Bella verticalizzazione a destra per Pedersen che manca il controllo e non riesce più a raggiungere il pallone.22:32
87'
Cambi esauriti su entrambe le panchine.22:31
86'
5° sostituzione Torino. Esce Giovanni Simeone ed entra Sandro Kulenovic.22:31
86'
4° sostituzione Torino. Esce Rafa Obrador ed entra Niels Nkounkou.22:31
86'
Thorstvedt ferma la ripartenza del Torino entrando in ritardi su Gineitis. Giallo inevitabile.22:30
84'
5° sostituzione Sassuolo. Esce Nemanja Matic ed entra Darryl Bakola.22:29
82'
OCCASIONE TORINO! Contropiede fulmineo avviato da Ilkhan. Zapata prima si fa ribattere la conclusione dal vertice destro dell'area piccola e, rientrato in possesso del pallone, crossa verso il centro proprio per Ilkhan che ha percorso tutto il campo per andare a staccare di testa. Alta la deviazione del centrocampista turco.22:28
81'
Aumenta la pressione del Sassuolo. Triangolo tra Nzola e Laurienté con la palla di ritorno del francese che viene sporcata dalla difesa nuovamente in calcio d'angolo.22:26
80'
Sponda di Nzola per Thorsvedt che va immediatamente al cross da destra. Corner per gli emiliani.22:25
80'
Scintille tra Walukiewicz ed Ebosse. Galipò seda gli animi senza utilizzare i cartellini.22:24
78'
Si mette in proprio Laurienté che entra in area ma non riesce ad impensierire Paleari con il suo mancino.22:24
78'
Due errori da matita rossa. Obrador, sulla pressione di Berardi, regala il pallone a Nzola che può partire in contropiede. L'attaccante angolano non vede il movimento dello stesso Berardi a destra e va centralmente regalando a sua volta palla alla difesa.22:23
77'
Intervento falloso di Vlasic su Koné. Punizione interessante per il Sassuolo dalla treqaurti sinistra.22:22
76'
Nzola cercato subito con un lancio profondo. Palla troppo lunga e facile preda di Paleari.22:21
76'
4° sostituzione Sassuolo. Esce Andrea Pinamonti ed entra M'Bala Nzola.22:20
75'
3° sostituzione Sassuolo. Esce Josh Doig ed entra Ulisses Garcia.22:20
72'
Continua a spingere il Toro, non pago del risultato appena acquisito.22:18
70'
GOOL!! TORINO-Sassuolo 2-1!! Rete di Marcus Pedersen! Il Torino la ribalta con i cambi e capitalizza il buon momento. Cross di Zapata dall'interno dell'area di rigore e incornata vincente a porta vuota di Pedersen.
Lancio lungo a cercare Zapata. Efficace l'uscita di Muric lontano dalla propria area.22:11
65'
Controllo a seguire di petto da parte di Laurienté sulla fascia sinistra. Palla rasoterra verso il primo palo dove Berardi prova ad allungare con il tacco. Allontana la difesa.22:10
64'
Zapata si avvita e colpisce di testa dal limite dell'area mancando lo specchio della porta difesa da Muric.22:09
63'
Laurienté si allunga il pallone e andando a contrasto subisce il fallo da Matteo Prati. Galipò estrae il cartellino giallo.22:09
63'
2° sostituzione Sassuolo. Esce Cristian Volpato ed entra Domenico Berardi.22:08
63'
1° sostituzione Sassuolo. Esce Luca Lipani ed entra Ismaël Koné.22:08
62'
ALTRA TRAVERSA DEL TORINO! Buon pallone di Prati che pesca Simeone in mezzo all'area. L'argentino tenta di scavalcare Muric con il colpo di testa e il pallone sbatte sulla parte alta della traversa.22:07
60'
Pedersen prova immediatamente a mettersi in mostra accentrandosi da destra e andando alla conclusione col mancino. Tiro ribattuto dalla difesa neroverde.22:05
59'
2° sostituzione Torino. Esce Valentino Lazaro ed entra Marcus Pedersen.22:04
59'
1° sostituzione Torino. Esce Alieu Njie ed entra Duván Zapata.22:03
58'
Grande dribbling a centro area di Pinamonti che sterza con l'esterno su Marianucci ma calcia debolmente a lato con la punta del piede destro.22:03
57'
Lipani entra in possesso nuovamente sul fondo. L'appoggio per Volpato è inefficace grazie al buon rientro della difesa granata.22:02
55'
Gioco fermo con Walukiewicz dopo un colpo subito da Vlasic.22:00
52'
Thorstvedt sale a 4 reti in questo campionato. Il Sassuolo prova a tenere vivo il discorso qualificazione in Conference League.22:00
51'
GOO!! Torino-SASSUOLO 0-1!! Rete di Kristian Thorstvedt. Lipani si avventa sul pallone a seguito di un rimpallo in area di rigore e, dal fondo, mette un pallone perfetto al centro dell'area piccola. Thorstvedt insacca a porta vuota.
Galipò, ad azione terminata, va ad ammonire Marianucci.21:56
51'
Buon sviluppo centrale del Sassuolo. Laurienté regge fisicamente e subisce fallo da Marianucci ma si prosegue per il vantaggio. Volpato fermato in rimessa laterale.21:56
46'
Subito in avanti il Torino con un'azione caparbia di Lazaro che vince il contrasto con Doig. Palla al centro per Vlasic che scarica per Prati. Murata la conclusione del numero 4 granata.21:52
46'
SI RIPARTE! Inizia la seconda frazione di gioco con il Sassuolo in possesso del pallone.21:50
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.21:36
Primi 20 minuti di partita veramente divertenti. In seguito il ritmo si è notevolmente abbassato con entrambe le squadre incapaci di creare nuovi pericoli alle rispettive difese.21:36
Finisce a reti inviolate la prima frazione di gioco nonostante le numerose occasioni viste su entrambi i lati del campo. Clamorosa la doppia traversa colpita da Njie all'11° minuto. 21:35
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Torino-Sassuolo 0-021:34
45'
Un minuto di recupero.21:32
45'
Grande parata di Muric su una bellissima rovesciata di Simeone. Tutto inutile per una spinta Lazaro su Doig valutata fallosa da Galipò.21:32
42'
Azione offensiva neroverde interrotta dal tocco di mano di Lipani ravvisato da Galipò. 21:29
40'
Cerca spazio sulla destra Simeone ma viene arginato da Walukiewicz in corner.21:28
38'
Arriva il primo giallo del match. Ammonito Lipani per un fallo a centrocampo.21:25
37'
Tocco di mano di Coulibaly, a seguito di un controllo sbagliato, fischiato da Galipò. Punizione a centrocampo per il Torino.21:24
34'
Buon momento per il Torino che arriva facilmente nei pressi dell'area avversaria ma non riesce ad andare con convinzione alla conclusione.21:21
32'
Altro angolo per il Torino con Doig che ferma l'avanzata di Lazaro.21:19
31'
Njie servito centralmente sbaglia il controllo con l'esterno destro e perde il tempo per andare alla conclusione. Palla messa in corner dalla difesa emiliana.21:18
29'
Serie di errori sul vertice sinistro dell'area neroverde. Lazaro sbaglia completamente il passaggio e consegna palla al centrocampo avversario. Poi c'è un controllo difettoso da parte dei neroverdi che fa ripartire nuovamente il Torino ma è bravo Doig ad anticipare tutti e a prendersi il calcio di punizione.21:17
27'
Un dribbling di troppo per Laurienté che,entrato da sinistra in area di rigore, viene triplicato dalla difesa avversaria.21:25
25'
Laurienté mette palla sul limite dell'area da sinistra. Volpato evade la marcatura girando su se stesso e va alla conclusione con il destro. Tentativo murato dalla difesa granata.21:23
23'
Doig trova spazio a sinistra e va al centro. La palla, deviata dalla difesa, si impenna e finisce tra i guantoni di Paleari.21:10
21'
Dalla bandierina, Volpato crossa verso il secondo palo. Libera l'area di rigore Lazaro.21:08
18'
Coulibaly percorre tutta la fascia destra trovando molto spazio. L'azione sembra promettente ma l'esterno neroverde sbaglia l'appoggio centrale per Matic perdendo il pallone.21:05
16'
ANCORA SASSUOLO! Botta dal limite di Laurienté col collo destro. La palla si abbassa leggermente in ritardo ed esce appena sopra la traversa.21:04
14'
PINAMONTI SUL FONDO! Occasioni da una parte e dell'altra. Azione veloce del Sassuolo che libera Muharemovic che arriva al vertice destro dell'area piccola e calcia addosso a Paleari. La palla arriva sul destro di Pinamonti che da buona posizione mastica la conclusione e spedisce sul fondo.21:02
12'
ANCORA TORINO! Altra occasione per Njie che, al culmine di un contropiede del Toro, colpisce nuovamente di testa con la porta sguarnita schiacciando a terra. La palla termina alta!21:01
11'
DOPPIA TRAVERSA PER IL TORINO! Il primo corner della partita è in favore dei granata. Gineitis va dalla bandierina e trova il colpo di testa di Njie che colpisce la traversa. La palla rimbalza sulla linea e sbatte nuovamente sulla traversa prima di arrivare tra le braccia di Muric.21:00
10'
OCCASIONE TORINO! Sterzata al limite di Gineitis bravo a ripulire una palla sporca arrivata da Ebosse. Conclusione con il sinistro a incrociare, dal limite, bloccata a terra da Muric.20:57
8'
Laurienté sfida Marianucci sulla sinistra e prova il cross con l'esterno destro. Palla troppo vicina a Paleari che agguanta senza problemi.20:55
6'
Coulibaly si sovrappone a Volpato sull'out di destra ma il pallone di quest'ultimo è fuori misura.20:53
4'
Njie cercato col lancio profondo. Palla troppo lunga per lo svedese.20:51
2'
OCCASIONE SASSUOLO! Movimento perfetto di Pinamonti che riceve l'imbucata da parte di Volpato e calcia da posizione leggermente defilata a sinistra. Si fa trovare pronto Paleari.20:50
INIZIA LA PARTITA! Fischia Galipò e il Torino muove il primo pallone del match.20:47
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Torino-Sassuolo!20:44
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO. 4-3-3. Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.19:56
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 3-5-2. Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis; Obrador; Vlasic; Njie, Simeone.19:55
Simone Galipò, della sezione di Firenze, è il direttore di gara designato per la partita di questa sera.19:23
Nel corso dell'ultima giornata di campionato, il Torino ha visto interrompersi la striscia di 4 risultati utili consecutivi a causa della sconfitta subita dall'Udinese. Grande vittoria per i neroverdi invece con il solito Berardi che ha segnato per la 12° volta in carriera al Milan.19:22
Entrambe le squadre arrivano a questa partita ampiamente salve con il Torino che occupa la 13° posizione a quota 41 punti. Il Sassuolo invece, alla prima stagione di ritorno nella massima serie, condivide la 9° posizione con il Bologna grazie al bottino di 49 punti conquistati finora. Emiliani ancora in corsa per un posto in Conference League.20:49
Siamo allo Stadio Olimpico Grande Torino! Il Torino di Roberto D'Aversa ospita il Sassuolo di Fabio Grosso.19:15
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Sassuolo, anticipo della 36° giornata di Serie A Enilive.19:14
Dove si gioca la partita:
Stadio: Olimpico Grande Torino Città: Torino Capienza: 27958 spettatori19:14
Torino - Sassuolo è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 8 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Sassuolo sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie B: 17 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025
Serie B
Empoli-Catanzaro 1-0
29-11-2025
Serie B
Reggiana-Frosinone 0-1
13-12-2025
Serie B
Venezia-Monza 2-0
20-12-2025
Serie B
Avellino-Palermo 2-2
17-01-2026
Serie B
Reggiana-Cesena 1-2
31-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Frosinone 1-1
10-02-2026
Serie B
Pescara-Catanzaro 0-2
14-02-2026
Serie B
Cesena-Venezia 0-4
01-03-2026
Serie B
Catanzaro-Frosinone 2-2
08-03-2026
Serie B
Pescara-Bari 4-0
18-03-2026
Serie B
Avellino-Südtirol 3-2
11-04-2026
Serie B
Virtus Entella-Venezia 1-1
Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte). Il Torino ha segnato 41 gol e ne ha subiti 59; il Sassuolo ha segnato 44 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Sassuolo - Torino si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Torino ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Inter e l'Udines ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Fiorentina e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 2-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Milan vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 8 gol.
Torino e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 10 volte, il Sassuolo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Torino-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo nella gara di andata (1-0, 21 dicembre 2025), il Torino potrebbe battere il Sassuolo in entrambe le sfide stagionali solo per la seconda volta in Serie A, dopo il 2013/14, nell'annata di esordio assoluto dei neroverdi in massima serie.
Il Sassuolo è rimasto senza segnare nella gara di andata contro il Torino e solo una volta in Serie A ha mancato la rete per due match di fila contro i granata, quando rimase a secco in entrambe le sfide stagionali del 2013/14.
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte contro il Torino in Serie A (1V, 1N), dopo aver incassato cinque sconfitte di fila sul campo dei granata; in generale, in 11 precedenti all'Olimpico Grande Torino, queste due squadre hanno pareggiato una sola volta nella massima serie.
Il Torino non ha trovato la rete in due delle ultime tre gare in Serie A, dopo che nelle precedenti sei sfide nella gestione Roberto D'Aversa era sempre andato a segno; i granata non registrano almeno due match di fila senza gol all'attivo da gennaio (serie di tre).
Con un punto il Sassuolo raggiungerebbe quota 50 in una stagione di Serie A per la quinta volta, la prima dal 2021/22 (quando chiuse con esattamente 50 punti); inoltre, i neroverdi con un pareggio avrebbero già 20 punti in più rispetto a quelli ottenuti nella precedenti stagione in massima serie (30 punti a fine campionato 2023/24).
Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare (vs Fiorentina e Milan) e potrebbe arrivare a tre clean sheet di fila per la prima volta da novembre 2020 in Serie A, sotto la guida di Roberto De Zerbi.
Il Sassuolo è la squadra che ha incassato più reti nella prima mezzora di gioco in questo campionato (18) ed è seguito in questa graduatoria proprio dal Torino, che ne ha subite 17; in generale, i granata sono la formazione con più gol incassati nei primi tempi (28).
Giovanni Simeone ha trovato la rete in ciascuna delle ultime quattro presenze casalinghe in Serie A e solo un giocatore è arrivato a cinque gare interne di fila a segno con la maglia del Torino in un singolo massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria: Marco Ferrante nel 2000.
Armand Laurienté ha segnato sei reti in questo campionato e nei big-5 tornei europei solo in una stagione ha fatto meglio, arrivando a otto tra Sassuolo e Lorient nel 2022/23; inoltre, con nove assist in questo torneo potrebbe diventare il secondo giocatore del Sassuolo con almeno 10 passaggi vincenti stagionali in Serie A, dopo Domenico Berardi (tre volte, nel 2021/22, 2019/20 e 2014/15).
Da un lato Nikola Vlasic è il centrocampista che ha creato più occasioni per i compagni a seguito di movimenti palla al piede (min. 5 metri) in questo campionato (21), dall'altro Armand Laurienté ha creato 15 occasioni del genere nel 2026, meno solo di Kenan Yildiz nel periodo (19) - 15 anche per Martin Baturina.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: