Termina 0-0 il match tra Carrarese e Modena. Allo Stadio dei Marmi va in scena una partita maschia che non regala grandi emozioni. Le occasioni più importanti del match sono entrambe dei toscani. La prima al minuto 3 con Finotto che servito da Bozhanaj entra in area ma non riesce a superare Chichizola; la seconda arriva al 59' ed è sempre del centravanti di casa, autore di una grande girata in area su cui l'estremo difensore del Modena è ancora una volta superlativo.

PREPARTITA

Carrarese - Modena è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Modena sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece Modena si trova 2° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Carrarese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Modena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3.

In casa Carrarese ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, l'Empoli e Modena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Mantova e il Pescara ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 0-0 mentre Modena ha incontrato il Pescara vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 4 gol.

Carrarese e Modena si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, Modena ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Carrarese-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Carrarese e Modena si sono affrontate 18 volte nell’era dei tre punti a vittoria tra Serie C (16) e Serie BKT (due), ottenendo esattamente sei successi per parte e sei pareggi.

Dopo il successo per 2-1 nel match di ritorno della scorsa stagione in Serie BKT, la Carrarese potrebbe battere il Modena in due match di campionato di fila per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2000 in Serie C.

Il Modena ha segnato in tutte le ultime sei partite di campionato contro la Carrarese tra Serie C e Serie BKT (10 reti nel parziale, 1.7 in media a partita), dopo che aveva mancato l'appuntamento con il gol in sei delle 12 precedenti (11 marcature, 0.9 a gara).

Dopo la sconfitta per 3-4 contro l'Avellino alla 4ª giornata, la Carrarese potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie BKT solo per la seconda volta dall'inizio della passata stagione - la prima era stata tra gennaio e febbraio scorsi, contro Spezia e Brescia

Il Modena ha trovato il successo in entrambe le ultime due trasferte di campionato (2-0 contro la Sampdoria e 3-1 contro il Mantova) e potrebbe eguagliare il proprio record di tre vittorie esterne consecutive in Serie BKT, registrato solo due volte nella propria storia: la prima tra marzo e aprile 1943 e la seconda tra marzo e aprile 2006.

Ettore Gliozzi ha segnato quattro gol nelle prime cinque presenze di questa Serie BKT, tanti quanti ne aveva realizzati in tutta la scorsa stagione (in 23 presenze); l'ultima volta che ha messo a segno più reti in una singola edizione della competizione risale al 2022/23, 10 con il Pisa.

Dopo la rete del definitivo 2-2 messa a segno al minuto 88 dell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli, Mattia Finotto potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in Serie BKT per la seconda volta in carriera (la prima ad ottobre 2018 contro Brescia e Pescara). Dall'inizio della passata stagione, solo Nicolás Schiavi (nove) ha segnato più reti con la Carrarese in cadetteria rispetto al classe 1992 (sette), mentre in quella in corso i due sono i giocatori che hanno tentato più tiri nello specchio della porta con la maglia del club toscano (quattro entrambi).

