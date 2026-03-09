Nel primo tempo gol di Maldini dopo 90 secondi, pareggio di Laurienté: Sassuolo che ha anche sfiorato il secondo gol, ma poca precisione e un Motta decisivo hanno lasciato aperto il risultato fino al gol di MArusic.

La squadra di Sarri ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A, mentre il Sassuolo ha vinto due delle ultime quattro trasferte di campionato20:05

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Sassuolo? La gara tra Lazio e Sassuolo si giocherà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lazio - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Alberto Arena Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Sassuolo sarà Daniele Paterna Dove si gioca Lazio - Sassuolo? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Sassuolo? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Sassuolo? La gara tra Lazio e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Sassuolo? I marcatori della Lazio sono stati Daniel Maldini al 2' e Adam Marusic al 92' mentre il marcatore del Sassuolo è stato Armand Laurienté al 35'

PREPARTITA

Lazio - Sassuolo è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Sassuolo sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 216 Fuorigioco 36 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 34 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1 02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2 08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2 23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0 13-12-2025 Serie B Juve Stabia-Empoli 2-0 03-01-2026 Serie A Como-Udinese 1-0 19-01-2026 Serie A Cremonese-Verona 0-0 31-01-2026 Serie A Pisa-Sassuolo 1-3 11-02-2026 Serie B Avellino-Frosinone 1-3 21-02-2026 Serie B Venezia-Pescara 3-2 09-03-2026 Serie A Lazio-Sassuolo 2-1

Attualmente la Lazio si trova 10° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte).

La Lazio ha segnato 28 gol e ne ha subiti 28; il Sassuolo ha segnato 35 gol e ne ha subiti 38.

La partita di andata Sassuolo - Lazio si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Lazio ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol.

Lazio e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 13 volte, il Sassuolo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Lazio-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 1-0 nel match d'andata dello scorso 14 settembre, il Sassuolo potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2015/16.

La Lazio è rimasta imbattuta in nove delle 11 gare casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (7V, 2N), l'ultima vittoria dei neroverdi in trasferta contro i biancocelesti in campionato risale all'11 luglio 2020 (2-1 in rimonta con le reti di Raspadori e Caputo per gli emiliani, dopo la rete di Luis Alberto).

Nel 2026 la Lazio ha guadagnato 10 punti in 10 partite di campionato (2V, 4N, 4P): solo Hellas Verona, Cremonese (entrambe tre), Pisa (quattro) e Lecce (otto) hanno ottenuto meno punti nel nuovo anno solare in Serie A (a quota 10 anche il Torino).

La Lazio non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro match consecutivi in Serie A per la prima volta dal settembre 2001.

La Lazio ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe in Serie A (3N, 3P): 3-2 contro il Genoa lo scorso 30 gennaio - subendo almeno due reti in tutte le cinque più recenti, solo una volta ha incassato almeno due gol in più gare interne di fila nel massimo campionato (sette tra marzo 1943 e ottobre 1946).

Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sei gare di campionato (1P), tra cui tutte le tre più recenti; i neroverdi potrebbero ottenere quattro successi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2023.

Dopo i successi fuori casa contro Pisa e Udinese, il Sassuolo potrebbe vincere almeno tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso).

La Lazio è l'unica squadra che non ha ancora segnato su sviluppo di calcio d'angolo in questa stagione nei Big-5 campionati europei; più in generale, i biancocelesti hanno realizzato un solo gol in seguito a cross, record negativo in questa Serie A.

Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha realizzato più gol in Serie A: cinque, tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 21 agosto 2021 con la maglia dell'Hellas Verona). Il classe '95 non ha però né segnato né fornito assist nelle ultime 12 presenze in campionato e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza prendere parte a gol con la maglia della Lazio in Serie A (15 match tra febbraio e agosto 2022).

Domenico Berardi ha segnato nove gol contro la Lazio in campionato e solo contro Milan (11), Fiorentina e Sampdoria (entrambe 10) ha fatto meglio in Serie A; in più, tra i calciatori attualmente in Serie A solo Giovanni Simeone (10) ha realizzato più reti contro i biancocelesti nel massimo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: