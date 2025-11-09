Sblocca il match Ostigard, dopo pochi minuti pareggia i conti Gudmundsson dal dischetto. Nella seconda frazione tocca a Piccoli e Colombo fare centro. Partita piena di episodi, spesso da palle inattive, per cui il pareggio è forse il risultato più giusto.
Il Genoa segna i suoi primi gol a Marassi, la Fiorentina deve rimandare il suo appuntamento con il primo successo in campionato.
Prossima giornata: Cagliari-Genoa e Fiorentina-Juventus.
90'+5'
FINE PARTITA: GENOA-FIORENTINA 2-2. Partita intensa tra due squadre nelle zone basse della classifica. 16:55
90'+3'
Intensità alta in questi ultimissimi minuti: tanti duelli, ci si gioca tutto. 16:53
90'+1'
OCCASIONE GENOA! Masini al volo da dentro l'area, De Gea risponde alla grande. 16:51
90'
Cinque minuti di recupero.16:51
89'
CARTELLINO GIALLO PER LA FIORENTINA. Ammonito Dodo.16:48
84'
CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Ellertsson.16:44
84'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Piccoli, dentro Fazzini. 16:43
80'
Le due squadre sembrano aver rallentato i ritmi: è subentrata la paura di perdere?16:43
76'
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Martin, dentro Masini.16:35
76'
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Vitinha, dentro Carboni.16:35
75'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Gudmundsson, dentro Dzeko. 16:34
74'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Sohm, dentro Ndour.16:35
74'
OCCASIONE FIORENTINA! Che giocata di Piccoli che riceve in area, si gira e conclude con il destro: vola Leali, angolo per la Fiorentina. 16:34
70'
Intuizione di Gudmundsson per Piccoli, bella chiusura di Vasquez.16:30
67'
CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Martin. 16:27
67'
SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Colombo, dentro Ekhator.16:27
66'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Ranieri, dentro Viti.16:25
66'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Fortini, dentro Parisi.16:25
60'
GOL! GENOA-Fiorentina 2-2. Rete di Colombo. Azione convulsa in area, rimpallo vinto da Ostigard con palla per Colombo che, in controbalzo da terra, insacca.
Duello tra Mari e Colombo in area con quest'ultimo che cade, l'arbitro gli fa segno di rialzarsi. 16:16
53'
Botta di Fortini sugli sviluppi dell'angolo, c'è un'altra deviazione in corner.16:12
52'
Dodo la mette in mezzo da destra, Vasquez di testa si rifugia in angolo. 16:12
52'
Cross di Martin da calcio d'angolo, Vasquez alto sopra la traversa.16:11
50'
RIGORE PARATO! Va Colombo dal dischetto con il sinistro, De Gea non si fa sorprendere.16:59
49'
RIGORE PER IL GENOA! Tocco di mano di Ranieri in area. 16:09
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI GENOA-FIORENTINA. Si riparte dall'1-1 della prima frazione. 16:05
Le due squadre stanno tornando in campo: non sono previsti cambi. 16:05
Primo tempo nervoso e poco entusiasmante tra due squadre che faticano parecchio a trovare la via del gol. I due gol arrivano infatti da tiri da fermo: punizione di Martin e gol di testa di Ostigard, i viola pareggiano i conti con Gudmundsson dagli undici metri. 15:51
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: GENOA-FIORENTINA 1-1. A Ostigard risponde Gudmundsson dal dischetto. 15:49
45'+2'
Calcio d'angolo per la Fiorentina. 15:48
45'
Due minuti di recupero.15:47
44'
Norton-Cuffy dentro per Colombo, che ostacolato da Fortini spedisce sul fondo. 15:46
43'
Bella palla di Martin da sinistra, Marcandalli di testa schiaccia troppo: palla centrale.15:45
43'
Calcio d'angolo per il Genoa.15:44
42'
CARTELLINO GIALLO PER LA FIORENTINA. Ammonito Ranieri per un fallo su Colombo.15:43
39'
Norton-Cuffy velocissimo sulla destra, Fortini regge e chiude in angolo. 15:40
36'
Staff medico in campo per Mandragora.15:38
36'
Cross tagliato di Fortini, Mandragora attacca bene l'area ma non aggancia: blocca Leali. 15:37
33'
Gioco nervoso tra due squadre che faticano tanto a produrre nella fase offensiva. 15:35
29'
Vitinha cerca il tiro dalla distanza, ma c'è il muro di Pongracic.15:32
25'
Molti falli in questa fase. 15:28
23'
CARTELLINO GIALLO PER LA FIORENTINA. Ammonito Pongracic per un fallo su Vitinha.15:25
20'
GOL! Genoa-FIORENTINA 1-1. Rete di Gudmundsson. Freddissimo dal dischetto Gudmundsson: Leali indovina l'angolo, ma non basta.
La gara tra Genoa e Fiorentina si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Fiorentina sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Genoa - Fiorentina?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Fiorentina?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 1 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Fiorentina?
La gara tra Genoa e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Fiorentina?
I marcatori del Genoa sono stati Leo Østigård al 15' e Lorenzo Colombo al 60' mentre i marcatori della Fiorentina sono stati Albert Gudmundsson al 20' e Roberto Piccoli al 57'
PREPARTITA
Genoa - Fiorentina è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Fiorentina sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
99
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
20
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
4.9
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
Attualmente il Genoa si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Genoa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 16; la Fiorentina ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18.
In casa il Genoa ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Inter e il Lecc ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 1-2 mentre La Fiorentina ha incontrato il Lecce perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Leo Østigård con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Albert Gudmundsson con 2 gol.
Genoa e Fiorentina si sono affrontate 106 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 18 volte, la Fiorentina ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 39.
Genoa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide in Serie A contro la Fiorentina (1N, 5P), dopo che in altrettante gare precedenti era rimasto imbattuto, seppur collezionando cinque pareggi contro la Viola nelle competizione (1V).
Il Fiorentina è imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 4N) e nel parziale ha segnato il triplo delle reti del Grifone (18 vs 6), senza mai subire più di una rete a partita.
La Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A (già miglior serie di successi esterni contro il Grifone nella competizione), ottenendo le stesse vittorie fuori casa registrate nelle precedenti 20 gare sul campo dei rossoblù (12N, 5P).
Era dalla fine della 4ª giornata della stagione 2019/20 che la Fiorentina non si ritrovava ultima in classifica in solitaria, annata poi chiusa al 10° posto; con soli quattro punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A, la Viola sta vivendo la sua peggior partenza della storia nella competizione.
Il Genoa non ha segnato in alcuna delle ultime cinque gare casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai arrivato a sei match interni di fila senza trovare la rete - arrivò a cinque anche tra maggio e ottobre 1959.
La Fiorentina è una delle quattro squadre (al pari di Hellas Verona, Pisa e Wolverhampton) ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nei maggiori cinque tornei europei; inoltre, la Viola potrebbe restare senza successo per più di 10 gare in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-settembre 2019 - serie arrivata a 18 e iniziata con Stefano Pioli nelle prime sette.
Fiorentina e Genoa sono due delle tre squadre - al pari del Parma - ad aver segnato meno reti nella mezzora centrale di gara in questo campionaro (tutte a quota uno tra il 31' e il 60'); inoltre, le due formazioni condividono il primato negativo - assieme al Cagliari - per reti subite nel corso dei secondi tempi (10).
Da un lato la Fiorentina ha registrato 12 azioni di contropiede in questo campionato, meno soltanto di Hellas Verona (18) e Como (13); dall'altro, il Genoa è una delle due squadre del torneo meno avvezze a questa dinamica di gioco, con solo quattro ripartenze del genere registrate, al pari del Napoli.
Aarón Martín - autore dell'assist per Leo Østigård per il gol della vittoria contro il Sassuolo nell'ultima giornata - è il secondo giocatore per numero di passaggi vincenti in questo anno solare in Serie A, ben otto (meglio ha fatto solo Nico Paz con nove). In generale, nel 2025 solo Hakan Çalhanoglu (33) ha creato più occasioni dell'esterno del Genoa (32) da palla inattiva nella competizione.
Rolando Mandragora - che ha collezionato le sue prime cinque presenze in Serie A con il Genoa nella stagione 2014/15 - ha segnato due gol contro il Grifone (l'ultimo dei quali al Ferraris nell'agosto 2023), bersaglio preferito nella massima serie al pari di Cremonese ed Empoli; dovesse partire dal primo minuto, la prossima sarà la 200ª presenza da titolare per il centrocampista viola nella massima categoria.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: