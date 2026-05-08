Virgilio Sport
CALCIO SERIE B LIVE

Serie B, Frosinone in Paradiso col Venezia. Sudtirol-Bari ai playout, incubo per Spezia, Pescara e Reggiana

La formazione di Alvini surclassa il Mantova e vola nel massimo campionato italiano. Notte fonda per Pescara, Spezia e Reggiana

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Riassunto dell'evento

Partite della 38a giornata della Serie B

Venezia-Palermo 2-0 Sudtirol-Juve Stabia 1-1
Frosinone-Mantova 5-0 Entella-Carrarese 2-1
Monza-Empoli 2-2 Catanzaro-Bari 2-3
Cesena-Padova 3-4 Reggiana-Sampdoria 1-0
Avellino-Modena 1-0 Pescara-Spezia 1-1

Classifica finale Serie B

Posizione Squadra Punti
1 Venezia 82
2 Frosinone 81
3 Monza 76
4 Palermo 72
5 Catanzaro 59
6 Modena 55
7 Juve Stabia 51
8 Avellino 49
9 Mantova 46
10 Padova 46
11 Cesena 46
12 Carrarese 44
13 Sampdoria 44
14 Virtus Entella 42
15 Empoli 41
16 Südtirol 41
17 Bari 40
18 Reggiana 37
19 Spezia 35
20 Pescara 35

1-2: Promosse in Serie A; dalla 3^ alla 8^ ai playoff; 16-17 ai playout, 18-19-20 retrocedono in Serie C.

Cronaca in diretta

  1. La notte più lunga della Serie B ha consegnato tutti i verdetti definitivi. Emozioni, ribaltoni e tensione fino agli ultimi minuti di una stagione che ha confermato ancora una volta tutta la follia del campionato cadetto. Alla fine possono esplodere di gioia Venezia e Frosinone, promosse in Serie A, mentre l’ultimo pass per i play-off finisce nelle mani dell’Avellino di Ballardini. Brivido in coda con il Bari che si assicura i play-out contro il Sudtirol, la formazione di Bolzano, infatti, non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro la Juve Stabia. Sprofondano tra le fiamme dell’inferno della Serie C: Reggiana, Spezia e Pescara. 

  2. Live
    Partite terminate!

    Partite terminate su tutti i campi!

    22:32
  3. Live
    Rete del Catanzaro, Bari ai playout

    Rete del Catanzaro su calcio di rigore con Koffi, poco cambia partita finita. Il Bari è ai playout contro il Sudtirol.

    22:31
  5. Live
    Il Venezia trova il raddoppio

    Raddoppio del Venezia che vince la SERIE BKT.

    22:27
  6. Live
    L'Empoli pareggia!!!

    Incredibile a Monza! L’Empoli pareggia in zona Cesarini e condanna il Sudtirol ai play-out.

    22:25
  7. Live
    Il FROSINONE TORNA IN SERIE A

    Terminata a Frosinone! La squadra di Alvini è ufficialmente in SERIE A!

    22:24
  8. Live
    Il Padova torna avanti

    Le montagne russe non sono finite al Manuzzi! Cesena tutto scoperto e in contropiede Seghetti non perdona e riporta avanti il Padova!!!

    22:19
  9. Live
    Manita del Frosinone

    Kvernadzeeeee! Prosegue, ormai, la festa del Frosinone. Cinque sberle al Mantova, già salvo.

    22:11
  11. Live
    La Reggiana sblocca la partita

    Rete della Reggiana, anche se al momento, non inciderebbe sulla condanna. Gol di Novakovich, quinto centro per lui.

    22:10
  12. Live
    Lo Spezia riprende il Pescara

    Questa volta è valido il gol dello Spezia. In rete per i liguri Artistico (tredicesimo nel suo campionato), ma il pareggio non serve a nulla e condannerebbe entrambe alla retrocessione!

    22:07
  13. Live
    Il Frosinone cala il poker

    Festa gigante a Frosinone. La squadra di Alvini cala il poker con Raimondo e ormai manca solo il triplice fischio finale, ma la formazione ciociara è pronta a riabbracciare la Serie A.

    22:05
  14. Live
    Il Monza inguaia l'Empoli!

    RIMONTA completata! Il Monza firma il sorpasso e inguaia l’Empoli, che al momento sarebbe ai playout contro il Bari. Rete di Delli Carri per i brianzoli.

    22:00
  15. Live
    Il Sudtirol pareggia i conti

    Pareggio del Sudtirol. Tira un sospiro di sollievo il Druso, ma non è finita. Bravo l’ex Venezia Crnigoj a infilare l’estremo difensore della Juve Stabia.

    21:54
  17. Live
    Il Frosinone avvicina la festa!!

    TRISSS DEL FROSINONE!!!! Iniziata la festa allo Stirpe, in rete Ghedjemis che infila Bardi!

     

    21:52
  18. Live
    Annullata la rete dello Spezia

    Rete annullata allo Spezia dopo revisione VAR per fuorigioco.

    21:48
  19. Live
    Lo Spezia pareggia!

    Sernicola pareggia i conti. Lo Spezia riprende il Pescara, ma un pareggio condannerebbe entrambe a prescindere da quello che accade a Catanzaro.

    21:46
  20. Live
    La Carrarese accorcia le distanze

    Torna in partita la Carrarese con Zanon. L’Entella rimane comunque avanti di una rete sulla formazione toscana.

    21:45
  21. Live
    Tris del Bari!!!

    Tris del Bari sul Catanzaro, doppietta di Piscopo. Esulta Moreno Longo che vede sempre più da vicino il play-out contro il Sudtirol.

    21:44
  23. Live
    L'Entella intravede la salvezza

    Raddoppia la Virtus con Cuppone. Entella a un passo dalla salvezza diretta.

    21:41
  24. Live
    Il Venezia la sblocca!

    Doumbiaaaa!!!! Riparte fortissimo il Venezia con il miglior giocatore dei lagunari che buca Joronen e riconsegna alla sua squadra le chiavi del primo posto.

    21:41
  25. Live
    Ripartiti!

    Ultimi quarantacinque minuti di emozioni, adrenalina e speranza. Ricominciati, in questo momento, tutti i secondi tempi!

    21:39
  26. Live
    Fine primi tempi!

    Termina qui la prima frazione di gioco su tutti i campi. Mancano quindi gli ultimi 45 minuti e poi i verdetti definitivi!

    21:22
  27. Live
    Il Cesena pareggia i conti

    Mamma mia che partita!!!! Rete di Shpendi, doppietta per lui, il Cesena fa 3-3 sul gong del primo tempo.

    21:21
  29. Live
    Missori porta avanti l'Avellino!

    I lupi sono avanti! L’Avellino sblocca la pratica contro il Modena grazie alla rete di Missori e blinda, in questo momento, l’ottavo posto.

    21:18
  30. Live
    Il Bari completa la rimonta!

    Gol sbagliato, gol subito! Il Bari completa la rimonta sul Catanzaro grazie alla griffe di Kevin Piscopo.

    21:13
  31. Live
    La Juve Stabia fulmina il Sudtirol

    Colpo di scena al Druso di Bolzano. Juve Stabia avanti sul Sudtirol grazie alla rete del solito Gabrielloni, formazione trentina, che attualmente, disputerebbe il playout contro il Bari.

    21:09
  32. Live
    Pareggia il Monza

    Pareggia il Monza di Bianco! La formazione brianzola, trova la rete dell’1-1 con Petagna su assist dell’ex Como Cutrone.

    21:02
  33. Live
    Entella avanti sulla Carrarese!

    L’Entella la sblocca con bomber Tirelli! La formazione ligure, al momento, è fuori dalla zona play-out.

    20:58
  35. Live
    Pareggio del Bari!

    L’ha ripresa il Bari. La formazione di Moreno Longo, infatti, riequilibra il punteggio grazie alla griffe dell’ex Brescia Gabriele Moncini che non lascia scampo a Marietta. La squadra pugliese, al momento, torna sopra al Pescara.

    20:57
  36. Live
    Il Padova ribalta tutto

    Ribaltoneee a Cesena. Torna avanti il Padova, partita folle e spettacolare con cinque reti in diciassette minuti. Primo centro per Gianluca Caprari.

    20:51
  37. Live
    Doppietta di Di Maggio, il Padova la riprende

    Incornata perfetta di Luca Di Maggio che pareggia i conti tra Cesena-Padova.

    20:48
  38. Live
    Il Catanzaro è avanti, raddoppia il Frosinone

    Verrengia trafigge il portiere pugliese e porta incredibilmente avanti il Catanzaro. Bari che in questo momento sarebbe in Serie C. Raddoppio del Frosinone (autorete di Castellini), il ritorno nella massima serie italiana è a un passo!

    20:46
  39. Live
    Pescara in vantaggio sullo Spezia

    Faraoniiiii prova a regalare speranza agli abruzzesi! Il Pescara trova il vantaggio contro lo Spezia, partita delicatissima che può decidere tanto in coda.

    20:45
  41. Live
    Cerri confeziona la rimonta del Cesena

    Il Cesena la ribalta con Cerri. Incredibile quello che sta succedendo al Manuzzi!!

    20:41
  42. Live
    Frosinone avanti!!

    Rigore trasformato da Calò, il Frosinone stappa la partita e in questo momento sarebbe in Serie A.

    20:40
  43. Live
    Di Maggio porta avanti il Padova

    Vantaggio del Padova al Manuzzi di Cesena. La rete è quella del numero ventitré Di Maggio, il secondo gol stagionale.

    20:36
  44. Live
    Empoli in vantaggio!

    Rete dell’Empoli sul campo del Monza. Shpendi a tu per tu con l’estremo difensore brianzola non perdona e porta avanti i toscani.

    20:35
  45. Live
    Iniziate le partite!

    Iniziato l’ultimo ballo della Serie B. Fischio d’inizio su tutti i dieci campi. Buon divertimento a tutti!

    20:33
  47. Pre
    Vivila su VirgilioSport

    La Serie B conferma ancora una volta la sua natura feroce e romantica allo stesso tempo. Un campionato dove nessuno può sentirsi davvero al sicuro e dove i valori spesso si azzerano davanti alla pressione. Squadre costruite per dominare si ritrovano a soffrire, mentre altre riescono a restare vive contro ogni pronostico. È proprio questa incertezza continua ad aver reso la stagione una delle più combattute degli ultimi anni. Sul nostro sito troverete la diretta testuale dell’evento con classifica in costante aggiornamento. 

    20:18
  48. Pre
    Tutto in una notte

    La contemporaneità delle gare renderà tutto ancora più folle. Un gol segnato dall’altra parte d’Italia potrà cambiare strategie, classifica e umore di una squadra in tempo reale. Gli allenatori controlleranno continuamente i risultati dagli altri campi, mentre i tifosi vivranno con il telefono in mano aspettando aggiornamenti continui. In notti come questa la Serie B diventa il campionato più imprevedibile del calcio italiano, capace di ribaltare tutto nel giro di un attimo.

    20:12
  49. Pre
    La Sampdoria ci prova: sognare non costa nulla

    Anche la Sampdoria vive una situazione particolare. I blucerchiati hanno evitato il peggio, ma possono ancora alimentare un clamoroso sogno playoff. Servirà vincere e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi, uno scenario complicato ma sufficiente per lasciare aperta una porta. Dopo mesi vissuti tra contestazioni, delusioni e tensioni, Genova prova almeno a chiudere la stagione con una notte diversa, aggrappandosi all’imprevedibilità del calcio.

    20:09
  50. Pre
    Le date di playoff e playout

    La fase più emozionante della Serie B scatterà martedì 12 maggio con i due turni preliminari di playoff. Le semifinali sono in programma tra il 16 e 17 (andata); mentre il ritorno il 19-20 maggio. L’ultimo atto è previsto tra il 24 e 29 maggio sempre in partite di andata e ritorno. Playout, invece, si giocheranno il 15 e 22 maggio.

    20:07
  51. Pre
    gettyimages-2265194838 Fonte:Getty
    Dietro è si salvi chi può

    Se davanti si sogna la Serie A, dietro si lotta invece per sopravvivere. La zona salvezza resta apertissima e coinvolge diverse squadre separate da pochissimi punti. La Virtus Entella spera ancora nella permanenza diretta, mentre lo Spezia è chiamato a un’impresa quasi disperata col Pescara per evitare una retrocessione pesantissima. Luci puntate anche sul Ceravolo di Catanzaro dove i padroni di casa già qualificati ai playoff sfidano un Bari traballante. Rischiano ancora Sudtirol ed Empoli.

    Classifica

    • 14. Empoli 40 (salva al momento)
    • 15. Sudtirol 40 (salva al momento)
    • 16. Entella 39 (playout)
    • 17. Bari 37 (playout)
    • 18. Pescara 34 (retrocessa)
    • 19. Spezia 34 (retrocessa)
    • 20. Reggiana 34 (retrocessa)

    *In caso di 5 o più punti tra 16esima e 17esima i play-out non si disputerebbero.  

    20:04
  53. Pre
    gettyimages-2269552277 Fonte:Getty
    Zona play-off, un solo biglietto in palio

    Dietro la bagarre per la Serie A si accende anche quella legata alla griglia playoff. Già sicure del posto una tra Frosinone o Monza, Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia. Manca da assegnare quindi solamente l’ottavo tassello con l’Avellino che per via della classifica avulsa è sopra sia a Cesena che Mantova. Riflettori focalizzati anche su Carrarese e Sampdoria che potrebbero approfittare di un passo falso di tutte e tre e subentrare nel luna park della post-season.

    Classifica ottavo posto

    • 8. Avellino 46
    • 9. Cesena 46
    • 10. Mantova 44
    • 11.Sampdoria 44
    19:55
  54. Pre
    Frosinone o Monza, chi raggiunge il Venezia?

    Gli occhi sono puntati soprattutto sulla corsa promozione. Il Frosinone parte davanti ai brianzoli e vede ormai la Serie A a un passo. Ai ciociari basta un pareggio contro il Mantova per blindare la promozione diretta e festeggiare il ritorno nella massima categoria. Un vantaggio importante, costruito nel corso di una stagione solida e continua, ma guai a pensare che sia già finita, perché dietro il Monza resta in agguato.

    Frosinone in Serie A se

    • Vince o pareggia
    • Perde e il Monza non vince la sua partita

    Monza in Serie A se

    •  Vince e il Frosinone perde contro il Mantova
    19:48

  56. L’ultimo ballo prima dei verdetti definitivi. La Serie B arriva all’ultima giornata con tutto o quasi ancora aperto: una promozione diretta ancora da assegnare, l’ultimo gettone play-off e lotta salvezza infuocata. Dopo il salto di categoria del Venezia (festeggiato nel pirotecnico pareggio con lo Spezia), resta da assegnare l’ultimo pass per la massima serie italiana, mentre dietro infuria una corsa disperata per evitare la retrocessione. Novanta minuti che valgono una stagione intera, in cui ogni campo sarà collegato agli altri da un filo sottilissimo fatto di risultati, speranze e paura.

Serie B, Frosinone in Paradiso col Venezia. Sudtirol-Bari ai playout, incubo per Spezia, Pescara e Reggiana Fonte: Getty

Studio Bonardo

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio