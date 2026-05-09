Cala il sipario al Via del Mare di Lecce! Colombo manda i titoli di coda di un match combattuto, conclusosi con una vittoria per 0-1 a favore della Juventus. La rete che determinerà i tre punti bianconeri arriva dopo pochi secondi di gioco, è infatti al minuto 1' che Dusan Vlahovic sigla il gol che sblocca la gara. Segue una reazione del Lecce con Cheddira che non trova però il gol, subito dopo arriva il palo di Conceicao che nega lo 0-2. Nella ripresa, sono due le reti revocate alla formazione di Spalletti, complice in entrambi casi la posizione di fuorigioco di Dusan Vlahovic. Una nitida occasione per i giallorossi leccesi arriva al minuto 77' con il subentrato N'dri che calcia sull'esterno della rete a pochi passi da Di Gregorio. Prosegue un finale dai ritmi elevati, termina al minuto 95' la sfida in terra pugliese, sorride la Juventus che guadagna tre punti fondamentali in ottica Champions League.
Con l'odierno trionfo la Juventus si proietta a quota 68 punti al terzo posto, in attesa del risultato del Milan; resta invece invariata la situazione del Lecce. Uomini di Di Francesco e Spalletti che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Sassuolo e Fiorentina.
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.22:46
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI COLOMBO! Lecce-Juventus termina 0-1.22:42
90'+4'
Falcone determinante sulla conclusione di Boga, negata la gioia dello 0-2 al subentrato.22:42
90'+2'
Zhegrova tenta l'imbucata per Boga, chiude bene Siebert che neutralizza il suggerimento che sarebbe stato insidioso.22:41
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Tremolada, si giocherà fino al 95'.22:36
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà concesso il recupero.22:36
88'
Palla corta di N'dri per Gabriel, vuole approfittarne David ma il centrale leccese è rapido e si rifugia da Siebert.22:35
86'
Al minuto 86' sono cinque le sostituzioni operate da Luciano Spalletti, ancora un cambio a disposizione per Eusebio Di Francesco.22:34
86'
Sostituzione Juventus: esce dal campo Weston McKennie, subentra Federico Gatti.22:33
85'
Buon anticipo di Holm su Camarda, recupera il possesso la Juventus.22:33
83'
Sostituzione Juventus: abbandona il campo Andrea Cambiaso, dentro Jonathan David.22:32
83'
Sostituzione Juventus: esce anche Francisco Fernandes da Conceição, dentro Edon Zhegrova.22:32
83'
Sostituzione Juventus: fuori Kenan Yildiz, lo sostituisce Jérémie Boga.22:32
82'
AMMONITO Gaby Jean: giallo a carico del Lecce.22:31
80'
AMMONITO Francisco Fernandes da Conceição: fallo tattico speso per arrestare l'avanzata di Coulibaly.22:26
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato l'extra-time.22:26
79'
Girata di Holm sul calcio d'angolo battuto da Conceicao, palla fuori non di molto.22:25
77'
OCCASIONE LECCE! N'dri approfitta di un'indecisione della difesa bianconera, soffia il pallone a Kalulu e apochi passi dall'estremo juventino calcia sull'esterno della rete.22:24
77'
Vlahovic compie l'ultima conclusione della propria gara, lascerà il posto ad Holm.22:24
77'
Sostituzione Juventus: fuori Dusan Vlahovic, dentro Emil Holm.22:23
76'
Sostituzione Lecce: esce dal campo Lameck Banda, dentro per lui Konan N’Dri.22:22
75'
Sostituzione Lecce: fuori Walid Cheddira, lo sostituisce Francesco Camarda.22:22
75'
Banda impensierisce la retroguardia avversaria, arriva davanti a Di Gregorio e tenta la conclusione, viene però fermato dall'assistente di linea a causa di una posizione iniziale di off-side.22:22
74'
Conceicao chiama lo schema da calcio d'angolo, nessun effetto prodotto dal corner bianconero.22:21
71'
Helgason vuole subito incidere nel match, tenta la conclusione mancina di prima intenzione, tiro però flebile che viene neutralizzato da Di Gregorio.22:18
70'
Sostituzione Lecce: fuori dal campo Danilo Filipe de Melo Veiga, dentro Thórir Helgason.22:17
69'
Conceicao cambia improvvisamente il passo, serve Yildiz che tenta di velocizzare la conclusione colpendo di punta, palla sul fondo e rinvio per Falcone.22:16
67'
Si muove qualcosa lungo le panchine, continua il palleggio la Juve in attesa dello spazio vincente.22:15
63'
Corner spendibile dal Lecce, batte Gallo ma non trova soluzioni amiche.22:10
62'
Sostituzione Lecce: fuori Oumar Ngom, lo sostituisce Gaby Jean.22:10
60'
CHECK OVER: NO GOAL. Seconda rete revocata alla Juventus, anche in questa occasione Vlahovic partecipa attivamente all'azione in posizione di fuorigioco, annullato il timbro di Pierre Kalulu.22:09
56'
Pierotti sguscia alle spalle di Cambiaso, regge il contatto con Kelly e scarica il pallone per Cheddira che colpisce male spedendo sul fondo.22:03
53'
Rimpallo favorevole per Vlahovic che tenta di portarsi in avanti, chiude in acrobazia Gabriel che allontana il pericolo.22:01
50'
Punizione per il Lecce, calcia Gallo verso Gabriel ma c'è una posizione di fuorigioco da parte del centrale giallorosso.21:57
49'
VAR: fuorigioco da parte di Dusan Vlahovic, revocata la rete dello 0-2 al serbo, si prosegue con lo 0-1.21:56
48'
Cross veloce ma impreciso di Banda, diviene facile preda per Di Gregorio.21:54
46'
Il primo pallone del secondo tempo è mosso dal Lecce.21:54
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:53
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:36
Si chiude dopo un leggero recupero la prima frazione di gioco in terra salentina, parziale momentaneamente fisso sullo 0-1 a favore delle Zebre. Inizia subito con decisione la Juventus, che dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio trova la rete dello 0-1 con Dusan Vlahovic, complice il preciso assist di Andrea Cambiaso. Lecce che però vuole subito reagire e va vicino al pareggio al minuto 3' con Cheddira, respinge decisivamente Di Gregorio con la gamba destra. Al minuto 4', ancora pericolosa la Juventus, stavolta con Conceicao che colpisce il palo. Segue un primo tempo dai ritmi discretamente elevati, nessun ammonito nei primi quarantacinque.21:36
45'+1'
FISCHIO DI COLOMBO: termina il primo tempo.21:35
45'
Un solo minuto addizionale segnalato dal direttore di gara, si giocherà fino al 46'.21:34
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione dell'extra-time.21:32
42'
Ngom perde l'attimo giusto per servire Banda, ripiega Kalulu che neutralizza il filtrante destinato al centravanti leccese.21:30
40'
Superate le porte del 40' di gioco, partita accesa al Via del Mare.21:28
39'
Opportunità per la Juventus, errore di Gabriel che perde il controllo del pallone, ne approfitta Vlahovic che preferisce la soluzione personale al filtrante per Conceicao: palla oltre la traversa.21:28
36'
Rinvio tempestivo di Gallo che anticipa Mckennie, Lecce che sventa la minaccia del raddoppio bianconero.21:24
36'
Nuova occasione dalla bandierina per la Juventus, batterà Yildiz.21:23
35'
Controllo non molto preciso con il petto da parte di Pierotti, Kelly protegge in out e guadagna il fallo laterale.21:23
33'
Calcio piazzato dalla lunga distanza a favore dei salentini, cross basso di Banda che viene però allontanato da Locatelli.21:22
30'
Scocca la mezz'ora di gioco, parziale fisso sullo 0-1 a favore degli ospiti.21:18
29'
Triangolo di passaggi tra Mckennie e Conceicao, poi l'americano tenta l'imbucata in area avversaria ma si fa avanti Gabriel che chiude tutto, possesso Lecce.21:18
27'
Imprecisa la sventagliata di Ramadani per Banda, palla direttamente tra i piedi di Bremer.21:16
26'
Rimessa laterale da posizione avanzata a favore della Juventus, se ne incarica Kalulu.21:15
22'
Suggerimento per Vlahovic deviato da Siebert, palla sul fondo e nuovo angolo per i Bianconeri.21:10
19'
Yildiz sfida Siebert all'uno contro uno, ha la meglio il centrale dei salentini che fa valere la propria fisicità recuperando la sfera.21:08
18'
Filtrante di Ngom che vuole far correre Banda sul lato sinistro del campo, ripiega bene Kalulu che chiude lo spazio e recupera il pallone.21:06
15'
Colpo involontario di Ramadani ai danni di Mckennie, altro calcio piazzato a favore della Juventus.21:03
13'
Cambiaso ostacola regolarmente Pierotti, poi tenta di ripartire in contropiede ma perde a sua volta il pallone, possesso Lecce.21:01
10'
Yildiz riceve il pallone lungo l'out di sinistra, poi converge in area avversaria, salta tre uomini ma al momento dello scarico viene schermato, sarà corner per la Juve.20:59
8'
Scintille tra Conceicao e Banda dopo un contatto irregolare del giallorosso sul portoghese, seda le polemiche Colombo che riporta l'ordine assegnando un calcio di punizione alla Juventus.20:57
6'
Vlahovic particolarmente ispirato in questo principio di gara, tiro rasoterra del numero 9 che viene prontamente respinto da un riflesso di Falcone.20:54
4'
LEGNO DI CONCEICAO! Continuano le azioni offensive della Juventus, stavolta a sfiorare la rete è Francisco Conceicao con una conclusione che si infrange sul palo.20:53
3'
BRIVIDO IN AREA BIANCONERA! Lecce vicino alla rete del pareggio con uno scambio rapido tra Banda e Cheddira, soltanto un brivido per Di Gregorio.20:53
1'
GOL! GOL VLAHOVIC! Lecce-JUVENTUS: 0-1. Incidono subito sul parziale i Bianconeri, il timbro è quello di Dusan Vlahovic! Arriva la rete del serbo dopo soli quindici secondi di gioco, dalla battuta del calcio d'inizio la sfera arriva a Cambiaso, poi traversone verso il centro dell'area, controllo del numero 9 e conclusione sotto la traversa. Subito in avanti la Juventus, assist servito da Andrea Cambiaso.
FORMAZIONI UFFICIALI: LECCE (4-2-3-1). Scendono in campo: Falcone; Veiga-Siebert-Gabriel-Gallo; Ramadani-Ngom; Pierotti-Coulibaly-Banda; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Stulic, Gorter, Ignacio, Kovac, Camarda, Fruchtl, Helgason, Gandelman, Marchwinski, Sala, N'dri, Ndaba, Samooja, Jean.20:07
A coadiuvare il fischietto lombardo sono designati gli assistenti di linea Imperiale-Cecconi; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Tremolada; postazione Var presidiata dal Sig. Mariani, ausiliato dall'A.VAR Mazzoleni.20:02
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Andrea Colombo, della sezione di Como.20:02
Luci accese al Via Del Mare di Lecce, sarà Lecce-Juventus tra pochi istanti! Nella 36^ giornata di A, per chiudere questo ricco sabato di calcio il calendario chiama al confronto salentini e Bianconeri in un match che mette in palio tre punti dall'ingente importanza per entrambe le compagini: il Lecce, attualmente al 17^ tassello della classifica con 32 punti totali, deve raggiungere aritmeticamente la salvezza per confermare la propria presenza nella prossima stagione di Serie A; la Juventus è invece fissa al 4^ posto, un punto sopra la Roma, e prosegue la lotta a tre con Como e Giallorossi per confermare il quarto posto che significherebbe partecipazione alla prossima Champions League. L'ultimo incrocio tra pugliesi e piemontesi risale allo scorso 2 gennaio ed ha visto un equo pareggio per 1-1.20:01
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Juventus, gara valida per il turno numero 36 del campionato di Serie A Enilive.20:01
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori20:01
Lecce - Juventus è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 maggio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Juventus sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
422
Fuorigioco
42
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
64
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
07-02-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 2-2
15-02-2026
Serie A
Napoli-Roma 2-2
28-02-2026
Serie A
Verona-Napoli 1-2
08-03-2026
Serie A
Genoa-Roma 2-1
22-03-2026
Serie A
Fiorentina-Inter 1-1
12-04-2026
Serie A
Bologna-Lecce 2-0
22-04-2026
Coppa Italia
Atalanta-Lazio 1-1
01-05-2026
Serie B
Spezia-Venezia 2-2
09-05-2026
Serie A
Lecce-Juventus 0-1
Attualmente il Lecce si trova 17° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte); invece la Juventus si trova 3° in classifica con 68 punti (frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte). Il Lecce ha segnato 24 gol e ne ha subiti 48; la Juventus ha segnato 59 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Juventus - Lecce si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.
In casa il Lecce ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Pisa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Milan e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-1 mentre La Juventus ha incontrato il Verona pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol.
Lecce e Juventus si sono affrontate 39 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 25 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Lecce-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus non ha perso alcuna delle ultime 11 sfide contro il Lecce in Serie A (7V, 4N); tuttavia, dopo il pareggio nella gara di andata (1-1, 3 gennaio 2026), i bianconeri potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali con i pugliesi per la prima volta in assoluto nella massima serie.
Nonostante il Lecce non abbia mai segnato più di una rete nelle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (sei nel periodo), i giallorossi vanno a bersaglio da tre match di fila contro la Vecchia Signora e potrebbero arrivare a quattro per la prima volta nella massima serie.
Il Lecce ha vinto solo una delle 12 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A negli anni 2000 (4N, 7P): 2-0 il 20 febbraio 2011, con reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci; da allora, i pugliesi hanno realizzato solo due reti in cinque incontri del genere in massima serie.
Il Lecce arriva dal successo contro il Pisa nell'ultima giornata, ottenendo più punti che nelle precedenti sei partite in Serie A (2N, 4P); solo una volta in questo campionato i pugliesi hanno vinto due gare di fila, lo scorso febbraio contro Udinese e Cagliari.
Nelle ultime nove giornate, la Juventus ha raccolto 19 punti (meno solo dei 20 del Napoli) e subito solo cinque gol, record positivo nel periodo in Serie A; tuttavia, i bianconeri - dopo lo 0-0 vs Milan e l'1-1 vs Hellas Verona - potrebbero pareggiare tre match di fila per la prima volta dallo scorso settembre-ottobre.
La Juventus arriva da tre clean sheet consecutivi in trasferta in Serie A e non arriva a quattro gare esterne di fila senza subire gol da ottobre 2022-gennaio 2023, quando una delle quattro gare fuori casa fu contro il Lecce.
Il Lecce conta 32 punti dopo 35 giornate, nelle precedenti cinque stagioni in Serie A solo una squadra è retrocessa avendo almeno altrettanti punti dopo lo stesso numero di gare giocate: il Frosinone 2023/24, sotto la guida di Eusebio Di Francesco.
Da un lato la Juventus ha segnato 11 gol "dalla panchina" in questo campionato, meno solo dell'Inter (13), dall'altro il Lecce è una delle due squadre (con il Pisa) che hanno incassato più reti da giocatori subentrati (12).
Lameck Banda è il giocatore del Lecce che ha preso parte attiva a più gol in questo campionato: sette - almeno due in più di ogni altro compagno - di cui quattro reti e tre assist; la Juventus, inoltre, dopo il gol nella gara di andata potrebbe diventare la prima squadra contro cui il classe 2001 segna più di una rete in Serie A.
Jérémie Boga ha segnato tre gol nelle ultime quattro trasferte in Serie A e in generale in un singolo massimo campionato non è mai arrivato a quattro reti fuori casa; dall'inizio dello scorso marzo, l'esterno è il miglior marcatore della Juventus con quattro reti e in generale nel periodo solo Donyell Malen (sei), Marcus Thuram (sei) e Giovanni Simeone (cinque) hanno fatto meglio nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: