DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Fiorentina? La gara tra Genoa e Fiorentina si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Genoa - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Fiorentina sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Genoa - Fiorentina? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Fiorentina? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Fiorentina? La gara tra Genoa e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Fiorentina? I marcatori del Genoa sono stati Leo Østigård al 15' e Lorenzo Colombo al 60' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Albert Gudmundsson al 20' e Roberto Piccoli al 57'

PREPARTITA

Genoa - Fiorentina è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Fiorentina sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 99 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 20 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 4.9 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0

Attualmente il Genoa si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16; la Fiorentina ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18.

In casa il Genoa ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Inter e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 1-2 mentre La Fiorentina ha incontrato il Lecce perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Albert Gudmundsson con 2 gol.

Genoa e Fiorentina si sono affrontate 106 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 18 volte, la Fiorentina ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 39.

Genoa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide in Serie A contro la Fiorentina (1N, 5P), dopo che in altrettante gare precedenti era rimasto imbattuto, seppur collezionando cinque pareggi contro la Viola nelle competizione (1V).

Il Fiorentina è imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 4N) e nel parziale ha segnato il triplo delle reti del Grifone (18 vs 6), senza mai subire più di una rete a partita.

La Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A (già miglior serie di successi esterni contro il Grifone nella competizione), ottenendo le stesse vittorie fuori casa registrate nelle precedenti 20 gare sul campo dei rossoblù (12N, 5P).

Era dalla fine della 4ª giornata della stagione 2019/20 che la Fiorentina non si ritrovava ultima in classifica in solitaria, annata poi chiusa al 10° posto; con soli quattro punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, la Viola sta vivendo la sua peggior partenza della storia nella competizione.

Il Genoa non ha segnato in alcuna delle ultime cinque gare casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai arrivato a sei match interni di fila senza trovare la rete - arrivò a cinque anche tra maggio e ottobre 1959.

La Fiorentina è una delle quattro squadre (al pari di Hellas Verona, Pisa e Wolverhampton) ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nei maggiori cinque tornei europei; inoltre, la Viola potrebbe restare senza successo per più di 10 gare in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-settembre 2019 - serie arrivata a 18 e iniziata con Stefano Pioli nelle prime sette.

Fiorentina e Genoa sono due delle tre squadre - al pari del Parma - ad aver segnato meno reti nella mezzora centrale di gara in questo campionaro (tutte a quota uno tra il 31' e il 60'); inoltre, le due formazioni condividono il primato negativo - assieme al Cagliari - per reti subite nel corso dei secondi tempi (10).

Da un lato la Fiorentina ha registrato 12 azioni di contropiede in questo campionato, meno soltanto di Hellas Verona (18) e Como (13); dall'altro, il Genoa è una delle due squadre del torneo meno avvezze a questa dinamica di gioco, con solo quattro ripartenze del genere registrate, al pari del Napoli.

Aarón Martín - autore dell'assist per Leo Østigård per il gol della vittoria contro il Sassuolo nell'ultima giornata - è il secondo giocatore per numero di passaggi vincenti in questo anno solare in Serie A, ben otto (meglio ha fatto solo Nico Paz con nove). In generale, nel 2025 solo Hakan Çalhanoglu (33) ha creato più occasioni dell'esterno del Genoa (32) da palla inattiva nella competizione.

Rolando Mandragora - che ha collezionato le sue prime cinque presenze in Serie A con il Genoa nella stagione 2014/15 - ha segnato due gol contro il Grifone (l'ultimo dei quali al Ferraris nell'agosto 2023), bersaglio preferito nella massima serie al pari di Cremonese ed Empoli; dovesse partire dal primo minuto, la prossima sarà la 200ª presenza da titolare per il centrocampista viola nella massima categoria.

