90'+5' Fine partita: MILAN - BOLOGNA 3-1.22:45

90'+2' GOL! MILAN - Bologna 3-1! Rete di Gimenez. Ripartenza veloce del Milan con Chukwueze che scappa sulla fascia destra, serve Gimenez in area, il messicano rientra sul destro e batte Skorupski.



90'+1' Cartellino giallo per Castro per una sbracciata su Joao Felix.22:41

90' CAMBIAGHI! Rimpallo in area, palla a Cambiaghi che controlla e calcia con il destro, Maignan ci mette la mano e manda in angolo.22:49

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:40

85' Il Milan prova ora a gestire il pallone, ma il Bologna non demorde.22:34

80' Nel Bologna entra El Azzouzi per Moro.22:30

79' GOL! MILAN - Bologna 2-1! Rete di Pulisic. Chukwueze scappa sulla sinistra e serve in area Joao Felix, il portoghese prova a piazzarla ma perde il tempo, ne approfitta Pulisic che arriva da dietro, approfitta di un rimpallo e solo davanti a Skorupski lo batte.



78' Sostituzione nel Milan, entra Musah per Loftus Cheek.22:28

75' Va ancora in rete Gimenez che solo davanti a Skorupski lo batte con un pallonetto, ferma tutto Marinelli per la posizione di fuorigioco del messicano.22:25

73' GOL! MILAN - Bologna 1-1! Rete di Gimenez. Ripartenza veloce del Milan, Chukwueze serve Pulisic al limite, l'americano pesca tutto solo Gimenez che solo davanti a Skorupski lo batte con iun tocco mobido.



71' Joao Felix serve Gimenez in area, il messicano viene fermato in maniera regolare, la palla finisce al limite al portoghese che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.22:21

67' Cartellino giallo per Joao Felix, entrata in ritardo su Lucumí.22:17

65' Finisce la partita di Jimeenz, entra Chukwueze.22:17

65' Dentro Walker per Pavlovic.22:15

65' Triplo cambio anche nel Milan, Gimenez per Jovic.22:15

64' Molti errori in fase di impostazione per il Milan che sembra manca di attenzione.22:15

62' Destro di Theo Hernandez, Skorupski è attento.22:12

61' Staffetta tra Castro per Dallinga.22:11

61' Cambiaghi prende il posto di Orsolini.22:11

61' Tre cambi nel Bologna, entra Aebischer per Pobega.22:10

60' Cartellino giallo per Loftus Cheek, fallo su Pobega.22:09

58' Fa fatica il Milan a rendersi pericoloso, mancando di incisività negli ultimi metri.22:07

53' Prova a reagire il Milan, calcio d'angolo battuto a giro in area, Pavlovic prova a colpirla di testa ma non impatta bene.22:03

49' GOL! Milan - BOLOGNA 0-1! Rete di Orsolini. Dallinga serve Orsolini sulla destra, l'esterno controlla se la mette sul sinistro e dal limite fa partire un tiro che finisce all'angolo alla destra di Maignan.



46' Inizia il secondo tempo di MILAN - BOLOGNA. Si riparte senza sostituzioni.21:55

Partita equilibrata con il Bologna che tiene palla, mentre il Milan difende basso. Non ci sono state grandi occasioni da rete, da segnalare una conclusione di prima di Orsolini nel finale che finisce alta sopra la traversa. Due i cambi, Tomori e Erlic, per problemi fisici.21:37

45'+3' Fine primo tempo: MILAN - BOLOGNA 0-0.21:37

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:34

44' ORSOLINI! Pobega dalla sinistra serve con un pallone rasoterra in area Orsolini, l'esterno calcia di prima ma spara alto sopra la traversa.21:33

42' Lykogiannis crossa dalla trequarti sul secondo palo, Orsolini ci prova di testa ma colpisce l'esterno della rete.21:30

41' Punizione da posizione defilata per il Milan, Pulisic crossa in area, spazza Moro.21:29

37' Cartellino giallo per Lucumí per aver intralciato la rimessa del Milan.21:25

33' Pallone in profondità per Lykogiannis, Maignan decide di non uscire, il terzino prova la conclusione dal fondo ma il portiere del Milan è reattivo e smanaccia.21:22

31' Sostituzione nel Bologna, entra Lucumí per Erlic.21:19

30' Problemi anche per Erlic che sembra non farcela a continuare.21:19

27' Jovic serve Jimenez in profondità, l'esterno entra in area, sterza e prova a calciare ma colpisce Beukema.21:18

23' Ci prova Dominguez da fuori, gran botta a giro con il destro, Maignan si distende a manda in angolo.21:12

19' JOVIC! Calcio d'anglo per il Milan, Skorupski calcola male la traiettoria, Jovic sotto porta non riesce ad approfittarne.21:08

18' Ci prova anche Joao Felix con una conclusione a giro dal limite, palla deviata in angolo.21:06

17' Pulisic parte in solitaria per vie centrali, entra in area, sterza e prova la conclusione ma sbatte sul muro eretto da Lykogiannis.21:07

14' Sostituzione nel Milan, entra Thiaw per Tomori.21:02

13' Tomori ancora a terra per la botta subita, Thiaw è pronto ad entrare.21:01

8' Tomori a terra dopo uno scontro con Dominguez, il giocatore sembra poter continuare.20:56

4' Errore in fase di costruzione del MIlan, palla al limite per De Silvestri che prova la conclusione, ma è troppo debole per impensierire Maignan.20:52

3' Bologna aggressivo in questo avvio, il Milan si difende.20:51

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - BOLOGNA. Arbitra Marinelli.20:49

Turnover ridotto in casa Milan, in mezzo la coppia Loftus Cheek, Reijnders, sulle ali confermati Jimenez e Theo Hernandez. In attacco c'è Jovic, con Pulisic e Joao Felix alle sue spalle. Squalificato Leao. Nel Bologna ci sono alcuni cambi, in difesa giocano Beukema e Erlic con De Silvestri e Lykogiannis ai loro lati. Davanti c'è Dallinga, dietro a lui il trio formato da Orsolini, Pobega e Dominguez.20:03

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Erlic, Lykogiannis - Freuler, Moro - Orsolini, Pobega, Domínguez - Dallinga. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Castro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Lucumí, Cambiaghi, Miranda, Fabbian.21:20

Formazione MILAN (3-4-2-1): Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Jimenez, Loftus Cheek, Reijnders, Theo Hernandez - Pulisic, Joao Felix - Jovic. A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Musah, Abraham.19:55

Il Milan nonostante il nono posto in campionato è ancora aritmeticamente in corsa per una posizione in tutte le coppe europee. Serve però una vittoria. Il Bologna con 5 punti in più dei rossoneri, si trova ad una sola lunghezza dalla quarta piazza, occupata ora dalla Juventus e dalle due squadre romane.18:16

A San Siro va in scena l'antipasto della finale di Coppa Italia, dove si affronteranno le stesse squadre tra cinque giorni allo stadio Olimpico di Roma.18:13

