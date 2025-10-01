Termina 0-0 il match tra Carrarese e Modena. Allo Stadio dei Marmi va in scena una partita maschia che non regala grandi emozioni. Le occasioni più importanti del match sono entrambe dei toscani. La prima al minuto 3 con Finotto che servito da Bozhanaj entra in area ma non riesce a superare Chichizola; la seconda arriva al 59' ed è sempre del centravanti di casa, autore di una grande girata in area su cui l'estremo difensore del Modena è ancora una volta superlativo.
Nella settima giornata di campionato la Carrarese affronterà in casa la Juve Stabia, il Modena ospiterà l'Entella.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!22:30
90'+4'
Finisce qui: 0-0.22:25
90'+3'
Calcio d'angolo a favore del Modena, cross di Di Mariano: è fallo in attacco.22:26
90'+2'
Carrarese tutta nella propria metà campo, ci prova il Modena.22:23
90'+1'
Zampano (Modena) tenta il cross in area, allontana Torregrossa.22:23
90'+1'
Tre minuti di recupero.22:21
89'
Corner Modena, cross di Di Mariano: allontana la difesa di casa.22:20
88'
Avanza il Modena, gli ospiti tentano l'affondo finale.22:19
85'
Sostituzione Carrarese: esce Finotto, dentro Torregrossa.22:16
84'
Ci prova Cotali (Modena), tiro da dimenticare.22:15
82'
Sostituzione Modena: esce Magnino per Sersanti.22:13
81'
Ultimi dieci minuti, più il recupero, della gara. Risultato inchiodato sullo 0-0.22:11
80'
Ancora due cambi per la Carrarese: esce Schiavi per Rubino; fuori anche Zanon per Bouah.22:11
79'
Cross dentro di Di Mariano (Modena), Cicconi spazza.22:09
78'
Il Modena spinge a destra e conquista un corner.22:09
74'
Sinistro di Cicconi (Carrarese), palla fuori.22:05
70'
Colpo di testa di Gliozzi (Modena), pallone fuori dallo specchio della porta.22:05
68'
Doppia sostituzione per Calabro: esce Abiuso, dentro Sekulov. Fuori anche Bozhanaj, in campo Hasa.21:59
66'
Fatica la Carrarese a salire, si lotta a centrocampo.21:57
65'
Giropalla della Carrarese.21:56
62'
Triplo cambio Modena: fuori Defrel per Di Mariano, Zanimacchia per Cotali e Pedro Mendes per Gliozzi.21:53
61'
Sessantuno minuti sul cronometro, si resta in parità.21:52
59'
OCCASIONE CARRARESE! Girata precisa e potente in area di Finotto, ci mette la mano Chichizola che compie una parata straordinaria!21:51
58'
Colpo di testa di Pedro Mendes (Modena), pallone sul fondo.21:49
57'
Sinistro di Defrel (Modena), la barriera devia in corner.21:48
56'
Calcio di punizione interessante per il Modena, a pochi metri dal limite dell'area di rigore avversaria.21:47
55'
Cartellino giallo per Illanes (Carrarese) che interviene duramente su Defrel: gioco ancora spezzettato.21:46
55'
Partita sporca allo Stadio dei Marmi, le due formazioni faticano a creare in avanti.21:45
54'
Ammonito anche Magnino (Modena), gioco pericoloso.21:45
52'
Possesso Carrarese.21:43
48'
Cartellino giallo per Tonoli (Modena) che strattona Bozhanaj in ripartenza.21:41
46'
Sostituzione Modena: esce Pyyhtia per Santoro.21:36
46'
Si riparte!21:36
Tre gli ammoniti: Dellavalle e Pyyhtia per il Modena e Schiavi per la Carrarese.21:22
Termina a reti inviolate la prima metà della gara tra Carrarese e Modena. L'occasione più importante è capitata ai padroni di casa in avvio di gara: Finotto arriva a tu per tu con Chichizola ma si fa ipnotizzare.21:21
45'+3'
Fine primo tempo: 0-0.21:20
45'+2'
Ammonito Schiavi (Carrarese).21:20
45'+1'
Tre minuti di recupero.21:17
43'
Cartellino giallo anche per Pyyhtia (Modena).21:14
40'
Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo.21:11
39'
Zanon (Carrarese) tenta il cross dalla destra ma è impreciso. 21:11
34'
Attacco sterile, la Carrarese riconquista palla e prova a impostare.21:06
33'
Avanza il Modena.21:04
30'
Siamo alla mezz'ora: ritmi più bassi in questa fase.21:01
29'
Cartellino giallo ai danni di Dellavalle (Modena).21:01
26'
Sempre Carrarese, si difende bene il Modena.20:57
25'
Ora è la Carrarese ad avanzare: i toscani conquistano una serie di calci di punizione.20:57
21'
Vanno via i primi venti minuti dell'incontro, si resta sullo 0-0.20:52
19'
Si rialza Finotto, riprende la gara.20:50
18'
Gioco fermo: problemi per Finotto (Carrarese) dopo uno scontro di gioco.20:50
17'
Spinge il Modena.20:48
14'
Mancino da fuori di Pyyhtia (Modena), conclusione imprecisa.20:46
12'
Break del Modena, ma Zanimacchia commette fallo in attacco.20:44
10'
La Carrarese lotta in mezzo al campo e riconquista il possesso.20:41
8'
Cross di Zampano (Modena) da destra, la Carrarese allontana ma il direttore di gara alza la bandierina.20:40
8'
Giropalla del Modena.20:39
5'
Si rialza Chichizola, riprende il match.20:36
4'
Problemi per Chichizola (Modena), staff medico in campo.20:36
3'
CHANCE CARRARESE! Bozhanaj verticalizza per Finotto che entra in area ma a tu per tu si fa ipnotizzare da Chichizola.20:36
1'
Si comincia!20:32
FORMAZIONE MODENA (3-5-2): Chichizola - Tonoli, Dellavalle, Adorni - Zanimacchia, Pyyhtia, Gerli, Magnino, Zampano - Defrel, Pedro Mendes.20:15
Carrarese - Modena è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Modena sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece Modena si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Carrarese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Modena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3.
In casa Carrarese ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, l'Empoli e Modena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Mantova e il Pescara ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 0-0 mentre Modena ha incontrato il Pescara vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 4 gol.
Carrarese e Modena si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, Modena ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Carrarese-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Carrarese e Modena si sono affrontate 18 volte nell’era dei tre punti a vittoria tra Serie C (16) e Serie BKT (due), ottenendo esattamente sei successi per parte e sei pareggi.
Dopo il successo per 2-1 nel match di ritorno della scorsa stagione in Serie BKT, la Carrarese potrebbe battere il Modena in due match di campionato di fila per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2000 in Serie C.
Il Modena ha segnato in tutte le ultime sei partite di campionato contro la Carrarese tra Serie C e Serie BKT (10 reti nel parziale, 1.7 in media a partita), dopo che aveva mancato l'appuntamento con il gol in sei delle 12 precedenti (11 marcature, 0.9 a gara).
Dopo la sconfitta per 3-4 contro l'Avellino alla 4ª giornata, la Carrarese potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie BKT solo per la seconda volta dall'inizio della passata stagione - la prima era stata tra gennaio e febbraio scorsi, contro Spezia e Brescia
Il Modena ha trovato il successo in entrambe le ultime due trasferte di campionato (2-0 contro la Sampdoria e 3-1 contro il Mantova) e potrebbe eguagliare il proprio record di tre vittorie esterne consecutive in Serie BKT, registrato solo due volte nella propria storia: la prima tra marzo e aprile 1943 e la seconda tra marzo e aprile 2006.
Ettore Gliozzi ha segnato quattro gol nelle prime cinque presenze di questa Serie BKT, tanti quanti ne aveva realizzati in tutta la scorsa stagione (in 23 presenze); l'ultima volta che ha messo a segno più reti in una singola edizione della competizione risale al 2022/23, 10 con il Pisa.
Dopo la rete del definitivo 2-2 messa a segno al minuto 88 dell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli, Mattia Finotto potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in Serie BKT per la seconda volta in carriera (la prima ad ottobre 2018 contro Brescia e Pescara). Dall'inizio della passata stagione, solo Nicolás Schiavi (nove) ha segnato più reti con la Carrarese in cadetteria rispetto al classe 1992 (sette), mentre in quella in corso i due sono i giocatori che hanno tentato più tiri nello specchio della porta con la maglia del club toscano (quattro entrambi).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: