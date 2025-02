90'+6' E' FINITA! CAGLIARI-PARMA 2-1! Reti di Vogliacco (aut.), Coman e Leoni. 16:54

90'+5' Crampi per Augello. 16:52

90'+4' Ultimi tentativi degli ospiti alla ricerca del pareggio. 16:51

90'+1' QUINTO CAMBIO NEL PARMA: entra Almqvist, esce Leoni. 16:50

90'+1' AMMONITO HERNANI: fallo su Pavoletti. 16:48

90' Cinque minuti di recupero. 16:47

88' Traversone teso di Hernani che non trova alcuna deviazione a rete. 16:46

87' Rovesciata di Pavoletti! Gesto spettacolare, manca la mira. 16:44

86' Sostituzioni esaurite per Nicola; Pecchia ha a disposizione ancora uno slot. 16:44

85' QUINTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Pavoletti, esce Piccoli. 16:43

84' QUARTO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Marin, esce Makoumbou. 16:42

84' TERZO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Deiola, esce Adopo. 16:42

84' Coman rientra in campo, palleggio e 'sombrero' a Sohm che poi lo ferma fallosamente. 16:41

82' Gioco fermo: problema per Coman dopo uno scontro in acrobazia. Sanitari in campo per assistere il giocatore rossoblù. 16:40

80' Dieci minuti al termine più eventuale recupero, risultato in bilico. 16:38

78' PILLOLA STATISTICA: primo centro in carriera in Serie A per il classe 2006. 16:38

78' GOL! Cagliari-PARMA 2-1! Rete di Leoni. Gli ospiti accorciano: cross di Bonny e colpo di testa vincente di Leoni.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Leoni16:36

78' Bonny calcia a rete, sinistro smorzato in calcio d'angolo. 16:35

77' Filtrante di Piccoli per Zortea, stop di Leoni. 16:34

75' Cross insidioso di Bernabé per l'inserimento di Sohm che non colpisce, Caprile blocca in due tempi. 16:32

74' Offside di Piccoli. 16:31

72' Calcio d'angolo per la formazione scudocrociata. 16:30

70' PILLOLA STATISTICA: primo centro all'esordio in Serie A per il classe 1998 rumeno. 16:31

70' GOL! CAGLIARI-Parma 2-0! Rete di Coman. Raddoppio dei padroni di casa: Gaetano scarica a Coman che da fuori area fa partire un destro potente che batte Suzuki.



Guarda la scheda del giocatore Florinel Coman16:29

69' SECONDO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Coman, esce Felici. 16:26

68' Valeri al volo, sinistro alto sopra la traversa. 16:25

67' Tiro dalla bandierina per il Parma, sugli sviluppi c'è fallo su Bernabé. 16:24

66' Pallone di Ondrejka direttamente tra le braccia dell'estremo difensore del Cagliari. 16:23

64' FELICI! Cross di Zappa sul secondo palo, piattone destro a volo di Felici, blocca Suzuki. 16:21

62' Filtrante di Bernabé per Hernani, assist rasoterra verso Bonny, anticipato in uscita da Caprile. 16:20

60' Scocca l'ora di gioco, parziale di 1 a 0. 16:18

59' Destro di Zortea potente ma impreciso, c'è comunque una deviazione in corner. 16:18

58' QUARTO CAMBIO NEL PARMA: entra Hernani, esce Keita. 16:17

58' TERZO CAMBIO NEL PARMA: entra Ondrejka, esce Camara. 16:17

57' GOL! CAGLIARI-Parma 1-0! Autorete di Vogliacco. Padroni di casa in vantaggio: cross di Augello, sfiora Adopo, tocco decisivo di Vogliacco che beffa Suzuki.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Vogliacco16:16

56' Tiro dalla bandierina per i rossoblù. 16:13

55' AMMONITO CAMARA: fallo su Zappa. 16:12

54' PRIMO CAMBIO NEL CAGLIARI: entra Gaetano, esce Viola. 16:12

54' PALO ESTERNO DEL PARMA! Grande azione personale di Bonny che dribbla diversi avversari e poi calcia: destro che colpisce la base esterna del montante! 16:12

53' Gli ospiti restano in zona d'attacco, sulla corsia esterna destra. 16:10

51' OCCASIONE PARMA! Cross di Man, Sohm tutto solo colpisce male di testa e non indirizza nello specchio di porta. 16:08

49' Camara e Zortea si allacciano, fischio di Di Bello in favore dei padroni di casa. 16:06

47' Scatto di Piccoli che, defilato, crossa a centro area, Camara chiude in corner. 16:05

46' SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Man, esce Cancellieri. 16:03

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-PARMA! Si riparte dal risultato di 0-0. 16:02

Squadre negli spogliatoi: Nicola e Pecchia studiano le mosse per provare a conquistare l'intera posta in palio. 15:53

Termina in parità a reti bianche la prima frazione di gioco all'Unipol Domus. L'occasione migliore è stata per il Cagliari con il palo colpito da Mina su corner, annullato a Bonny un gol per netto fuorigioco. Infortunio a Djuric. 15:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! CAGLIARI-PARMA 0-0. 15:47

45'+1' Viola soffia palla a Valeri, si accentra e calcia, destro murato. 15:46

45' Un minuto di recupero. 15:46

45' Scatto di Felici, tackle di Delprato che concede il calcio d'angolo. 15:45

43' Calcio d'angolo per il Parma. 15:43

42' Possesso palla gialloblù. 15:42

40' Cinque minuti all'intervallo più eventuale recupero. 15:42

38' BONNY SEGNA MA C'E' FUORIGIOCO! L'attaccante insacca di testa sul cross di Camara, il quale è in offside. 15:40

37' TIRO DI VIOLA! Assist di Augello per Viola, sinistro di prima intenzione deviato da Vogliacco in corner. 15:38

35' Un'altra indecisione di Suzuki che non trattiene la sfera in uscita e poi la riprende sulla linea dell'area di rigore. 15:36

34' Lancio dalle retrovie per Valeri, idea interessante ma suggerimento leggermente impreciso. 15:35

33' Spinta fallosa del neoentrato Bonny. 15:34

31' PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Bonny, esce Djuric. 15:32

30' DJURIC KO! Il numero 30 gialloblù si scontra con Felici e deve lasciare il terreno di gioco. 15:32

29' Destro di Zortea dal limite, alto in curva. 15:30

28' Piccoli scatta, la palla corre veloce e Suzuki la ''scorta'' a fondo campo. 15:29

26' Traversone di Augello, l'estremo difensore ospite esce, perde la sfera ma per sua fortuna la ritrova evitando guai peggiori. 15:27

25' Spunto di Camara che mette a centro area un pallone insidioso che però non trova alcuna deviazione a rete. 15:26

23' PALO DEL CAGLIARI! Padroni di casa vicinissimi al vantaggio: sugli sviluppi del calcio d'angolo, colpo di testa di Mina che sbatte sul montante! 15:25

22' FELICI! Sinistro rasoterra sul primo palo dove Suzuki ci mette il guantone per deviare in corner. 15:23

20' L'azione degli ospiti riparte da Suzuki. 15:21

18' Colpo di testa di Piccoli all'altezza del dischetto del rigore, alto in curva. 15:19

16' Inserimento di Zappa fino al limite dell'area, conclusione mancina respinta da Vogliacco. 15:17

15' Valeri per Camara, sfera troppo profonda. 15:16

14' Trattenuta di Keita ai danni di Felici. 15:14

13' Makoumbou prova a dare ordine al Cagliari, giocando il pallone nel cerchio di centrocampo. 15:14

11' Parma all'attacco con Camara, dribbling e tiro: destro murato da Luperto! 15:12

9' PUNIZIONE DI BERNABE'! Sinistro potente non lontano dall'incrocio dei pali. 15:10

8' Ripartenza del Parma con Camara, filtrante per Cancellieri irraggiungibile, fa buona guardia Luperto. 15:09

7' Rilancio di Caprile in fallo laterale. 15:07

5' Primo tiro dalla bandierina del match, è in favore dei ducali. 15:06

4' Chiusura di Mina su Sohm, rimessa da fondo campo per i sardi. 15:05

3' Ancora il numero 10 di casa a colpire in gioco areo sull'assist di Augello: alto sopra la traversa. 15:04

1' Cross di Zappa in area, Viola di testa in aggiramento, sfera sul fondo. 15:01

1' INIZIA CAGLIARI-PARMA! Primo pallone giocato da Piccoli. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Di Bello: padroni di casa in maglia nera, ospiti in completo giallo con bordi blu. 14:59

All'andata, giocata lo scorso 30 settembre, vittoria corsara degli isolani per 3 a 2. 14:50

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:48

Nicola recupera Luvumbo per la panchina; Piccoli al centro dell'attacco, sostenuto dalla batteria di trequartisti Zortea-Viola-Felici. Pecchia ritrova Delprato dopo la squalifica, Man e Hernani in panchina; pronto Bernabé, terminale offensivo Djuric, out Mihaila. 14:48

FORMAZIONE PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri - Sohm, Keita - Cancellieri, Bernabé, Camara - Djuric. A disposizione: Corvi, Moretta, Balogh, Lovik, Trabucchi, Hernani, Plicco, Estevez, Hainaut, Ondrejka, Bonny, Almqvist, Man, Pellegrino. 15:18

FORMAZIONE CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile - Zappa, Mina, Luperto, Augello - Makoumbou, Adopo - Zortea, Viola, Felici - Piccoli. A disposizione: Auseklis, Sherri, Obert, Palomino, Deiola, Prati, Jankto, Gaetano, Marin, Pavoletti, Luvumbo, Coman, Mutandwa. 14:37

Nell'ultimo turno, ko per entrambe le squadre: sardi tra le mura amiche contro la Lazio, ducali contro il Lecce al ''Tardini''. 13:26

Dirige l'incontro il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, assistito da Bindoni e Tegoni. Quarto Ufficiale Valerio Crezzini di Siena. In sala VAR Paolo Mazzoleni e Giacomo Paganessi, entrambi della sezione di Bergamo.13:23

Il match dell'Unipol Domus mette di fronte due compagini che lottano per non retrocedere, distanziate da una sola lunghezza: rossoblù a quota 21, gialloblù a 20 punti. 13:25

Benvenuti alla diretta di Cagliari-Parma, gara valida per il 24° turno di Serie A. 13:20

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp