Se Caprile è quasi inoperoso, il Cagliari si fa spesso vedere in avanti grazie agli ispirati Palestra, Folorunsho e Gaetano e alla coppia d'attacco formata da Mendy e da Esposito. La migliore occasione capita sui piedi di Gaetano, imbeccato da Esposito. 15:51

PREPARTITA

Cagliari - Udinese è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Udinese sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0 24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0 07-02-2026 Serie B Mantova-Bari 2-1 15-02-2026 Serie B Spezia-Frosinone 0-2 04-03-2026 Serie B Carrarese-Catanzaro 3-3 17-03-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 2-2 06-04-2026 Serie B Mantova-Virtus Entella 1-0 18-04-2026 Serie B Bari-Venezia 0-3 24-04-2026 Serie B Monza-Modena 1-0

Attualmente il Cagliari si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece l'Udinese si trova 9° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 36 gol e ne ha subiti 51; l'Udinese ha segnato 45 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Udinese - Cagliari si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Cagliari ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 0-0 mentre L'Udinese ha incontrato il Torino vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.

Cagliari e Udinese si sono affrontate 59 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 12 volte, l'Udinese ha vinto 29 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Cagliari-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità A partire dalla stagione 2018/19, l'Udinese ha perso solo una delle 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (8V, 4N); dopo il pareggio della gara di andata, queste due squadre potrebbero pareggiare entrambi gli incontri stagionali per la seconda volta nelle ultime tre annate, dopo il 2023/24.

Nelle ultime 13 sfide contro l'Udinese in Serie A, il Cagliari non ha mai segnato più di un gol a partita (otto reti nel parziale); l'ultima volta che i sardi hanno realizzato più di un gol contro i friulani risale al 14 aprile 2018 (2-1 sotto la guida di Diego López).

Dopo quattro vittorie casalinghe di fila segnando in media 2.8 gol a partita in Serie A, il Cagliari non ha vinto alcuna delle successive sei sfide interne contro l'Udinese in campionato (2N, 4P), realizzando in tutto solo tre reti nel parziale.

Il Cagliari arriva da una vittoria e un pareggio in Serie A (3-2 vs Atalanta e 0-0 vs Bologna) e in questo anno solare solo una volta è arrivato a tre gare di fila senza sconfitta, lo scorso gennaio (vittorie vs Juventus, Fiorentina e Hellas Verona).

L'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 giornate in Serie A (4V, 3N, 3P); dopo il successo contro il Torino (2-0), i friulani potrebbero ottenere due vittorie di fila per la prima volta dallo scorso febbraio (vs Hellas Verona e Roma).

L'Udinese non ha perso alcuna delle ultime quattro trasferte, segnando almeno due reti in ciascuna di queste (2V, 2N); i friulani non arrivano imbattuti ad almeno cinque gare esterne di fila con lo stesso allenatore in Serie A da agosto-novembre 2022 (serie di sei con Andrea Sottil alla guida).

Il Cagliari ha vinto le ultime due gare casalinghe - con un punteggio aggregato di 4-2 - e l'ultima volta che ha fatto meglio in Serie A risale a ottobre-dicembre 2019: una serie di quattro successi interni di fila con Rolando Maran allenatore.

Questa sfida coinvolge due dei quattro giocatori che hanno completato più dribbling in questo campionato: Marco Palestra (67) e Arthur Atta (58), assieme a Kenan Yildiz (76) e Nico Paz (66).

Sono tre i giocatori italiani che in questo campionato hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist e due di questi saranno coinvolti in questo match: Sebastiano Esposito (6G+5A) e Nicolò Zaniolo (5G+6A), assieme a Federico Dimarco (6G+17A).

L'Udinese è una delle tre squadre, con Inter e Roma, che possono vantare tre difensori con almeno tre gol segnati in questo campionato: Oumar Solet, Christian Kabasele (squalificato) e Thomas Kristensen (tutti a quota tre); tra di loro, il centrale danese ha trovato la sua prima rete in generale in Serie A proprio sul campo del Cagliari, nel successo esterno per 2-1 del 3 maggio 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: