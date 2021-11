LIVE BENEVENTO - BRESCIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Ciro Vigorito tutto pronto per Benevento-Bresca, lunch match dell'undicesima giornata di Serie B.09:34

Sfida d'alta classifica tra le due squadre divise da un solo punto: i giallorossi, imbattuti tra le mura amiche, affrontano i lombardi, reduci dalla prima sconfitta in trasferta (in casa del Perugia).09:37

4-3-2-1 per il Brescia: Joronen - Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac - Bertagnoli, Cavion, Bisoli - Spalek, Palacio - Bajic. A disp.: Perilli, Linner, Olzer, Karacic, Mangraviti, Papetti, Leris, Huard, van de Looi, Jagiello, Tramoni, Moreo.12:08

Caserta si affida a Insigne-Sau-Ionita a supporto di Lapadula. Viviani preferito ad Acampora in mediana.12:54

L'ex Inzaghi opta per Spalek-Palacio alle spalle di Bajic. Cavion al posto di van de Looi a centrocampo, Joronen torna titolare tra i pali.12:54

Fasi di studio in avvio, la palla ristagna sulla mediana.12:34

Da corner, palla fuori per Viviani, destro oltre la traversa.12:36

Lancio di Viviani, Ionita scatta in fuorigioco.12:37

Lapadula addomestica per Sau, tiro contrato da Cistana.12:41

Errore di Cistana, Lapadula sbaglia la rifinitura per Insigne.12:42

Traversone di Pajac, Bertagnoli di testa non inquadra la porta.12:45

17'

Sau in verticale per Lapadula, Chancellor lo ferma in angolo.12:48