90'+3' Fine partita: LAZIO - MONZA 5-1.16:51

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.16:51

88' GOL! LAZIO - Monza 5-1! Rete di Dele Bashiru. Rovella serve Dele Bashiru in area, il centrocampista controlla e calcia sotto la traversa.



86' GOL! Lazio - MONZA 4-1! Rete di Sensi. Provedel intuisce ma non basta, palla in rete.



84' CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Tocca di mano di Lazzari in area, dopo un check al VAR, Aureliano indica il dischetto.16:42

79' Dentro Vignato per Mota.16:38

79' Ultimi cambi n el Monza, Zeroli per Bianco.16:38

77' GOL! LAZIO - Monza 4-0! Rete di Pedro. Triangolo Tchouna, Noslin, con quest'ultimo che serve al centro Pedro, lo spagnolo colpisce di prima e manda la palla in rete.16:36

76' Entra Noslin per Castellanos.16:34

76' Doppio cambio nella Lazio, entra Tchaouna per Zaccagni.16:34

75' Punizione per il Monza, Kyriakopoulos calcia a giro. Alto.16:33

70' DELE BASHIRU! Prende palla sulla trequarti, brucia Izzo in velocità, ma non trova l'angolo e la conclusione si spegne sul fondo.16:28

66' Prova a reagire il Monza, stop e conclusione di Pereira dal limite dell'area, palla sul fondo.16:23

65' Entra Dele Bashiru per Isaksen.16:22

65' Cambi nella Lazio, entra Lazzari per Tavares.16:22

63' GOL! LAZIO - Monza 3-0! Rete di Castellanos. Zaccagni trova spazio sulla sinistra e serve al centro Castellanos, l'argentico con un tocco morbido la piazza alla sinistra di Pizzignacco.



60' Dentro anche Castrovilli per Urbanski.16:30

60' Nel Monza, Ciurria lascia il campo per Sensi.16:29

57' GOL! LAZIO - Monza 2-0! Rete di Pedro. Azione in verticale della Lazio, Castellanos serve Pedro che davanti al portiere è glaciale e lo batte.16:15

54' Ci prova ancora Marusic da fuori area, Pizzignacco è attento.16:12

51' ISAKSEN! Pedro serve Isaksen che prova a piazzare il pallone sul secondo palo, ma esce di un soffio.16:09

49' Stop e conclusione di Pedro dal limite, blocca Pizzignacco.16:07

47' Subito Lazio in avanti, Tavares serve Isaksen in area che controlla e mette un pallone in mezzo per Castellanos, l'intervento di Izzo salva tutto.16:05

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - MONZA. Si riparte senza sostituzioni.16:03

La Lazio fa la partita e trova il gol con Marusic alla mezz'ora, il Monza fa fatica in avanti dove si è visto poco.15:47

45'+1' Fine primo tempo: LAZIO - MONZA 1-0.15:47

45'+1' Conclusione insidiosa di Pedro dal limite, palla alla sinistra di Pizzignacco.15:47

45' Cartellino giallo per Pereira, fallo a metà campo.15:46

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:45

43' Parte in velocità Zaccagni sulla corsia di sinistra, ma al momento del tiro preferisce il passaggio al centro e la palla si perde sul fondo.15:43

40' Gestisce palla la Lazio in questi minuti, il Monza fa fatica a vedersi in avanti.15:41

35' Sostituzione nella Lazio, entra Pedro per Dia che deve uscire dopo una botta presa alla caviglia.15:41

32' Sostituzione nel Monza, entra Kyriakopoulos per Martins.15:32

31' GOL! LAZIO - Monza 1-0! Rete di Marusic. Palla di Isaksen sul secondo palo, sponda di Castellanos, Marusic sotto porta insacca di testa.



30' Mezz'ora di gioco, partita che non si sblocca ma è la squadra di casa a premere.15:30

26' Cross morbido di Tavares, Castellanos ci prova di testa. Alto sopra la traversa.15:26

25' Preme la Lazio ma il Monza si difende bene, Zaccagni prova un cross teso in area dalla sinistra, c'è ancora Pizzignacco a smanacciare.15:24

20' Palla in profondità per Dia che controlla, ma perde l'attimo, Castallanos arriva da dietro e calcia di prima intenzione, ma manda alto.15:20

16' ZACCAGNI! Isaksen dalla destra mette un pallone morbido in area, Zaccagni apre troppo il colpo di testa, palla sul fondo.15:16

14' Continua a premere la Lazio principalmente dalla corsia di sinistra, serie di palloni messi in mezzo da Tavares, la difesa del Monza regge.15:14

11' Conclusione angolata dalla distanza di Castellanos, Pizzignacco risponde e devia a lato.15:11

6' Tiro cross di Tavares dalla sinistra, Pizzignacco smanaccia.15:06

4' Punizione Monza dalla trequarti, pallone morbido di Ciurria in area, spazza la difesa biancoceleste.15:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - MONZA. Arbitra Aureliano.15:00

Nella Lazio torna dal primo minuto Nuno Tavares, parte dalla panchina, invece, Lazzari. Marusic viene spostato sulla destra. In attacco Castellanos con Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti. Nel Monza cambio obbligato in porta con Turati, non convocato per infortunio, sostituito da Pizzignacco. A centrocampo giocano Bianco e Martins, mentre sulla trequarti Ciurria e Mota agiranno alle spalle di neo arrivato Ganvoula.14:27

Formazione MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco - Lekovic, Izzo, Palacios - Pereira, Bianco, Urbanski, Martins - Ciurria, Dany Mota - Ganvoula. A disposizione: Kyriakopoulos, Brorsson, Carboni, Colombo, Castrovilli, Sensi, Zeroli, Vignato, Petagna, Forson, Mazza, Vailati.14:27

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Rovella - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic.14:19

Nei cinque precedenti la Lazio non ha mai perso contro il Monza. I brianzoli vengono da tre sconfitte consecutive, l'ultima vittoria contro la Fiorentina tra le mura amiche per 2-1.13:38

Dopo la vittoria della Juventus, la Lazio va alla ricerca dei tre punti per rientra in zona Champions League. Il Monza ha solo bisogno della vittoria per riaccendere le speranze salvezza.13:35

