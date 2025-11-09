Un gol per tempo regala la vittoria e il primo posto in classifica alla Roma. La partita si sblocca con un rigore calciato da Pellegrini per fallo di mano in area di Kamara. Nella ripresa Celik conclude un'azione corale su assist di Mancini.
La Roma si porta al primo posto con 24 punti, mentre l'Udinese rimane ferma a 15 lunghezze. Nel prossimo turno, dopo la sosta, i giallorossi faranno visita alla Cremonese, mentre i fiulani ospiteranno il Bologna.
Fase di gioco con molti passaggi in mezzo al campo, l'Udinese prova ad uscire, ma la Roma pressa a tutto campo.19:22
53'
Nell'Udinese entra Palma per Kabasele.19:17
51'
Conclusione di piatto ma centrale di Buksa dal limite, blocca Svilar.19:15
49'
Possesso palla della Roma in questo avvio di ripresa, l'Udinese si chiude dietro.19:14
46'
Inizia il secondo tempo di ROMA - UDINESE. Si riparte senza sostituzioni.19:08
Dopo una prima parte di gara con poche emozioni, la Roma prende campo e colpisce prima un palo con Cristante e poi va in rete con un rigore calciato da Pellegrini, dopo che il VAR aveva intercettato un tocco di mano di Kamara in area.18:51
45'+4'
Fine primo tempo: ROMA - UDINESE 1-0.18:50
45'+4'
Cartellino giallo per Pellegrini per un fallo in mezzo al campo.18:50
45'
Ci saranno 4 minuti di recupero.18:46
42'
Non ce la fa Dovbyk, al suo posto entra Baldanzi.18:46
42'
GOL! ROMA - Udinese 1-0! Rete di Pellegrini. Rigore calciato alla destra di Okoye che viene spiazzato.
CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Dopo il check, Collu indica il dichetto.18:42
40'
Collu viene richiamato al VAR per un possibile tocco con la mano in area di Kamara.18:41
38'
Problemi all'anca sinistra per Dovbyk che si accascia a terra.18:39
35'
Gran botta di Kamara di collo esterno da quasi 40 metri, Svilar respinge.18:37
30'
PALO DELLA ROMA! Destro smorzato di Cristante dal limite, la palla impatta sul legno alla destra di Okoye.18:31
28'
Cartellino giallo per Cristante, fallo su Karlstrom.18:29
26'
Ripartenza di Atta che entra in area, sterza e prova la conclusione con il destro. Palla alla destra di Svilar.18:28
23'
Conclusione a giro di Soule, la palla viene deviata verso il centro dell'area dove si trova Pellegrini, il centrocampista prova a colpire di testa ma manda alla sinistra di Okoye.18:25
21'
ROMA PERICOLOSA! Wesley serve un pallone morbido in mezzo, Celik schiccia di testa e manda di un soffio alla destra di Okoye.18:23
20'
Venti minuti di gioco, partita che non ha ancora offerto occasioni da gol.18:21
17'
L'Udinese prova a palleggiare in mezzo al campo e ad uscire fuori dalla pressione della Roma.18:18
13'
Wesley scappa sulla sinistra e crossa in mezzo, la difesa dell'Udinese prova a spazzare, Kone calcia di prima ma non impatta bene con la sfera.18:14
10'
Roma molto aggressiva, sta cercando di chiudere l'Udinese nella propria area.18:11
6'
Roma subito in proiezione offensiva, l'Udinese bada a difendersi.18:08
2'
Subito problemi muscolari per Kabasele, il giocatore a bordo campo sta provando a vedere se può continuare la gara.18:04
1'
FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - UDINESE. Arbitra Collu.18:01
Nella Roma c'è Dovbyk in attacco, dietro a lui agiranno Soule e Pellegrini. Difesa a tre con Mancini, Ndicka ed Hermoso. Out per infortunio Dybala e Ferguson. Nell'Udinese con il grande ex di giornata Zaniolo, c'è Buksa in avanti. In mezzo al campo con Atta ci sono Ekkelenkamp e Karlstrom. Difesa confermata con Bertola, Kabasele e Solet.17:23
Attualmente la Roma si trova 2° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). La Roma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5; l'Udinese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17.
In casa la Roma ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Parma e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato l'Atalanta vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol.
Roma e Udinese si sono affrontate 102 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 55 volte, l'Udinese ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 24.
Roma-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P), incluse tutte le ultime cinque con un punteggio aggregato di 13-3.
L'Udinese ha subito almeno due reti in tutte le ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A (cinque sconfitte) e nella sua storia non ha mai incassato più di una rete contro i giallorossi per sei match consecutivi nella competizione - cinque anche tra il 1956 e il 1958.
La Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (2P) e nel periodo (dalla stagione 2009/10) quella friulana è la formazione battuta più volte in casa dai giallorossi in campionato. In sei delle ultime nove gare all'Olimpico contro i bianconeri, la squadra capitolina ha anche ottenuto un clean sheets.
La Roma in questo campionato viaggia a una media esatta di una rete segnata a partita (10 in 10 incontri) e nell'era dei tre punti a vittoria non ha mai realizzato meno gol dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A - 10 anche nel 1995/96, 2008/09 e 2024/25 - considerando invece le prime 11 partite, il record negativo dal 1994/95 a oggi sono le 11 reti del 2008/09.
L'Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A in ciascuna delle ultime due annate (16 nel 2024/25 e 15 nel 2025/26), tante volte quante nei precedenti 12 campionati a questo punto del torneo (16 nel 2014/15 e 21 nel 2022/23).
La Roma ha perso l'ultima gara di campionato, contro il Milan, e non incassa due sconfitte di fila in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2024; a quella serie (arrivata a quattro) risale anche l'ultima volta in cui i giallorossi sono rimasti senza segnare per due match consecutivi nella competizione.
Si sfidano la squadra con la terza miglior difesa dei Big-5 tornei europei in corso (la Roma, cinque gol subiti, più soltanto di Arsenal con tre e Bayern Monaco a quattro) e l'Udinese che ha incassato 15 reti, una in meno di Fiorentina, Hellas Verona e Torino che condividono il primato negativo a quota 16 in questa Serie A; i giallorossi hanno, inoltre, concesso agli avversari solo 153 palloni giocati nella propria area di rigore, più soltanto dell'Inter (140) in questo campionato.
In questa Serie A solo il Como (79) ha effettuato più recuperi palla offensivi in seguito a pressing - ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria - della Roma (77) e dell'Udinese (72).
Artem Dovbyk è andato a segno in ciascuna delle due sfide stagionali contro l'Udinese nello scorso campionato, realizzando su rigore il gol decisivo per la vittoria della Roma nella più recente (2-1, 26 gennaio 2025), quella che resta una delle sue due trasformazioni dal dischetto in Serie A; la squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in assoluto nel campionato italiano - due gol anche vs Genoa, Hellas Verona e Parma.
Nicolò Zaniolo - che ha collezionato le prime 94 presenze in Serie A con la Roma, arricchite da 13 gol e sei assist tra il 2018 e il 2023 - va a segno da due presenze di fila e potrebbe eguagliare la sua miglior serie realizzativa tra i maggiori cinque tornei europei e Süper Lig, arrivando a tre come tra ottobre e novembre 2019 con la maglia giallorossa. Nelle due partite giocate in Serie A contro la Roma finora, per lui un gol con la maglia dell'Atalanta e un'espulsione con quella della Fiorentina.
