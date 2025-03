90'+3' E' FINITA! JUVENTUS-ATALANTA 0-4. Reti di Retegui (rig.), de Roon, Zappacosta e Lookman. 22:38

90'+2' Tiro morbido di De Ketelaere parato da Di Gregorio. 22:37

90' Due minuti di recupero. 22:35

88' CARNESECCHI PRODIGIOSO! Colpo di testa di McKennie, il portiere ospite gli nega la soddisfazione del gol con un intervento strepitoso. 22:33

86' MCKENNIE! Occasionissima con un destro potente murato in maniera decisiva da un difensore orobico, dopo la prima conclusione di Vlahovic che aveva impegnato Carnesecchi. 22:32

84' QUINTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Toloi, esce Kolasinac. 22:28

81' Cross di De Ketelaere, Kolasinac non ci arriva di testa per poco. 22:26

80' QUARTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Samardzic, esce Lookman. 22:25

80' TERZO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Pasalic, esce Ederson. 22:25

78' Una parte del tifo bianconero decide di abbandonare l'impianto. 22:27

77' PILLOLA STATISTICA: 13° centro in campionato per l'attaccante nigeriano. 22:28

77' GOL! Juventus-ATALANTA 0-4! Rete di Lookman. Poker ospite: perde palla Vlahovic, Lookman punta la porta e calcia, destro leggermente deviato che mette fuori causa Di Gregorio.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman22:28

75' QUINTO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Vlahovic, esce Kolo Muani. 22:19

73' Chiusura di Zappacosta, libera Hien in fallo laterale. 22:17

71' Gioco fermo, assistito Ederson. Gasperini in preallarme. 22:17

70' Sinistro di Brescianini murato alla disperata da Kelly. 22:15

69' Non si intendono Locatelli e McKennie, sfera sul fondo. 22:14

66' PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per il numero 77 nerazzurro. 22:13

66' GOL! Juventus-ATALANTA 0-3! Rete di Zappacosta. Tris ospite: Zappacosta scambia con Kolasinac, assist di tacco, e tiro vincente che batte Di Gregorio.



Guarda la scheda del giocatore Davide Zappacosta22:12

65' Spunto di De Ketelaere, assist per Lookman, Kalulu devia in corner. 22:10

64' Kalulu ferma Lookman. 22:08

61' SECONDO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra De Ketelaere, esce Retegui. 22:06

60' Scocca l'ora di gioco, parziale di 0 a 2 all'Allianz Stadium. 22:05

59' Baricentro alto dei padroni di casa. 22:03

57' Lookman lancia di prima intenzione per Retegui, controllo non perfetto, palla recuperata da Kalulu. 22:02

55' Thiago Motta opera dunque un triplo cambio per provare a rientrare in gioco. 22:00

54' QUARTO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Kalulu, esce Gatti. 21:59

54' TERZO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Alberto Costa, esce Weah. 21:58

53' SECONDO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Mbangula, esce Gonzalez. 21:58

51' Dribbling di Lookman, favorito da un liscio della retroguardia bianconera, Di Gregorio - in collaborazione con Weah - agguanta la sfera e evita il tris avversario. 21:56

49' La Juventus prova a reagire, destro al volo dal limite alla destra di Carnesecchi. 21:54

47' PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il centrocampista olandese. 21:54

46' GOL! Juventus-ATALANTA 0-2! Rete di de Roon. Raddoppio ospite: sinistro di Lookman respinto da Di Gregorio, tap in vincente di de Roon.



Guarda la scheda del giocatore Marten De Roon21:52

46' PRIMO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Koopmeiners, esce Yildiz. 21:52

46' PRIMO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Brescianini, esce Cuadrado. 21:51

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI JUVENTUS-ATALANTA! Si riparte dal risultato di 0-1. 21:50

Squadre negli spogliatoi: Thiago Motta deve invertire l'inerzia del match, Gasperini può giocare altre carte dalla panchina per consolidare il punteggio. 21:39

All'intervallo l'Atalanta conduce grazie a Retegui che ha trasformato il penalty concesso per un tocco di braccio di McKennie. I nerazzurri hanno sfiorato nel finale il raddoppio, in particolare con Lookman, palo con deviazione di Kelly. Juventus poco incisiva in attacco. 21:38

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! JUVENTUS-ATALANTA 0-1. Rigore di Retegui al 29'. 21:34

45'+2' ZAPPACOSTA! Tiro al bersaglio nerazzurro, destro al volo e respinta dell'estremo difensore bianconero. 21:34

45'+1' DOPPIA CLAMOROSA OCCASIONE PER L'ATALANTA! Lookman recupera palla, avanza e tira: deviazione di Kelly sul palo! Poi l'attaccante nigeriano ha un'altra occasione, salva Di Gregorio. 21:33

45' Due minuti di recupero. 21:31

44' AMMONITO YILDIZ: pestone ai danni di de Roon. 21:30

44' Sugli sviluppi, McKennie fa sponda in area, libera Djimsiti. 21:30

43' Dribbling di Gonzalez, de Roon lo sgambetta, punizione per i padroni di casa. 21:29

41' AMMONITO HIEN: fallo su Kolo Muani. 21:27

39' TIRO DI DE ROON! Ingenuità di Yildiz che favorisce la conclusione del centrocampista olandese, fuori alla sinistra di Di Gregorio. 21:25

39' Pressing di Zappacosta sul rinvio di Gatti, rimessa laterale per la Vecchia Signora. 21:24

37' Trattenuta di Cambiaso che ferma Cuadrado. 21:23

35' Entrata fallosa di Bellanova ai danni di Gonzalez. 21:21

34' Offside di Zappacosta. 21:20

32' Cross da destra preda di Carnesecchi. 21:19

31' Gatti si prende un rischio uscendo dall'area di rigore palla al piede. 21:18

29' PILLOLA STATISTICA: 22° centro in campionato per l'attaccante della Nazionale azzurra. 21:17

29' GOL! Juventus-ATALANTA 0-1! Rigore di Retegui. Ospiti in vantaggio: trasformazione angolata, Di Gregorio intuisce ma non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui21:16

28' Check del VAR, confermata la decisione di Sozza: Retegui sul dischetto. 21:15

27' CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Tocco di braccio di McKennie. 21:13

26' Fallo di Cambiaso ai danni di Cuadrado ai 22 metri dalla porta bianconera. 21:12

25' Rimessa laterale per la Juventus, pronto Weah. 21:11

23' Metà del primo tempo, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 21:10

22' Traversone da sinistra di Gonzalez, Weah raccoglie a destra, tiro murato da Kolasinac. 21:09

21' Cross di Bellanova, la sfera arriva a Lookman, controllo e destro centrale per Di Gregorio. 21:07

20' Fallo di Retegui su Gonzalez, in ripiegamento difensivo. 21:06

19' McKennie taglia il campo e serve Weah in diagonale, tiro-cross stoppato da Zappacosta in corner. 21:05

17' Sventagliata dalle retrovie per Lookman, che controlla il pallone ma oltre la linea di fondo campo. 21:04

16' Ritmi alti e gradevoli in questa prima parte del match. 21:02

14' Batte Cuadrado, spizzata aerea che mette Hien in condizione di tirare: rovesciata alta. 21:01

14' Sugli sviluppi, svetta Ederson, deviazione di Gatti in calcio d'angolo. 20:59

13' Corner per l'Atalanta. 21:02

12' L'Allianz Stadium non risparmia i fischi all'ex Cuadrado. 20:58

10' Kelly avanza palla al piede e poi fa partire una conclusione mancina che finisce in curva. 20:56

9' TIRO DI ZAPPACOSTA! Assist di Lookman e conclusione un po' strozzata che esce oltre il primo palo. 20:55

8' THURAM! Destro da fuori area alto di poco sopra la traversa. 20:57

6' Corpo a corpo tra Kolo Muani e Hien, rimessa laterale per la Dea. 20:52

4' Occasione Atalanta! Ripartenza di Ederson che scarica a Lookman, sinistro potente murato da Thuram in corner. 20:50

3' Kolo Muani sfugge a Hien e mette a centro area, uscita bassa di Carnesecchi che fa sua la sfera. 20:49

2' Chiusura di Gatti su Lookman, riparte l'azione dei padroni di casa. 20:48

1' INIZIA JUVENTUS-ATALANTA! Primo pallone giocato da Kolo Muani. 20:46

Squadre in campo agli ordini di Sozza: padroni di casa in maglia bianconera, ospiti in casacca nerazzurra. 20:44

All'andata, giocata lo scorso 14 gennaio, 1 a 1 firmato da Kalulu e Retegui. 18:39

Thiago Motta recupera Yildiz che agirà sulla trequarti con McKennie e Gonzalez alle spalle di Kolo Muani; Vlahovic in panchina. Gasperini ritrova Hien al centro della difesa e schiera Ciadrado nel tridente d'attacco con Retegui e Lookman; De Ketelaere e Pasalic in panchina. 20:45

FORMAZIONE ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta - Cuadrado, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Suleman, Pasalic, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Maldini.21:25

FORMAZIONE JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Yildiz, McKennie, Gonzalez - Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Koopmeiners, Vlahovic, Renato Veiga, Kalulu, Mbangula.20:45

Cinque vittorie consecutive per i bianconeri in campionato, l'ultima delle quali contro il Verona; nerazzurri fermati in casa sullo 0 a 0 dal Venezia ma in grande spolvero in trasferta. 18:26

Dirige l'incontro il signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Quarto Ufficiale Fabio Maresca. Al VAR Aleandro Di Paolo, AVAR Gianluca Aureliano.18:09

Match d'alta classifica all'Allianz Stadium: padroni di casa al 4° posto con 52 punti, ospiti al 3° posto a quota 55. 17:38

Benvenuti alla diretta di Juventus-Atalanta, gara valida per il 28° turno di Serie A. 17:36

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp