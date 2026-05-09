Con l'odierno trionfo la Juventus si proietta a quota 68 punti al terzo posto, in attesa del risultato del Milan; resta invece invariata la situazione del Lecce. Uomini di Di Francesco e Spalletti che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Sassuolo e Fiorentina.

Luci accese al Via Del Mare di Lecce, sarà Lecce-Juventus tra pochi istanti! Nella 36^ giornata di A, per chiudere questo ricco sabato di calcio il calendario chiama al confronto salentini e Bianconeri in un match che mette in palio tre punti dall'ingente importanza per entrambe le compagini: il Lecce, attualmente al 17^ tassello della classifica con 32 punti totali, deve raggiungere aritmeticamente la salvezza per confermare la propria presenza nella prossima stagione di Serie A; la Juventus è invece fissa al 4^ posto, un punto sopra la Roma, e prosegue la lotta a tre con Como e Giallorossi per confermare il quarto posto che significherebbe partecipazione alla prossima Champions League. L'ultimo incrocio tra pugliesi e piemontesi risale allo scorso 2 gennaio ed ha visto un equo pareggio per 1-1.20:01

PREPARTITA

Lecce - Juventus è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Juventus sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 422 Fuorigioco 42 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 64 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1 07-02-2026 Serie A Fiorentina-Torino 2-2 15-02-2026 Serie A Napoli-Roma 2-2 28-02-2026 Serie A Verona-Napoli 1-2 08-03-2026 Serie A Genoa-Roma 2-1 22-03-2026 Serie A Fiorentina-Inter 1-1 12-04-2026 Serie A Bologna-Lecce 2-0 22-04-2026 Coppa Italia Atalanta-Lazio 1-1 01-05-2026 Serie B Spezia-Venezia 2-2 09-05-2026 Serie A Lecce-Juventus 0-1

Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte); invece la Juventus si trova 3° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 24 gol e ne ha subiti 48; la Juventus ha segnato 59 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Juventus - Lecce si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.

In casa il Lecce ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Pisa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Milan e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Verona pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol.

Lecce e Juventus si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 25 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Lecce-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus non ha perso alcuna delle ultime 11 sfide contro il Lecce in Serie A (7V, 4N); tuttavia, dopo il pareggio nella gara di andata (1-1, 3 gennaio 2026), i bianconeri potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali con i pugliesi per la prima volta in assoluto nella massima serie.

Nonostante il Lecce non abbia mai segnato più di una rete nelle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (sei nel periodo), i giallorossi vanno a bersaglio da tre match di fila contro la Vecchia Signora e potrebbero arrivare a quattro per la prima volta nella massima serie.

Il Lecce ha vinto solo una delle 12 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A negli anni 2000 (4N, 7P): 2-0 il 20 febbraio 2011, con reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci; da allora, i pugliesi hanno realizzato solo due reti in cinque incontri del genere in massima serie.

Il Lecce arriva dal successo contro il Pisa nell'ultima giornata, ottenendo più punti che nelle precedenti sei partite in Serie A (2N, 4P); solo una volta in questo campionato i pugliesi hanno vinto due gare di fila, lo scorso febbraio contro Udinese e Cagliari.

Nelle ultime nove giornate, la Juventus ha raccolto 19 punti (meno solo dei 20 del Napoli) e subito solo cinque gol, record positivo nel periodo in Serie A; tuttavia, i bianconeri - dopo lo 0-0 vs Milan e l'1-1 vs Hellas Verona - potrebbero pareggiare tre match di fila per la prima volta dallo scorso settembre-ottobre.

La Juventus arriva da tre clean sheet consecutivi in trasferta in Serie A e non arriva a quattro gare esterne di fila senza subire gol da ottobre 2022-gennaio 2023, quando una delle quattro gare fuori casa fu contro il Lecce.

Il Lecce conta 32 punti dopo 35 giornate, nelle precedenti cinque stagioni in Serie A solo una squadra è retrocessa avendo almeno altrettanti punti dopo lo stesso numero di gare giocate: il Frosinone 2023/24, sotto la guida di Eusebio Di Francesco.

Da un lato la Juventus ha segnato 11 gol "dalla panchina" in questo campionato, meno solo dell'Inter (13), dall'altro il Lecce è una delle due squadre (con il Pisa) che hanno incassato più reti da giocatori subentrati (12).

Lameck Banda è il giocatore del Lecce che ha preso parte attiva a più gol in questo campionato: sette - almeno due in più di ogni altro compagno - di cui quattro reti e tre assist; la Juventus, inoltre, dopo il gol nella gara di andata potrebbe diventare la prima squadra contro cui il classe 2001 segna più di una rete in Serie A.

Jérémie Boga ha segnato tre gol nelle ultime quattro trasferte in Serie A e in generale in un singolo massimo campionato non è mai arrivato a quattro reti fuori casa; dall'inizio dello scorso marzo, l'esterno è il miglior marcatore della Juventus con quattro reti e in generale nel periodo solo Donyell Malen (sei), Marcus Thuram (sei) e Giovanni Simeone (cinque) hanno fatto meglio nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: