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Lazio-Inter: 0-3 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
9 Maggio 2026 ore 18:00
Lazio
0
Inter
3
Partita finita
Arbitro: Rosario Abisso
  1. 6' 0-1 Lautaro Martínez
  2. 39' 0-2 Petar Sucic
  3. 76' 0-3 Henrikh Mkhitaryan
0'
45'
90'
90'
92'

Tris dell'Inter, Lazio ko. Il risultato si sblocca al 6', in gol Lautaro. Raddoppio di Sucic al 39', segna anche Mkhitaryan al 76'. Espulso Romagnoli al 59'.

Nel prossimo turno di campionato la Lazio sarà impegnata nel derby contro la Roma, l'Inter ospiterà il Verona.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Lazio-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:54

  2. 90'+2'

    Fine partita! LAZIO-INTER 0-3 (6' Lautaro, 39' Sucic, 76' Mkhitaryan). 19:49

  3. 90'+1'

    L'arbitro Abisso concede due minuti di recupero. 19:46

  4. 89'

    Chance per Mosconi, il giovane attaccante in area alza troppo la mira. 19:45

  5. 87'

    Dia si gira a va al tiro da fuori area, leggera deviazione, blocca in tuffo Martinez. 19:43

  7. 85'

    Ammonito MKHITARYAN per gioco scorretto su Noslin.19:42

  8. 83'

    Ci prova Frattesi da fuori area, pallone largo di molto. 19:39

  9. 80'

    Sostituzione INTER: entra Mosconi esce Sucic.19:36

  10. 77'

    Sostituzione LAZIO: entra Lazzari esce Marusic.19:35

  11. 76'

    GOL! Lazio-INTER 0-3! Rete di Mkhitaryan. Suggerimento di Bonny, Mkhitaryan in area controlla la sfera e di sinistro con un tiro sotto la traversa gonfia la rete.

    Guarda la scheda del giocatore Henrikh Mkhitaryan19:34

    Henrikh Mkhitaryan
  13. 74'

    Ammonito NOSLIN per proteste.19:30

  14. 73'

    OCCASIONE LAZIO! Noslin converge e calcia verso la porta, decisiva la deviazione di Luis Henrique. 19:30

  15. 70'

    Contropiede della Lazio: Noslin serve Isaksen, Martinez fa buona guardia sulla conclusione del danese. 19:27

  16. 68'

    Dia punta centrale, Noslin parte da sinistra: 4-4-1 per la Lazio. 19:25

  17. 65'

    Diouf avanza in attacco, Luis Henrique a sinistra, Carlos Augusto in difesa. 19:20

  19. 63'

    Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Lautaro.19:19

  20. 63'

    Sostituzione INTER: entra Luis Henrique esce Bastoni. 19:19

  21. 62'

    Sostituzione LAZIO: entra Dia esce Pedro.19:19

  22. 62'

    Insiste la Lazio, Isaksen sugli sviluppi di un corner non inquadra il bersaglio. 19:18

  23. 61'

    OCCASIONE LAZIO! Isksen scatta sul filo del fuorigioco e conclude verso la porta, salvataggio di Carlos Augusto. 19:18

  25. 59'

    Espulsione di Romagnoli dopo revisione Var, intervento scomposto su Bonny. 19:17

  26. 59'

    Espulso ROMAGNOLI per fallo grave di gioco su Bonny.19:16

  27. 56'

    Sostituzione LAZIO: entra Isaksen esce Cancellieri.19:13

  28. 56'

    Sostituzione LAZIO: entra Provstgaard esce Gila.19:12

  29. 56'

    Sostituzione LAZIO: entra Patric esce Rovella.19:12

  31. 55'

    Frattesi si incunea in area, tiro fuori misura. 19:11

  32. 52'

    Pedro calcia al volo da fuori area, comoda la presa di Martinez. 19:08

  33. 50'

    Inter pericolosa, Bisseck impegna Motta con un tiro dalla zona destra dell'area.19:06

  34. 48'

    Ammonito PELLEGRINI per gioco scorretto su Bisseck.19:04

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di LAZIO-INTER!19:02

  37. 46'

    Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Barella.19:02

  38. 46'

    Sostituzione INTER: entra Bonny esce Thuram.19:02

  39. L'Inter conduce 2-0 a fine primo tempo. Lautaro in gol dopo sei minuti sugli sviluppi di una rimessa laterale, Sucic raddoppia al 39' con un tiro dal limite dell'area. 18:48

  40. 45'

    Fine primo tempo: LAZIO-INTER 0-2! In gol Lautaro e Sucic. 18:46

  41. 42'

    Gol e assist per Lautaro, Inter avanti 2-0. 18:44

  43. 39'

    GOL! Lazio-INTER 0-2! Rete di Sucic. Lautaro prima dialoga con Diouf e poi appoggia all’indietro per Sucic, il croato dal limite supera Motta con un pregevole tiro a giro di sinistro.

    Guarda la scheda del giocatore Petar Sucic18:41

    Petar Sucic
  44. 36'

    Lautaro dolorante dopo un contrasto con Rovella, nulla di serio. 18:36

  45. 34'

    Lancio da metà campo di Rovella, Carlos Augusto anticipa Dele-Bashiru.18:35

  46. 31'

    Punizione battuta da Barella, conclusione larga. 18:32

  47. 29'

    Possesso gestito dall'Inter, Lazio raccolta nella propria metà campo. 18:30

  49. 26'

    Ripartenza dell'Inter, ma il passaggio di Barella per Lautaro è impreciso. 18:27

  50. 23'

    Guizzo di Diouf, Romagnoli intercetta il cross del francese. 18:24

  51. 20'

    Tentativo in area di Thuram, deviazione in corner di Gila. 18:21

  52. 17'

    Traversone da sinistra di Pellegrini dopo uno spunto di Pedro, allontana di testa Carlos Augusto. 18:17

  53. 14'

    Punizione battuta da Noslin, tiro centrale, nessun problema per Martinez. 18:14

  55. 12'

    Punizione dalla trequarti per la Lazio, fallo di Barella su Pedro. 18:13

  56. 10'

    Cross di Diouf, respinge Motta, Thuram calcia sull'esterno della rete. 18:11

  57. 8'

    L'Inter resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Lautaro. 18:09

  58. 6'

    GOL! Lazio-INTER 0-1! Rete di Lautaro Martinez. Rimessa laterale di Bisseck, prolunga di testa Thuram, Lautaro in area al volo di destro trafigge Motta.

    Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez18:08

    Lautaro Martínez
  59. 6'

    Combinazione tra Thuram e Diouf, tiro respinto da Gila. 18:06

  61. 3'

    Nell'Inter c'è Sucic davanti alla difesa, Barella alla sua destra.18:03

  62. 2'

    Noslin al centro dell'attacco della Lazio, Pedro parte da sinistra. 18:02

  63. 1'

    Inizio primo tempo di LAZIO-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Abisso. 18:01

  64. Le scelte di Chivu: in attacco il tandem Lautaro-Thuram, Bonny in panchina, out Esposito. Darmian e Carlos Augusto sulle fasce, Acerbi al centro della difesa.17:23

  65. Le scelte di Sarri: in avanti il tridente con Pedro, Cancellieri e Noslin. Out Zaccagni, in panchina Isaksen. Rovella in regia, Basic e Dele-Bashiru ai suoi lati. 17:58

  67. Panchina INTER: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Akanji, Dumfries, Dimarco, Cocchi, Frattesi, Darmian, Luis Henrique, Zielinski, Bonny, Mosconi.17:21

  68. Panchina LAZIO: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstigaard, Hysaj, Lazzari, Tavares, Patric, Beleahyane, Taylor, Przyborek, Isaksen, Maldini, Dia, Ratkov.17:20

  69. Formazione INTER (3-5-2): Martinez - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Diouf, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Lautaro, Thuram.18:01

  70. Formazione LAZIO (4-3-3): Motta - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Dele-Bashiru, Rovella, Basic - Cancellieri, Noslin, Pedro.17:17

  71. Manca poco all'inizio di Lazio-Inter. L'antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì, nerazzurri reduci dalla festa scudetto. 17:15

  73. Benvenuti alla diretta della partita della 36^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Inter.17:14

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori17:14

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Lazio - Inter

PREPARTITA

Lazio - Inter è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Lazio - Inter sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Rosario Abisso

Statistiche Stagionali
Partite dirette10
Falli fischiati250
Fuorigioco27
Rigori assegnati1
Ammonizioni35
Espulsioni5
Cartellini per partita4.1
Falli per cartellino6.0

Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 10 partite
  • Serie B: 7 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0
04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1
10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1
31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2
21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1
01-03-2026 Serie A Torino-Lazio 2-0
14-03-2026 Serie A Napoli-Lecce 2-1
18-03-2026 Serie B Carrarese-Sampdoria 2-0
05-04-2026 Serie A Cremonese-Bologna 1-2
18-04-2026 Serie B Spezia-Südtirol 6-1
01-05-2026 Serie B Modena-Reggiana 2-1

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 51 punti (frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 85 punti (frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).
La Lazio ha segnato 39 gol e ne ha subiti 37; l'Inter ha segnato 85 gol e ne ha subiti 31.
La partita di andata Inter - Lazio si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa la Lazio ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-2 mentre L'Inter ha incontrato il Parma vincendo 2-0.

Lazio e Inter si sono affrontate 165 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 39 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 56.

Lazio-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime sei sfide in Serie A contro l'Inter (2N, 4P), dopo aver vinto la metà di altrettante gare precedenti (3V, 1N, 2P); in particolare, dopo la sconfitta nel match di andata (0-2, 9 novembre 2025), i biancocelesti potrebbero perdere entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal 2016/17.
  • L'Inter va a segno da 13 gare di fila contro la Lazio in Serie A, con esattamente due gol in media a partita (26), e non ha mai registrato una serie realizzativa più lunga contro i capitolini; inoltre, i nerazzurri potrebbero anche ottenere due clean sheet di fila contro i biancocelesti per la prima volta dal 2010 (serie arrivata a quattro).
  • L'Inter ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato di 8-0, e potrebbe vincere tre gare esterne di fila contro i biancocelesti per la seconda volta nella massima serie, dopo il periodo maggio 2017-ottobre 2018.
  • La Lazio è imbattuta nelle ultime cinque sfide contro la formazione capolista ad inizio giornata in Serie A (2V, 3N), dopo che aveva perso sei delle precedenti sette gare di questo tipo (1V); tuttavia, l'ultima sconfitta in questi incroci è arrivata proprio in casa contro l'Inter (0-2, 17 dicembre 2023).
  • L'Inter - 82 punti in campionato - ha già un punto in più rispetto a quelli ottenuti in tutta la scorsa stagione in Serie A; in particolare, dopo 35 gare giocate, solo tre volte ha fatto meglio del torneo in corso: 90 punti nel 2006/07, 85 nel 2020/21 e 89 nel 2023/24.
  • La Lazio è la squadra che ha lo scarto più ampio tra gol subiti in casa e in trasferta in questo campionato: +8, a fronte di 21 reti incassate all'Olimpico e 13 fuori casa. L'Inter ha invece lo scarto più ampio tra gol fatti in casa (49) e in trasferta (33), una differenza di 16 reti.
  • L'Inter ha segnato 19 gol di testa in questo campionato - di cui due nell'ultima trasferta, contro il Torino - e da quando questo dato è disponibile per la Serie A (2004/05) solo tre squadre sono arrivate ad almeno 20 in una stagione: la stessa Inter nel 2019/20, la Juventus nel 2008/09 e la Fiorentina (21) nel 2005/06.
  • Federico Dimarco - due assist nell'ultima trasferta di campionato, registrando il record stagionale in Serie A dal 2004/05 - ha servito 17 passaggi vincenti e nei maggiori cinque tornei in corso solo Bruno Fernandes e Michael Olise (entrambi 19) hanno fatto meglio; in particolare, l'esterno dell'Inter è quello che ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni nei big-5 campionati 2025/26 (33).
  • Marcus Thuram (13) con un gol eguaglierebbe il suo record realizzativo stagionale nei big-5 tornei europei (14 reti con l'Inter nel 2024/25); inoltre, il francese va a segno da cinque presenze di fila in Serie A (sei reti nel parziale) e l'ultimo giocatore dell'Inter arrivato ad almeno sei gare consecutive a segno in campionato è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (serie di sette).
  • Pedro - gol e assist nell'ultima presenza all'Olimpico - ha segnato tre gol contro l'Inter in Serie A (di cui due nella gara di ritorno dello scorso campionato) e solo contro l'Udinese (quattro) ha fatto meglio nella competizione; inoltre, nelle ultime due stagioni nei big-5 tornei europei, solo Alexander Sørloth (12) ha segnato più gol da subentrato dello spagnolo (11, come Cristhian Stuani).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LazioInter
Partite giocate3535
Numero di partite vinte1326
Numero di partite perse105
Numero di partite pareggiate124
Gol totali segnati3982
Gol totali subiti3431
Media gol subiti per partita1.00.9
Percentuale possesso palla50.659.5
Numero totale di passaggi1726819023
Numero totale di passaggi riusciti1493216640
Tiri nello specchio della porta139213
Percentuale di tiri in porta47.148.0
Numero totale di cross479833
Numero medio di cross riusciti119249
Duelli per partita vinti15351564
Duelli per partita persi14441427
Corner subiti149102
Corner guadagnati132226
Numero di punizioni a favore491362
Numero di punizioni concesse366468
Tackle totali451536
Percentuale di successo nei tackle61.960.3
Fuorigiochi totali3360
Numero totale di cartellini gialli6961
Numero totale di cartellini rossi70

Lazio - Inter Live

Studio Bonardo

Classifica SERIE A

  1. Inter85
  2. Napoli70
  3. Milan67
  4. Juventus66
  5. Roma64
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez17
  2. Marcus Thuram13
  3. Tasos Douvikas12
  4. Nico Paz12
  5. Donyell Malen11
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