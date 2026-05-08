DOPPIA TRAVERSA PER IL TORINO! Il primo corner della partita è in favore dei granata. Gineitis va dalla bandierina e trova il colpo di testa di Njie che colpisce la traversa. La palla rimbalza sulla linea e sbatte nuovamente sulla traversa prima di arrivare tra le braccia di Muric.21:00

PINAMONTI SUL FONDO! Occasioni da una parte e dell'altra. Azione veloce del Sassuolo che libera Muharemovic che arriva al vertice destro dell'area piccola e calcia addosso a Paleari. La palla arriva sul destro di Pinamonti che da buona posizione mastica la conclusione e spedisce sul fondo.21:02

Serie di errori sul vertice sinistro dell'area neroverde. Lazaro sbaglia completamente il passaggio e consegna palla al centrocampo avversario. Poi c'è un controllo difettoso da parte dei neroverdi che fa ripartire nuovamente il Torino ma è bravo Doig ad anticipare tutti e a prendersi il calcio di punizione.21:17

PREPARTITA

Torino - Sassuolo è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Sassuolo sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie B: 17 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0 20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2 17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2 31-01-2026 Serie B Virtus Entella-Frosinone 1-1 10-02-2026 Serie B Pescara-Catanzaro 0-2 14-02-2026 Serie B Cesena-Venezia 0-4 01-03-2026 Serie B Catanzaro-Frosinone 2-2 08-03-2026 Serie B Pescara-Bari 4-0 18-03-2026 Serie B Avellino-Südtirol 3-2 11-04-2026 Serie B Virtus Entella-Venezia 1-1

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 49 punti (frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte).

Il Torino ha segnato 41 gol e ne ha subiti 59; il Sassuolo ha segnato 44 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Sassuolo - Torino si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa il Torino ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Inter e l'Udines ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Fiorentina e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 2-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Milan vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 8 gol.

Torino e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 10 volte, il Sassuolo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Torino-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nella gara di andata (1-0, 21 dicembre 2025), il Torino potrebbe battere il Sassuolo in entrambe le sfide stagionali solo per la seconda volta in Serie A, dopo il 2013/14, nell'annata di esordio assoluto dei neroverdi in massima serie.

Il Sassuolo è rimasto senza segnare nella gara di andata contro il Torino e solo una volta in Serie A ha mancato la rete per due match di fila contro i granata, quando rimase a secco in entrambe le sfide stagionali del 2013/14.

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in due delle ultime tre trasferte contro il Torino in Serie A (1V, 1N), dopo aver incassato cinque sconfitte di fila sul campo dei granata; in generale, in 11 precedenti all'Olimpico Grande Torino, queste due squadre hanno pareggiato una sola volta nella massima serie.

Il Torino non ha trovato la rete in due delle ultime tre gare in Serie A, dopo che nelle precedenti sei sfide nella gestione Roberto D'Aversa era sempre andato a segno; i granata non registrano almeno due match di fila senza gol all'attivo da gennaio (serie di tre).

Con un punto il Sassuolo raggiungerebbe quota 50 in una stagione di Serie A per la quinta volta, la prima dal 2021/22 (quando chiuse con esattamente 50 punti); inoltre, i neroverdi con un pareggio avrebbero già 20 punti in più rispetto a quelli ottenuti nella precedenti stagione in massima serie (30 punti a fine campionato 2023/24).

Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare (vs Fiorentina e Milan) e potrebbe arrivare a tre clean sheet di fila per la prima volta da novembre 2020 in Serie A, sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Il Sassuolo è la squadra che ha incassato più reti nella prima mezzora di gioco in questo campionato (18) ed è seguito in questa graduatoria proprio dal Torino, che ne ha subite 17; in generale, i granata sono la formazione con più gol incassati nei primi tempi (28).

Giovanni Simeone ha trovato la rete in ciascuna delle ultime quattro presenze casalinghe in Serie A e solo un giocatore è arrivato a cinque gare interne di fila a segno con la maglia del Torino in un singolo massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria: Marco Ferrante nel 2000.

Armand Laurienté ha segnato sei reti in questo campionato e nei big-5 tornei europei solo in una stagione ha fatto meglio, arrivando a otto tra Sassuolo e Lorient nel 2022/23; inoltre, con nove assist in questo torneo potrebbe diventare il secondo giocatore del Sassuolo con almeno 10 passaggi vincenti stagionali in Serie A, dopo Domenico Berardi (tre volte, nel 2021/22, 2019/20 e 2014/15).

Da un lato Nikola Vlasic è il centrocampista che ha creato più occasioni per i compagni a seguito di movimenti palla al piede (min. 5 metri) in questo campionato (21), dall'altro Armand Laurienté ha creato 15 occasioni del genere nel 2026, meno solo di Kenan Yildiz nel periodo (19) - 15 anche per Martin Baturina.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: