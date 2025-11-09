Virgilio Sport
Atalanta-Sassuolo: 0-3 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New Balance Arena di Bergamo
9 Novembre 2025 ore 12:30
Atalanta
0
Sassuolo
3
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 29' 0-1 Domenico Berardi (R)
  2. 47' 0-2 Andrea Pinamonti
  3. 66' 0-3 Domenico Berardi
0'
45'
90'
90'
94'

Tris del Sassuolo, Atalanta ko in casa. Protagonista del match Berardi, autore di una doppietta e un assist. In gol anche Pinamonti. Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri.

Nel prossimo turno di campionato per l'Atalanta impegno in trasferta sul campo del Napoli, il Sassuolo affronterà in casa il Pisa.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Atalanta-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:28

  2. 90'+4'

    Fine partita: ATALANTA-SASSUOLO 0-3 (29' rig. e 66' Berardi, 47' Pinamonti).14:25

  3. 90'+2'

    Tre cambi per il Sassuolo, segnalati quattro minuti di recupero. 14:22

  4. 90'+1'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Pierini esce Pinamonti.14:21

  5. 90'

    Sostituzione SASSUOLo: entra Iannoni esce Koné.14:21

  7. 90'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Cheddira esce Berardi.14:20

  8. 89'

    Un altro tiro di Scamacca, pallone alto oltre la traversa. 14:20

  9. 88'

    Scamacca conclude dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner, tiro fuori misura. 14:18

  10. 85'

    OCCASIONE ATALANTA! Opportunità per Zalewski: l'esterno ha spazio in area dopo un passaggio di Pasalic, ma di destro a giro non trova la porta. 14:17

  11. 84'

    Guizzo sulla destra di De Ketelaere, Muric intercetta il cross. 14:15

  13. 83'

    Sostituzione ATALANTA: entra Zalewski esce Zappacosta.14:15

  14. 81'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Doig esce Candé.14:11

  15. 80'

    Punizione battuta da Scamacca, tiro impreciso. 14:10

  16. 79'

    Ammonito CANDE' per gioco scorretto su De Ketelaere.14:09

  17. 78'

    Sostituzione ATALANTA: entra Sulemana esce Lookman.14:08

  19. 77'

    Problema a un piede per Muric, gioco fermo e sanitari in campo. 14:07

  20. 76'

    Scamacca lotta in area, ma da terra non riesce a servire Pasalic. 14:07

  21. 74'

    Tiro-cross di De Ketelaere, lungo per Lookman, il pallone rotola sul fondo. 14:05

  22. 72'

    Scamacca di testa per Lookman, spazza Idzes. 14:03

  23. 69'

    Cross dalla sinistra di Lookman deviato da Koné, nulla di fatto per l'Atalanta. 14:00

  25. 66'

    GOL! Atalanta-SASSUOLO 0-3! Rete di Berardi. Suggerimento di Thorstvedt, Berardi trova un varco centrale e in area di sinistro supera Carnesecchi.

    Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi13:58

    Domenico Berardi
  26. 65'

    Lancio di Samardzic per De Ketelaere, Muric raccoglie la sfera. 13:56

  27. 63'

    Pressione dell'Atalanta, Candé in area di testa anticipa Bellanova. 13:53

  28. 60'

    Sostituzione SASSUOLO: entra Laurienté esce Fadera.13:50

  29. 58'

    Sostituzione ATALANTA: entra Scamacca esce Krstovic.13:49

  31. 56'

    OCCASIONE SASSUOLO! Thorstvedt riceve palla da Pinamonti, ma da posizione favorevole non inquadra il bersaglio. 13:47

  32. 55'

    OCCASIONE ATALANTA! Cross basso di Zappacosta, Krstovic devia verso la porta, pallone largo. 13:46

  33. 54'

    Atalanta pericolosa: sponda di Pasalic, Muric in uscita bassa anticipa Krstovic. 13:45

  34. 51'

    Tiro centrale di Lookman, Muric non rischia la presa e concede un corner. 13:42

  35. 50'

    Il Sassuolo mantiene il baricentro alto anche dopo la rete del raddoppio di Pinamonti. 13:41

  37. 47'

    GOL! Atalanta-SASSUOLO 0-2! Rete di Pinamonti. Berardi salta Samardzic con un tunnel e serve Pinamonti, l'attaccante in area si gira e con un tiro di destro angolato batte Carnesecchi.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti13:39

    Andrea Pinamonti
  38. 46'

    Inizio secondo tempo di ATALANTA-SASSUOLO!13:36

  39. 46'

    Sostituzione ATALANTA: entra De Ketelaere esce Ederson.13:36

  40. 46'

    Sostituzione ATALANTA: entra Djimsiti esce Kossounou.13:36

  41. Il Sassuolo conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 29', Berardi trasforma un calcio di rigore. Atalanta vicina al gol dopo otto minuti, salvataggio di Idzes su Lookman. 13:23

  43. 45'+5'

    Fine primo tempo: ATALANTA-SASSUOLO 0-1! In gol Berardi su rigore. 13:21

  44. 45'+5'

    Spunto di Zappacosta, l'esterno cade in area ma l'arbitro fa cenno di proseguire. 13:20

  45. 45'+4'

    Zappacosta di prima per Lookman, Matic intercetta e allontana. 13:20

  46. 45'+1'

    OCCASIONE SASSUOLO! Fadera scatta alle spalle della difesa, avanza ma in area di destro alza troppo la mira. 13:17

  47. 45'+1'

    L'arbitro Crezzini assegna cinque minuti di recupero. 13:16

  49. 44'

    Fallo in attacco di Krstovic, sfuma l'azione dell'Atalanta. 13:14

  50. 41'

    Traversone di Zappacosta, Pasalic di testa non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. 13:12

  51. 39'

    Cross rasoterra di Koné, Candé di destro in area conclude altissimo. 13:09

  52. 36'

    Ammonito MURIC per perdita di tempo.13:06

  53. 35'

    Zappacosta vince un rimpallo e calcia da posizione defilata, ma il tiro viene murato da Krstovic. 13:06

  55. 32'

    Reazione dell'Atalanta, lunga serie di passaggi dei nerazzurri. 13:03

  56. 29'

    GOL! Atalanta-SASSUOLO 0-1! Rete di Berardi. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Berardi, Carnesecchi spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi13:00

    Domenico Berardi
  57. 28'

    RIGORE PER IL SASSUOLO! Carnesecchi in uscita bassa stende Pinamonti, l'arbitro indica il dischetto. 12:59

  58. 26'

    Contrasto in area tra Fadera e Ahnor, l'arbitro non interviene. Proteste del Sassuolo. 12:56

  59. 24'

    Atalanta in avanti: Lookman mette al centro, Bellanova scavalcato.12:54

  61. 21'

    Fadera è rientrato in campo, ma continua a toccarsi nella zona del collo. 12:51

  62. 18'

    Gioco di nuovo fermo, adesso a terra dolorante c'è Fadera. 12:48

  63. 17'

    Traversone dalla corsia di destra di Berardi, troppo alto per Fadera.12:47

  64. 15'

    Zappacosta pescato in posizione irregolare, interrotta la manovra dell'Atalanta. 12:45

  65. 13'

    Idzes di nuovo a terra, staff medico del Sassuolo in campo. 12:44

  67. 10'

    Idzes contuso dopo la pallonata al viso sul tiro di Lookman, Atalanta vicinissima al gol. 12:40

  68. 8'

    OCCASIONE ATALANTA! Lookman in area conclude a botta sicura dopo un cross di Bellanova, salvataggio prodigioso di testa di Idzes quasi sulla linea di porta. 12:39

  69. 7'

    Fadera in verticale per l'inserimento di Koné, chiude Kossounou.12:38

  70. 4'

    Tentativo dalla lunga distanza di Matic, ma Carnesecchi non si fa sorprendere. 12:35

  71. 3'

    Ripartenza dell'Atalanta, Samardzic perde l'attimo per il passaggio al centro verso Krstovic. 12:33

  73. 1'

    Prima fiammata del Sassuolo, Thorstvedt contenuto da Bellanova.12:32

  74. 1'

    Inizio primo tempo di ATALANTA-SASSUOLO! Dirige la sfida l'arbitro Crezzini.12:30

  75. Le scelte di Grosso: Pinamonti al centro dell'attacco, Berardi e Fadera ai suoi lati, Laurienté in panchina. Matic davanti alla difesa, Candé e Walukiewicz i terzini.11:53

  76. Le scelte di Juric: in avanti il tridente con Krstovic, Lookman e Samardzic. Ederson e Pasalic in mediana, Bellanova e Zappacosta sulle fasce. Scamacca in panchina.11:53

  77. Panchina SASSUOLO: Turati, Zacchi, Paz, Coulibaly, Odenthal, Doig, Lipani, Iannoni, Vranckx, Laurienté, Pierini, Moro, Cheddira.11:51

  79. Panchina ATALANTA: Sportiello, Rossi, Djmisiti, Scalvini, Kolasinac, Musah, De Roon, Brescianini, Zalewski, Bernasconi, Sulemana, De Ketelaere, Maldini, Scamacca.11:50

  80. Formazione SASSUOLO (4-3-3) Muric - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé - Thorstvedt, Matic, Koné - Berardi, Pinamonti, Fadera.11:50

  81. Formazione ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Kossounou, Hien, Ahanor - Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta - Samardzic, Krstovic, Lookman.11:49

  82. Manca poco all'inizio di Atalanta-Sassuolo. Bergamaschi senza vittorie nelle ultime sei partite di Serie A.11:47

  83. Benvenuti alla diretta della partita della 11^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Sassuolo.11:46

  85. Dove si gioca la partita:

    Stadio: New Balance Arena
    Città: Bergamo
    Capienza: 26724 spettatori11:46

    New Balance Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Atalanta - Sassuolo

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Atalanta - Sassuolo?
La gara tra Atalanta e Sassuolo si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Atalanta - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Sassuolo sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Atalanta - Sassuolo?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Sassuolo?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Sassuolo?
La gara tra Atalanta e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Sassuolo?
I marcatori del Sassuolo sono stati Domenico Berardi al 29', Andrea Pinamonti al 47' e 66'
PREPARTITA

Atalanta - Sassuolo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 12:30 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Arbitro di Atalanta - Sassuolo sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Valerio Crezzini

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati102
Fuorigioco10
Rigori assegnati1
Ammonizioni11
Espulsioni0
Cartellini per partita2.7
Falli per cartellino9.2

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0
31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0
22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1

Attualmente l'Atalanta si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 8° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
L'Atalanta ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11; il Sassuolo ha segnato 14 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Atalanta ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Milan e l'Udines ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Genoa perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.

Atalanta e Sassuolo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 13 volte, il Sassuolo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Atalanta-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Un solo pareggio nelle ultime 14 sfide tra Atalanta e Sassuolo in Serie A: 11 successi della Dea e due dei neroverdi a completare il parziale: inoltre, gli emiliani sono rimasti senza segnare nelle ultime due gare contro i bergamaschi nella competizione, una sola volta in meno rispetto alle precedenti 20 partite contro la Dea (tre).
  • L'Atalanta è reduce da sette successi interni di fila contro il Sassuolo (segnando sempre almeno due reti in ognuna di queste partite) e nella sua storia in Serie A solo contro una squadra è arrivata a otto vittorie casalinghe consecutive: il Livorno, tra il 1947 e il 2014.
  • L'Atalanta ha vinto solo due delle prime 10 gare stagionali in questa Serie A (7N, 1P): la squadra bergamasca non otteneva due o meno successi a questo punto del torneo dall'annata 2014/15, quando poi chiuse il campionato nell'ultimo piazzamento utile per evitare la retrocessione (17°).
  • Momento di calo del Sassuolo, con appena quattro punti (1V, 1N, 2P) conquistati nelle ultime quattro giornate di campionato, dopo che nelle precedenti quattro di Serie A i neroverdi avevano collezionato ben nove punti (3V, 1P).
  • L'Atalanta non ha vinto alcuna delle ultime sei partite in Serie A (5N, 1P) e non arriva a sette match consecutivi senza trovare il successo nella competizione dal periodo agosto-ottobre 2018 (3N, 4P).
  • Il Sassuolo è imbattuto da tre trasferte consecutive in Serie A (2V, 1N) e non resta per più gare esterne di fila senza subire alcuna sconfitta nella competizione dal periodo gennaio-marzo 2023 (3V, 2N), quando arrivò a cinque sotto la guida di Alessio Dionisi.
  • Il Sassuolo è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nei secondi tempi (82% - 9/11) in questa Serie A; dall'altro lato, l'Atalanta è invece quella che in assoluto ha realizzato più reti nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo: cinque - frangente in cui i neroverdi sono a quota zero, al pari di Fiorentina e Pisa.
  • L'Atalanta è arrivata 31 volte con il pallone in area di rigore avversaria a sequito di sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi di fila, in questo campionato soltanto l'Inter (49) ha fatto meglio - l'unico gol segnato, tuttavia, dalla Dea a seguito di questa dinamica di gioco risale alla prima giornata, contro il Pisa.
  • Ademola Lookman - che in questa partita potrebbe festeggiare la presenza numero 100 in Serie A - ha segnato il suo unico gol in questo campionato nell'ultima gara casalinga, contro il Milan, e potrebbe andare a segno per due presenze interne di fila nel torneo per la prima volta nel 2025 (ultima volta a dicembre 2024); inoltre, il nigeriano ha trovato la rete nella sua unica sfida casalinga contro il Sassuolo in Serie A (vittoria per 2-1, 15 ottobre 2022).
  • Domenico Berardi è uno dei tre giocatori italiani - al pari di Federico Dimarco e Nicolò Cambiaghi - a vantare più di una rete e più di un assist in questo campionato (2+2); il classe '94 - che non va a segno per due presenze di fila in Serie A da settembre 2023 vs Juventus e Inter - ha realizzato sei gol contro l'Atalanta nel massimo campionato, di cui quattro giocate in trasferta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AtalantaSassuolo
Partite giocate1010
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse15
Numero di partite pareggiate71
Gol totali segnati1311
Gol totali subiti812
Media gol subiti per partita0.81.2
Percentuale possesso palla56.146.6
Numero totale di passaggi49633894
Numero totale di passaggi riusciti42823180
Tiri nello specchio della porta4335
Percentuale di tiri in porta41.345.5
Numero totale di cross200111
Numero medio di cross riusciti4929
Duelli per partita vinti451479
Duelli per partita persi459508
Corner subiti3954
Corner guadagnati6334
Numero di punizioni a favore91148
Numero di punizioni concesse100140
Tackle totali144144
Percentuale di successo nei tackle59.755.6
Fuorigiochi totali1719
Numero totale di cartellini gialli1523
Numero totale di cartellini rossi11

Atalanta - Sassuolo Live

