90'+5' FINISCE EMPOLI - ROMA! 0-1 IL FINALE!19:53

90'+4' KONATE! Deviazione di testa della punta che sfiora il palo!19:53

90'+3' Ripartenza Empoli Sambia mette al centro, Rensch di petto appoggia a Svilar.19:52

90'+1' ALTRO MIRACOLO DI SILVESTRI! Baldanzi mette Dovbyk davanti alla porta, cucchiaio che il portiere riesce a deviare in angolo!19:50

90' Quattro i minuti di recupero.19:48

89' Roma che chiude in attacco, Empoli molto sbilanciato e costretto comunque a difendersi.19:48

86' Sostituzione EMPOLI: esce Saba Goglichidze, entra Thomas Campaniello.19:45

85' Scivolata rischiosa ma sul pallone di Hummels, con l'ex Dortmund che ferma Sambia.19:45

84' BALDANZI! L'ex della partita entra in area e calcia forte con il destro, attento Silvestri.19:43

83' Punizione di Pellegrini, la barriera manda il pallone in angolo.19:41

81' Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Tommaso Baldanzi.19:39

78' Cross di Konate, scivola Nelsson ma alle sue spalle lo salva Hummels.19:37

77' Strappo incredibile di Koné che se ne va sulla fascia, al momento del cross é chiuso da Goglichidze.19:36

75' Ritmi ora decisamente bassi, Empoli che sembra a corto di energia, Roma che controlla.19:34

72' Sostituzione ROMA: esce Eldor Shomurodov, entra Artem Dovbyk.19:31

70' Problemi per Nelsson, che sembra peró in grado di continuare la partita.19:29

69' Empoli che rimane aggrappato alla partita, Roma che ora sta facendo poco per chiuderla.19:28

66' Sostituzione EMPOLI: esce Liam Henderson, entra Viktor Kovalenko.19:25

66' Sostituzione EMPOLI: esce Sebastiano Esposito, entra Ismael Konate.19:24

66' Ranieri con forze fresche, anche in vista dell'importante sfida di Copps.19:23

65' Sostituzione ROMA: esse Leandro Paredes, entra Bryan Cristante.19:24

65' Sostituzione ROMA: esce Anass Salah-Eddine, centra Angelino.19:23

64' Sostituzione ROMA: esce Saud Abdulhamid, entra Rensch.19:23

62' PELLEGRINI! Colpo di testa del fantasista, si supera ancora Silvestri che mette in angolo!19:20

59' Toscani che han preso coraggio, i tentativi di controllo del ritmo di gioco si scontrano peró contro una Roma molto organizzata nel pressing.19:18

57' Contropiede Empoli, errore di Kouamé che, invece di concludere dal limite, cerca un difficile pallone per Sambia.19:15

56' Cross di destro di Soulé, Marianucci con difficoltá mette in angolo.19:14

54' I cambi non sembrano aver cambiato un Empoli che, come nel primo tempo, sta faticando tantissimo a costruire gioco.19:13

51' Silvestri costretto a calciare in out per il pressing di un Pellegrini decisamente ispirato.19:09

49' Fallo di Esposito su Paredes, che si era liberato con una bella veronica del tentativo di pressing.19:07

48' Empoli che parte pressando, intelligente Hummels che, nei primi due paloni toccati del secondo tempo, ha sistematicamente mandato fuori giri i toscani.19:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:04

46' Sostituzione EMPOLI: esce Lorenzo Colombo, entra Christian Kouamé.19:04

46' Sostituzione EMPOLI: esce Mattia De Sciglio, entra Salomon Junior Sambia.19:04

Empoli che sta faticando molto a proporre gioco, il gol iniziale ha poi stravolto il piano partita dei toscani, ora costretti ad esporsi alle ripartenze della formazione di Ranieri.18:50

La Roma va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 gazie alla rete di Soulé dopo appena 30 secondi. Giallorossi che hanno poi in piú occasioni sfiorato il raddopppio, Shomorodov trova una traversa, Koné un palo, sempre l'attaccante si vede parare un colpo di testa a botta sicura da Silvestri.18:49

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! EMPOLI - ROMA 0-1!18:48

45' Due i minuti di recupero.18:45

44' MIRACOLO DI SILVESTRI! Cross di Soulé, Shomorodov di testa da due passi trova la parata del portiere!18:45

42' Roma in controllo, Empoli ora in difficoltá a limitare gli attacchi dei capitolini.18:43

39' PALO DI KONE! Altra bella verticale di Soulé, il mediano supera Silvestri e calcia a botta sicura, ma trova il legno!18:39

38' Che bella idea di Paredes che manda Soulé in porta: l'ex Juventus, in leggero ritardo, si fa anticipare da Silvestri.18:38

37' TRAVERSA ROMA! Pellegrini con uno stop pazzesco in area e tocco per Shomorodov, conclusione a botta sicura della punta che colpisce incredibilmente il montante della porta!18:36

35' Shomorodov sfida Marianucci in velocitá, attento il giovane centrale che non si fa superare.18:35

33' Cross di Salah Eddine, molto attento Grassi in copertura.18:32

31' Sembra essersi ripreso Koné: gran intervento di fisico per fermare Esposito.18:31

30' Partita ora molto tattica, con le due squadre che stanno concedendo pochissimo all'avversario.18:31

27' Koné a terra, Empoli prima continua il gioco, poi decide con Grassi di mettere in out.18:26

25' Roma che non ha fretta, utilizzando spesso Paredes in fase di prima impostazione, con Hummels che si alza a centrocampo.18:24

23' COSA SBAGLIA PELLEGRINI! Shomorodov inventa un pallone d'oro per il suo trequartista che conclude di prima in corsa: palla di pochissimo a lato.18:23

22' Pellegrini non calcia dal limite ma prova la palla dentro: non ci arriva Shomorodov.18:22

21' COLOMBO! Palla persa sanguinosa di Salah Eddine, Esposito serve Colombo che calcia di prima intenzione: una deviazione di Hummels aiuta la presa di Svilar.18:21

19' Empoli che sta provando a sfondare dalla sinistra: altro cross di Cacace, respinge ancora la difesa della Roma.18:20

17' Cross di Pezzella, non ci arriva Esposito: gioco facile per Hummels.18:18

16' Pioggia battente al Castellani che non facilita il giro palla: molti ora i lanci lunghi per le punte.18:16

13' Gran palla di prima di Pellgrini per il taglio di Koné, pescato peró in fuorigioco.18:14

12' Roma ora molto aggressiva, Empoli che fatica a far girare il pallone.18:12

10' Soulé sbaglia l'ultimo tocco per Pellegrini, che si era inserito bene tra i tre centrali.18:10

8' DE SCIGLIO! Il difensore esce con forza su Salah-Eddine, si invola e conclude dal limite: Svilar in tuffo mette in angolo.18:08

7' Possesso palla ora per i locali, Roma che aspetta difendendosi con ordine.18:07

5' Empoli che prova la reazione, cross di Cacace, Neelson lo chiude.18:05

3' Continua a spingere la Roma, Saud crossa al centro, De Sciglio riesce ad allontanare.18:03

2' Inizio shock per L'Empoli, giá sotto di una rete dopo un minuto.18:02

1' GOL! Empoli - ROMA 0-1! Rete di Matías Soulé. Nemmeno 20 secondi e ospiti in vantaggio: Salah-Eddine crossa al centro, Pellegrini non arriva ma l'argentino, alle sue spalle, mette di potenza a fil di palo.



1' Empoli in completo azzurro, Roma in rosso con linee gialle sottili. Grandissimo il tifo dei 4000 arrivati dalla capitale.18:01

1' INIZIA EMPOLI - ROMA! Primo pallone per i locali.18:00

Marco Di Bello di Brindisi sará l’arbitro di Empoli-Roma.17:19

L’Empoli ha vinto le ultime due sfide contro la Roma in campionato (entrambe per 2-1), dopo che aveva ottenuto solo tre successi nelle precedenti 31 partite complessive contro i giallorossi in Serie A.17:20

Ranieri con un importante turnover, Shomorodov da prima punta con Soulé e Pellegrini alle spalle. Saud e Salah Eddine sulle fasce, Hummels torna al centro della difesa.17:18

D'Aversa deve fare fronte ad una infermeria piena, soprattutto in difesa: confermato Marianucci al centro, Gyasi e Pezzeööa da quinti di centrocampo. In attacco Colombo con Esposito, Cacace sulla trequarti.17:17

La fromazione della ROMA (3-4-2-1): Svilar - Nelsson, Hummels, Ndicka - Saud, Konè, Paredes, Salah-Eddine - Soulè, Pellegrini - Shomorodov16:56

Sono ufficiali le formazioni del match: EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri - Goglichidze, Marianucci, De Sciglio - Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella - Esposito, Cacace - Colombo.16:56

Un Empoli in piena lotta per non retrocedere ospita al Castellani una Roma che invece insegue il sogno Europa, con ben in mente la sfida della prossima settimana contro l'Athletic Bilbao.16:54

