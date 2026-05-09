Buksa e Gueye, nella ripresa, regalano la vittoria ai friulani: quinto risultato utile consecutivo in esterna e stagione sempre più da ricordare. Il Cagliari gioca meglio nel primo tempo ma si spegne alla distanza.
Il Cagliari deve rimandare, almeno per qualche ora, l'appuntamento con la salvezza aritmetica.
Prossima giornata: Udinese-Cremonese e Cagliari-Torino.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 17:03
90'+9'
FINE PARTITA: CAGLIARI-UDINESE 0-2. Decidono Buksa e Gueye. 16:59
90'+8'
Trepy intraprendente, ma Kristensen chiude in angolo. 16:58
90'+6'
GOL! Cagliari-UDINESE 0-2. Rete di Gueye. Assist basso di Davis per Gueye che, solo in area, non può sbagliare.
OCCASIONE UDINESE! Caprile glaciale su Davis. 16:55
90'+3'
Molto nervosismo in campo, assegnato e poi revocato un giallo a Davis.16:55
90'+1'
Trepy conclude debolmente e centrale, nessun problema per Okoye. 16:51
90'
Atta con il mancino, palla larga.16:50
88'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Adopo, dentro Belotti.16:49
88'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Obert, dentro Trepy. 16:49
85'
OCCASIONE UDINESE! Palla in profondità di Miller per Davis, che a tu per tu con Caprile viene neutralizzato. 16:45
83'
Ora il Cagliari sta schiacciando l'Udinese alla ricerca del pareggio. 16:43
80'
Rovesciata innocua di Mendy, palla sul fondo. 16:40
79'
OCCASIONE CAGLIARI! Doppia opportunità per Mendy in area, la difesa dell'Udinese fa muro. 16:39
78'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Ehizibue, dentro Arizala.16:39
78'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Zaniolo, dentro Gueye.16:38
76'
OCCASIONE CAGLIARI! Cross da calcio d'angolo, Dossena colpisce di testa: Karlstrom salva tutto sulla linea. 16:36
75'
Angolo per il Cagliari. 16:35
73'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Folorunsho, dentro Albarracin. 16:33
69'
Il gol dell'Udinese sembra aver fiaccato la spinta del Cagliari. 16:32
65'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Buksa, dentro Davis.16:24
64'
Esce bene nello stretto il Cagliari, Esposito in controbalzo spedisce sul fondo. 16:24
62'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Palestra, dentro Zappa.16:22
62'
SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI. Fuori Zé Pedro, dentro Sulemana.16:22
56'
GOL! Cagliari-UDINESE 0-1. Rete di Buksa. Gran palla in verticale di Solet per Kamara, che la mette al centro per il tap-in vincente di Buksa. 16:17
54'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Mlacic, dentro Bertola.16:17
54'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Piotrowski, dentro Miller.16:17
53'
CARTELLINO GIALLO PER IL CAGLIARI. Ammonito Zé Pedro per un fallo su Kamara.16:13
52'
OCCASIONE UDINESE! Gran sinistro di Zaniolo trovato da Buksa, Caprile tocca e la palla si ferma sul palo. 16:12
49'
Staff in campo per Mlacic, rimasto a terra dopo il salvataggio effettuato.16:09
48'
OCCASIONE CAGLIARI! Folorunsho carica, murato: poi Esposito a botta sicura con salvataggio clamoroso di Mlacic. 16:08
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-UDINESE. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 16:05
Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 16:05
Se Caprile è quasi inoperoso, il Cagliari si fa spesso vedere in avanti grazie agli ispirati Palestra, Folorunsho e Gaetano e alla coppia d'attacco formata da Mendy e da Esposito. La migliore occasione capita sui piedi di Gaetano, imbeccato da Esposito. 15:51
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: CAGLIARI-UDINESE 0-0. Meglio i padroni di casa ai punti. 15:50
45'+1'
Grande azione del Cagliari di prima: sinistro di Gaetano murato, poi Palestra alto. 15:47
45'
Tre minuti di recupero.15:47
44'
CARTELLINO GIALLO PER L'UDINESE. Ammonito Ehizibue per un fallo su Folorunsho. 15:45
41'
Staff medico in campo per Mendy e Kristensen. 15:44
37'
Piotrowski stoppa tra due avversari e conclude, risponde bene Caprile. 15:39
36'
Destro ampiamente a lato di Mendy. 15:37
35'
A seguito di revisione Var, non viene concesso un calcio di rigore al Cagliari per tocco di mano di Karlstrom. 15:36
31'
OCCASIONE CAGLIARI! Scambio da urlo tra Esposito e Gaetano, che si fa neutralizzare da Okoye. 15:33
30'
Ehizibue di testa rischia l'autogol, angolo per il Cagliari. 15:32
29'
Viaggio dalla bandierina per il Cagliari. 15:30
27'
Palestra scatenato sulla destra, Folorunsho di testa non inquadra lo specchio. 15:28
24'
Verticalizzazione di Gaetano per Mendy che appoggia per Esposito: destro a fil di palo. 15:25
23'
Ci prova ancora Folorunsho, palla altissima. 15:24
22'
Cross da sinistra di Mendy per Esposito, che non ci arriva.15:23
18'
Piotrowski va al tiro: c'è la deviazione di Obert, angolo per l'Udinese. 15:20
17'
Bella palla di Mendy per Esposito, che cerca un compagno nel mezzo: ben appostato Kristensen. 15:19
12'
Ehizibue a contatto con Rodriguez nell'area del Cagliari, l'arbitro lascia correre. 15:14
9'
OCCASIONE CAGLIARI! Destro di Palestra che aveva attaccato la profondità, risponde Okoye. 15:10
8'
Destro debole e impreciso di Folorunsho. 15:09
5'
La prima conclusione del match è di Rodriguez, palla sul fondo. 15:07
INIZIA CAGLIARI-UDINESE. Prima palla per gli ospiti. 15:02
Cagliari - Udinese è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Udinese sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Federico Dionisi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025
Serie B
Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025
Coppa Italia
Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025
Serie A
Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025
Serie B
Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025
Serie B
Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025
Serie B
Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026
Serie B
Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026
Serie B
Modena-Palermo 0-0
07-02-2026
Serie B
Mantova-Bari 2-1
15-02-2026
Serie B
Spezia-Frosinone 0-2
04-03-2026
Serie B
Carrarese-Catanzaro 3-3
17-03-2026
Serie B
Palermo-Juve Stabia 2-2
06-04-2026
Serie B
Mantova-Virtus Entella 1-0
18-04-2026
Serie B
Bari-Venezia 0-3
24-04-2026
Serie B
Monza-Modena 1-0
Attualmente il Cagliari si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece l'Udinese si trova 9° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 36 gol e ne ha subiti 51; l'Udinese ha segnato 45 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Udinese - Cagliari si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Cagliari ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 0-0 mentre L'Udinese ha incontrato il Torino vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.
Cagliari e Udinese si sono affrontate 59 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 12 volte, l'Udinese ha vinto 29 volte mentre i pareggi sono stati 18.
Cagliari-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
A partire dalla stagione 2018/19, l'Udinese ha perso solo una delle 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (8V, 4N); dopo il pareggio della gara di andata, queste due squadre potrebbero pareggiare entrambi gli incontri stagionali per la seconda volta nelle ultime tre annate, dopo il 2023/24.
Nelle ultime 13 sfide contro l'Udinese in Serie A, il Cagliari non ha mai segnato più di un gol a partita (otto reti nel parziale); l'ultima volta che i sardi hanno realizzato più di un gol contro i friulani risale al 14 aprile 2018 (2-1 sotto la guida di Diego López).
Dopo quattro vittorie casalinghe di fila segnando in media 2.8 gol a partita in Serie A, il Cagliari non ha vinto alcuna delle successive sei sfide interne contro l'Udinese in campionato (2N, 4P), realizzando in tutto solo tre reti nel parziale.
Il Cagliari arriva da una vittoria e un pareggio in Serie A (3-2 vs Atalanta e 0-0 vs Bologna) e in questo anno solare solo una volta è arrivato a tre gare di fila senza sconfitta, lo scorso gennaio (vittorie vs Juventus, Fiorentina e Hellas Verona).
L'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 giornate in Serie A (4V, 3N, 3P); dopo il successo contro il Torino (2-0), i friulani potrebbero ottenere due vittorie di fila per la prima volta dallo scorso febbraio (vs Hellas Verona e Roma).
L'Udinese non ha perso alcuna delle ultime quattro trasferte, segnando almeno due reti in ciascuna di queste (2V, 2N); i friulani non arrivano imbattuti ad almeno cinque gare esterne di fila con lo stesso allenatore in Serie A da agosto-novembre 2022 (serie di sei con Andrea Sottil alla guida).
Il Cagliari ha vinto le ultime due gare casalinghe - con un punteggio aggregato di 4-2 - e l'ultima volta che ha fatto meglio in Serie A risale a ottobre-dicembre 2019: una serie di quattro successi interni di fila con Rolando Maran allenatore.
Questa sfida coinvolge due dei quattro giocatori che hanno completato più dribbling in questo campionato: Marco Palestra (67) e Arthur Atta (58), assieme a Kenan Yildiz (76) e Nico Paz (66).
Sono tre i giocatori italiani che in questo campionato hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist e due di questi saranno coinvolti in questo match: Sebastiano Esposito (6G+5A) e Nicolò Zaniolo (5G+6A), assieme a Federico Dimarco (6G+17A).
L'Udinese è una delle tre squadre, con Inter e Roma, che possono vantare tre difensori con almeno tre gol segnati in questo campionato: Oumar Solet, Christian Kabasele (squalificato) e Thomas Kristensen (tutti a quota tre); tra di loro, il centrale danese ha trovato la sua prima rete in generale in Serie A proprio sul campo del Cagliari, nel successo esterno per 2-1 del 3 maggio 2025.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: