Termina una partita splendida quella che si è giocata oggi tra Avellino e Reggiana. Alla fine la spuntano i padroni di casa con un rocambolesco 4-3 in seguito ad innumerevoli rimonte e ribaltamenti. A decidere il match è la rete di testa di Palumbo al 71', per l'ennesimo, ma definitivo ribaltone della partita dopo la doppietta di Novakovich che aveva portato in vantaggio la Reggiana per la seconda volta nella partita. L'Avellino torna a vincere dopo un mese, la Reggiana esce sconfitta.

Prima frazione molto divertente tra Avellino e Reggiana. Ritmi senza dubbio non bassi con due squadre decise ad affrontarsi a viso aperto. Il match si sblocca al 21' con l'autorete di Simic, ma al 33' l'Avellino raggiunge il pareggio con un calcio di rigore segnato da Insigne. Non mancano le occasioni, sia da una parte che dall'altra, in particolare con Tavsan e Biasci senza dubbio tra i più vivaci.13:19

Avellino - Reggiana è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Reggiana sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0

Attualmente l'Avellino si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece la Reggiana si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 16 gol e ne ha subiti 19; la Reggiana ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18.

In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, lo Spezia e il Pescara ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Monza e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 1-1 mentre La Reggiana ha incontrato Modena vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrija Novakovich con 3 gol.

Avellino e Reggiana si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, la Reggiana ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Avellino-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana ha conquistato il successo nelle ultime due sfide contro l’Avellino in Serie BKT, entrambe senza subire gol, dopo aver ottenuto solo tre vittorie nelle precedenti 12 gare nella competizione (6N, 3P).

La Reggiana ha vinto le ultime due trasferte contro squadre neopromosse in Serie BKT e potrebbe centrare tre successi esterni consecutivi contro formazioni di questo tipo per la prima volta nella sua storia nella competizione.

L'Avellino ha pareggiato tre delle ultime cinque sfide in Serie BKT (2P) - incluso l'1-1 contro il Pescara nell'ultimo turno di campionato - tanti segni X quanti quelli registrati dai biancoverdi nelle precedenti 12 sfide nella competizione (5V, 4P).

La Reggiana ha raccolto nove punti nelle ultime quattro gare di Serie BKT (3V, 1P), già tre in più di quanto fatto nelle precedenti sei partite in questo torneo (1V, 3N, 2P); in particolare, dopo l'1-0 contro il Modena, i granata potrebbero riuscire a mantenere la porta inviolata in due sfide consecutive in campionato per la prima volta da dicembre-gennaio scorsi (vs Mantova e Bari in quel caso).

Si affrontano due delle tre squadre - insieme al Bari - ad aver subito più gol da fuori area (quattro) in questa Serie BKT; tuttavia, da una parte nessuna formazione ha segnato di più dalla distanza rispetto alla Reggiana (quattro come il Pescara) mentre dall'altra l'Avellino è una delle tre, con Mantova e Palermo, che deve ancora trovare la rete in questo modo nel torneo.

Lorenco Simic ha già segnato due gol in questa stagione di Serie BKT, tanti quanti ne aveva realizzati nella scorsa annata con la maglia del Bari. Solo nel 2017/18, con l’Empoli, l’attuale difensore dell’Avellino l’attuale difensore dell’Avellino ha fatto meglio in un singolo torneo cadetto, siglando tre reti in 15 presenze.

Andrea Bozzolan ha trovato la rete in due delle ultime tre presenze in Serie BKT, incluso il gol della vittoria contro il Modena nell’ultimo turno (1-0). Il difensore della Reggiana è l’unico nato dal 2004 in avanti ad aver realizzato due marcature nel torneo in corso tra i pari ruolo, anche se entrambe sono arrivate in match casalinghi.

