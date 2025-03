Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Fiorentina 2-1 valida per la 28a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.16:57

90'+6' Finisce qui! Napoli-Fiorentina 2-1.16:55

90'+6' Corner battuto dentro l'area di rigore, con Ndour che calcia di controbalzo di destro: palla altissima sopra la traversa.16:54

90'+6' Cross morbido di Pongracic con Billing che allunga di testa in calcio d'angolo.16:54

90'+5' Colombo segnala che ci sarà un minuto aggiuntivo a causa della sostituzione dei padroni di casa.16:54

90'+5' La Fiorentina chiude in attacco: Napoli chiuso tutto nella sua metà campo.16:53

90'+2' Simeone non chiude la partita! L'attaccante argentino porta palla da centrocampo e avanza tutto solo verso l'area di rigore: una volta arrivato al limite, però, il numero 18 prova la conclusione rasoretta, con De Gea che blocca in due tempi.16:52

90'+1' 4a sostituzione Napoli: esce Leonardo Spinazzola, entra Juan Jesus.16:50

90'+1' Segnalati cinque minuti di recupero.16:50

90' Punizione calciata direttamente da Billing, con la conclusione che viene deviata dalla barriera: De Gea esce e la blocca.16:48

89' Il difensore dei Viola si allunga il pallone davanti alla propria area, poi commette fallo su Billing. Calcio di punizione per i partenopei.16:48

88' 2o ammonito Fiorentina: cartellino giallo per Marin Pongracic.16:46

87' 3a sostituzione Napoli: esce Giacomo Raspadori, entra Giovanni Simeone.16:46

86' 2a sostituzione Napoli: esce Scott McTominay, entra Philip Billing.16:45

83' Dodo alza un cross verso il secondo palo dove Gosens tenta la sponda verso il centro: Meret si allunga e la blocca.16:42

82' 4a sostituzione Fiorentina: esce Danilo Cataldi, entra Lucas Beltrán.16:40

82' 1a sostituzione Napoli: esce Matteo Politano, entra Mathías Olivera.16:40

81' Lancio di prima intenzione di Fagioli per Kean: l'attaccante della Fiorentina punta due difensori azzurri da solo, poi calcia di potenza dal limite dell'area, spedendo alto sopra la traversa.16:39

79' Tentativo di contropiede della Fiorentina dopo il corner battuto dal Napoli, con Fagioli che prova la conclusione a giro dalla lunga distanza: palla molto alta sopra la traversa.16:37

77' McTominay si defila sulla sinistra, riceve ed imbuca per la sovrapposizione interna per Politano: la conclusione potente verso il primo palo dell'esterno azzurro viene respinta in corner da De Gea.16:36

74' 3a sostituzione Fiorentina: esce Pietro Comuzzo, entra Matías Moreno.16:33

72' Ennesima sponda in area da parte di Lukaku, con Politano che questa volta calcia direttamente contro Comuzzo: la palla termina poi in fallo laterale.16:31

68' Il Napoli rischia di perdere palla direttamente da calcio d'inizio, con Lukaku che tocca per Raspadori che inizialmente non se ne accorge: il numero 81 arriva poi per primo sul pallone, subendo fallo da parte di Gudmundsson. I padroni di casa chiedono il secondo giallo, ma Colombo dice no.16:28

66' GOL! Napoli-FIORENTINA 1-2! Rete di Gudmundsson! Pongracic verticalizza direttamente verso il limite dell'area dove Kean fa sponda di tacco per Gudmundsson: l'ex Genoa calcia a giro col destro da fuori, infilando all'angolino basso di destra.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson16:26

64' 1o ammonito Fiorentina: cartellino giallo per Albert Gudmundsson.16:23

60' GOL! NAPOLI-Fiorentina 2-0! Rete di Raspadori! Fraseggio del Napoli in zona trequarti, con Lukaku che imbuca poi in area per Raspadori: l'attaccante azzurro si smarca bene dalla marcatura del neo entrato Pongracic e, a tu per tu con De Gea, lo batte con un mancino rasoterra ad incrociare.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori16:20

59' 2a sostituzione Fiorentina: esce Luca Ranieri, entra Marin Pongracic.16:18

58' 1a sostituzione Fiorentina: esce Fabiano Parisi, entra Robin Gosens.16:18

58' Il corner battuto da sinistra da parte di Raspadori verso il centro dell'area viene concluso dal colpo di testa di Rrhamani: palla fuori sul fondo opposto.16:17

57' Raspadori avanza dalla zona trequarti, entra in area dalla sinistra e calcia con il mancino verso il primo palo: De Gea respinge in angolo.16:16

56' Gli azzurri provano a farsi nuovamente vivi dalla parte di De Gea, ma la palombella dentro l'area di Gilmour è imprecisa e termina direttamente sul fondo.16:15

55' Momento favorevole alla Fiorentina, con la formazione di Palladino che gira bene il pallone e con quella di Conte che pressa a tutto campo.16:14

52' Cross profondo dalla destra da parte di Dodò, con Kean che non arriva di testa per un soffio: la palla termina al limite dell'area, dove Fagioli resta a terra al limite dell'area dopo un tackle di Gilmour. L'arbitro Colombo non fischia fallo, tra le proteste degli ospiti.16:11

49' Corner battuto dalla sinistra da parte di Fagioli, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo dalla parte opposta.16:07

48' Kean sguscia via a campo aperto, viene trattenuto da Buongiorno ma resta in piedi e prova a superarlo in dribbling: l'attaccante della Fiorentina alla fine termina a terra, con l'arbitro che interrompe il gioco e ammonisce il difensore azzurro per il primo intervento.16:07

47' 1o ammonito Napoli: cartellino giallo per Alessandro Buongiorno.16:06

46' Nessuna sostituzione in questo avvio di ripresa: sia Conte che Palladino confermano i loro XI iniziali.16:04

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per gli azzurri.16:04

La formazione di Conte chiude la prima frazione meritatamente in vantaggio, con De Gea che - nonostante l'imprecisione in occasione della rete di Lukaku - è fin qui il migliore dei suoi, grazie alle diverse parate effettuate che tengono ancora in partita i Viola.15:50

Primo tempo che termina con il Napoli in vantaggio grazie alla rete siglata al 26’ da Lukaku, che è bravo a concludere a rete a porta vuota dopo la respinta corta di De Gea su una conclusione dal limite dell'area da parte di McTominay.15:48

45'+1' Finisce il primo tempo. Napoli-Fiorentina 1-0.15:47

45'+1' Cross dalla destra di Politano, questa volta con il piede debole: McTominay, nel tentativo di colpire di testa, commette fallo su Ndour. Calcio di punizione per la Viola.15:47

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.15:46

43' McTominay sull'esterno della rete! L'ex centrocampista del Manchester United riceve in area sulla sinistra, se la sposta velocemente sul mancino e calcia verso il primo palo: la palla esce di poco e colpisce l'esterno della rete.15:44

40' Lobotka pesca in area sulla destra Di Lorenzo, che di testa prova a fare sponda verso il centro: De Gea la blocca alta in uscita.15:41

38' Grande riflesso di De Gea! Palla filtrante di McTominay che trova Lukaku in area spalle alla porta: l'attaccante belga fa sponda per Spinazzola che, tutto solo davanti a De Gea sulla sinistra, calcia col mancino ad incrociare, trovando la risposta laterale del portiere spagnolo.15:39

34' Traversa di Di Lorenzo! Gli azzurri fanno girare palla al limite dell'area da sinistra a destra, con Di Lorenzo che stoppa e calcia fortissimo con il piede forte, colpendo la parte alta della traversa nella zona dell'incrocio dei pali di destra: De Gea osserva la palla uscire sul fondo.15:35

33' Che occasione per Kean! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da sinistra, Fagioli crossa teso al centro dove Kean anticipa nettamente Meret, colpendo però di testa alto sopra la traversa.15:34

32' Kean difende palla sul fondo di destra, con Rrhamani che la devia in angolo. Il primo corner viene respinto nuovamente in calcio d'angolo dalla difesa azzurra.15:33

30' De Gea salva su Raspadori! Il numero 81 del Napoli riceve in area da Di Lorenzo, molto defilato sulla destra, si libera della marcatura di Comuzzo con una finta, poi calcia basso ad incrociare verso l'angolo lontano: De Gea si allunga e con il piede respinge.15:32

27' Dopo un breve check al VAR per la posizione di Lukaku, tenuto in gioco da Comuzzo, la rete viene convalidata. Napoli dunque avanti sulla Fiorentina dopo 26 minuti di gioco.15:28

26' GOL! NAPOLI-Fiorentina 1-0! Rete di Lukaku! McTominay punta l'area di rigore dalla sinistra, rientra sul destro al limite dell'area e calcia: De Gea respinge corto, con Lukaku che appoggia a rete a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku15:27

21' Il Napoli fraseggia sulla trequarti di destra, con Gilmour che prova a pennellare un cross verso il secondo palo: in area stacca bene di testa McTominay, ma la sua conclusione è lenta e facilmente leggibile da De Gea.15:23

18' Cross dalla trequarti di destra di Di Lorenzo con Lukaku che colpisce male di testa in area, terminando a terra insieme a Comuzzo: timide proteste degli azzurri per una possibile trattenuta del difensore viola, con l'arbitro Colombo che assegna rinvio dal fondo.15:20

16' Grande lavoro di Lukaku che protegge palla spalle alla porta in area, poi scarica per Buongiorno: il difensore prova a calciare con il piede debole, consegnando centralmente a De Gea.15:17

15' Kean si abbassa a ricevere palla nella propria metà campo, poi fa carambolare la palla contro Rrahmani, dunque in rimesa laterale. Prova ad alzare il suo baricentro la Fiorentina.15:16

12' Grande giocata di Fagioli che in zona trequarti alza una palombella morbidissima verso il centro dell'area, con Gudmundsson che - tutto solo - manca l'aggancio col pallone, consentendo a Meret di bloccare.15:12

10' Che occasione per Raspadori! Lukaku imbuca sulla destra per Di Lorenzo, il quale serve in area il numero 81 che, a tu per tu con De Gea, calcia centralmente contro il portiere spagnolo.15:11

9' Corner battuto dalla sinistra da Politano, con De Gea che esce e allontana con i pugni: continuano a spingere i padroni di casa.15:09

8' La punizione laterale battuta da Politano viene allontanata di testa dalla difesa della Fiorentina. L'azione prosegue con il possesso per gli azzurri, con Spinazzola che tenta un tiro a rientrare dalla sinistra, trovando una deviazione in corner.15:09

7' Serie di finte di Gilmour sulla zona vicino alla bandierina del calcio d'angolo di destra, con Fagioli che affonda il tackle commettendo fallo: punizione per il Napoli in posizione avanzata.15:08

6' Parisi si defila basso sulla sinistra, riceve e prova il lungo lancio per Fagioli: l'ex Juventus non aggancia, con la palla che sfila in area dove Meret la fa sua.15:07

4' Il corner battuto da destra da Politano arriva dentro l'area piccola, dove De Gea esce e blocca alto.15:05

3' McTominay avanza centralmente sulla trequarti, allarga verso destra per Lukaku e si inserisce in area senza palla: l'attaccante belga prova il cross basso con il destro, ma Ranieri respinge in angolo.15:04

2' Arriva anche il primo tentativo del match dei padroni di casa: Gilmour tocca corto in area per Raspadori, che si gira rapidamente sul destro e calcia, mandando molto alto sopra la traversa.15:03

2' Primo cross dalla destra per il Napoli, con Politano che rientra sul piede forte e la mette in mezzo: allontana la difesa della Fiorentina.15:02

Via al match. Primo possesso per la Fiorentina.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Cecconi e Dei Giudici. Il quarto uomo sarà Marchetti. In sala VAR, infine, ci saranno Meraviglia e Chiffi.14:04

Palladino ritrova dal 1’ Kean anche in campionato e lo schiera nel suo attacco a due insieme a Gudmundsson. Sulle fasce di centrocampo ci saranno Dodò e Parisi, mentre in zona centrale ecco Fagioli, Cataldi e Ndour. Davanti alla porta difesa da De Gea ci saranno Comuzzo, Marì e Ranieri.14:06

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si dispone a specchio con un 3-5-2: De Gea – Comuzzo, Mari, Ranieri – Dodò, Fagioli, Cataldi, Ndour, Parisi – Gudmundsson, Kean.14:06

Conte ripropone la coppia d’attacco composta da Lukaku e Raspadori, con McTominay che stringe i denti e completa il terzetto di centrocampo insieme a Lobotka e Gilmour. Sulle fasce ci saranno Politano da una parte e Spinazzola dall’altra, mentre la difesa a tre sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Tra i pali Meret.14:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 3-5-2: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno – Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Lukaku, Raspadori.14:03

Grande equilibrio nelle ultime sei sfide tra Napoli e Fiorentina in Serie A, con due vittorie per parte e due pareggi. Dopo il successo per 3-0 dell’andata, gli azzurri potrebbero vincere entrambe le gare stagionali di campionato contro i toscani per la prima volta dal 2020/21.11:47

I Viola hanno ritrovato la vittoria in campionato contro il Lecce, dopo aver subito tre sconfitte consecutive (contro Inter, Como ed Hellas Verona): l’ultimo successo esterno dei toscani in Serie A, però, risale allo scorso 26 gennaio, contro la Lazio all’Olimpico in quel caso.11:47

I partenopei si trovano in seconda posizione a quattro punti di distanza dall’Inter e hanno bisogno di un successo per restare aggrappati ai nerazzurri: la formazione di Antonio Conte, però, non vince da cinque gare in campionato, con quattro pareggi ed una sconfitta nel parziale. L’ultima volta in cui gli azzurri hanno conquistato i tre punti in Serie A risale allo scorso 25 gennaio (contro la Juventus in quel caso).11:47

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena la 28a giornata di Serie A che vedrà da una parte il Napoli di Antonio Conte e dall’altra la Fiorentina di Raffaele Palladino: in palio punti per la lotta allo scudetto e alle posizioni valevoli per la qualificazione alle prossime coppe europee.11:46

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli-Fiorentina, gara valida per la 28a giornata di Serie A.11:46

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp