Udinese che strappa un punto al Maradona contro un Napoli poco concreto: partenopei che passano in vantaggio con McZominay, risponde dopo soli tre minuti Ekkelenkamp

Occasione persa per la squadra di Conte che non allunga in vetta, grande prova dei friulani che sono venuti al Maradona a giocare con personalitá e alla ricerca di punti.