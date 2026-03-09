Virgilio Sport
Lazio-Sassuolo: 2-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
9 Marzo 2026 ore 20:45
Lazio
2
Sassuolo
1
Partita finita
Arbitro: Alberto Arena
  1. 2' 1-0 Daniel Maldini
  2. 35' 1-1 Armand Laurienté
  3. 90+2' 2-1 Adam Marusic
0'
45'
90'
90'
95'

Lazio che trova la vittoria in pieno recupero con un colpo di testa a centro area di Marusic che sfrutta una uscita errata di Muric. Le Aquile hanno coronato cosí un forcing nella seconda parte del secondo tempo, dopo aver sofferto il Sassuolo nei primi minuti.

Nel primo tempo gol di Maldini dopo 90 secondi, pareggio di Laurienté: Sassuolo che ha anche sfiorato il secondo gol, ma poca precisione e un Motta decisivo hanno lasciato aperto il risultato fino al gol di MArusic.

  1. Da Lazio - Sassuolo é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.22:43

  2. 90'+5'

    FINISCE LAZIO - SASSUOLO! 2-1 il risultato finale!22:41

  3. 90'+4'

    Lazio che ha cercato fino alla fine il gol, trovandolo in recupero: colpo di testa di Marusic, ma che errore di Muric.22:39

  4. 90'+2'

    GOL! LAZIO - Sassuolo 2-1! Rete di Adam Marusic. Cancellieri al centro, il terzino di testa sfrutta l'errore in uscita di Muric!

    Guarda la scheda del giocatore Adam Marusic22:38

    Adam Marusic
  5. 90'+1'

    Quattro contro due in contropiede per il Sassuolo, ma Moro spreca sbagliando la verticale.22:36

  7. 90'

    Quattro i minuti di recupero.22:36

  8. 89'

    Lazio che chiude in avanti, la squadra di Sarri molto meglio dopo i cambi.22:34

  9. 88'

    AMMONITO Sebastian Walukiewicz. Sassuolo in difficoltá, il difensore costretto al fallo su Nuno Tavares. 22:33

  10. 87'

    OCCASIONE LAZIO! Colpo di testa di Provstgaard, palla di poco alta!22:32

  11. 86'

    AMMONITO Armand Laurienté. Fallo su Cancellieri che si era lanciato in velocitá. 22:31

  13. 85'

    Ancora Cancellieri, tiro cross per lui che Muric allontana.22:29

  14. 83'

    Sostituzione SASSUOLO: esce Ismaël Koné, entra Darryl Bakola.22:28

  15. 82'

    CANCELLIERI! Conclusione sul secondo palo, Muric in tuffo respinge!22:27

  16. 80'

    DOPPIO INTERVENTO DI MOTTA! Il portiere prima risponde male su Laurienté, poi si supera su Doig!22:25

  17. 79'

    Sostituzione LAZIO: esce Gustav Isaksen, entra Matteo Cancellieri.22:24

  19. 79'

    Sostituzione LAZIO: esce Mattia Zaccagni, entra Pedro22:24

  20. 78'

    ISAKSEN! Pallone perfetto in profonditá di Gila, l'esterno batte Muric in uscita con un pallonetto che finisce peró di poco alto!22:24

  21. 77'

    Sassuolo che sta tornando a gestire il pallone, ma Lazio pericolosa in ripartenza.22:23

  22. 74'

    Gran discesa di Doig, che gran intervento in chiusura di Gila.22:18

  23. 72'

    Conclusione di Zaccagni, attento Muric in presa.22:17

  25. 70'

    Lazio ora padrona del campo, dopo un inizio di seconda frazione che ha visto piú attivo il Sassuolo.22:16

  26. 69'

    Sostituzione SASSUOLO: esce Woyo Coulibaly, entra Sebastian Walukiewicz22:16

  27. 68'

    Sostituzione SASSUOLO: esce Woyo Coulibaly, entra Josh Doig.22:14

  28. 68'

    Sostituzione SASSUOLO: esce M'Bala Nzola, entra Luca Moro.22:13

  29. 67'

    Isaksen la mette al centro, Dia anticipato: azione nata ancora da una ottima percussione di Gila.22:11

  31. 65'

    Sostituzione LAZIO: esce Daniel Maldini, entra Boulaye Dia.22:10

  32. 64'

    Nonostante le occasioni, ritmi che non salgono: squadre abbastanza compatte, tanto giro palla.22:09

  33. 62'

    DELE BASHIRU! Conclusione potente del mediano dal limite, palla alta !22:06

  34. 61'

    CHE RISCHIO PER LA LAZIO! Un cross di Garcia prende la parte alta della traversa, ma Arena segnala che il pallone era giá uscito.22:05

  35. 59'

    Destro murato di Taylor, che era stato ben servito da Gila.22:04

  37. 58'

    AMMONITO Ulisses Garcia. Intervento in ritardo su Isaksen. 22:03

  38. 58'

    Nzola ha la possibilitá per lanciare i suoi esterni ma decide di ripartire da Matic.22:02

  39. 57'

    Fatica la Lazio in pressing, con il Sassuolo che sta facendo girare senza problemi il pallone.22:01

  40. 54'

    Proteste del Sassuolo che protesta per un tocco di mano di Taylor, si continua a giocare.21:58

  41. 53'

    A terra Berardi, molto dolorante: gioco fermo.21:56

  43. 52'

    Cross di Coulibaly dalla destra, angolo per i neroverdi che ora hanno preso in mano il pallino del gioco.21:56

  44. 51'

    Sarri si sgola con i suoi, non vuole che la sua squadra di abbassi troppo.21:55

  45. 49'

    Squadre che sembrano essere entrate in campo piú guardinghe, ritmi bassi in questo inizio secondo tempo.21:53

  46. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

  47. 46'

    Sostituzione LAZIO: esce Alessio Romagnoli, entra Oliver Provstgaard.21:50

  49. 46'

    Sostituzione SASSUOLO: esce Luca Lipani, entra Nemanja Matic.21:49

  50. Tegola per Sarri che perde anche Cataldi per infortunio: adattato Patric a centrocampo.21:34

  51. Lazio che passa in vantaggio dopo 90 secondi con Maldini, sfiorando poi il raddoppio: Sassuolo che resiste, si ricompone e pareggia con una gran botta di Laurienté.21:33

  52. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Lazio - Sassuolo 1-1!21:33

  53. 45'

    Due i minuti di recupero.21:31

  55. 43'

    Check del VAR sul contatto tra i due: si puó continuare a giocare.21:28

  56. 42'

    Contatto tra Maldini e Lipani in area del Sassuolo, Arena dice che si puó continuare.21:28

  57. 40'

    Primo cambio forzato per Sarri che deve spostare Patric in mediana: esperimenti su esperimenti per l'allenatore ex Napoli21:24

  58. 38'

    Sostituzione LAZIO: esce Danilo Cataldi, entra Patric.21:23

  59. 37'

    AMMONITO Luca Lipani. Intervento per fermare la ripartenza di Zaccagni. 21:23

  61. 35'

    GOL! Lazio - SASSUOLO 1-1! Rete di Armand Laurienté. Conclusione sotto il sette dell'esterno che fredda Motta: azione che nasce da Nzola, Thorstvedt l'assist per il tiro vincente.

    Guarda la scheda del giocatore Armand Laurienté21:22

    Armand Laurienté
  62. 33'

    Cataldi per ora rimane in campo, per capire se il problema al polpaccio sia risolvibile.21:19

  63. 31'

    Problemi di Cataldi, che si stende a terra: Sarri manda a scaldare la panhina.21:16

  64. 29'

    Scintille tra Isaksen e Garcia sulla fascia, protestano entrambi gli allenatori.21:15

  65. 28'

    NZOLA! Garcia per la punta che, da posizione defilata, lascia partire un forte sinistro che Motta manda a lato!21:13

  67. 27'

    Ospiti che hanno guadagnato molti metri, negli ultimi minuti.21:12

  68. 25'

    Primo squillo del Sassuolo, Laurienté trova il fondo ed il cross, Nzola anticipato.21:10

  69. 22'

    Zaccagni scivola al momento del tiro: molti i giocatori che stanno faticando con il manto erboso dell'Olimpico.21:07

  70. 20'

    Lazio sempre pericolosa, in difficoltá il Sassuolo.21:07

  71. 18'

    DELE - BASHIRU! Ripartenza Lazio, Taylor per l'altra mezzala che calcia a lato da ottima posizione!21:03

  73. 16'

    ISAKSEN! Corner di Taylor, colpo di nuca dell'esterno che prolunga: palla di poco a lato.21:02

  74. 15'

    Nuno Tavares in velocitá, il suo cross per Isaksen é deviato in angolo.21:01

  75. 13'

    ISAKSEN! Altra azione personale, l'esterno rientra e con il mancino punta il primo palo: palla di poco a layo.20:58

  76. 12'

    Cataldi prova la conclusione di interno dal limite, facile la presa di Muric.20:56

  77. 10'

    Gran lancio di prima di Taylor per Isaksen, attento in chiusura Muharemovic.20:56

  79. 8'

    Nzola prova a puntare Romagnoli, che temporeggia: alla fine la punta riparte da Lipani.20:53

  80. 7'

    Gran giocata di Laurienté su Marusic, errore poi nell'appoggio su Nzola.20:53

  81. 5'

    Sassuolo che sta faticando a trovare la reazione, neroverdi che in primis provano con il possesso palla.20:51

  82. 3'

    Lazio che sblocca subito la partita, nemmeno 90 secondi per il gol che rompe l'equilibrio.20:49

  83. 2'

    GOL! LAZIO - Sassuolo 1-0! Rete di Daniel Maldini. Sgroppata di Isaksen che trova il sinistro in area: una deviazione favorisce il compagno che trova il facile tap in!

    Guarda la scheda del giocatore Daniel Maldini20:48

    Daniel Maldini
  85. 1'

    INIZIA LAZIO - SASSUOLO! Primo pallone per i locali.20:46

  86. Situazione non facile per la Lazio, vista la protesta del tifo: si parla di soli 2000 tagliandi venduti in prevendita e la curva che ha deciso di disertare anche le vicinanze dello stadio.20:13

  87. Dirige il match l'arbitro Arena, assistenti Meli – Alassio. Al VAR Paterna.20:12

  88. Squalificato Pinamonti, Grosso punta su Nzola con Berardi e Laurienté da esterni del tridente offensivo. Lipani in regia, Coulibaly da terzino destro.20:10

  89. Sarri con Maldini da falso nueve, a centrocampo Dele-Bashiru con Cataldi e Taylor, Motta in porta per l'infortunato - stagione finita per lui - Provedel.20:09

  91. La formazione del SASSUOLO: (4-3-3) Muric - Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia - Thorstvedt, Lipani, Koné - Berardi, Nzola, Laurienté.20:08

  92. Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO (4-3-3) Motta - Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares - Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor - Isaksen, Maldini, Zaccagni.20:06

  93. La squadra di Sarri ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A, mentre il Sassuolo ha vinto due delle ultime quattro trasferte di campionato20:05

  94. Due squadre che veleggiano a metá classifica, lontane dalla lotta salvezza ma anche dalla zona Europa: Sassuolo nono a quota 38, Lazio undicesima a quota 34.20:04

  95. Benvenuti e benvenuti a questa diretta testuale del posticipo della 28a giornata di Serie A: all'Olimpico la Lazio ospita il Sassuolo, fischio di inizio alle 20.4520:03

  97. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori20:03

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Lazio - Sassuolo

Lazio
Sassuolo
TITOLARI LAZIO
PANCHINA LAZIO
ALLENATORE LAZIO
  • Maurizio Sarri
TITOLARI SASSUOLO
PANCHINA SASSUOLO
ALLENATORE SASSUOLO
  • Fabio Grosso

PREPARTITA

Lazio - Sassuolo è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Lazio - Sassuolo sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Alberto Arena

Statistiche Stagionali
Partite dirette10
Falli fischiati216
Fuorigioco36
Rigori assegnati2
Ammonizioni34
Espulsioni0
Cartellini per partita3.4
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 10 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0
24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1
25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1
02-11-2025 Serie A Torino-Pisa 2-2
08-11-2025 Serie B Frosinone-Modena 2-2
23-11-2025 Serie A Lazio-Lecce 2-0
13-12-2025 Serie B Juve Stabia-Empoli 2-0
03-01-2026 Serie A Como-Udinese 1-0
19-01-2026 Serie A Cremonese-Verona 0-0
31-01-2026 Serie A Pisa-Sassuolo 1-3
11-02-2026 Serie B Avellino-Frosinone 1-3
21-02-2026 Serie B Venezia-Pescara 3-2
09-03-2026 Serie A Lazio-Sassuolo 2-1

Attualmente la Lazio si trova 10° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte).
La Lazio ha segnato 28 gol e ne ha subiti 28; il Sassuolo ha segnato 35 gol e ne ha subiti 38.
La partita di andata Sassuolo - Lazio si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Lazio ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato l'Atalanta vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol.

Lazio e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 13 volte, il Sassuolo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Lazio-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo per 1-0 nel match d'andata dello scorso 14 settembre, il Sassuolo potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2015/16.
  • La Lazio è rimasta imbattuta in nove delle 11 gare casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (7V, 2N), l'ultima vittoria dei neroverdi in trasferta contro i biancocelesti in campionato risale all'11 luglio 2020 (2-1 in rimonta con le reti di Raspadori e Caputo per gli emiliani, dopo la rete di Luis Alberto).
  • Nel 2026 la Lazio ha guadagnato 10 punti in 10 partite di campionato (2V, 4N, 4P): solo Hellas Verona, Cremonese (entrambe tre), Pisa (quattro) e Lecce (otto) hanno ottenuto meno punti nel nuovo anno solare in Serie A (a quota 10 anche il Torino).
  • La Lazio non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro match consecutivi in Serie A per la prima volta dal settembre 2001.
  • La Lazio ha vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe in Serie A (3N, 3P): 3-2 contro il Genoa lo scorso 30 gennaio - subendo almeno due reti in tutte le cinque più recenti, solo una volta ha incassato almeno due gol in più gare interne di fila nel massimo campionato (sette tra marzo 1943 e ottobre 1946).
  • Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sei gare di campionato (1P), tra cui tutte le tre più recenti; i neroverdi potrebbero ottenere quattro successi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2023.
  • Dopo i successi fuori casa contro Pisa e Udinese, il Sassuolo potrebbe vincere almeno tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso).
  • La Lazio è l'unica squadra che non ha ancora segnato su sviluppo di calcio d'angolo in questa stagione nei Big-5 campionati europei; più in generale, i biancocelesti hanno realizzato un solo gol in seguito a cross, record negativo in questa Serie A.
  • Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha realizzato più gol in Serie A: cinque, tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 21 agosto 2021 con la maglia dell'Hellas Verona). Il classe '95 non ha però né segnato né fornito assist nelle ultime 12 presenze in campionato e solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza prendere parte a gol con la maglia della Lazio in Serie A (15 match tra febbraio e agosto 2022).
  • Domenico Berardi ha segnato nove gol contro la Lazio in campionato e solo contro Milan (11), Fiorentina e Sampdoria (entrambe 10) ha fatto meglio in Serie A; in più, tra i calciatori attualmente in Serie A solo Giovanni Simeone (10) ha realizzato più reti contro i biancocelesti nel massimo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LazioSassuolo
Partite giocate2727
Numero di partite vinte811
Numero di partite perse911
Numero di partite pareggiate105
Gol totali segnati2634
Gol totali subiti2736
Media gol subiti per partita1.01.3
Percentuale possesso palla50.744.6
Numero totale di passaggi1314810411
Numero totale di passaggi riusciti112838542
Tiri nello specchio della porta103103
Percentuale di tiri in porta45.247.5
Numero totale di cross369333
Numero medio di cross riusciti9098
Duelli per partita vinti12401187
Duelli per partita persi11371274
Corner subiti105133
Corner guadagnati109102
Numero di punizioni a favore398348
Numero di punizioni concesse283324
Tackle totali374366
Percentuale di successo nei tackle60.460.9
Fuorigiochi totali2253
Numero totale di cartellini gialli5357
Numero totale di cartellini rossi73

Lazio - Sassuolo Live

