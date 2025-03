Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!14:28

90'+5' FINISCE QUI! Il Bologna passa al Bentegodi!14:23

90'+4' DALLINGA CESTINA IL 3-1! In contropiede tutto solo davanti a Montipò, sull'assist di Ndoye, manda incredibilmente a lato!14:23

90'+1' Lazovic ci prova da fuori, palla alta14:19

90' Cinque minuti di recupero14:18

88' Ci crede adesso il Verona, spinto dal Bentegodi14:17

85' Quinto cambio nel Verona: esce Niasse, dentro Livramento14:15

84' Quinto cambio nel Bologna: esce Castro, dentro Dallinga14:12

80' GOL! VERONA-Bologna 1-2! Rete di Mosquera! Torna in partita l'Hellas, cross dalla destra e inserimento di Mosquera che da distanza ravvicinata batte Skorupski!



78' GOL! Verona-BOLOGNA 0-2! Rete di Cambiaghi! Dominguez serve Cambiaghi all'interno dell'area, il tiro dell'ex Empoli non è particolarmente insidioso ma Montipò va malissimo sul pallone che gli passa tra le mani e si insacca!



76' Quarto cambio nel Verona: esce Sarr, entra Mosquera14:06

76' Terzo cambio nel Verona: esce Suslov, entra Kastanos14:05

72' OCCASIONE VERONA! Gran lavoro di Tengstedt che spalle alla porta si gira e conclude sul primo palo, palla fuori di poco!14:00

71' Dominguez batte la punizione verso la porta, blocca Montipò14:01

70' ESPULSO VALENTINI! Il centrale gialloblù viene ammonito per la seconda volta per un fallo al limite dell'area, gialloblù in dieci!14:00

69' Castro prova a girare verso la porta un pallone sporco dalla sinistra, tiro impreciso13:57

68' Terzo cambio nel Bologna: esce Odgaard, entra Domínguez13:57

68' Secondo cambio nel Verona: esce Bradaric, entra Lazović13:56

65' Chiusura in scivolata provvidenziale di Lucumi che ferma un due contro due condotto da Sarr13:53

62' OCCASIONE BOLOGNA! Cambiaghi si presenta davanti a Montipò sul centro destra e conclude a botta sicura trovando l'ottima respinta del portiere gialloblù!13:52

61' Annullato il pareggio del Verona: aveva segnato Tengstedt sull'imbucata di Suslov ma l'assistente di Rapuano ha alzato la bandierina per segnalare l'offside13:51

59' Secondo cambio nel Bologna: esce Orsolini, entra Cambiaghi13:47

57' AMMONITO Suslov per proteste13:46

54' Aebischer ribatte verso la porta una punizione allontanata dalla difesa gialloblù, parata elementare per Montipò13:42

52' Ndoye scambia con Odgaard al limite dell'area e calcia di potenza, conclusione che sorvola di molto la traversa13:40

49' CI prova anche Orsolini dal limite, blocca Montipò stavolta senza troppe difficoltà13:38

48' OCCASIONE BOLOGNA! Imbucata di Ndoye verso Odgaard che incrocia con il mancino e trova la grande risposta in corner di Montipò!13:36

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa al Bentegodi!13:34

46' Primo cambio nel Verona: esce Bernede, entra Tengstedt13:34

46' Primo cambio nel Bologna: esce Moro, entra Aebischer13:33

Chiude in vantaggio la squadra di Italiano dopo un primo tempo complicato per merito anche di un coriaceo Verona. Poche le emozioni e pressoché nulle le occasioni, fino al 40' quando l'intuizione di Calabria si trasforma in un assist al bacio per Odgaard che davanti a Montipò non sbaglia. A tra poco per i secondi 45 minuti!13:19

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Bologna avanti grazie ad Odgaard dopo i primi 45 minuti!13:17

45' Un minuto di recupero13:16

43' SI DIVORA IL RADDOPPIO ORSOLINI! Erroraccio di Valentini che calcola male il rimbalzo e di fatto concede strada spianata ad Orsolini. Il numero 7 rossoblù si invola ma scivola al momento dell'ultimo dribbling sul rientrante Dawidowicz e cestina una ghiottissima opportunità!13:14

41' AMMONITO Nikola Moro13:13

40' GOL! Verona-BOLOGNA 0-1! Rete di Odgaard! Grande azione da parte di Calabria che taglia il campo e trova l'imbucata per Odgaard, il quale davanti a Montipò non sbaglia e infila la sfera sul secondo palo!



39' Valentini ci prova di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo, palla alta13:10

38' Rischia Calabria con l'appoggio verso Skorupski, il quale deve uscire con i piedi per anticipare Bradaric13:09

37' Lucumì stacca sul primo palo sul corner battuto da Orsolini, il pallone attraversa l'area senza che nessun compagno riesca ad intervenire13:07

34' Buon momento adesso del Verona, Beukema fa buona guardia sul filtrante di Suslov verso Bernede13:06

31' SARR! Il centravanti gialloblù viene servito da Bernede, brucia Beukema e da posizione decentrata calcia sull'esterno della rete!13:01

29' Chiede un rigore il Verona. Calabria si fa soffiare ingenuamente il pallone da Sarr, il quale serve Bradaric che in area va giù dopo il contatto con Beukema. Per Rapuano non c'è nulla, decisione confermata dal successivo check del Var13:00

26' Uscita avventata di Montipò su Orsolini che era spalle alla porta, il portiere gialloblù perde il possesso del pallone ma il Bologna non riesce ad approfittarne12:57

23' Inserimento di Moro sul lato corto dell'area piccola, il suo cross basso al centro viene respinto da Duda12:54

19' È sempre il Bologna a tenere il pallino del gioco, non lascia spazi però il Verona12:51

16' Molte interruzioni in questa fase, sta salendo il tasso agonistico della sfida12:47

12' Gioco fermo per prestare i soccorsi a Calabria, l'ex Milan si rialza e può continuare la sfida12:42

10' AMMONITO Nicolás Valentini, fallo ai danni di Orsolini12:40

7' Gestisce il possesso il Bologna, il Verona cerca di chiudersi e ripartire velocemente12:38

4' Bradaric cerca subito la profondità verso Sarr, esce e fa sua la sfera Skorupski12:34

2' Ci prova subito Odgaard! Conclusione al volo dal limite sulla sponda di Castro. Buona coordinazione ma palla alta12:33

1' Sono i rossoblù a muovere il primo pallone del match12:31

SI PARTE! È iniziata Verona-Bologna! 12:31

Le scelte di Italiano: c'è Moro a sorpresa nell'undici iniziale, solo panchina per Pobega. Il croato farà coppia in mediana con Ferguson, mentre in difesa ci sono Calabria, Lucumì, Beukema e Miranda a formare la linea a quattro davanti a Skorupski. Davanti tutti i titolarissimi: Orsolini, Odgaard e Ndoye a supporto di Castro11:41

Le scelte di Zanetti: recuperato ma in panchina Tengstedt, gioca Bernede in coppia con Suslov alle spalle di Sarr. Rientra Bradaric sulla sinistra, confermati Niasse e Duda al centro con Tchatchoua sulla corsia di destra. Dietro recupera Dawidowicz dopo il problema accusato a Torino ed è regolarmente in campo insieme a Coppola e Valentini a protezione di Montipò11:39

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù rispondono con un 4-2-3-1: Skorupski - Calabria, Lucumì, Beukema, Miranda - Moro, Ferguson - Orsolini, Odgaard, Ndoye - Castro11:36

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-4-2-1: Montipò - Dawidowicz, Coppola, Valentini - Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric - Suslov, Bernede - Sarr11:37

Dirigerà l'incontro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, gli assistenti sono Tolfo e Rossi mentre il quarto uomo è Pairetto. Al Var ci sono invece La Penna e Marini11:22

All'andata la sfida terminò con la rocambolesca vittoria del Verona, che ottenne i tre punti grazie all'autorete di Castro proprio nel finale. I gialloblù vinsero per 3-2, per il Bologna venne espulso Pobega11:20

Stagione ad alto livello per il Bologna di Vincenzo Italiano, che arriva da ex al Bentegodi con l'obiettivo di portare a tre le gare consecutive con vittoria. Solo una sconfitta a Parma per i rossoblù nelle ultime dieci partite, in cui sono arrivati poi quattro pareggi e cinque vittorie 11:19

Dopo la sconfitta esterna a Torino, il Verona vuole dare continuità al rendimento casalingo dopo il successo contro la Fiorentina di due settimane fa. I gialloblù navigano attualmente a +4 sul terzultimo posto e sono hanno conquistato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare11:16

Benvenuti alla diretta di Verona-Bologna, gara valida per la 28' giornata del campionato di Serie A!11:06

