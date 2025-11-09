Le scelte di Juric: in avanti il tridente con Krstovic, Lookman e Samardzic. Ederson e Pasalic in mediana, Bellanova e Zappacosta sulle fasce. Scamacca in panchina.11:53

Atalanta - Sassuolo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 12:30 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Sassuolo sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 102 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 9.2 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1

Attualmente l'Atalanta si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Sassuolo ha segnato 14 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Atalanta ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Milan e l'Udines ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Genoa perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.

Atalanta e Sassuolo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 13 volte, il Sassuolo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Atalanta-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Un solo pareggio nelle ultime 14 sfide tra Atalanta e Sassuolo in Serie A: 11 successi della Dea e due dei neroverdi a completare il parziale: inoltre, gli emiliani sono rimasti senza segnare nelle ultime due gare contro i bergamaschi nella competizione, una sola volta in meno rispetto alle precedenti 20 partite contro la Dea (tre).

L'Atalanta è reduce da sette successi interni di fila contro il Sassuolo (segnando sempre almeno due reti in ognuna di queste partite) e nella sua storia in Serie A solo contro una squadra è arrivata a otto vittorie casalinghe consecutive: il Livorno, tra il 1947 e il 2014.

L'Atalanta ha vinto solo due delle prime 10 gare stagionali in questa Serie A (7N, 1P): la squadra bergamasca non otteneva due o meno successi a questo punto del torneo dall'annata 2014/15, quando poi chiuse il campionato nell'ultimo piazzamento utile per evitare la retrocessione (17°).

Momento di calo del Sassuolo, con appena quattro punti (1V, 1N, 2P) conquistati nelle ultime quattro giornate di campionato, dopo che nelle precedenti quattro di Serie A i neroverdi avevano collezionato ben nove punti (3V, 1P).

L'Atalanta non ha vinto alcuna delle ultime sei partite in Serie A (5N, 1P) e non arriva a sette match consecutivi senza trovare il successo nella competizione dal periodo agosto-ottobre 2018 (3N, 4P).

Il Sassuolo è imbattuto da tre trasferte consecutive in Serie A (2V, 1N) e non resta per più gare esterne di fila senza subire alcuna sconfitta nella competizione dal periodo gennaio-marzo 2023 (3V, 2N), quando arrivò a cinque sotto la guida di Alessio Dionisi.

Il Sassuolo è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nei secondi tempi (82% - 9/11) in questa Serie A; dall'altro lato, l'Atalanta è invece quella che in assoluto ha realizzato più reti nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo: cinque - frangente in cui i neroverdi sono a quota zero, al pari di Fiorentina e Pisa.

L'Atalanta è arrivata 31 volte con il pallone in area di rigore avversaria a sequito di sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi di fila, in questo campionato soltanto l'Inter (49) ha fatto meglio - l'unico gol segnato, tuttavia, dalla Dea a seguito di questa dinamica di gioco risale alla prima giornata, contro il Pisa.

Ademola Lookman - che in questa partita potrebbe festeggiare la presenza numero 100 in Serie A - ha segnato il suo unico gol in questo campionato nell'ultima gara casalinga, contro il Milan, e potrebbe andare a segno per due presenze interne di fila nel torneo per la prima volta nel 2025 (ultima volta a dicembre 2024); inoltre, il nigeriano ha trovato la rete nella sua unica sfida casalinga contro il Sassuolo in Serie A (vittoria per 2-1, 15 ottobre 2022).

Domenico Berardi è uno dei tre giocatori italiani - al pari di Federico Dimarco e Nicolò Cambiaghi - a vantare più di una rete e più di un assist in questo campionato (2+2); il classe '94 - che non va a segno per due presenze di fila in Serie A da settembre 2023 vs Juventus e Inter - ha realizzato sei gol contro l'Atalanta nel massimo campionato, di cui quattro giocate in trasferta.

