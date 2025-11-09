L'Inter batte la Lazio grazie a un gol per tempo: apre Lautaro Martinez su assist di Bastoni, la chiude Bonny servito da Dimarco. La migliore occasione per gli ospiti è stata il colpo di testa di Gila che si è stampato sull'incrocio dei pali. Nerazzurri in testa alla classifica insieme alla Roma a quota 24, i biancocelesti interrompono la serie utile e restano fermi a 15 punti.

L'Inter conduce all'intervallo grazie al gol in apertura di Lautaro Martinez su assist di Bastoni. La Lazio ha reagito e ha provato a rendersi pericolosa con Zaccagni, che ha provocato le ammonizioni di Akanji e Sucic. Quest'ultimo ha avuto l'occasione del raddoppio ma non ha inquadrato la porta. 21:37

PREPARTITA

Inter - Lazio è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Lazio sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 110 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 10.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

L'Inter ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12; la Lazio ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.

In casa l'Inter ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e la Lazio ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Pisa e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 2-0 mentre La Lazio ha incontrato il Cagliari vincendo 2-0.

Inter e Lazio si sono affrontate 164 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 69 volte, la Lazio ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 56.

Inter-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (3V, 2N) e potrebbe arrivare a sei partite di fila senza sconfitte contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal periodo tra aprile 2004 e maggio 2010 (13 in quel caso, 8V, 5N).

L'Inter (21) ha più di cinque punti di vantaggio rispetto alla Lazio (15) attualmente in campionato e nelle ultime due occasioni in cui i nerazzurri vantavano almeno un divario del genere ad inizio giornata la gara è terminata in parità: 1-1 nel maggio 2024 e 2-2 nel maggio 2025, che sono anche le ultime due sfide casalinghe dei lombardi contro i capitolini in Serie A.

L'Inter è imbattuta nelle ultime sei sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (4V, 2N), dopo aver incassato tre sconfitte nelle sette precedenti (2V, 2N); nelle specifico, nelle ultime cinque partite al Meazza in campionato, entrambe le squadre sono andate a segno, per una media gol nel parziale di 3.4 gol a match.

L'Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide in Serie A (1P), segnando 15 gol e subendone sei, dopo che aveva incassato due sconfitte consecutive; inoltre, la squadra nerazzurra è l'unica ad aver trovato il gol in tutte le 10 partite di questo campionato, per una media di 2.4 ad incontro.

Dopo il successo contro il Cagliari, la Lazio potrebbe ottenere due vittorie di fila solo per la seconda volta in questo anno solare in Serie A, dopo lo scorso febbraio contro Cagliari e Monza; inoltre, i biancocelesti potrebbero registrare almeno cinque clean sheet di fila per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2023 (sei), sempre con Maurizio Sarri alla guida.

Inter (12.6%) e Lazio (12.5%) sono due delle tre squadre di questo campionato con la percentuale realizzativa migliore - solo la Cremonese (15.8%) ne vanta una superiore; inoltre, quella nerazzurra è la squadra che gioca più palloni in area di rigore avversaria (356, almeno 64 più di ogni altra - la Lazio è al 13° posto con 181).

Inter e Lazio sono le due squadre che approcciano meglio la gara in questo campionato sotto l'aspetto realizzativo: quattro gol a testa nel primo quarto d'ora di gioco, record condiviso; la squadra nerazzurra, inoltre, è anche quella che ha segnato più reti nella mezz'ora finale di partita in questa Serie A: 10 reti, il doppio dei capitolini (cinque) in questo caso.

Lautaro Martínez - che in carriera vanta sei gol contro la Lazio in Serie A, di cui la metà in gare casalinghe - non trova la rete da quattro presenze di fila nella competizione e in un singolo campionato non arriva almeno a cinque partite senza andare a bersaglio da marzo-maggio 2024 (serie arrivata a sette gare consecutive).

Hakan Çalhanoglu - cinque gol in questo campionato, inclusa una doppietta nell'ultima gara casalinga - ha già eguagliato il suo score realizzativo dell'intero scorso torneo; nessun giocatore, inoltre, ha realizzato più reti dalla distanza rispetto al turco nei maggiori cinque tornei europei in corso: tre, al pari di Antony e Julián Alvarez.

Pedro ha realizzato tre gol contro l'Inter in Serie A, suo bersaglio preferito nella competizione al pari di Monza e Udinese; inoltre, l'ultima delle sue tre doppiette nel campionato italiano - oltre all'ultima occasione in cui è andato a segno nel torneo - è arrivata proprio sul campo dei nerazzurri, nella penultima giornata dello scorso campionato, decisiva ai fini del punteggio finale (2-2).

