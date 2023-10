Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:21

Partita per cuori forti al Tombolato! Il Lecco chiude avanti il primo tempo meritatamente grazie al colpo di testa di Ionita, nella ripresa il Cittadella ha l'occasione di pareggiare ma Pittarello calcia sul palo il rigore dell'1-1. Lo stesso Pittarello si fa perdonare con il tap in che riporta la gara in parità all'87' e due minuti più tardi Cassano completa l'incredibile rimonta con il colpo di testa che vale la vittoria18:21

Incredibile beffa per il Lecco che stava già assaporando la prima vittoria stagionale!18:17

90'+9' FINISCE QUI! Che partita al Tombolato, il Cittadella vince in rimonta nel finale!18:16

90'+6' PANDOLFI! Diagonale violento dal limite dell'area, si distende e compie una gran parata Saracco!18:14

90'+2' Contropiede sprecato dal Cittadella con il Lecco a trazione decisamente anteriore, Pandolfi sbaglia il passaggio decisivo verso Pittarello18:10

90' Addirittura otto i minuti di recupero18:09

89' GOL! CITTADELLA-Lecco 2-1! Gol di Cassano! Incredibile rimonta del Cittadella, Cassano anticipa tutti di testa arrivando su una palla vagante e scavalcando Saracco! Esplode il Tombolato, rimonta pazzesca degli uomini di Gorini!



Guarda la scheda del giocatore Claudio Cassano18:08

87' GOL! CITTADELLA-Lecco 1-1! Gol di Pittarello! Stacco imperioso di Pandolfi su corner, gran parata di Saracco e Pittarello è più veloce di tutti a ribadire in rete di testa!



Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello18:06

86' Donati chiude Pittarello al momento della conclusione, primo corner della partita per il Cittadella18:04

86' Crociata da lontanissimo, tiro alle stelle18:03

84' Pittarello stacca sulla punizione di Branca, colpo di testa troppo debole per impensierire Saracco18:02

80' Branca ci prova su punizione, la sua traiettoria non si abbassa abbastanza e sorvola la traversa17:58

77' Kastrati! Si oppone sul tiro potente di Lepore!17:55

77' Cambio offensivo per Gorini, entra Pandolfi per Vita17:55

75' Altri due cambi per il Lecco: fuori Guglielmotti e Sersanti per Tenkorang e Donati 17:54

75' Maistrello si coordina spalle alla porta e conclude a lato17:53

74' Ancora proteste del Cittadella per un contatto in area su Vida, nessuna irregolarità per Volpi17:52

71' DI STEFANO! Grande occasione per il nuovo entrato che davanti a Kastrati viene chiuso dell'ottima parata in uscita dell'estremo difensore del Cittadella!17:49

71' Si riprende a giocare17:49

69' Anche in questo secondo tempo Volpi concede il cooling break17:47

66' Nel Cittadella invece Carriero rileva Amatucci17:44

66' Doppio cambio nel Lecco: fuori Novakovich per Di Stefano e Buso per Pinzauti17:43

65' Ennesimo cartellino giallo del match, sul taccuino di Volpi finisce anche Pittarello17:43

62' Ammonito anche Buso, punito un intervento ai danni di Vita17:39

61' Lepore dalla bandierina pesca sul secondo palo Sersanti che arriva con il terzo tempo ma spedisce il pallone sopra la traversa17:39

59' Ammonito Salvi per un fallo su Buso17:38

58' Avvicendamento anche tra le fila del Cittadella, Giraudo entra al posto di Carissoni17:36

57' Cambio nel Lecco, Crociata sostituisce Degli Innocenti17:35

56' SBAGLIA PITTARELLO! Il tiro dagli undici metri dell'attaccante del Cittadella si infrange sul palo!17:34

55' CALCIO DI RIGORE PER IL CITTADELLA! Dopo aver visionato il monitor, Volpi concede il penalty!17:33

54' VOLPI AL VAR! Possibile rigore per il Cittadella dopo uno sgambetto di Lepore su Pittarello all'interno dell'area17:32

52' Colpo allo stomaco per Ionita, il centrocampista moldavo può comunque riprendere il gioco17:30

50' Degli Innocenti ci prova dai venti metri, il suo destro è però impreciso17:27

48' Deviazione di Lepore sulla punizione di Salvi, esce Saracco ad evitare il corner17:26

46' Si riparte! È iniziato il secondo tempo!17:23

46' Doppio cambio nel Cittadella all'intervallo: Maistrello e Cassano prendono il posto di Magrassi e Tessiore17:23

Temperatura molto elevata al Tombolato nonostante la stagione teoricamente autunnale, tanto che a metà primo tempo l'arbitro Volpi ha accordato il cooling break17:12

Chiude avanti meritatamente il Lecco la prima frazione. Buon approccio della squadra di Foschi che va vicina alla rete con Novakovich e poi sblocca il risultato con lo stacco di Ionita sul cross al bacio di Caporale.Cittadella scarico negli ultimi 20 metri, sono ancora gli ospiti nel finale ad andare vicini al bersaglio con Buso ma Volpi manda le squadre al riposo sullo 0-117:11

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Lecco avanti dopo i primi 45 minuti17:08

45'+4' Intervento da dietro di Angeli, giallo anche per lui17:07

45'+1' Scatta il giallo per Foschi, qualche protesta di troppo per il tecnico del Lecco17:04

45'+1' Ancora su punizione il Cittadella, Vita colpisce direttamente la barriera17:04

45' Quattro minuti di recupero17:03

42' Ancora Buso! Sterzata e dribbling dentro l'area, il suo tiro finisce alto dopo la deviazione di Amatucci!17:00

41' Ci prova dalla distanza anche Novakovich, tiro strozzato che finisce lontano dalla porta di Kastrati16:59

40' Conclusione da fuori area di Buso, Kastrati si rifugia in angolo16:58

38' Saracco! Respinge la punizione di Salvi dal limite dell'area16:56

34' Intervento duro di Degli Innocenti su Pittarello, giallo per il centrocampista del Lecco16:53

32' Si sono un po' abbassati adesso i ritmi, il Cittadella spinge alla caccia del pari16:51

29' Pittarello! Ci prova in girata sull'assist di Vita, pallone fuori di poco16:47

27' Kastrati respinge con i pugni un tentativo di Ionita sugli sviluppi di una palla inattiva16:45

26' Ammonito anche Carissoni16:55

25' Si riprende a giocare16:43

23' Cooling break! Fa molto caldo al Tombolato, qualche minuto di pausa per i ventidue in campo16:41

20' GOL! Cittadella-LECCO 0-1! Gol di Ionita! Cross perfetto dalla sinistra di Caporale e colpo di testa vincente di Ionita che batte Kastrati! Cambia il parziale al Tombolato!



Guarda la scheda del giocatore Artur Ionita16:38

17' Vibranti proteste del Cittadella per un possibile tocco di mano sul colpo di testa di Tessiore, anche stavolta Volpi lascia proseguire16:36

15' Cross dalla destra e colpo di testa di Vita che non inquadra la porta, nessun problema per Saracco che guarda la sfera perdersi sul fondo16:33

14' Fallo di Caporale su Pittarello, è lui il secondo ammonito dell'incontro16:32

13' Buona partenza da parte del Lecco, sta venendo fuori adesso il Cittadella16:31

10' Pittarello serve Magrassi in area piccola che finisce a terra, non c'è nulla e si può giocare per Volpi16:29

8' Amatucci prova a superare Guglielmotti sulla destra, non si fa saltare però il centrocampista del Lecco16:26

4' GRAN PARATA DI KASTRATI! Buso mette dentro per Novakovich che di prima intenzione chiama al grande intervento il portiere del Cittadella che poi è bravissimo anche a spazzare il pallone dalla linea di porta!16:34

2' C'è già il primo giallo del match, Volpi ammonisce Novakovich per un intervento in ritardo16:34

1' Subito Lecco in avanti con il colpo di testa di Sersanti, blocca senza difficoltà Kastrati16:19

SI PARTE! Primo possesso al Lecco!16:18

Stanno entrando in campo le squadre, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!16:15

Le scelte di Foschi: nel terzetto difensivo insieme a Battistini e Caporale trova posto Lemmens al posto di Marrone, mentre a centrocampo gioca Degli Innocenti. Davanti, insieme a Novakovich, Buso viene preferito a Di Stefano15:50

Le scelte di Gorini: confermato Carissoni sulla fascia sinistra, torna dal 1' Amatucci a centrocampo. Davanti Pittarello prende il posto di Maistrello insieme a Magrassi, c'è Tessiore a supporto15:47

FORMAZIONI UFFICIALI: il Lecco risponde con un 3-5-2: Saracco - Battistini, Lemmens, Caporale - Guglielmotti, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti, Lepore - Novakovich, Buso15:43

FORMAZIONI UFFICIALI Il Cittadella si schiera con un 4-3-1-2: Kastrati - Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni - Vita, Branca, Amatucci - Tessiore - Magrassi, Pittarello15:42

La direzione di gara è affidata a Volpi di Arezzo, i cui assistenti sono Imperiale e Longo. Gandino il quarto ufficiale, mentre al Var opereranno Marini e Miele15:39

Ancora a caccia della prima vittoria di un campionato decisamente anomalo il Lecco, la cui stagione è iniziata alla quarta giornata per le note vicende extra campo. Nell'ultimo turno la squadra di Foschi è caduta in casa contro la FeralpiSalò15:37

Il Cittadella arriva alla sfida dopo il pareggio esterno contro il Catanzaro, l'ultima vittoria risale al 2-1 rifilato alla Sampdoria a Marassi. La squadra di Gorini ha vinto al Tombolato sono la gara d'esordio contro la Reggiana15:27

Benvenuti alla diretta di Cittadella-Lecco, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B!15:24