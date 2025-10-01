Finisce senza reti il match tra Sampdoria e Catanzaro, è il sesto pareggio consecutivo per la squadra ospite. Occasioni per Iemmello, Cisse e Pandolfi. Liguri pericolosi con Abdilgaard e Pafundi.

Le scelte di Donati: in avanti c'è Cuni, Pafundi e Benedetti a supporto. Depaoli e Venuti gli esterni. Abildgaard e Bellemo a metà campo.19:53

Le scelte di Aquiliani: Iemmello al centro dell'attacco, Oudin e Cisse alle sue spalle. Cassandro e Favasuli sulle fasce, Pontisso e Petriccione in mediana. 19:50

PREPARTITA

Sampdoria - Catanzaro è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Catanzaro sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.

Sampdoria e Catanzaro si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 3 volte, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sampdoria-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nello scorso campionato la Sampdoria ha pareggiato entrambe le sfide con il Catanzaro in Serie BKT; quella calabrese è stata una delle quattro squadre contro cui i liguri hanno diviso la posta in palio in due occasioni (Palermo, Bari e Cremonese le altre).

La Sampdoria ha perso entrambe le sfide casalinghe in questo avvio di Serie BKT e solo nella stagione 2023/24 ha perso tutte le prime tre gare disputate al Ferraris nel torneo cadetto.

Il Catanzaro ha pareggiato le prime due gare esterne nel torneo cadetto in corso e potrebbe chiudere in parità le prime tre trasferte stagionali in Serie BKT per la seconda volta nella sua storia, la prima nel 1974/75.

Sampdoria e Catanzaro hanno trovato entrambe la via della rete in ognuno degli ultimi cinque incroci in Serie BKT (quattro gol in media a partita) dopo che nelle prime tre sfide tra queste due squadre nel torneo cadetto almeno una non era andata a segno.

Il Catanzaro ha pareggiato tutte le prime cinque partite di questo campionato e l'unica squadra che in Serie BKT ha ottenuto sei pareggi nelle prime sei è stata lo Spezia nel Gruppo A della stagione 1933/34.

L'unica tripletta realizzata da Pietro Iemmello nella sua carriera in Serie BKT è arrivata nella gara di andata dello scorso campionato sul campo della Sampdoria, terminata 3-3; l'attaccante del Catanzaro, tuttavia, non trova la rete fuori casa nel torneo dallo scorso 29 marzo contro il Modena - sette match esterni a secco da allora, inclusi i play-off della scorsa stagione.

Fabio Depaoli (nove gol in totale, incluso l'ultimo segnato al Bari) è l'unico giocatore della Sampdoria ad essere andato a segno in ognuna delle ultime tre stagioni con la maglia blucerchiata in Serie BKT. Una delle sue nove reti in queste tre annate è anche arrivato contro il Catanzaro, in trasferta il 4 maggio 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: