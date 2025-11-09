L'Inter batte la Lazio grazie a un gol per tempo: apre Lautaro Martinez su assist di Bastoni, la chiude Bonny servito da Dimarco. La migliore occasione per gli ospiti è stata il colpo di testa di Gila che si è stampato sull'incrocio dei pali. Nerazzurri in testa alla classifica insieme alla Roma a quota 24, i biancocelesti interrompono la serie utile e restano fermi a 15 punti.
Dopo la sosta per le Nazionali, si torna in campo con Lazio-Lecce e Inter-Milan.
Isaksen punta Bastoni, che lo ferma in maniera irregolare. 22:07
58'
L'INTER SI DIVORA IL RADDOPPIO! Lautaro Martinez scappa a Gila, scambia con Barella e tira alto da posizione favorevolissima. 22:05
57'
Carlos Augusto subito in azione, traversone tra le braccia dell'estremo difensore biancoceleste. 22:04
56'
SECONDO CAMBIO NELL'INTER: entra Zielinski, esce Sucic. 22:02
56'
PRIMO CAMBIO NELL'INTER: entra Carlos Augusto, esce Dumfries. 22:02
54'
Dumfries va a terra in area di rigore, poi Bonny impegna Provedel ma è tutto inutile, c'era offside. 22:01
53'
TIRO DI GUENDOUZI! Assist di Zaccagni per l'inserimento del centrocampista, destro parato da Sommer. 22:00
52'
AMMONITO DUMFRIES: fallo tattico ai danni di Zaccagni. 21:59
50'
Uscita dalle retrovie dell'Inter condotta da Lautaro Martinez, poi i padroni di casa non affondano e decidono di fare possesso palla. 22:02
49'
Avanzata di Lazzari palla al piede, raddoppiato in fallo laterale. 21:55
47'
Manovra prolungata dei nerazzurri, cross di Bastoni deviato e bloccato da Provedel. 21:54
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 21:53
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI INTER-LAZIO! Si riparte dal risultato di 1-0. 21:51
Squadre negli spogliatoi: Chivu studia le mosse per portare a casa i tre punti che vorrebbero dire testa della classifica, Sarri per prolungare la serie utile. 21:39
L'Inter conduce all'intervallo grazie al gol in apertura di Lautaro Martinez su assist di Bastoni. La Lazio ha reagito e ha provato a rendersi pericolosa con Zaccagni, che ha provocato le ammonizioni di Akanji e Sucic. Quest'ultimo ha avuto l'occasione del raddoppio ma non ha inquadrato la porta. 21:37
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! INTER-LAZIO 1-0! Rete di Lautaro Martinez al 3'. 21:35
45'+1'
Fallo di Calhanoglu su Dia. 21:34
45'
Un minuto di recupero. 21:32
43'
Nel frattempo, Chivu ha mandato Carlos Augusto a scaldarsi: da monitorare le condizioni di Dumfries. 21:30
42'
Corner per i padroni di casa. 21:29
41'
Romagnoli anticipa Lautaro Martinez e accusa un colpo al ginocchio: Barella mette sportivamente in fallo laterale. 21:28
39'
Traversone dell'esterno olandese, Provedel esce e blocca la sfera con un po' di incertezza. 21:26
37'
Tocco di mano di Dumfries, fischio di Manganiello. 21:26
36'
AMMONITO SUCIC: ancora un fallo su Zaccagni. 21:23
35'
Gestione del possesso palla dell'Inter, poi Dimarco conquista un tiro dalla bandierina. 21:22
33'
AMMONITO AKANJI: trattenuto Zaccagni. 21:19
32'
Sommer spazza la sfera, che viene rigiocata da Provedel. 21:19
30'
Mezz'ora di gioco, parziale di 1 a 0, rete di Lautaro Martinez al 3'. 21:18
29'
Ribaltamento di fronte: Zaccagni per Isaksen, conclusione mancina che non impensierisce Sommer. 21:16
29'
Da sinistra a destra, Dumfries appoggia per l'accorrente Akanji, destro alto. 21:16
27'
Contatto tra Cataldi e Sucic in area ospite, il direttore di gara lascia proseguire. Check del VAR. 21:15
26'
AMMONITO SARRI: Manganiello estrae il cartellino giallo nei confronti del tecnico degli ''Aquilotti''. 21:14
25'
SUCIC! Contropiede dell'Inter condotto da Barella, assist morbido per il sinistro al volo di Sucic che esce alla sinistra della porta di Provedel. 21:12
23'
Fallo da tergo di Lautaro Martinez ai danni di Zaccagni, che resta a terra dolorante. 21:10
21'
Pressing dell'Inter a tutto campo, Calhanoglu per Dumfries, fermato da Marusic. 21:09
20'
Gila esce palla al piede ma poi serve in maniera imprecisa Dia che non aggancia. 21:07
18'
OCCASIONE LAZIO! Zaccagni si accentra e arriva ai 16 metri, destro alto sopra la traversa. 21:05
16'
Cross basso insidioso di Dumfries in area, libera in qualche modo la retroguardia biancoceleste. 21:04
14'
Isaksen taglia il campo, traversone per Guendouzi che tuttavia deve allargarsi per giocare il pallone. 21:02
12'
Cross di Bonny, deviazione di Gila sull'esterno della rete: corner per il ''Biscione''. 20:59
11'
Errore di Zaccagni, poi Bonny non si intende con Sucic e la Lazio rimedia. 20:58
9'
COLPO DI TESTA DI LAUTARO MARTINEZ! Batte Dimarco, stacco aereo che anticipa Provedel ma che termina alto sopra la traversa. 20:56
8'
Spinta di Zaccagni ai danni di Barella sulla corsia destra: punizione per gli uomini di Chivu. 20:55
6'
Pressione fallosa di Dia su Calhanoglu. 20:53
5'
Doppio cross della Lazio in area avversaria ma non arriva la conclusione. 20:52
3'
PILLOLA STATISTICA: 4° centro in campionato per il capitano nerazzurro. 20:52
3'
GOL! INTER-Lazio 1-0! Rete di Lautaro Martinez. Padroni di casa in vantaggio: Bastoni soffia la sfera a Isaksen, assist a Lautaro Martinez che d'esterno destro batte un incolpevole Provedel.
Barella in pressing recupera la sfera, destro murato da Marusic. 20:49
1'
INIZIA INTER-LAZIO! Primo pallone giocato da Dia. 20:47
Squadre in campo agli ordini di Manganiello: padroni di casa in maglia nerazzurra, ospiti in completo bianco. 20:47
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:40
Chivu conferma il tandem offensivo Lautaro Martinez-Bonny, con Thuram che inizia dalla panchina; in mediana Sucic per l'infortunato Mkhitaryan. Sarri punta ancora sul tridente d'attacco Isaksen-Dia-Zaccagni, vista l'indisponibilità di Castellanos; Romagnoli recuperato al centro della difesa. 20:18
FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Lautaro Martinez, Bonny. A disposizione: Martinez, Calligaris, de Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Diouf, Luis Henrique, Thuram, Esposito.20:20
Nerazzurri reduci da due vittorie in campionato, ultima a Verona; biancocelesti in serie utile da sei giornate. 18:38
Dirige l'incontro il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi. Quarto Ufficiale Kevin Bonacina. Al VAR Di Paolo di Avezzano, AVAR Aureliano di Bologna.18:31
Il match del ''Meazza'' mette di fronte i padroni di casa, alla ricerca della vetta della graduatoria in coabitazione con la Roma, agli ospiti, a metà classifica con 15 punti. 20:41
Benvenuti alla diretta di Inter-Lazio, posticipo dell'11° turno di Serie A. 18:25
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori18:25
La gara tra Inter e Lazio si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:45
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
L'arbitro al VAR del match Inter - Lazio sarà Aleandro Di Paolo
La partita si gioca a Milano
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 5 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol
La gara tra Inter e Lazio si è conclusa con il risultato di 2-0
I marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 3' e Ange-Yoan Bonny al 61'
PREPARTITA
Inter - Lazio è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Lazio sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
110
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
11
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.7
Falli per cartellino
10.0
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Lazio si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). L'Inter ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12; la Lazio ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.
In casa l'Inter ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Verona e la Lazio ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Pisa e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 2-0 mentre La Lazio ha incontrato il Cagliari vincendo 2-0.
Inter e Lazio si sono affrontate 164 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 69 volte, la Lazio ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 56.
Inter-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (3V, 2N) e potrebbe arrivare a sei partite di fila senza sconfitte contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal periodo tra aprile 2004 e maggio 2010 (13 in quel caso, 8V, 5N).
L'Inter (21) ha più di cinque punti di vantaggio rispetto alla Lazio (15) attualmente in campionato e nelle ultime due occasioni in cui i nerazzurri vantavano almeno un divario del genere ad inizio giornata la gara è terminata in parità: 1-1 nel maggio 2024 e 2-2 nel maggio 2025, che sono anche le ultime due sfide casalinghe dei lombardi contro i capitolini in Serie A.
L'Inter è imbattuta nelle ultime sei sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (4V, 2N), dopo aver incassato tre sconfitte nelle sette precedenti (2V, 2N); nelle specifico, nelle ultime cinque partite al Meazza in campionato, entrambe le squadre sono andate a segno, per una media gol nel parziale di 3.4 gol a match.
L'Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide in Serie A (1P), segnando 15 gol e subendone sei, dopo che aveva incassato due sconfitte consecutive; inoltre, la squadra nerazzurra è l'unica ad aver trovato il gol in tutte le 10 partite di questo campionato, per una media di 2.4 ad incontro.
Dopo il successo contro il Cagliari, la Lazio potrebbe ottenere due vittorie di fila solo per la seconda volta in questo anno solare in Serie A, dopo lo scorso febbraio contro Cagliari e Monza; inoltre, i biancocelesti potrebbero registrare almeno cinque clean sheet di fila per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2023 (sei), sempre con Maurizio Sarri alla guida.
Inter (12.6%) e Lazio (12.5%) sono due delle tre squadre di questo campionato con la percentuale realizzativa migliore - solo la Cremonese (15.8%) ne vanta una superiore; inoltre, quella nerazzurra è la squadra che gioca più palloni in area di rigore avversaria (356, almeno 64 più di ogni altra - la Lazio è al 13° posto con 181).
Inter e Lazio sono le due squadre che approcciano meglio la gara in questo campionato sotto l'aspetto realizzativo: quattro gol a testa nel primo quarto d'ora di gioco, record condiviso; la squadra nerazzurra, inoltre, è anche quella che ha segnato più reti nella mezz'ora finale di partita in questa Serie A: 10 reti, il doppio dei capitolini (cinque) in questo caso.
Lautaro Martínez - che in carriera vanta sei gol contro la Lazio in Serie A, di cui la metà in gare casalinghe - non trova la rete da quattro presenze di fila nella competizione e in un singolo campionato non arriva almeno a cinque partite senza andare a bersaglio da marzo-maggio 2024 (serie arrivata a sette gare consecutive).
Hakan Çalhanoglu - cinque gol in questo campionato, inclusa una doppietta nell'ultima gara casalinga - ha già eguagliato il suo score realizzativo dell'intero scorso torneo; nessun giocatore, inoltre, ha realizzato più reti dalla distanza rispetto al turco nei maggiori cinque tornei europei in corso: tre, al pari di Antony e Julián Alvarez.
Pedro ha realizzato tre gol contro l'Inter in Serie A, suo bersaglio preferito nella competizione al pari di Monza e Udinese; inoltre, l'ultima delle sue tre doppiette nel campionato italiano - oltre all'ultima occasione in cui è andato a segno nel torneo - è arrivata proprio sul campo dei nerazzurri, nella penultima giornata dello scorso campionato, decisiva ai fini del punteggio finale (2-2).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: