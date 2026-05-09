PREPARTITA

Lazio - Inter è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Inter sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 250 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1 10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1 31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2 21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1 01-03-2026 Serie A Torino-Lazio 2-0 14-03-2026 Serie A Napoli-Lecce 2-1 18-03-2026 Serie B Carrarese-Sampdoria 2-0 05-04-2026 Serie A Cremonese-Bologna 1-2 18-04-2026 Serie B Spezia-Südtirol 6-1 01-05-2026 Serie B Modena-Reggiana 2-1

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 51 punti (frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 85 punti (frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

La Lazio ha segnato 39 gol e ne ha subiti 37; l'Inter ha segnato 85 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Inter - Lazio si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa la Lazio ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-2 mentre L'Inter ha incontrato il Parma vincendo 2-0.

Lazio e Inter si sono affrontate 165 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 39 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 56.

Lazio-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime sei sfide in Serie A contro l'Inter (2N, 4P), dopo aver vinto la metà di altrettante gare precedenti (3V, 1N, 2P); in particolare, dopo la sconfitta nel match di andata (0-2, 9 novembre 2025), i biancocelesti potrebbero perdere entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal 2016/17.

L'Inter va a segno da 13 gare di fila contro la Lazio in Serie A, con esattamente due gol in media a partita (26), e non ha mai registrato una serie realizzativa più lunga contro i capitolini; inoltre, i nerazzurri potrebbero anche ottenere due clean sheet di fila contro i biancocelesti per la prima volta dal 2010 (serie arrivata a quattro).

L'Inter ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato di 8-0, e potrebbe vincere tre gare esterne di fila contro i biancocelesti per la seconda volta nella massima serie, dopo il periodo maggio 2017-ottobre 2018.

La Lazio è imbattuta nelle ultime cinque sfide contro la formazione capolista ad inizio giornata in Serie A (2V, 3N), dopo che aveva perso sei delle precedenti sette gare di questo tipo (1V); tuttavia, l'ultima sconfitta in questi incroci è arrivata proprio in casa contro l'Inter (0-2, 17 dicembre 2023).

L'Inter - 82 punti in campionato - ha già un punto in più rispetto a quelli ottenuti in tutta la scorsa stagione in Serie A; in particolare, dopo 35 gare giocate, solo tre volte ha fatto meglio del torneo in corso: 90 punti nel 2006/07, 85 nel 2020/21 e 89 nel 2023/24.

La Lazio è la squadra che ha lo scarto più ampio tra gol subiti in casa e in trasferta in questo campionato: +8, a fronte di 21 reti incassate all'Olimpico e 13 fuori casa. L'Inter ha invece lo scarto più ampio tra gol fatti in casa (49) e in trasferta (33), una differenza di 16 reti.

L'Inter ha segnato 19 gol di testa in questo campionato - di cui due nell'ultima trasferta, contro il Torino - e da quando questo dato è disponibile per la Serie A (2004/05) solo tre squadre sono arrivate ad almeno 20 in una stagione: la stessa Inter nel 2019/20, la Juventus nel 2008/09 e la Fiorentina (21) nel 2005/06.

Federico Dimarco - due assist nell'ultima trasferta di campionato, registrando il record stagionale in Serie A dal 2004/05 - ha servito 17 passaggi vincenti e nei maggiori cinque tornei in corso solo Bruno Fernandes e Michael Olise (entrambi 19) hanno fatto meglio; in particolare, l'esterno dell'Inter è quello che ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni nei big-5 campionati 2025/26 (33).

Marcus Thuram (13) con un gol eguaglierebbe il suo record realizzativo stagionale nei big-5 tornei europei (14 reti con l'Inter nel 2024/25); inoltre, il francese va a segno da cinque presenze di fila in Serie A (sei reti nel parziale) e l'ultimo giocatore dell'Inter arrivato ad almeno sei gare consecutive a segno in campionato è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (serie di sette).

Pedro - gol e assist nell'ultima presenza all'Olimpico - ha segnato tre gol contro l'Inter in Serie A (di cui due nella gara di ritorno dello scorso campionato) e solo contro l'Udinese (quattro) ha fatto meglio nella competizione; inoltre, nelle ultime due stagioni nei big-5 tornei europei, solo Alexander Sørloth (12) ha segnato più gol da subentrato dello spagnolo (11, come Cristhian Stuani).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: