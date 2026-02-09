Vittoria con il brivido per l'Atalanta che ha condotto con due reti di scarto per più di un'ora grazie alle reti nella prima frazione di Krstovic e Krstovic. Thorsby trova la rete che riapre la partita in pieno recupero e la Dea resiste alle ultime cariche offensive dei grigiorossi.

L'Atalanta arriva a questa sfida 7° in classifica a quota 36 punti e tenterà di rimanere in scia del Como in ottica di una qualificazione europea. Proprio contro i lariani è arrivato un pareggio a reti inviolate nell'ultima gara di campionato disputata al Sinigaglia. La Dea ha centrato, settimana scorsa, la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, avendo la meglio sulla Juventus di Luciano Spalletti con un netto 3-0, in rete Scamacca, Sulemana e Pasalic.17:56

La Cremonese non trova la vittoria in Serie A dal 7 Dicembre quando, nel corso della 14° giornata, ha sconfitto il Lecce per 2-0. Da quel momento in avanti, i grigiorossi hanno raccolto solamente 3 punti nelle nove partite disputate, scivolando al 15° posto con un totale di 23 punti. Nell'ultima gara di campionato, la Cremonese è stata battuta dalla capolista Inter e dai gol di Zielinski e Lautaro Martinez.18:00

Le scelte di Palladino. Infermieria sgombra per i nerazzuri, con Palladino che deve rinunciare solamente agli squalificati De Roon e Ahanor. Tra i pali Carnesecchi, con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac pronti a difenderlo. Sulle fasce agiranno Zalewski e Zappacosta mentre in mezzo al campo vengono schierati Ederson e Pasalic. Chanche da titolare per Raspadori che affianca De Ketelaere, entrambi a supporto di Krstovic che viene preferito a Scamacca.18:29

Le scelte di Nicola. In porta gioca Audero e a schermarlo ci sono Ceccherini, Baschirotto e Luperto. Centrocampo rimaneggiato per la Cremo a causa degli infortuni di Collocolo (altro stop muscolare per lui), Vandeputte e Bondo; per cui giocano il neo acquisto Thorsby, Grassi e Maleh con Barbieri e Pezzella pronti a spingere sulle fasce. In attacco vengono scelti sempre Vardy e Bonazzoli.18:09

PREPARTITA

Atalanta - Cremonese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 febbraio alle ore 18:30 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Cremonese sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 117 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0 10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2 24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 32 gol e ne ha subiti 21; la Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 33.

La partita di andata Cremonese - Atalanta si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Parma e Como ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 0-0 mentre La Cremonese ha incontrato l'Inter perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.

Atalanta e Cremonese si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 4 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 8.

Atalanta-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio è in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Atalanta e Cremonese, con un successo per parte e ben sei pareggi, tra cui due nelle tre gare tra queste due formazioni disputate nella competizione negli anni 2000.

L'Atalanta è imbattuta in casa contro la Cremonese in Serie A, anche se ha pareggiato tutte le ultime quattro di queste sfide (2V); l'ultima volta che i nerazzurri hanno terminato in equilibrio cinque gare interne consecutive contro una singola avversaria nella competizione è stata contro la Fiorentina, tra il 1973 e il 1985.

La Cremonese non ha vinto neanche una sfida di campionato contro l'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): quattro pareggi e cinque sconfitte per i grigiorossi nel parziale tra Serie A e B.

L'Atalanta ha vinto cinque delle sei gare casalinghe in campionato con Raffaele Palladino in panchina (1P), tra cui le tre più recenti; l'ultima volta che ha ottenuto più successi interni consecutivi in Serie A risale a dicembre 2024, serie di sei in quell'occasione.

La Cremonese non vince da nove gare di campionato (3N, 6P), parziale in cui ha trovato il gol solo in un'occasione (2-2 contro il Cagliari l'8 gennaio); i grigiorossi potrebbero rimanere a secco di reti per cinque incontri consecutivi per la prima volta in assoluto in una stagione di Serie A.

L'Atalanta è la squadra che ha subito meno gol in Serie A nel 2026, solo uno; dall'altra parte, nessuna formazione ha segnato meno reti della Cremonese in questo anno solare, appena due, alla pari del Lecce.

L'Atalanta (196) ha portato a buon fine 94 dribbling in più rispetto alla Cremonese (102) in questa Serie A: queste due squadre sono rispettivamente la prima e l'ultima in questo campionato nella graduatoria dei dribbling completati.

Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Atalanta nei primi 15 minuti di gioco di questa Serie A (solo uno, come il Lecce), dall'altra parte, nessuna formazione ha fatto peggio rispetto alla Cremonese nello stesso intervallo di gioco (sei reti subite, come il Parma).

Marco Carnesecchi ha giocato la sua prima stagione in Serie A con la Cremonese, 27 gare giocate nel 2022/23; nel 2026 è il portiere con la più alta percentuale di parate nei cinque grandi campionati europei (96% - min. due presenze).

Dopo la doppietta contro il Bologna lo scorso 1° dicembre, Jamie Vardy è rimasto a secco di reti nelle successive cinque trasferte di Serie A; l'ultima volta che ha registrato un digiuno dal gol più lungo in gare esterne in una singola stagione in campionato risale a maggio 2025, quando arrivò a sette con il Leicester.

