Vittoria con il brivido per l'Atalanta che ha condotto con due reti di scarto per più di un'ora grazie alle reti nella prima frazione di Krstovic e Krstovic. Thorsby trova la rete che riapre la partita in pieno recupero e la Dea resiste alle ultime cariche offensive dei grigiorossi.
L’Atalanta rimane al 7° posto salendo a 39 punti ed avvicinandosi a -2 dal Como. Nel prossimo turno di campionato la Dea verrà ospitata dalla Lazio.
Continua il periodo negativo della Cremonese che perde un’altra posizione e si trova ora al 16° posto a quota 23 punti. I grigiorossi galleggiano a +5 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina e ospiteranno il Genoa (23 punti anche per loro) nella prossima giornata.
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLA NEW BALANCE ARENA! Atalanta-Cremonese 2-120:25
90'+6'
Zerbin pescato in fuorigioco da Thorsby.20:24
90'+5'
Cremonese tutta in avanti alla ricerca del pareggio.20:24
90'+4'
GOOL!! Atalanta-CREMONESE 1-2!! Gol di Morten Thorsby! Accorcia allo scadere la Cremonese con Thorsby che controlla di petto il cross di Lupero, aggiusta di testa sul mancino e batte al volo incrociando. Gol bellissimo!
GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA! Flipper nell'area grigiorossa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla arriva a Djimsiti che insacca ma Sulemana era in fuorigioco nel corso dell'azione.20:21
90'
4 minuti di recupero.20:18
90'
Due corner consecutivi per l'Atalanta che vuole chiudere in avanti questa partita.20:18
88'
OCCASIONE CREMONESE! Intervento decisivo di Carnesecchi che toglie dalla porta il colpo di testa di Djuric, servito benissimo da Zerbin.20:17
85'
Sulemana parte da destra ed entra in area liberando il sinistro. Audero non si fa sorprendere sul primo palo.20:12
84'
5° sostituzione Cremonese. Esce Tommaso Barbieri ed entra Alessio Zerbin.20:13
82'
Kossounou spende il fallo per fermare la ripartenza avversaria e viene ammonito.20:10
80'
Palla filtrante per Ederson che entra in area e può calciare. Baschirotto mura.20:08
78'
Ci crede la Cremonese. Djuric fa sponda per Payero che va alla conclusione col destro. Si immola Djimsiti a mandare in corner.20:06
78'
5° sostituzione Atalanta. Esce Giacomo Raspadori ed entra Yunus Musah.20:05
76'
ATALANTA VICINA AL COLPO DEL KO! Azione corale della Dea che termina con Raspadori, servito a centro area, che si gira e conclude col destro non lontano dall'incrocio dei pali.20:05
75'
Cross da destra per Pasalic. Colpo di testa a lato.20:03
74'
Palla meravigliosa di Kossonou sul taglio centrale di Sulemana. Male con il primo controllo che non lo porta di fronte ad Audero e lo costringe ad allargarsi. La conclusione, da posizione defilata a sinistra, termina lontana dallo specchio.20:03
71'
Raspadori controlla e punta la difesa avversaria. Palla spostata sul destro e conclusione debole che non impensierisce Audero.19:59
70'
4° sostituzione Atalanta. Esce Lazar Samardzic ed entra Kamaldeen Sulemana.19:58
70'
3° sostituzione Atalanta. Esce Nicola Zalewski ed entra Lorenzo Bernasconi.19:57
67'
SAMARDZIC!! Sventagliata perfetta di Pasalic che manda in profondità per Zalewski. Controllo del polacco che alza lo sguardo al centro e serve rasoterra per Samardzic che conclude di prima intenzione verso il palo lontano. Pallone fuori di un soffio.19:56
66'
Conclusione col piattone destro di Ederson da fuori area. Blocca centralmente Audero.19:54
65'
Punizione da destra per la Cremonese. Sanabria spizza sul secondo palo dove Luperto si allunga ma non trova la porta difesa da Carnesecchi. Tutto fermo per fuorigioco.19:53
63'
Ancora una buona azione per l'Atalanta. Bella palla di Raspadori da destra per l'inserimento di Zalewski ma è bravo Barbieri a chiudere.19:51
63'
4° sostituzione Cremonese. Esce Alberto Grassi ed entra Martín Payero.19:50
63'
3° sostituzione Cremonese. Esce Jamie Vardy ed entra Antonio Sanabria.19:50
62'
Maleh aggredisce alto e ruba palla sulla sinistra. Ottimo il cross per Djuric dove c'è una grande copertura di Scalvini.19:50
60'
OCCASIONE ATALANTA! Palla bellissima di Samardzic a servire Krstovic all'interno dell'area di rigore. L'attaccante croato può colpire da posizione favorevole ma calcia con l'esterno e non trova lo specchio dello porta.19:49
59'
2° sostituzione Atalanta. Esce Sead Kolasinac ed entra Odilon Kossounou.19:46
59'
1° sostituzione Atalanta. Esce Davide Zappacosta ed entra Raoul Bellanova.19:46
58'
CREMONESE VICINA AL GOL! Thorsby viene pescato da Pezzella completamente solo a centro area. Largo il suo colpo di testa.19:46
57'
ZALEWSKI A LATO! L'esterno polacco della Dea raccoglie la respinta della difesa avversaria sul vertice sinistro, sposta palla centralmente e lascia partire una conclusione violenta. Palla a fil di palo.19:45
55'
Barbieri crossa dalla destra cercando la testa di Djuric. Mette fuori Kolasinac.19:43
54'
Scalvini esce palla al piede sulla fascia destra ma viene fermato da Piccinini per un tocco di mano.19:42
53'
Thorsby riceve in area di rigore, spalle alla porta, e scarica per Baschirotto che tenta la palla morbida al centro. Allontana senza affanni la difesa orobica.19:41
49'
Fallo tattico di Kolasinac che riceve il primo cartellino giallo della partita.19:38
49'
Angolo battuto da Raspadori. Audero esce ma perde il pallone. Djimsiti arriva per primo e cade su un contatto col portiere grigiorosso. Lascia correre Piccinini.19:37
48'
Nuovamente angolo per la Dea con Barbieri che devia il tentativo di cross di Raspadori.19:36
47'
Riparte forte l'Atalanta. Krstovic punta Baschirotto da sinistra e sembra averlo superato ma, al momento della conclusione, Baschirotto si oppone e manda in corner.19:36
46'
2° sostituzione Cremonese. Esce Federico Bonazzoli ed entra Milan Djuric.19:33
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo dell'Atalanta.19:33
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.19:19
Primo tempo giocato con grande qualità dall'Atalanta che trova un meritato doppio vantaggio. Sblocca la partita Krstovic con una girata al minuto 13 con il raddoppio che viene siglato da Zappacosta con una grande azione personale al 25°. Troppo isolati gli attaccanti della Cremonese.19:18
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Atalanta-Cremonese 2-019:16
45'
1 minuto di recupero.19:15
43'
Azione promettente per la Dea ma il pallone di Scalvini è troppo lungo per Zappacosta.19:13
40'
1° sostituzione Cremonese. Esce Federico Ceccherini ed entra Filippo Terracciano.19:09
39'
Problema fisico per Ceccherini. Gioco fermo e cambio pronto per Nicola.19:09
37'
Errore di Zalewski con Bonazzoli che entra in possesso sulla trequarti. Rientra ancora in maniera efficace la difesa nerazzura. Bonazzoli e Vardy troppo isolati in attacco.19:08
35'
Ancora un tentativo da parte di Raspadori. Audero blocca sul primo palo. 12-0 lo score dei tiri finora.19:06
34'
Ederson va al limite per Krstovic che prova ancora a girarsi per andare alla conclusione. Chiude Maleh che consegna ad Audero per far ripartire l'azione grigiorossa.19:05
31'
Buona scelta di tempo di Vardy che manda in avanti di testa per Bonazzoli. Kolasinac perfetto in copertura.19:01
30'
Possesso palla lento della Cremonese dopo una fase in cui la sfera è sempre stata in mano agli avversari. Gioca veloce e a due tocchi l'Atalanta, grigiorossi in difficoltà.19:00
27'
Ci prova anche Scalvini che calcia col mancino da ottima posizione. Sfortunato il difensore nerazzurro che colpisce Krstovic.18:57
25'
GOOL!! ATALANTA-Cremonese 2-0!! Gol di Davide Zappacosta! Gol bellissimo dell'esterno che raggiunge il fondo sullo scarico di Pasalic, sterza su Pezzella rientrando sul mancino e batte Audero sul palo lontano.
Vardy riceve al limite e punta Djimsiti. Il difensore albanese temporeggia con Vardy che lo supera ma subisce il rientro della difesa avversaria.18:54
21'
Dea nuovamente in controllo del gioco. Altra occasione per Krstovic che di testa non riesce a imprimire potenza. Blocca centralmente Audero.18:51
20'
TRAVERSA SAMARDZIC! Palla di Raspadori in profondità, Zalewski sistema al limite per Samardzic che calcia col mancino venendo fermato solamente dal legno.18:51
19'
Punizione per la Cremonese dalla sinistra. Il cross sul secondo palo di Maleh si spegne oltre la linea di fondocampo.18:49
18'
Buon momento per la Cremo con Pezzella che arriva al cross dalla trequarti. Grassi anticipato dalla difesa orobica.18:48
15'
Timida reazione da parte degli ospiti. Grassi trova spazio sulla sinistra e crossa al centro. Sicuro Carnesecchi in presa.18:45
13'
GOOL!! ATALANTA-Cremonese 1-0!! Gol di Nikola Krstovic! Raspadori riceve sulla destra, rifinisce e mette palla col sinistro verso il secondo palo. Krstovic aggancia spalle alla porta e in girata batte Audero sul primo palo. Grande gol!
La Cremonese riparte con Bonazzoli su un errore di Djimsiti. Rientra bene la difesa nerazzura e ferma l'offensiva di Bonazzoli e Vardy.18:43
10'
ATALANTA VICINA AL GOL! Sugli sviluppi Krstovic trova la deviazione di testa. La palla arriva nell'area piccola creando più di qualche apprensione alla difesa grigiorossa. Ancora decisivo Audero.18:41
9'
Primo tiro nello specchio. Raspadori tenta il mancino da destra ma non angola abbastanza con Audero che allunga in corner.18:40
8'
Altra azione manovrata della Dea. Zappacosta tenta il cross da destra e trova un corner sull'opposizione di Luperto.18:38
6'
E' già assedio da parte dei padroni di casa. Fa muro la difesa di Cremonese e Bonazzoli riesce a guadagnare fallo nella propria metà campo.18:37
5'
Bell'idea di Samardzic che, da destra, finta il cross con il destro e lo fa col mancino verso il secondo palo. Non arriva sul pallone Zalewski.18:35
3'
Primo angolo della partita, a favore dei nerazzurri, a seguito di una conclusione di Krstovic deviata dalla difesa grigiorossa.18:34
1'
L'Atalanta guadagna terreno sulla sinistra. Cross di Zalewski col mancino e palla allungata da Pezzella in rimessa laterale.18:32
INIZIA LA PARTITA! Fischia Piccininini e la Cremonese muove il primo pallone del match.18:30
Problema durante il riscaldamento per Charles De Ketelaere! Al suo posto parte titolare Samardzic.18:28
Le scelte di Nicola. In porta gioca Audero e a schermarlo ci sono Ceccherini, Baschirotto e Luperto. Centrocampo rimaneggiato per la Cremo a causa degli infortuni di Collocolo (altro stop muscolare per lui), Vandeputte e Bondo; per cui giocano il neo acquisto Thorsby, Grassi e Maleh con Barbieri e Pezzella pronti a spingere sulle fasce. In attacco vengono scelti sempre Vardy e Bonazzoli.18:09
Le scelte di Palladino. Infermieria sgombra per i nerazzuri, con Palladino che deve rinunciare solamente agli squalificati De Roon e Ahanor. Tra i pali Carnesecchi, con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac pronti a difenderlo. Sulle fasce agiranno Zalewski e Zappacosta mentre in mezzo al campo vengono schierati Ederson e Pasalic. Chanche da titolare per Raspadori che affianca De Ketelaere, entrambi a supporto di Krstovic che viene preferito a Scamacca.18:29
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA. 3-4-2-1. Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic.18:28
Il direttore di gara designato per la partita di questa sera è il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.18:01
La Cremonese non trova la vittoria in Serie A dal 7 Dicembre quando, nel corso della 14° giornata, ha sconfitto il Lecce per 2-0. Da quel momento in avanti, i grigiorossi hanno raccolto solamente 3 punti nelle nove partite disputate, scivolando al 15° posto con un totale di 23 punti. Nell'ultima gara di campionato, la Cremonese è stata battuta dalla capolista Inter e dai gol di Zielinski e Lautaro Martinez.18:00
L'Atalanta arriva a questa sfida 7° in classifica a quota 36 punti e tenterà di rimanere in scia del Como in ottica di una qualificazione europea. Proprio contro i lariani è arrivato un pareggio a reti inviolate nell'ultima gara di campionato disputata al Sinigaglia. La Dea ha centrato, settimana scorsa, la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, avendo la meglio sulla Juventus di Luciano Spalletti con un netto 3-0, in rete Scamacca, Sulemana e Pasalic.17:56
Siamo alla New Balance Arena di Bergamo! L'Atalanta di Raffaele Palladino ospita la Cremonese di Davide Nicola.17:52
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta e Cremonese, gara valida per la 24° giornata di Serie A.17:51
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori17:51
La gara tra Atalanta e Cremonese si giocherà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 18:30
Atalanta - Cremonese è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 febbraio alle ore 18:30 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Cremonese sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Partite dirette
4
Falli fischiati
117
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
15
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
6.8
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 7 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026
Serie B
Mantova-Venezia 2-5
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte); invece la Cremonese si trova 16° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 32 gol e ne ha subiti 21; la Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 33. La partita di andata Cremonese - Atalanta si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa l'Atalanta ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Parma e Como ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita Como pareggiando 0-0 mentre La Cremonese ha incontrato l'Inter perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.
Atalanta e Cremonese si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 4 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 8.
Atalanta-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il bilancio è in perfetto equilibrio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Atalanta e Cremonese, con un successo per parte e ben sei pareggi, tra cui due nelle tre gare tra queste due formazioni disputate nella competizione negli anni 2000.
L'Atalanta è imbattuta in casa contro la Cremonese in Serie A, anche se ha pareggiato tutte le ultime quattro di queste sfide (2V); l'ultima volta che i nerazzurri hanno terminato in equilibrio cinque gare interne consecutive contro una singola avversaria nella competizione è stata contro la Fiorentina, tra il 1973 e il 1985.
La Cremonese non ha vinto neanche una sfida di campionato contro l'Atalanta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): quattro pareggi e cinque sconfitte per i grigiorossi nel parziale tra Serie A e B.
L'Atalanta ha vinto cinque delle sei gare casalinghe in campionato con Raffaele Palladino in panchina (1P), tra cui le tre più recenti; l'ultima volta che ha ottenuto più successi interni consecutivi in Serie A risale a dicembre 2024, serie di sei in quell'occasione.
La Cremonese non vince da nove gare di campionato (3N, 6P), parziale in cui ha trovato il gol solo in un'occasione (2-2 contro il Cagliari l'8 gennaio); i grigiorossi potrebbero rimanere a secco di reti per cinque incontri consecutivi per la prima volta in assoluto in una stagione di Serie A.
L'Atalanta è la squadra che ha subito meno gol in Serie A nel 2026, solo uno; dall'altra parte, nessuna formazione ha segnato meno reti della Cremonese in questo anno solare, appena due, alla pari del Lecce.
L'Atalanta (196) ha portato a buon fine 94 dribbling in più rispetto alla Cremonese (102) in questa Serie A: queste due squadre sono rispettivamente la prima e l'ultima in questo campionato nella graduatoria dei dribbling completati.
Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Atalanta nei primi 15 minuti di gioco di questa Serie A (solo uno, come il Lecce), dall'altra parte, nessuna formazione ha fatto peggio rispetto alla Cremonese nello stesso intervallo di gioco (sei reti subite, come il Parma).
Marco Carnesecchi ha giocato la sua prima stagione in Serie A con la Cremonese, 27 gare giocate nel 2022/23; nel 2026 è il portiere con la più alta percentuale di parate nei cinque grandi campionati europei (96% - min. due presenze).
Dopo la doppietta contro il Bologna lo scorso 1° dicembre, Jamie Vardy è rimasto a secco di reti nelle successive cinque trasferte di Serie A; l'ultima volta che ha registrato un digiuno dal gol più lungo in gare esterne in una singola stagione in campionato risale a maggio 2025, quando arrivò a sette con il Leicester.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: