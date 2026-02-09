I giallorossi hanno la possibilità di agganciare al quarto posto la Juventus, bloccata ieri sera sul pari dalla Lazio. La squadra di Gasperini è reduce dal k.o. con l'Udinese ed è alla ricerca di riscatto, all'Olimpico l'ultima sconfitta risale al 30 ottobre.19:36

Campionato di ottimo livello quello del Cagliari, che oggi si trova addirittura con 10 punti di vantaggio sulla terzultima. Dopo il netto successo contro il Verona infatti, la squadra di Pisacane si è messa in una posizione di discreta tranquillità per quanto concerne la lotta salvezza. I rossoblù vengono da tre vittorie consecutive, e all'andata hanno battuto di misura i giallorossi19:39

Marcenaro di Genova è il fischietto designato per la gara di questa sera. I due assistenti sono Passeri e Trinchieri, mentre il Quarto Ufficiale è Feliciani. Al Var ci sono invece Paterna e Di Paolo19:43

Le scelte di Gasperini: novità Pisilli tra i giallorossi, sarà lui e non El Ayanoui a fare coppia con Cristante a centrocampo. Celik e Wesley sugli esterni, in difesa non al meglio Hermoso e quindi Ghilardi al suo posto insieme a N'Dicka e Mancini. Tutto confermato davanti: Soulè e Pellegrini a supporto di Malen20:07

Le scelte di Pisacane: poche sorprese per il tecnico rossoblù, costretto a rinunciare a Mina in difesa. Ci sono allora Dossena e Rodriguez al centro con ai loro lati Ze Pedro e Obert, mentre a centrocampo Gaetano sarà affiancato da Adopo e Mazzitelli. Forfait per Borrelli davanti, confermato allora Kilicsoy con Esposito e Palestra20:09

Un primo tempo di grande sforzo offensivo per la Roma. Il Cagliari soffre ma riesce a resistere, fino al minuto 25 quando Mancini pesca in verticale Malen il quale è bravissimo a battere Caprile con un tocco sotto letale. I giallorossi non arretrano e sfiorano il raddoppio con lo stesso Malen, il Cagliari è riuscito raramente a superare la trequarti avversaria21:34

La Roma conquista i tre punti e aggancia la Juventus al quarto posto. I giallorossi dominano nel primo tempo e, dopo svariati tentativi, passano in vantaggio con Malen, servito dal filtrante di Mancini. Nella ripresa il copione non cambia, la Roma spinge e alla fine trova il raddoppio ancora con Malen, bravo a inserirsi tra i difensori del Cagliari sul cross basso di Celik. Vittoria ampiamente meritata dei giallorossi, si ferma la striscia vincente del Cagliari

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Cagliari? La gara tra Roma e Cagliari si giocherà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Roma - Cagliari? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Cagliari sarà Daniele Paterna Dove si gioca Roma - Cagliari? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Cagliari? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Semih Kiliçsoy con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Roma - Cagliari? La gara tra Roma e Cagliari si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Cagliari? I marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 25', 65'

PREPARTITA

Roma - Cagliari è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Cagliari sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 240 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2 09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0

Attualmente la Roma si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 15 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte); invece il Cagliari si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte).

La Roma ha segnato 29 gol e ne ha subiti 14; il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 33.

La partita di andata Cagliari - Roma si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Roma ha fatto 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Udinese e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Verona ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 2-0 mentre Il Cagliari ha incontrato il Verona vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Semih Kiliçsoy con 4 gol.

Roma e Cagliari si sono affrontate 89 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 40 volte, il Cagliari ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Roma-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma non ha trovato il successo e non ha trovato la rete in due delle tre più recenti sfide contro il Cagliari in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva vinto le quattro precedenti, realizzando una media di 2.75 gol a partita.

Il Cagliari ha vinto 1-0 la gara d'andata contro la Roma e può trovare il successo in entrambi gli incontri stagionali contro i giallorossi in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 2011/12.

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle tre più recenti; inoltre, i giallorossi hanno trovato la rete in ben 25 delle ultime 26 gare interne contro i rossoblù in campionato, con l'unica eccezione uno 0-0 il 25 novembre 2013, con Rudi Garcia in panchina.

Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle 17 precedenti (6N, 8P); l'ultima volta che i rossoblù hanno ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A risale a ottobre 2012, con Ivo Pulga in panchina.

La Roma non ha trovato la vittoria nelle ultime due partite di campionato (1N, 1P), dopo una serie di tre successi consecutivi; l'ultima volta che non è riuscita a vincere in tre incontri di fila in Serie A è stata nel dicembre 2024 (quattro, tra le gestioni di Ivan Juric e Claudio Ranieri).

Il Cagliari ha ottenuto più di 27 punti dopo le prime 23 gare di campionato solo per la seconda volta nelle ultime 14 stagioni di Serie A (28 finora): la prima volta in questo parziale andando a ritroso risale al 2019/20, 32 punti, in un torneo chiuso in 14ª posizione.

Nonostante il ko nell'ultima giornata contro l'Udinese, la Roma ha vinto 14 delle 23 gare di questo campionato e nelle ultime 12 stagioni di Serie A ha fatto meglio solo nel 2016/17, quando i successi allo stesso punto del torneo furono 16 e i giallorossi terminarono con una seconda posizione finale.

Roma e Cagliari sono rispettivamente la prima e l'ultima squadra in questa Serie A per possessi guadagnati nel terzo centrale di campo: rispettivamente 508 e 323. In generale, i giallorossi sono la formazione che ha recuperato più palloni nel campionato in corso (1141).

Nelle ultime tre giornate di Serie A, ovvero dal suo esordio nella competizione, Donyell Malen è sia il giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria (25), sia quello con più conclusioni tentate: ben 15, anche se finora da queste è arrivato soltanto un gol.

Marco Palestra – che ha esordito in Serie A nella scorsa stagione proprio sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini (nove presenze con l’Atalanta) – è il difensore che vanta il maggior numero di dribbling riusciti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (35). Inoltre, sempre tra i pari ruolo nei Big-5, il terzino del Cagliari (1G+4A) è uno dei soli due nati dal 2005 in avanti ad aver già preso parte ad almeno cinque reti, assieme a Saël Kumbedi del Wolfsburg (5A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: