Grazie per avere seguito con noi la diretta di Bari-Como, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:15

Partita molto divertente quella tra Bari e Como. Tante occasioni nel primo tempo, 2 reti e 1 espulsione invece nella seconda frazione. Prima il doppio giallo di Kone, poi la rete del momentaneo vantaggio dei padroni di casa con Diaw e infine la rete di Belletto che ha regalato agli ospiti un punto preziosissimo, specialmente dopo l’inferiorità numerica registrata nei primi minuti della seconda frazione. La partita finisce 1-1, con 1 punto per parte.18:14

Cartellino giallo per Valerio Di Cesare.18:13

Cartellino giallo per Alessandro Gabrielloni.18:12

Grandissima occasione per il Bari che sfiora il nuovo vantaggio con Vicari, innescato alla perfezione da Achik. Il difensore dei padroni di casa non riesce però ad inquadrare la porta da posizione ravvicinata.18:10

Cartellino giallo per Raffaele Maiello.17:46

GOL! BARI-Como 1-0! Rete di Davide DIAW! Finalmente si sblocca il match: i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete del proprio centravanti, bravissimo ad anticipare tutti in area e a sfruttare il calcio d'angolo battuto alla perfezione da Sibilli. Guarda la scheda del giocatore Davide Diaw 17:41

Seconda ammonizione e conseguente espulsione per Ben Kone. Il Como resta in 10.17:27

Gabrielloni e Verdi da una parte, Bellomo e Diaw dall'altra: questi sono gli uomini che, entrando dalla panchina, potrebbero smuovere in maniera concreta le cose. Entrambi gli allenatori potrebbero effetturare dei cambi per trovare la scintilla che fin qui è mancata.17:08

Prima frazione che termina a reti vergini tra Bari e Como, ma partita tutt'altro che noiosa fino a questo momento. Tante occasioni da una parte e dall'altra, continui ribaltamenti di fronte e molteplici azioni interessanti. Emerge però evitabilmente una netta mancanza di concretezza da parte di entrambe le squadre: il risultato non si sblocca e il primo tempo finisce sullo 0-0.17:07

Cartellino giallo per Tommaso Cassandro.17:04

Momento confuso della partita: continui ribaltamenti di fronte, con le due squadre che si affacciano spesso nell'area avversaria, senza però riuscire ad incidere o concretizzare in alcun modo.16:57

Si rivede in attacco anche il Como, questa volta con Chajia: tiro mancino deviato e palla che si spegne di pochissimo fuori a lato, alla sinistr della porta difesa da Brenno.16:52

Cartellino giallo per Ben Kone.16:50

Superati i problemi fisici, Acampora si rende protagonista di una buona occasione: il Bari si affaccia in attacco con il proprio centrocampista che rientra sul mancino e conclude, costringendo Semper a respingere in calcio d'angolo.16:49

Problemi fisici per Acampora: il centrocampista del Bari necessita delle cure mediche da parte del proprio staff sanitario, costretto all'ingresso in campo.16:45

Cartellino giallo per Marco Nasti.16:40

Ancora Como pericoloso, sempre con Cutrone: bravo Ioannou a mettersi in moto sulla corsia mancina e a servire il proprio attaccante. L'ex Milan conclude di prima intenzione, ma Brenno blocca centralmente senza troppi problemi.16:34

12'

Continua a spingere il Bari, ma anche il Como si rende finalmente pericoloso: in particolare in contropiede e con il tentativo di tacco di Cutrone, non preciso però da posizione ravvicinata. 16:31