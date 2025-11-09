Il Napoli crolla al Dall'Ara contro un Bologna perfetto. I padroni di casa dominano in lungo e in largo, riuscendo a concretizzare nel secondo tempo con Dallinga prima e Lucumì poi. Il Napoli non riesce ad impensierire praticamente mai la squadra di Vincenzo Italiano, compatta e ben organizzata dietro, cinica ed estrosa davanti.

Prima frazione di gioco non esaltante al Dall'Ara, ma comunque non priva di emozioni. E' soprattutto il Bologna a creare gioco e pericoli, grazie principalmente ad un ispiratissimo Rowe. Il Napoli si limita a difendersi e a tentativi molto timidi e rari di ripartenze. I padroni di casa sfiorano il gol anche con Lucumì e Dallinga di testa, ma i partenopei resistono. All'intervallo è 0-0.15:53

PREPARTITA

Bologna - Napoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Napoli sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 88 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 1 Cartellini per partita 1.7 Falli per cartellino 12.5 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2

Attualmente il Bologna si trova 5° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; il Napoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Bologna ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Torino e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e Como ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 1-3 mentre Il Napoli ha incontrato Como pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol.

Bologna e Napoli si sono affrontate 132 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 42 volte, il Napoli ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 40.

Bologna-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime cinque sfide tra Bologna e Napoli in Serie A, c'è stato un solo successo partenopeo (3N, 1P), dopo che gli azzurri avevano vinto tutte le precedenti cinque gare nella competizione; inoltre, le due squadre hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite (un successo a testa completa il parziale), gli stessi segni "X" registrati nei precedenti 25 incroci nella massima serie.

Il Bologna ha pareggiato le ultime tre gare interne contro il Napoli in Serie A e solo una volta è arrivato ad almeno quattro match interni chiusi in parità contro i partenopei nella competizione, tra il 1978 e il 1989 (serie di sei).

Ben 14 delle ultime 15 sfide tra Bologna e Napoli in Serie A hanno sempre visto segnare almeno una rete nel corso del primo tempo, con i partenopei che hanno realizzato esattamente il doppio dei gol dei felsinei nei primi 45' nel parziale (7 vs 14) - fa eccezione soltanto il pareggio per 0-0 del 24 settembre 2023.

Il Bologna ha conquistato 18 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, eguagliando la sua seconda miglior partenza nell'era dei tre punti a vittoria a questo punto della competizione (18 anche nel 2002/03); soltanto nel 1996/97 (19 punti) i felsinei hanno avuto un rendimento migliore dopo le prime 10 partite dal 1994/95.

Il Napoli è rimasto senza segnare in due delle ultime quattro gare in Serie A (vs Torino e Como), tante volte quante nelle precedenti 29 partite di campionato; in particolare, i partenopei non restano a secco di gol per due match di fila in un singolo massimo torneo dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (tre in quel caso).

Il Napoli ha perso due delle cinque trasferte di questo campionato (3V), eguagliando già il numero di sconfitte fuori casa incassate in tutta la scorsa Serie A; tuttavia, considerando le ultime otto partite in esterna nel torneo, i partenopei hanno collezionato cinque clean sheet, incluso uno nella più recente di queste sfide (1-0 vs Lecce).

Si sfidano due delle tre squadre che finora hanno subito meno tiri nello specchio in questo campionato: il Bologna ne conta 30 al pari della Juventus e solo il Napoli (25) ha fatto meglio; i partenopei, inoltre, hanno subito 4.5 gol in meno rispetto a quanto era previsto dagli Expected Goals (8GS, 12.5 xGa) e solo Lazio (7.1) e Roma (6.5) hanno una differenza superiore.

Vincenzo Italiano ha raggiunto le 200 panchine in Serie A. Dalla sua stagione d’esordio (dal 2020/21), ha schierato ben 198 formazioni diverse: soltanto in due occasioni ha riproposto lo stesso undici titolare, non necessariamente di fila — il 13 e il 27 febbraio 2021 con lo Spezia e il 26 febbraio e il 2 marzo 2024 con la Fiorentina.

Santiago Castro ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A, le stesse reti messe a segno nelle precedenti 22 gare giocate nella competizione; tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei che dall'inizio della scorsa stagione hanno superato la soglia delle 10 reti, solo Lamine Yamal (2007) e Lucas Stassin (novembre 2004) sono più giovani dell'attaccante rossoblù (settembre 2004 - 12 reti nel periodo).

Dall'inizio della scorsa stagione, nessun portiere dei maggiori cinque tornei europei ha parato più rigori di Vanja Milinkovic-Savic: sei - su 10 affrontati - al pari di Nikola Vasilj; inoltre, il giocatore serbo ha evitato 11.8 gol nel periodo secondo il valore di Expected Goals calcolato sulla qualità dei tiri subiti nello specchio e soltanto Yehvann Diouf (18.5) e Yahia Fofana (13.1) hanno un dato superiore, sempre considerando i migliori cinque campionati continentali.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: