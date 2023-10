Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!18:16

Nel prossimo turno la Sampdoria andrà in scena sul campo dell’Ascoli, mentre il Catanzaro giocherà sul campo del Sudtirol.18:15

Bel balzo in avanti del Catanzaro, che sale nelle prime posizioni, avendo all’attivo 15 punti.18:15

Prosegue la striscia negativa della Sampdoria, con 2 pareggi e 5 sconfitte. I blucerchiati scivolano all’ultimo posto in classifica.18:15

Termina con un importante successo del Catanzaro il match del Ferraris. Dopo una mezz'ora iniziale di studio i blucerchiati passano in vantaggio con un rigore trasformato da Borini, per poi venire raggiunti dopo soli due minuti da un tiro cross fortuito di Vandeputte. I calabresi completano la rimonta allo scadere di frazione grazie ad una bella azione finalizata dds Brignola. Nel secondo tempo i padroni di casa creano diverse occasioni, tra cui una traversa clamorosa, senza però riuscire a raggiungere il pareggio.18:14

Su azione di corner Esposito calcia da buona posizione, ma Fulignati riesce a deviare in angolo.18:04

Cross pericoloso di Stojanovic che viene deviato in angolo.18:03

D'Andrea pennella un lancio per Iemmello, che viene anticipato da Stankovic in uscita.18:02

Cross a cercare Borini, ma Fulignati lo anticipa in presa alta.18:00

Ambrosino entra in area e serve Iemmello, che insacca a porta vuota, ma secondo l'arbitro Ambrosino ha commesso fallo.17:57

Cambio di esterni per la Sampdoria. Esce Antonio Barreca ed entra Facundo Gonzalez.18:01

Cambio a centrocampo per la Sampdoria. Esce Matteo Ricci ed entra Gerard Yepes.17:59

Cambio a centrocampo per la Sampdoria. Esce Ronaldo Vieira ed entra Pajtim Kasami.17:58

Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Enrico Brignola ed entra Giuseppe Ambrosino.17:56

74'

Brignola entra in area e cerca l'assist per Iemmello, ma il rimpallo favorisce Stankovic che si ritrova la palla in mano.17:50