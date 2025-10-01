Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sampdoria-Catanzaro: 0-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
1 Ottobre 2025 ore 20:30
Sampdoria
0
Catanzaro
0
Partita finita
Arbitro: Federico Dionisi
    0'
    45'
    90'
    90'
    95'

    Finisce senza reti il match tra Sampdoria e Catanzaro, è il sesto pareggio consecutivo per la squadra ospite. Occasioni per Iemmello, Cisse e Pandolfi. Liguri pericolosi con Abdilgaard e Pafundi.

    Nel prossimo turno di Serie B per la Sampdoria impegno in casa contro il Pescara, il Catanzaro affronterà il Monza in trasferta.

    1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sampdoria-Catanzaro, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:31

    2. 90'+5'

      Fine partita: SAMPDORIA-CATANZARO 0-0! Il risultato non si sblocca. 22:25

    3. 90'+2'

      Sostituzione SAMPDORIA: entra Conti esce Bellemo.22:22

    4. 90'+1'

      Cassandro in area si libera per il tiro di sinistro, pallone alto.22:21

    5. 90'+1'

      L'arbitro Dionisi concede quattro minuti di recupero. 22:20

    7. 89'

      Barak non trova spazio sulla zona sinistra del campo, chiuso da Bettella. 22:19

    8. 86'

      Sostituzione CATANZARO: entra Di Francesco esce Favasuli.22:16

    9. 83'

      OCCASIONE CATANZARO! Opportunità per Pandolfi, l'attaccante in area alza troppo la mira. 22:14

    10. 82'

      Sostituzione SAMPDORIA: entra Ioannou esce Venuti.22:12

    11. 82'

      Sostituzione SAMPDORIA: entra Barak esce Pafundi.22:11

    13. 80'

      Problema per Pafundi, gioco fermo, pronti due cambi per la Sampdoria.22:10

    14. 76'

      Numero di Cisse, salta Hadzikadunic con una ruleta, poi conclude alto. 22:06

    15. 73'

      Sostituzione CATANZARO: entra Di Chiara esce Verrengia.22:03

    16. 73'

      Sostituzione CATANZARO: entra Pittarello esce Iemmello.22:02

    17. 72'

      Ammonito CISSE per gioco scorretto su Ghidotti.22:01

    19. 69'

      Cassandro va al tiro da posizione decentrata, Ghidotti copre bene il primo palo. 21:58

    20. 67'

      Pafundi si accentra alle spalle di Coda, anche la Sampdoria varia dal punto di vista tattico. 21:57

    21. 64'

      Iemmello e Pandolfi in attacco, Cisse adesso fa la mezzala alla sinistra di Petriccione. 21:55

    22. 62'

      Sostituzione SAMPDORIA: entra Coda esce Cuni.21:51

    23. 61'

      Sostituzione SAMPDORIA: entra Henderson esce Bendetti.21:51

    25. 61'

      Sostituzione CATANZARO: entra Pandolfi esce Oudin.21:50

    26. 61'

      Sostituzione CATANZARO: entra Rispoli esce Pontisso.21:50

    27. 60'

      Hadzikadunic pescato in posizione irregolare, nulla di fatto per la Sampdoria. 21:50

    28. 57'

      Sampdoria in avanti in questa fase di gara, il Catanzaro si raccoglie nella propria metà campo. 21:47

    29. 54'

      Calcio da fermo battuto da Pafundi, Pontisso di testa libera l'area di rigore. 21:44

    31. 51'

      Ci prova di nuovo Cisse, ma questa volta non inquadra lo specchio e il pallone sorvola la traversa. 21:41

    32. 50'

      Tentativo di Cuni da fuori area, tiro impreciso. 21:40

    33. 49'

      OCCASIONE CATANZARO! Punizione battuta da Cisse, pallone a scavalcare la barriera, Ghidotti si allunga e devia in corner. 21:39

    34. 46'

      Sinistro insidioso di Pafundi, Pigliacelli blocca in tuffo.21:37

    35. 46'

      Inizio secondo tempo di SAMPDORIA-CATANZARO!21:36

    37. Termina senza gol il primo tempo tra Sampdoria e Catanzaro. Liguri pericolosi con Abdilgaard al 18', occasione per Iemmello al 21'.21:26

    38. 45'

      Fine primo tempo: SAMPDORIA-CATANZARO 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:19

    39. 42'

      L'arbitro richiama verbalmente Bellemo dopo una trattenuta ai danni di Petriccione. 21:16

    40. 40'

      Non si sblocca il risultato, cinque minuti al termine della prima frazione di gara. 21:15

    41. 38'

      Contropiede del Catanzaro, Cisse affretta la conclusione verso la porta senza successo. 21:11

    43. 37'

      Bendetti cade in area, l'arbitro fa un chiaro cenno di continuare a giocare. 21:11

    44. 35'

      Insiste il Catanzaro: tiro-cross di Petriccione, Ghidotti respinge con i pugni.21:08

    45. 32'

      Catanzaro pericoloso con una conclusione a giro di Pontisso, Ghidotti in tuffo si rifugia in corner. 21:06

    46. 29'

      Venuti arriva sul fondo, cross verso l'area, Bellemo in spaccata non arriva sulla sfera.21:03

    47. 26'

      Tiro dalla distanza centrale di Pontisso, Ghidotti blocca facilmente. 20:59

    49. 25'

      Spunto di Pafundi, cross intercettato da Petriccione. 20:58

    50. 21'

      OCCASIONE CATANZARO! Iemmello, servito da Oudin, trova un varco in area: Ghidotti in uscita chiude lo specchio della porta. 20:55

    51. 18'

      OCCASIONE SAMPDORIA! Abildgaard, sugli sviluppi di un corner, impegna Pigliacelli con una deviazione da posizione ravvicinata. 20:52

    52. 17'

      Corner di Pafundi, Venuti da fuori area calcia al volo, pallone alto. 20:51

    53. 14'

      Iemmello carica il destro da fuori area, comoda la presa di Ghidotti. 20:47

    55. 13'

      Calcio da fermo battuto da Pontisso, Venuti di testa allontana ma il Catanzaro resta in attacco. 20:46

    56. 10'

      Possesso gestito dal Catanzaro, la Sampdoria attende nella propria metà campo. 20:43

    57. 7'

      Lancio di Petriccione, Hadzikadunic concede un corner (battuto da Pontisso senza esito).20:41

    58. 4'

      Bendetti mette al centro, Pigliacelli anticipa Cuni e fa sua la sfera.20:38

    59. 2'

      Cisse si lamenta per un colpo subito, l'arbitro non interviene. 20:35

    61. 1'

      Inizio primo tempo di SAMPDORIA-CATANZARO! Dirige la gara l'arbitro Dionisi.20:33

    62. Le scelte di Aquiliani: Iemmello al centro dell'attacco, Oudin e Cisse alle sue spalle. Cassandro e Favasuli sulle fasce, Pontisso e Petriccione in mediana. 19:50

    63. Le scelte di Donati: in avanti c'è Cuni, Pafundi e Benedetti a supporto. Depaoli e Venuti gli esterni. Abildgaard e Bellemo a metà campo.19:53

    64. Panchina CATANZARO: Marietta, Bashi, Di Chiara, Brighenti, Rispoli, Buglio, Nuamah, D'Alessandro, Pandoldi, Pittarello, Buso, Di Francesco.19:48

    65. Panchina SAMPDORIA: Coucke, Ravaglia, Ricci, Henderson, Conti, Narro, Giordano, Ferri, Coubis, Ioannou, Barak, Coda. 19:54

    67. Formazione CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Bettella, Antonini, Verrengia - Cassandro, Pontisso, Petriccione, Favasuli - Oudin, Cisse - Iemmello.19:47

    68. Formazione SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti - Riccio, Hadzikadunic, Vulikic - Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti - Pafundi, Benedetti - Cuni.19:52

    69. Manca poco all'inizio di Sampdoria-Catanzaro. Liguri ancora a secco di vittorie in campionato. 19:43

    70. Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie B, si affrontano Sampdoria e Catanzaro.22:26

    72. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Luigi Ferraris
      Città: Genova
      Capienza: 36685 spettatori22:26

      Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

    Formazioni Sampdoria - Catanzaro

    PREPARTITA

    Sampdoria - Catanzaro è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
    Arbitro di Sampdoria - Catanzaro sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

    Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte).
    La Sampdoria ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; il Catanzaro ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

    In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
    La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.

    Sampdoria e Catanzaro si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 3 volte, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

    Sampdoria-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Nello scorso campionato la Sampdoria ha pareggiato entrambe le sfide con il Catanzaro in Serie BKT; quella calabrese è stata una delle quattro squadre contro cui i liguri hanno diviso la posta in palio in due occasioni (Palermo, Bari e Cremonese le altre).
    • La Sampdoria ha perso entrambe le sfide casalinghe in questo avvio di Serie BKT e solo nella stagione 2023/24 ha perso tutte le prime tre gare disputate al Ferraris nel torneo cadetto.
    • Il Catanzaro ha pareggiato le prime due gare esterne nel torneo cadetto in corso e potrebbe chiudere in parità le prime tre trasferte stagionali in Serie BKT per la seconda volta nella sua storia, la prima nel 1974/75.
    • Sampdoria e Catanzaro hanno trovato entrambe la via della rete in ognuno degli ultimi cinque incroci in Serie BKT (quattro gol in media a partita) dopo che nelle prime tre sfide tra queste due squadre nel torneo cadetto almeno una non era andata a segno.
    • Il Catanzaro ha pareggiato tutte le prime cinque partite di questo campionato e l'unica squadra che in Serie BKT ha ottenuto sei pareggi nelle prime sei è stata lo Spezia nel Gruppo A della stagione 1933/34.
    • L'unica tripletta realizzata da Pietro Iemmello nella sua carriera in Serie BKT è arrivata nella gara di andata dello scorso campionato sul campo della Sampdoria, terminata 3-3; l'attaccante del Catanzaro, tuttavia, non trova la rete fuori casa nel torneo dallo scorso 29 marzo contro il Modena - sette match esterni a secco da allora, inclusi i play-off della scorsa stagione.
    • Fabio Depaoli (nove gol in totale, incluso l'ultimo segnato al Bari) è l'unico giocatore della Sampdoria ad essere andato a segno in ognuna delle ultime tre stagioni con la maglia blucerchiata in Serie BKT. Una delle sue nove reti in queste tre annate è anche arrivato contro il Catanzaro, in trasferta il 4 maggio 2025.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    SampdoriaCatanzaro
    Partite giocate55
    Numero di partite vinte00
    Numero di partite perse40
    Numero di partite pareggiate15
    Gol totali segnati36
    Gol totali subiti96
    Media gol subiti per partita1.81.2
    Percentuale possesso palla49.562.2
    Numero totale di passaggi18302434
    Numero totale di passaggi riusciti13752051
    Tiri nello specchio della porta1514
    Percentuale di tiri in porta31.930.4
    Numero totale di cross8493
    Numero medio di cross riusciti1533
    Duelli per partita vinti302257
    Duelli per partita persi284212
    Corner subiti917
    Corner guadagnati1322
    Numero di punizioni a favore7788
    Numero di punizioni concesse8360
    Tackle totali7565
    Percentuale di successo nei tackle46.760.0
    Fuorigiochi totali64
    Numero totale di cartellini gialli1311
    Numero totale di cartellini rossi10

    Sampdoria - Catanzaro Live

    Leader Piattaforme Aeree

    Classifica SERIE B

    1. Frosinone14
    2. Modena14
    3. Palermo12
    4. Avellino11
    5. Cesena11
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Ettore Gliozzi4
    2. Bohdan Popov4
    3. Leonardo Candellone3
    4. Farès Ghedjemis3
    5. Leonardo Mancuso3
    MOSTRA COMPLETA

    SPORT TREND

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio