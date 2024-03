Grazie per aver seguito la diretta di Sassuolo-Frosinone e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:11

Al Sassuolo basta un gol nel secondo tempo di Thorstvedt per avere la meglio su un Frosinone, che era partito meglio nel primo tempo. La prima occasione, infatti, è per i ciociari, che al 12' sfiorano la rete con Ghedjemis, il cui sinistro a incrociare termina sul fondo di poco. I neroverdi rispondono al 44' con un tiro di Laurienté, che trova l'opposizione di Turati. Nella ripresa tutto sembra cambiare al 55', quando La Penna fischia un rigore per il Frosinone per fallo di Thorstvedt su Mazzitelli, cancellandolo poi dopo l'on field review. Tre minuti più tardi è proprio il numero 42 che riceve l'assist di Racic, si gira e calcia a incrociare dall'interno dell'area battendo Turati. Pinamonti va vicino al raddoppio, Lirola spreca la palla del pareggio, ma l'occasione migliore per la squadra di Di Francesco arriva al 90', quando La Penna stavolta concede un penalty al Frosinone per una spinta di Ferrari a Cuni: sul dischetto si presenta Kaio Jorge, che calcia sul fondo, sancendo la sconfitta dei ciociari.17:10

Vittoria fondamentale per il Sassuolo, che torna al successo dopo otto giornate e sale a quota 23 punti in classifica, portandosi a una sola lunghezza proprio dal Frosinone, che al momento sarebbe salvo, in attesa di sapere cosa farà il Verona (impegnato domani sul campo del Lecce). Per i ciociari è la quinta sconfitta nelle ultime sei partite, l'undicesima in quattordici sfide giocate in trasferta.17:04

90'+7' FISCHIO FINALE: SASSUOLO-FROSINONE 1-0. I neroverdi tornano ai tre punti grazie al gol di Thorstvedt.16:57

90'+5' Zortea scappa sulla destra e crossa dalla trequarti. Traversone troppo su Consigli, che blocca.16:54

90'+2' Conclusione al volo da fuori di Ibrahimovic, che non trova la porta.16:51

90' Segnalati sei minuti di recupero.16:50

90' KAIO JORGE SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Il brasiliano incrocia la conclusione, ma la allarga troppo, sfiorando il palo.16:50

89' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Zortea verticalizza per Cuni, che anticipa Ferrari, il quale lo spinge a due mani.16:49

87' Seck tenta la conclusione con il sinistro dal limite dell'area, ma non trova la porta.16:47

85' Ballardini risistema i suoi con un 3-5-1-1 in questo finale: Kumbulla, Erlic e Ferrari sono i tre difensori centrali, con Pedersen e Doig sulle fasce; il centrocampo è formato da Racic, Boloca e Matheus Henrique, mentre Bajrami agisce alle spalle di Mulattieri.16:46

84' Quinta sostituzione per il Frosinone. Matías Soulé lascia spazio a Marvin Çuni.22:09

84' Quarta sostituzione per il Frosinone. Finisce la partita di Walid Cheddira, al suo posto Kaio Jorge.22:09

84' Terza sostituzione per il Sassuolo. Fuori Armand Laurienté, dentro Marash Kumbulla.22:09

84' Quarta sostituzione per il Sassuolo. Esce Andrea Pinamonti, entra Samuele Mulattieri.16:43

80' Forcing del Frosinone, che prova a chiudere il Sassuolo nella propria metà campo in questo finale.16:40

77' CHE OCCASIONE PER LIROLA! Soulé imbuca per l'inserimento del numero 20, che anticipa Ferrari e, a tu per tu con Consigli, prova un pallonetto che termina alto.16:37

75' Ottima copertura di Doig, bravo a non far passare Seck.16:35

72' AMMONITO Armand Laurienté per un intervento in gioco pericoloso su Mazzitelli.16:32

72' Seconda sostituzione per il Sassuolo. Grégoire Defrel lascia spazio a Daniel Boloca.16:32

72' Crampi per Defrel, che sembra non essere in grado di continuare.16:31

69' Non è arrivata la reazione da parte del Frosinone, ancora un po' scosso dopo il gol di Thorstvedt.16:29

66' Di Francesco risistema i suoi con il 4-2-3-1: Barrenechea e Mazzitelli sono i due mediani davanti la difesa, Seck si piazza destra, Ibrahimovic a sinistra e Soulé si accentra alle spalle di Cheddira.16:26

63' Prima sostituzione per il Sassuolo. Non ne ha più Kristian Thorstvedt, minuti per Matheus Henrique.16:24

63' Terza sostituzione per il Frosinone. Fuori Marco Brescianini, dentro Arijon Ibrahimović.16:24

63' Seconda sostituzione per il Frosinone. Esce Farès Ghedjemis, entra Demba Seck.16:23

61' PINAMONTI A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Bajrami allarga per il numero 9 che, posizionato sul lato destro dell'area, manda a vuoto l'intervento in scivolata di Lirola e calcia d'esterno in direzione del secondo palo, non trovato per centimetri anche a causa della deviazione di Romagnoli.16:21

58' GOL! SASSUOLO-Frosinone 1-0! Rete di Kristian Thorstvedt! Racic riceve da Laurienté e verticalizza di prima intenzione per il numero 42 che, posizionato sul lato sinistro dell'area di rigore, controlla girandosi e incrocia alla grande la conclusione, battendo Turati.



57' CANCELLATO IL RIGORE PER IL FROSINONE! Richiamato all'on field review, La Penna torna sui suoi passi e toglie il penalty al Frosinone, visto che Thorstvedt tocca prima il pallone, poi Mazzitelli.16:17

56' Check del VAR in corso.16:15

55' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Zortea serve di tacco Mazzitelli, che anticipa Thorstvedt, il quale lo colpisce sul piede sinistro. Nessun dubbio per La Penna.16:15

54' Tutto ok per il croato, che sembra in grado di continuare.16:13

53' Problema fisico per Erlic, rimasto a terra dolorante.16:12

50' AMMONITO Farès Ghedjemis per una trattenuta ai danni di Pinamonti.16:10

49' Giropalla del Frosinone, che cerca spazi nella difesa del Sassuolo.16:09

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Sassuolo-Frosinone. Nessun cambio all'intervallo.16:05

È durato soltanto 21 minuti il 4-4-2 scelto inizialmente da Ballardini, poi mutuato in un 4-2-3-1 con Defrel a destra e Laurienté a sinistra. Se dovesse continuare con questo sistema, l'ex allenatore del Genoa potrebbe decidere di inserire Castillejo, più abituato di Defrel a giocare sulla fascia destra. Da valutare anche le situazioni degli ammoniti Thorstvedt e soprattutto Doig, che dovrà fronteggiare Soulé. È già stato costretto a cambiare qualcosa, invece, Di Francesco, che ha inserito Lirola per l'infortunato Valeri. È possibile che il tecnico del Frosinone scelga di affidarsi a Reinier e Kaio Jorge durante il secondo tempo, anche se Ghedjemis e Cheddira sono apparsi piuttosto in partita.16:02

Nessun gol e pochissime emozioni nei primi 45 minuti di Sassuolo-Frosinone, condizionati dai molti errori tecnici effettuati dai 22 in campo. La prima occasione della partita è per i ciociari, con Mazzitelli che batte rapidamente un calcio di punizione cambiando gioco per Ghedjemis, il quale punta Pedersen e incrocia con il sinistro, andando vicino al secondo palo. I padroni di casa si rendono pericolosi soltanto nel finale con un'azione personale di Laurienté, che prende il fondo e prova a sorprendere Turati da posizione defilata, ma il portiere gialloblù riesce a respingere.15:59

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: SASSUOLO-FROSINONE 0-0. Non si sblocca il match del Mapei Stadium.15:50

45' Concessi tre minuti di recupero.15:46

44' CI PROVA LAURIENTÉ! Il numero 45 va via sulla sinistra, prende il fondo e prova a sorprendere Turati sul primo palo, ma il portiere del Frosinone risponde presente e respinge.15:47

41' Cambio di gioco sbagliato da parte di Erlic, che non trova Laurienté. Rimessa dal fondo per il Frosinone.15:42

38' Fase un po' spezzettata del match. Ritmo più basso, ora, al Mapei Stadium.15:39

35' Pinamonti riceve in profondità, tiene botta fisicamente contro Okoli e calcia dall'interno dell'area. Turati si distende e blocca a terra.15:36

34' Ghedjemis riceve da Brescianini, sfida di nuovo Pedersen e calcia ancora una volta a incrociare, costringendo al grande intervento Consigli, ma La Penna ferma tutto per fuorigioco.17:12

32' AMMONITO Josh Doig per un intervento in ritardo ai danni di Zortea. Era diffidato, salterà Roma-Sassuolo.15:33

29' Ghedjemis sfida Pedersen e fa partire un traversone alla ricerca di Soulé sul secondo palo, ma il lancio termina direttamente sul fondo.15:30

26' Zortea salta Doig e crossa d'esterno sul primo palo, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Consigli.15:28

23' AMMONITO Kristian Thorstvedt per un fallo tattico su Brescianini.15:24

21' Il Sassuolo passa al 4-2-3-1 con Defrel che si allarga a destra, Laurienté che trasloca a sinistra e Bajrami che si piazza alle spalle di Pinamonti.15:22

18' Zortea riceve da Cheddira e cerca il cross basso sul primo palo, intercettato da un grande intervento di Ferrari.15:19

15' Intensità alta ma anche qualche errore tecnico di troppo in questo avvio di partita.15:16

12' OCCASIONE PER GHEDJEMIS! Mazzitelli batte rapidamente un calcio di punizione cambiando gioco per il francese, che punta Pedersen, entra in area e calcia a incrociare con il sinistro, andando vicino al secondo palo.15:13

10' Zortea crossa sul secondo palo per l'inserimento di Romagnoli, la cui conclusione finisce sul fondo.15:11

9' Prima sostituzione per il Frosinone. Non ce la fa Emanuele Valeri, al suo posto Pol Lirola.15:10

7' Riprende il gioco con il Frosinone momentaneamente in dieci.15:08

6' Problema fisico per Valeri, rimasto a terra dolorante.15:07

4' Sassuolo schierato con il 4-4-2 in questo avvio: Racic e Thorstvedt sono i due centrocampisti, con Laurienté a destra e Bajrami a sinistra; Pinamonti e Defrel compongono la coppia d'attacco.15:06

CALCIO D'INIZIO! Comincia Sassuolo-Frosinone. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:01

Quasi tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tra pochi minuti l'arbitro Federico La Penna darà il via al match.14:54

Sono cinque, invece, gli assenti in casa Frosinone, che deve rinunciare a Marchizza, Bonifazi, Lusuardi, Oyono e Harroui. Di Francesco ripropone la stessa linea difensiva schierata domenica scorsa contro il Lecce, preferendo Zortea a Lirola. A centrocampo torna titolare Barrenechea, con Mazzitelli che scala nel ruolo di mezzala. La sorpresa è in attacco, dove per sostituire Harroui, l'ex tecnico proprio del Sassuolo sceglie Ghedjemis, con Reinier e Seck in panchina. Ancora titolare Cheddira, con Kaio Jorge pronto a subentrare.14:53

Orfano di Berardi (stagione finita), Ballardini cambia qualcosa nello schieramento offensivo del Sassuolo, schierando dall'inizio Defrel, Bajrami e Laurienté a supporto di Pinamonti, con Thorstvedt arretrato in mediana al fianco di Racic, preferito a Matheus Henrique e Boloca. Panchina anche per Castillejo e Volpato, mentre la difesa è la stessa vista nell'ultimo turno contro il Verona.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Frosinone si schiera in campo con il 4-3-3: Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ghedjemis. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Kamensek-Pahic, Gelli, Garritano, Lirola, Ibrahimovic, Monterisi.14:46

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Sassuolo si schiera in campo con il 4-3-2-1: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorsvedt, Racic, Bajrami; Laurienté, Defrel; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Matheus Henrique, Mulattieri, Obiang, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Viti, Volpato, Boloca, Lipani, Tressoldi.14:45

Momento difficile anche per il Frosinone, che nell'ultimo turno è tornato a fare punti pareggiando contro il Lecce, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive. L'ultimo successo dei ciociari è datato 21 gennaio (3-1 allo Stirpe contro il Cagliari), ma la squadra di Di Francesco non ha mai vinto in trasferta in questo campionato, collezionando soltanto tre pareggi, a fronte di dieci sconfitte.17:11

Sfida salvezza al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si affrontano il Sassuolo di Davide Ballardini, penultimo in classifica con 20 punti, e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, al momento salvo e a +4 sui neroverdi. Esordio in casa per Ballardini, una settimana dopo la sconfitta pesante nella prima partita da allenatore del Sassuolo, 1-0 sul campo dell'Hellas Verona. I neroverdi sono reduci da sette ko nelle ultime otto partite e non vincono dal 6 gennaio, quando batterono la Fiorentina tra le mura amiche.14:40

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Frosinone, gara valida per la 28^ giornata di Serie A.14:37