La Roma conquista i tre punti e aggancia la Juventus al quarto posto. I giallorossi dominano nel primo tempo e, dopo svariati tentativi, passano in vantaggio con Malen, servito dal filtrante di Mancini. Nella ripresa il copione non cambia, la Roma spinge e alla fine trova il raddoppio ancora con Malen, bravo a inserirsi tra i difensori del Cagliari sul cross basso di Celik. Vittoria ampiamente meritata dei giallorossi, si ferma la striscia vincente del Cagliari
90'+4'
FINISCE QUI! La Roma batte il Cagliari per 2-0!22:38
90'
Quattro minuti di recupero22:34
89'
Ammonito Idrissi, fallo su Zaragoza22:33
87'
Quinto cambio nel Cagliari: esce Gaetano, entra Trepy22:31
87'
Quarto cambio nel Cagliari: esce Ze Pedro, entra Zappa22:30
86'
Girata al volo di El Ayanoui, attento in presa Caprile22:30
84'
Quarto cambio nella Roma: esce Cristante, entra El Aynaoui22:28
84'
Terzo cambio nella Roma: esce Malen, entra Arena22:28
84'
Secondo cambio nella Roma: esce Soulé, entra Venturino22:28
83'
Cagliari vicino al gol! Punizione di Gaetano, deviazione di Pisilli e Dossena in spaccata manda fuori di poco!22:27
82'
Ammonito Zaragoza, fallo su Palestra22:26
80'
A terra Celik, staff medico giallorosso in campo22:24
79'
SULEMANA! Botta improvvisa dalla distanza, il pallone colpisce la parte alta della traversa!22:23
77'
Zaragoza viene servito dentro l'area da posizione defilata, altro tiro d'esterno di facile lettura per Caprile22:21
74'
Palestra trova spazio sulla destra, cross basso al centro con Svilar che anticipa Pavoletti22:18
73'
Terzo cambio nel Cagliari: esce Esposito, entra Idrissi22:17
73'
Secondo cambio nel Cagliari: esce Kiliçsoy, entra Pavoletti22:16
69'
Zaragoza converge dalla sinistra e calcia sul primo palo, attento Caprile22:13
68'
ANCORA ROMA! Cross basso di Soulè, stavolta Malen è un pizzico in ritardo e non riesce nellaa deviazione vincente!22:12
65'
GOL! ROMA-Cagliari 2-0! Rete di Malen! Celik penetra in area e mette un cross rasoterra al centro, ottimo movimento di Malen che in scivolata mette dentro!
Zaragoza salta in velocità Palestra e cerca il cross con l'esterno, uscita alta e sicura di Caprile22:08
62'
Corner battuto corto dalla Roma, Zaragoza pesca sul secondo palo Malen che in mezza rovesciata calcia sull'esterno della rete22:06
61'
Ammonito Gaetano, sgambetto da dietro su Malen22:04
59'
Primo cambio nel Cagliari: esce Mazzitelli, entra Sulemana22:03
58'
Ammonito Mancini, che spinge Mazzitelli a gioco fermo22:03
57'
Primo cambio nella Roma: esce Pellegrini, entra Zaragoza22:01
55'
Adopo fermato fallosamente sulla linea di centrocampo, prova ad alzarsi il Cagliari22:00
52'
Ritmi più bassi in questo avvio di ripresa21:56
49'
Prolungato possesso palla della Roma, che cerca il varco giusto per trovare la via del raddoppio21:54
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di ROMA-CAGLIARI!21:49
Un primo tempo di grande sforzo offensivo per la Roma. Il Cagliari soffre ma riesce a resistere, fino al minuto 25 quando Mancini pesca in verticale Malen il quale è bravissimo a battere Caprile con un tocco sotto letale. I giallorossi non arretrano e sfiorano il raddoppio con lo stesso Malen, il Cagliari è riuscito raramente a superare la trequarti avversaria21:34
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Roma avanti all'intervallo, fin qui decide la rete di Malen!21:32
45'
Un minuto di recupero21:32
41'
GHILARDI! Punizione corta della Roma, Pellegrini crossa dal vertice dell'area pescando al centro il difensore ex Verona, il suo colpo di testa esce di poco!21:28
40'
Ammonito Palestra, intervento imprudente su Soulè21:27
37'
Ancora Roma, Malen punta Dossena e taglia l'area con un suggerimento orizzontale, Pellegrini calcia trovando il muro rossoblù21:23
36'
ANCORA MALEN! L'attaccante giallorosso stacca sul secondo palo impattando un cross dalla destra, palla alta di poco!21:22
34'
Contropiede della Roma, Mancini si sovrappone a destra e cerca ancora Malen, allontana la difesa del Cagliari21:21
31'
Malen controlla e tira da dentro l'area, stavolta la conclusione viene ribattuta21:18
25'
Continua a spingere la Roma, il Cagliari però sta provando ad alzare il baricentro21:15
25'
GOL! ROMA-Cagliari 1-0! Rete di Malen! Alla fine sfonda la Roma, imbucata di Mancini per l'olandese che scappa al suo marcatore e batte Caprile con un delizioso tocco sotto!
Buona trama offensiva della Roma, Pisilli combina con Wesley sulla sinistra e calcia dal limite, blocca Caprile21:08
19'
Prova a rifiatare adesso il Cagliari, preso d'assalto dalla Roma in questi primi venti minuti21:06
16'
RISCHIA IL CAGLIARI! Prima Caprile controlla male il pallone su un retropassaggio e riesce a recuperare in extremis, poi Soulè fa partire il mancino a giro sfiorando il palo!21:03
15'
Contropiede improvviso del Cagliari, N'Dicka chiude con il corpo Kilicsoy cercato dal suggerimento di Gaetano21:02
12'
Roma in costante proiezione offensiva, si difende compatto il Cagliari 21:00
9'
MALEN! Controlla il pallone a seguito di una palla inattiva da posizione defilata dentro l'area, decisiva la scivolata di Rodriguez sulla conclusione a botta sicura dell'olandese!20:56
8'
Si affaccia in avanti il Caglairi, Palestra cerca Kilicsoy ma Svilar in uscita alta fa sua la sfera20:55
7'
Colpo di testa di N'Dicka sulla punizione di Pellegrini, palla alta20:53
5'
Ammonito Dossena, sgambetto su Malen che stava partendo su un altro passaggio filtrante20:52
4'
Parte in profondità Malen, il suo cross rasoterra trova solo la presa di Caprile20:51
2'
Pericoloso Soulè, l'argentino scappa a destra e mette un pallone velenoso con l'esterno mancino, la sfera attraversa tutta l'area piccola ma nessuno trova la deviazione vincente20:49
1'
Subito offensiva la Roma, Pisilli si inserisce in area, Obert chiude in angolo20:48
SI PARTE! È iniziata ROMA-CAGLIARI!20:46
Le scelte di Pisacane: poche sorprese per il tecnico rossoblù, costretto a rinunciare a Mina in difesa. Ci sono allora Dossena e Rodriguez al centro con ai loro lati Ze Pedro e Obert, mentre a centrocampo Gaetano sarà affiancato da Adopo e Mazzitelli. Forfait per Borrelli davanti, confermato allora Kilicsoy con Esposito e Palestra20:09
Le scelte di Gasperini: novità Pisilli tra i giallorossi, sarà lui e non El Ayanoui a fare coppia con Cristante a centrocampo. Celik e Wesley sugli esterni, in difesa non al meglio Hermoso e quindi Ghilardi al suo posto insieme a N'Dicka e Mancini. Tutto confermato davanti: Soulè e Pellegrini a supporto di Malen20:07
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: i rossoblù rispondono con un 4-3-3: Caprile - Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert - Mazzitelli, Gaetano, Adopo - Palestra, Kilicsoy, Esposito20:00
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi si dispongono con il consueto 3-4-2-1: Svilar - Mancini, N'Dicka, Ghilardi - Wesley, Pisilli, Cristante, Celik - Soulè, Pellegrini - Malen20:01
Marcenaro di Genova è il fischietto designato per la gara di questa sera. I due assistenti sono Passeri e Trinchieri, mentre il Quarto Ufficiale è Feliciani. Al Var ci sono invece Paterna e Di Paolo19:43
Campionato di ottimo livello quello del Cagliari, che oggi si trova addirittura con 10 punti di vantaggio sulla terzultima. Dopo il netto successo contro il Verona infatti, la squadra di Pisacane si è messa in una posizione di discreta tranquillità per quanto concerne la lotta salvezza. I rossoblù vengono da tre vittorie consecutive, e all'andata hanno battuto di misura i giallorossi19:39
I giallorossi hanno la possibilità di agganciare al quarto posto la Juventus, bloccata ieri sera sul pari dalla Lazio. La squadra di Gasperini è reduce dal k.o. con l'Udinese ed è alla ricerca di riscatto, all'Olimpico l'ultima sconfitta risale al 30 ottobre.19:36
Benvenuti alla diretta di Roma-Cagliari, gara valida per la 24' giornata del campionato di Serie A!19:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori19:33
PREPARTITA
Roma - Cagliari è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Cagliari sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
240
Fuorigioco
20
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
35
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025
Serie A
Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025
Serie B
Bari-Pescara 1-1
27-12-2025
Serie B
Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026
Serie A
Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026
Serie A
Inter-Pisa 6-2
09-02-2026
Serie A
Roma-Cagliari 2-0
Attualmente la Roma si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 15 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte); invece il Cagliari si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte). La Roma ha segnato 29 gol e ne ha subiti 14; il Cagliari ha segnato 28 gol e ne ha subiti 33. La partita di andata Cagliari - Roma si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa la Roma ha fatto 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Udinese e il Cagliari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Verona ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 2-0 mentre Il Cagliari ha incontrato il Verona vincendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Semih Kiliçsoy con 4 gol.
Roma e Cagliari si sono affrontate 89 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 40 volte, il Cagliari ha vinto 20 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Roma-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma non ha trovato il successo e non ha trovato la rete in due delle tre più recenti sfide contro il Cagliari in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva vinto le quattro precedenti, realizzando una media di 2.75 gol a partita.
Il Cagliari ha vinto 1-0 la gara d'andata contro la Roma e può trovare il successo in entrambi gli incontri stagionali contro i giallorossi in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel 2011/12.
La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle tre più recenti; inoltre, i giallorossi hanno trovato la rete in ben 25 delle ultime 26 gare interne contro i rossoblù in campionato, con l'unica eccezione uno 0-0 il 25 novembre 2013, con Rudi Garcia in panchina.
Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle 17 precedenti (6N, 8P); l'ultima volta che i rossoblù hanno ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A risale a ottobre 2012, con Ivo Pulga in panchina.
La Roma non ha trovato la vittoria nelle ultime due partite di campionato (1N, 1P), dopo una serie di tre successi consecutivi; l'ultima volta che non è riuscita a vincere in tre incontri di fila in Serie A è stata nel dicembre 2024 (quattro, tra le gestioni di Ivan Juric e Claudio Ranieri).
Il Cagliari ha ottenuto più di 27 punti dopo le prime 23 gare di campionato solo per la seconda volta nelle ultime 14 stagioni di Serie A (28 finora): la prima volta in questo parziale andando a ritroso risale al 2019/20, 32 punti, in un torneo chiuso in 14ª posizione.
Nonostante il ko nell'ultima giornata contro l'Udinese, la Roma ha vinto 14 delle 23 gare di questo campionato e nelle ultime 12 stagioni di Serie A ha fatto meglio solo nel 2016/17, quando i successi allo stesso punto del torneo furono 16 e i giallorossi terminarono con una seconda posizione finale.
Roma e Cagliari sono rispettivamente la prima e l'ultima squadra in questa Serie A per possessi guadagnati nel terzo centrale di campo: rispettivamente 508 e 323. In generale, i giallorossi sono la formazione che ha recuperato più palloni nel campionato in corso (1141).
Nelle ultime tre giornate di Serie A, ovvero dal suo esordio nella competizione, Donyell Malen è sia il giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria (25), sia quello con più conclusioni tentate: ben 15, anche se finora da queste è arrivato soltanto un gol.
Marco Palestra – che ha esordito in Serie A nella scorsa stagione proprio sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini (nove presenze con l’Atalanta) – è il difensore che vanta il maggior numero di dribbling riusciti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (35). Inoltre, sempre tra i pari ruolo nei Big-5, il terzino del Cagliari (1G+4A) è uno dei soli due nati dal 2005 in avanti ad aver già preso parte ad almeno cinque reti, assieme a Saël Kumbedi del Wolfsburg (5A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: