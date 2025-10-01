In campo dal primo minuto Di Nardo a sostituire Tsadjout, Merola in panchina in ottica turnover. In casa Sudtirol Coulibaly non è al top e parte fuori, pesano anche le assenze di Casiraghi e Masiello. 20:25

PREPARTITA

Pescara - Sudtirol è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Sudtirol sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente il Pescara si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pescara ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10; il Sudtirol ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Pescara ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Reggiana vincendo 3-1.

Pescara e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.

Pescara-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pescara e Südtirol si affronteranno in Serie BKT per la prima volta nella loro storia e, più in generale, questa sarà la prima sfida di sempre tra una formazione abruzzese ed una del Trentino-Alto Adige nel campionato cadetto.

Dopo la vittoria per 4-0 ai danni dell'Empoli alla 4ª giornata, il Pescara potrebbe vincere due match interni di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra marzo e giugno 2020. Due successi casalinghi con annesso clean sheet in cadetteria, invece, non vengono registrati dagli abruzzesi dal periodo tra ottobre e novembre 2019 (4-0 contro il Benevento e 3-0 contro il Pisa in quel caso).

Il Südtirol ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in Serie BKT (contro il Pisa nell'ultimo match esterno della passata stagione; contro il Catanzaro e il Frosinone nei primi due di quella in corso): tanti pari quanti quelli registrati dagli altoatesini nelle precedenti 23 gare giocate lontano da casa nel torneo (7V, 13P).

In generale, il Südtirol è imbattuto da quattro match esterni di fila in Serie BKT (1V, 3N) e solo due volte nella propria storia ha messo in fila una serie più lunga di trasferte senza sconfitte in cadetteria: cinque tra settembre e novembre 2022 (3V, 2N) e sette tra dicembre 2022 e aprile 2023 (4V, 3N).

Silvio Merkaj è andato a segno nelle ultime due presenze di Serie BKT e non riusciva a timbrare in due gare di fila in cadetteria da settembre 2023; il classe '97 del Südtirol non ha mai segnato in tre presenze di fila in questa categoria.

Giacomo Olzer ha realizzato tre gol in questo campionato, anche se mai in due presenze di fila; non ha mai segnato più reti in una singola stagione di Serie BKT (tre centri anche nel 2022/23, con il Brescia).

Il Pescara è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questa Serie BKT: quattro. In particolare, il 13% delle conclusioni dalla distanza degli abruzzesi sono terminate in rete (4/31), esattamente la stessa percentuale del Südtirol (13%: 3/23) con la quale infatti condivide questo primato nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: