Nella Roma c'è Dovbyk in attacco, dietro a lui agiranno Soule e Pellegrini. Difesa a tre con Mancini, Ndicka ed Hermoso. Out per infortunio Dybala e Ferguson. Nell'Udinese con il grande ex di giornata Zaniolo, c'è Buksa in avanti. In mezzo al campo con Atta ci sono Ekkelenkamp e Karlstrom. Difesa confermata con Bertola, Kabasele e Solet.17:23

Dopo una prima parte di gara con poche emozioni, la Roma prende campo e colpisce prima un palo con Cristante e poi va in rete con un rigore calciato da Pellegrini, dopo che il VAR aveva intercettato un tocco di mano di Kamara in area.18:51

Roma - Udinese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Udinese sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 136 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1

Attualmente la Roma si trova 2° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

La Roma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5; l'Udinese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17.

In casa la Roma ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Parma e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato l'Atalanta vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol.

Roma e Udinese si sono affrontate 102 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 55 volte, l'Udinese ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Roma-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto otto delle ultime 10 sfide contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P), incluse tutte le ultime cinque con un punteggio aggregato di 13-3.

L'Udinese ha subito almeno due reti in tutte le ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A (cinque sconfitte) e nella sua storia non ha mai incassato più di una rete contro i giallorossi per sei match consecutivi nella competizione - cinque anche tra il 1956 e il 1958.

La Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (2P) e nel periodo (dalla stagione 2009/10) quella friulana è la formazione battuta più volte in casa dai giallorossi in campionato. In sei delle ultime nove gare all'Olimpico contro i bianconeri, la squadra capitolina ha anche ottenuto un clean sheets.

La Roma in questo campionato viaggia a una media esatta di una rete segnata a partita (10 in 10 incontri) e nell'era dei tre punti a vittoria non ha mai realizzato meno gol dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A - 10 anche nel 1995/96, 2008/09 e 2024/25 - considerando invece le prime 11 partite, il record negativo dal 1994/95 a oggi sono le 11 reti del 2008/09.

L'Udinese ha raccolto almeno 15 punti dopo le prime 10 gare stagionali in Serie A in ciascuna delle ultime due annate (16 nel 2024/25 e 15 nel 2025/26), tante volte quante nei precedenti 12 campionati a questo punto del torneo (16 nel 2014/15 e 21 nel 2022/23).

La Roma ha perso l'ultima gara di campionato, contro il Milan, e non incassa due sconfitte di fila in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2024; a quella serie (arrivata a quattro) risale anche l'ultima volta in cui i giallorossi sono rimasti senza segnare per due match consecutivi nella competizione.

Si sfidano la squadra con la terza miglior difesa dei Big-5 tornei europei in corso (la Roma, cinque gol subiti, più soltanto di Arsenal con tre e Bayern Monaco a quattro) e l'Udinese che ha incassato 15 reti, una in meno di Fiorentina, Hellas Verona e Torino che condividono il primato negativo a quota 16 in questa Serie A; i giallorossi hanno, inoltre, concesso agli avversari solo 153 palloni giocati nella propria area di rigore, più soltanto dell'Inter (140) in questo campionato.

In questa Serie A solo il Como (79) ha effettuato più recuperi palla offensivi in seguito a pressing - ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria - della Roma (77) e dell'Udinese (72).

Artem Dovbyk è andato a segno in ciascuna delle due sfide stagionali contro l'Udinese nello scorso campionato, realizzando su rigore il gol decisivo per la vittoria della Roma nella più recente (2-1, 26 gennaio 2025), quella che resta una delle sue due trasformazioni dal dischetto in Serie A; la squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in assoluto nel campionato italiano - due gol anche vs Genoa, Hellas Verona e Parma.

Nicolò Zaniolo - che ha collezionato le prime 94 presenze in Serie A con la Roma, arricchite da 13 gol e sei assist tra il 2018 e il 2023 - va a segno da due presenze di fila e potrebbe eguagliare la sua miglior serie realizzativa tra i maggiori cinque tornei europei e Süper Lig, arrivando a tre come tra ottobre e novembre 2019 con la maglia giallorossa. Nelle due partite giocate in Serie A contro la Roma finora, per lui un gol con la maglia dell'Atalanta e un'espulsione con quella della Fiorentina.

