Quinta gara consecutiva senza vittoria per l'Empoli che trova però il secondo pareggio consecutivo e continua almeno a muovere la propria classifica. Ora sono sei i punti dei toscani, due meno di quelli del Monza che sale invece a quota otto, a un solo punto dalla zona playoff.

Empoli e Monza, entrambe retrocesse dalla Serie A nella passata stagione, si affrontano al Castellani per cercare una svolta nel proprio inizio di stagione poco brillante. I toscani hanno infatti ottenuto solo cinque punti in questo avvio di campionato, tutti in casa, e non vincono dal 3-1 rifilato al Padova nella prima giornata. E' andata leggermente meglio ai brianzoli che, seppur realizzando sole quattro reti, hanno totalizzato sette punti nel proprio cammino ma solamente uno lontano dallo U-Power Stadium. Fischio d'inizio alle 20.30.16:42

Dirige il match Mucera, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Santarosa. Il quarto ufficiale è Iacobellis mentre in sala VAR ci sono Camplone e Rutella.20:32

Pagliuca opera tre cambi nella formazione empolese, tutti a centrocampo. Rispetto al derby con la Carrarese ci saranno infatti Belardinelli e Ceesay in mediana insieme a Ghion, mentre sulla corsia di sinistra tocca a Moruzzi, panchina per Yepes e Franco Carboni mentre Ignacchiti è out per un problema muscolare. A destra c'è la conferma di Elia, così come sono confermati il blocco arretrato e la coppia d'attacco Shpendi-Saporiti.20:20

Rivoluzione in casa Monza con Bianco che cambia tutto il trio a difesa di Thiam. Rispetto alla sconfitta col Padova ci saranno infatti Delli Carri, Brorsson e Andrea Carboni dal 1', panchina quindi per Izzo, Ravanelli e Lucchesi. Sugli esterni spazio ancora a Birindelli mentre Ciurria prende il posto di Azzi. Colombo è confermato in mezzo ma al suo fianco ci sarà Zeroli per Obiang. In attacco tocca ancora ad Alvarez ma alle sue spalle ci saranno Caprari e Galazzi, non Colpani e Maric.20:27

Fallo di Belardinelli su Colombo e punizione per il Monza sulla trequarti offensiva. Sul pallone ci sono Keita e Galazzi pronti a crossare in mezzo.21:10

PREPARTITA

Empoli - Monza è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Monza sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente l'Empoli si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 9° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; il Monza ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

In casa l'Empoli ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e il Monza ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Il Monza ha incontrato Padova perdendo 0-1.

Empoli e Monza si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, il Monza ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Empoli-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Empoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro il Monza in Serie BKT (5V, 3N), l’unico successo dei brianzoli nel periodo nel campionato cadetto risale al 19 settembre 1999 (1-0 in casa dei lombardi).

Il Monza affronta una squadra proveniente dalla Serie A arrivando anch'esso dalla massima serie per la prima volta nel torneo cadetto; i brianzoli non hanno vinto cinque delle ultime sei trasferte contro formazioni retrocesse dal precedente campionato di massima serie (4N, 1P) in Serie BKT e potrebbero tornare al successo in una sfida di questo tipo per la prima volta da gennaio 2021 (0-1 vs Brescia in quel caso) sotto la guida di Cristian Brocchi.

L'Empoli ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi quattro incroci disputati al Castellani contro il Monza in campionato tra A e B (2V, 2N) e contro nessuna squadra attualmente nel torneo cadetto in corso ha una striscia aperta di clean sheet casalinghi più lunga che contro i brianzoli (quattro appunto come contro Palermo e Catanzaro) in Serie BKT.

Il Monza ha perso in tre delle ultime quattro gare giocate in trasferta di Serie BKT (1N), parziale in cui ha sempre subito almeno un gol, senza invece mai segnarne più di uno (tre in totale le reti realizzate dai brianzoli).

Sfida tra la squadra che conta più recuperi offensivi in seguito a pressing in questa Serie BKT (44, il Monza) e quella che ne conta di meno (14, l'Empoli).

Gianluca Caprari ha all'attivo tre gol in campionato (tutti in Serie A) contro l'Empoli, tuttavia sono tutti arrivati nelle prime quattro sfide contro i toscani (centro nell'aprile 2017 con il Pescara e doppietta nel dicembre 2018 con la Sampdoria), senza invece trovare la rete nelle otto successive gare contro questa squadra.

Il Monza non ha segnato nell'ultimo match di campionato contro il Padova, dopo aver realizzato esattamente un gol in tutte le prime quattro giornate di questa Serie BKT: la squadra brianzola non colleziona due match di fila in cadetteria senza andare a bersaglio da ottobre 2021.

L'Empoli ha conquistato solo cinque punti nelle prime cinque giornate di questa Serie BKT e, considerando tre punti a vittoria da sempre, solo due volte non ha superato questa soglia dopo le prime sei gare giocate in un singolo torneo cadetto: zero nel 1949/59 e due nel 2012/13.

L'Empoli è la squadra che ha segnato più gol in contropiede in questa Serie BKT (tre), mentre il Monza è ancora a secco di reti in queste situazioni di gioco. Più in generale, solo il Frosinone (nove) ha tentato più conclusioni dei toscani al termine di una ripartenza nel torneo cadetto in corso (otto, cinque in più dei brianzoli).

Solo Bohdan Popov (4G - 4 aprile 2007) è più giovane di Stiven Shpendi (2G al pari del gemello Cristian - 19 maggio 2003) tra i giocatori stranieri con più di una rete all'attivo in questa Serie BKT. Grazie alla marcatura nell'ultimo turno contro la Carrarese, l'attaccante albanese ha già segnato in quattro presenze la metà dei gol (due) realizzati in tutto lo scorso campionato (quattro) e potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel torneo per la seconda volta in carriera (la prima tra maggio e agosto scorsi); inoltre, cinque delle sue sei reti in cadetteria sono arrivate in gare casalinghe.

