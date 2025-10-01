Due colpi di testa di due difensori fissano il risultato sull'1-1. La seconda frazione, dopo i pali monzesi della prima, si apre con la traversa clamorosa di Shpendi per i toscani, subito dopo arriva il vantaggio ospite con Andrea Carboni su assist di Keita Baldé. Gli ospiti sfiorano il raddoppio in un paio di situazioni ma, su un corner propiziato da un mezzo pasticcio tra Birindelli e Thiam, i padroni di casa trovano il pari con la zuccata di Guarino su perfetto assist di Ilie dalla bandierina. Nel finale il Monza prova con più insistenza a riportarsi avanti ma la difesa empolese non capitola. Si chiude dunque in pareggio la sfida del Carlo Castellani-Computer Gross Arena.
Quinta gara consecutiva senza vittoria per l'Empoli che trova però il secondo pareggio consecutivo e continua almeno a muovere la propria classifica. Ora sono sei i punti dei toscani, due meno di quelli del Monza che sale invece a quota otto, a un solo punto dalla zona playoff.
Nel prossimo turno l'Empoli sarà di scena a Bolzano contro il Sudtirol mentre il Monza ospiterà il Catanzaro all'U-Power Stadium.
90'+5'
Triplice fischio di Mucera. Empoli-Monza finisce 1-1, rete ospite di Andrea Carboni al 49', pareggio dei padroni di casa al 79' con Guarino.22:25
90'+4'
Ultimo giro di lancette sul terreno empolese.22:23
90'+2'
Ceesay lancia lungo per Popov, c'è però Thiam ben appostato fuori dalla propria area a interrompere la comunicazione tra i due.22:22
90'
Quattro minuti di recupero al Castellani.22:20
89'
ANCORA KEITA! Ennesimo errore di impostazione da parte di Fulignati, Keita entra in area ma al momento della conclusione col destro viene sbilanciato da Lovato. Palla fuori di poco alla sinistra di Fulignati.22:19
88'
Prova a reagire l'Empoli dopo le occasioni da gol avute dal Monza negli ultimi minuti ma la difesa ospite regge.22:18
87'
Sostituzione Monza: esce Andrea Carboni, entra Lorenzo Lucchesi.22:16
85'
KEITA! Controllo col petto e drop col destro dal limite del senegalese che non trova il sette per questione di centimetri!22:16
83'
SPRECA OBIANG! Respinta difensiva difettosa di Lovato, la palla arriva tra i piedi di Obiang che spara però alto col destro da dentro l'area!22:14
82'
Palla morbida di Ilie dalla sinistra, troppo alta per Ceesay che non riesce a intervenire di testa dal limite dell'area piccola.22:12
81'
Ci crede ora l'Empoli che ha in campo praticamente tutto il proprio potenziale offensivo e non può fare altro che provare ad attaccare ancora.22:11
80'
Sostituzione Empoli: fuori Salvatore Elia, dentro Franco Carboni.22:10
79'
GOL! EMPOLI-Monza 1-1! Rete di Guarino. Calcio d'angolo di Ilie, Guarino svetta di testa e batte Thiam imparabilmente. Pareggio dell'Empoli!
BRIVIDO MONZA! Thiam e Birindelli si ostacolano al limite dell'area piccola, la palla finisce fuori di un soffio! Sarà calcio d'angolo per i padroni di casa.22:10
77'
Sostituzione Empoli: fuori Stiven Shpendi, dentro Pietro Pellegri.22:07
76'
Colpani porta palla fin dentro l'area avversaria, poi sbaglia la giocata di tacco ma il Monza rimane in attacco.22:07
75'
YEPES! Destro rasoterra di Yepes dalla distanza, Thiam ci arriva in tuffo alla propria destra mettendo la palla in calcio d'angolo.22:05
72'
Keita usa tutta la propria esperienza per guadagnare un calcio di punizione nella metà campo avversaria. Poco dopo fa lo stesso Alvarez facendo guadagnare altro tempo ai suoi.22:02
71'
Palla verticale di Elia a pescare Ghion in area, Delli Carri riesce a sporcargli il pallone dopo lo stop per evitare la conclusione ravvicinata del centrocampista empolese.22:01
71'
Ci prova ancora da fermo l'Empoli con Yepes che mette in mezzo un calcio di punizione procurato da Ilie, si difende ancora bene però la difesa del Monza che respinge.22:01
70'
Sostituzione Monza: fuori Nicolas Galazzi, dentro Andrea Colpani.21:59
69'
Ceesay alza troppo il destro da dentro l'area. Si alza però la bandierina dell'assistente di Mucera.21:59
68'
Corner per l'Empoli, la palla esce dall'area biancorossa ed Elia calcia teso col destro, altra deviazione e altro corner.21:58
66'
Sostituzione Empoli: esce anche il capitano Luca Belardinelli, dentro Bohdan Popov.21:56
66'
Cartellino giallo per Obiang dopo una trattenuta si Ghion che lo aveva aggirato a centrocampo.21:56
65'
Sostituzione Empoli: finisce anche la partita di Brando Moruzzi, inizia quella di Rares Ilie.21:56
65'
Sostituzione Empoli: fuori Edoardo Saporiti, dentro Gerard Yepes.21:55
65'
Si difende con ordine il Monza mentre si attendono le prime mosse in casa Empoli per provare a riprendere il risultato.21:55
62'
Elia travolge Azzi in ritardo e viene ammonito dal direttore di gara.21:52
61'
Il Monza cerca di gestire il vantaggio facendo girar palla nella propria metà campo. Non è ancora arrivata la reazione dei padroni di casa dopo il vantaggio brianzolo.21:52
58'
FULIGNATI! Alvarez calcia a giro col destro su punizione, Fulignati si deve superare per deviare la palla in corner dopo un rimbalzo in area piccola.21:49
57'
Cartellino giallo per Belardinelli, costretto a una trattenuta plateale per evitare l'ingresso in area di Birindelli, palla al piede in posizione centrale.21:48
54'
Shpendi fa da sponda per Ceesay e gli apre un'autostrada sulla sinistra, il gambiano entra in area ma mette in mezzo un pallone che rimane a metà strada tra due compagni. Recupera la difesa biancorossa che si salva grazie all'imprecisione dell'avversario.21:45
52'
OCCASIONE MONZA! Discesa impetuosa di Azzi sulla sinitra, tocco orizzontale per Keita che, a sua volta, serve Alvarez nel cuore dell'area. L'uruguayano si gira su sé stesso e conclude col destro ma non trova lo specchio da ottima posizione.21:43
49'
GOL! Empoli-MONZA 0-1! Rete di Andrea Carboni. Corner corto per Keita, il cui cross sul primo palo trova Carboni ben appostato per la girata di testa sul palo lungo. Fulignati non ci arriva e gli ospiti sbloccano il match!
ALVAREZ DA FUORI! Sinistro da fuori dell'ex Sassuolo e palla fuori di pochissimo alla destra di Fulignati dopo una deviazione!21:39
48'
TRAVERSA DI SHPENDI! Cross basso e teso dalla destra di Saporiti, Shpendi ci arriva prima di tutti e centra la traversa col destro in allungo!21:39
47'
Fallo di mano di Ceesay al limite dell'area monzese. Punizione per gli ospiti che recuperano così il possesso della sfera.21:37
46'
Si ricomincia!21:36
45'
Sostituzione Monza: fuori Leonardo Colombo all'intervallo, al suo posto entra Pedro Obiang.21:36
Nessuna rete ma molte emozioni nel primo tempo del Castellani. Il Monza è infatti andato vicinissimo al vantaggio colpendo il palo con Colombo al 13', sulla ribattuta spreca tutto Alvarez a porta praticamente vuota. Al 33' Mucera estrae il rosso per i tecnici Bianco e Pagliuca dopo un diverbio a bordocampo, tre minuti dopo arriva un altro palo degli ospiti con Galazzi. Nel finale si rianima l'Empoli che conclude un paio di volte a rete, senza però impensierire Thiam.21:24
45'+3'
Fine primo tempo. E' 0-0 tra Empoli e Monza dopo i primi 45 minuti.21:20
45'+3'
Risponde il Monza con Keita al tiro dal limite. Il destro dell'ex Inter sorvola di un paio di metri la porta di Fulignati.21:19
45'+2'
Destro improvviso di Saporiti da fuori area, Thiam lo doma in due tempi centralmente.21:19
45'
Tre minuti di recupero.21:17
45'
Sinistro di Belardinelli dal limite, murato dalla difesa ospite.21:17
43'
Prova a chiudere in avanti l'Empoli che finora non ha però creato nulla di pericoloso dalle parti di Thiam.21:15
41'
Squillo dell'Empoli con Ghion al tiro dal limite dell'area. Il sinistro a giro dell'ex Sassuolo è però completamente fuori misura.21:14
39'
Punizione respinta dalla difesa empolese, poi Colombo commette fallo in attacco.21:11
38'
Fallo di Belardinelli su Colombo e punizione per il Monza sulla trequarti offensiva. Sul pallone ci sono Keita e Galazzi pronti a crossare in mezzo.21:10
36'
PALO DEL MONZA! Accelerazione centrale di Keita e palla esterna rasoterra per Galazzi, il destro incrociato rasoterra del numero 23 biancorosso sorprende Fulignati ma si infrange sulla base del palo!21:08
35'
Fase del match senza particolari avvenimenti da segnalare, caratterizzata da continui cambi di possesso.21:07
33'
DOPPIO ROSSO! Bianco dice qualcosa di troppo a Pagliuca che risponde a tono. Mucera interviene subito e manda entrambi tecnici negli spogliatoi.21:05
32'
Galazzi rimane a terra, fuori dal campo, dopo un intervento scomposto di Moruzzi. Scintille tra le due panchine.21:04
30'
Strappo centrale di Ceesay e palla in verticale per Shpendi, si chiude bene però la difesa ospite che recupera palla.21:01
29'
Sostituzione Monza: esce a sorpresa anche uno stupito Gianluca Caprari, al suo posto entra Keita Baldé.21:00
28'
Sostituzione Monza: esce Patrick Ciurria, al suo posto entra Paulo Azzi.20:59
27'
Non ce la fa Ciurria, Galazzi mette fuori il pallone per consentire la sostituzione del proprio capitano.20:58
24'
Apertura di Caprari per Ciurria a destra, l'esterno monzese non riesce a superare Moruzzi e rimane a terra dolorante dopo un colpo fortuito sulla caviglia sinistra.20:56
22'
Continuano i problemi in uscita palla a terra per l'Empoli, il pressing del Monza non si è ancora attenuato.20:54
19'
Galazzi mette in mezzo col mancino a uscire, direttamente tra le braccia di Fulignati.20:51
18'
Calcio d'angolo per il Monza, il primo di questa partita.20:50
16'
Cross di Ceesay dalla sinistra, Elia non trova la coordinazione per la girata a rete da ottima posizione!20:48
14'
Trattenuta di Colombo su Saporiti. Arriva il giallo per il centrocampista biancorosso.20:46
13'
PALO DI COLOMBO! Ennesima palla persa dall'Empoli in uscita dal basso, Colombo anticipa Ghion e centra il palo col piatto destro. Sulla respinta Alvarez si divora il vantaggio calciando incredibilmente fuori con Fulignati fuori causa!20:47
11'
Si riparte dopo un brevissimo silent-check con la sala VAR che conferma la decisione presa in campo dal direttore di gara.20:43
10'
Riparte in velocità l'Empoli con Saporiti che lancia Shpendi nello spazio, dopo il recupero della difesa biancorossa, l'attaccante albanese va a terra in area ma per Mucera è tutto regolare.20:42
8'
Tiro-cross di Caprari a rientrare dalla sinistra, bloccato a terra da Fulignati senza patemi.20:40
8'
Pressing a tutto campo del Monza che non sta lasciando ragionare l'Empoli.20:39
6'
Incursione in area dalla sinistra di Ceesay, si chiude la difesa ospite. Poi ci prova Moruzzi col traversone dalla fascia ma i biancorossi sono ancora ben piazzati.20:38
4'
Risponde l'Empoli con Ghion alla conclusione di destro da fuori, palla centrale bloccata senza problemi da Thiam.20:36
4'
Recupero alto del Monza, Alvarez non ci pensa due volte e calcia col destro senza coordinazione. Palla alle stelle.20:35
3'
Empoli che prova a ragionare dopo il brivido in avvio di match. La gestione del possesso finora è stata quasi totalmente dei padroni di casa.20:35
OCCASIONE MONZA! Retropassaggio quasi suicida di Lovato per Fulignati, il portiere fa quel che può rinviando addosso ad Alvarez che, di rimpallo, sfiora il gol per gli ospiti.20:34
Si comincia!20:32
Squadre in campo al Castellani, si attende solo il fischio d'inizio del direttore di gara Mucera.20:29
Rivoluzione in casa Monza con Bianco che cambia tutto il trio a difesa di Thiam. Rispetto alla sconfitta col Padova ci saranno infatti Delli Carri, Brorsson e Andrea Carboni dal 1', panchina quindi per Izzo, Ravanelli e Lucchesi. Sugli esterni spazio ancora a Birindelli mentre Ciurria prende il posto di Azzi. Colombo è confermato in mezzo ma al suo fianco ci sarà Zeroli per Obiang. In attacco tocca ancora ad Alvarez ma alle sue spalle ci saranno Caprari e Galazzi, non Colpani e Maric.20:27
Pagliuca opera tre cambi nella formazione empolese, tutti a centrocampo. Rispetto al derby con la Carrarese ci saranno infatti Belardinelli e Ceesay in mediana insieme a Ghion, mentre sulla corsia di sinistra tocca a Moruzzi, panchina per Yepes e Franco Carboni mentre Ignacchiti è out per un problema muscolare. A destra c'è la conferma di Elia, così come sono confermati il blocco arretrato e la coppia d'attacco Shpendi-Saporiti.20:20
FORMAZIONI UFFICIALI: 3-5-2 per i padroni di casa. Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Belardinelli, Ghion, Ceesay, Moruzzi - Saporiti, Shpendi. A disposizione: Perisan, Curto, Pellegri, Ilie, Yepes, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Popov, F. Carboni, Bianchi.20:15
Dirige il match Mucera, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Santarosa. Il quarto ufficiale è Iacobellis mentre in sala VAR ci sono Camplone e Rutella.20:32
Empoli e Monza, entrambe retrocesse dalla Serie A nella passata stagione, si affrontano al Castellani per cercare una svolta nel proprio inizio di stagione poco brillante. I toscani hanno infatti ottenuto solo cinque punti in questo avvio di campionato, tutti in casa, e non vincono dal 3-1 rifilato al Padova nella prima giornata. E' andata leggermente meglio ai brianzoli che, seppur realizzando sole quattro reti, hanno totalizzato sette punti nel proprio cammino ma solamente uno lontano dallo U-Power Stadium. Fischio d'inizio alle 20.30.16:42
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Monza, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2025/26.16:35
Empoli - Monza è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Monza sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente l'Empoli si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 9° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Empoli ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; il Monza ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.
In casa l'Empoli ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e il Monza ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Il Monza ha incontrato Padova perdendo 0-1.
Empoli e Monza si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, il Monza ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Empoli-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L’Empoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro il Monza in Serie BKT (5V, 3N), l’unico successo dei brianzoli nel periodo nel campionato cadetto risale al 19 settembre 1999 (1-0 in casa dei lombardi).
Il Monza affronta una squadra proveniente dalla Serie A arrivando anch'esso dalla massima serie per la prima volta nel torneo cadetto; i brianzoli non hanno vinto cinque delle ultime sei trasferte contro formazioni retrocesse dal precedente campionato di massima serie (4N, 1P) in Serie BKT e potrebbero tornare al successo in una sfida di questo tipo per la prima volta da gennaio 2021 (0-1 vs Brescia in quel caso) sotto la guida di Cristian Brocchi.
L'Empoli ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi quattro incroci disputati al Castellani contro il Monza in campionato tra A e B (2V, 2N) e contro nessuna squadra attualmente nel torneo cadetto in corso ha una striscia aperta di clean sheet casalinghi più lunga che contro i brianzoli (quattro appunto come contro Palermo e Catanzaro) in Serie BKT.
Il Monza ha perso in tre delle ultime quattro gare giocate in trasferta di Serie BKT (1N), parziale in cui ha sempre subito almeno un gol, senza invece mai segnarne più di uno (tre in totale le reti realizzate dai brianzoli).
Sfida tra la squadra che conta più recuperi offensivi in seguito a pressing in questa Serie BKT (44, il Monza) e quella che ne conta di meno (14, l'Empoli).
Gianluca Caprari ha all'attivo tre gol in campionato (tutti in Serie A) contro l'Empoli, tuttavia sono tutti arrivati nelle prime quattro sfide contro i toscani (centro nell'aprile 2017 con il Pescara e doppietta nel dicembre 2018 con la Sampdoria), senza invece trovare la rete nelle otto successive gare contro questa squadra.
Il Monza non ha segnato nell'ultimo match di campionato contro il Padova, dopo aver realizzato esattamente un gol in tutte le prime quattro giornate di questa Serie BKT: la squadra brianzola non colleziona due match di fila in cadetteria senza andare a bersaglio da ottobre 2021.
L'Empoli ha conquistato solo cinque punti nelle prime cinque giornate di questa Serie BKT e, considerando tre punti a vittoria da sempre, solo due volte non ha superato questa soglia dopo le prime sei gare giocate in un singolo torneo cadetto: zero nel 1949/59 e due nel 2012/13.
L'Empoli è la squadra che ha segnato più gol in contropiede in questa Serie BKT (tre), mentre il Monza è ancora a secco di reti in queste situazioni di gioco. Più in generale, solo il Frosinone (nove) ha tentato più conclusioni dei toscani al termine di una ripartenza nel torneo cadetto in corso (otto, cinque in più dei brianzoli).
Solo Bohdan Popov (4G - 4 aprile 2007) è più giovane di Stiven Shpendi (2G al pari del gemello Cristian - 19 maggio 2003) tra i giocatori stranieri con più di una rete all'attivo in questa Serie BKT. Grazie alla marcatura nell'ultimo turno contro la Carrarese, l'attaccante albanese ha già segnato in quattro presenze la metà dei gol (due) realizzati in tutto lo scorso campionato (quattro) e potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel torneo per la seconda volta in carriera (la prima tra maggio e agosto scorsi); inoltre, cinque delle sue sei reti in cadetteria sono arrivate in gare casalinghe.
