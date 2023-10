Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!20:29

Il Parma si porta a 20 punti a +4 dal Palermo, ora secondo, che però ha una partita in meno. La Cremonese rimane a 10 lunghezza.20:29

Il big match di Serie B va al Parma abile a sfruttare le poche occasioni di una partita molto intensa. Vantaggio emiliano con Hernani con una gran conclusione dalla distanza, la Cremonese trova il pareggio con una punizione di Castagnetti, ma il Parma si riporta subito in vantaggio con Man. Annullate due reti, una per parte per posizioni di fuorigioco.20:27