Gli ospiti invece sono quinti in classifica con 18 punti e nel turno precedente a domicilio hanno battuto 4-0 la Virtus Entella.14:32

Il match si conclude col successo del Frosinone per 2-0. La prima parte di gara è stata piuttosto bloccata, con pochissime occasioni per entrambe le squadre. A sboccare il risultato è un calcio di rigore trasformato da Calò. In pieno recupero l’arbitro decreta un secondo calcio di rigore a favore degli ospiti, ma dopo una revisione del Var ne revoca l’assegnazione. A metà ripresa l’arbitro Marinelli decreta un altro tiro dagli 11 metri a favore dei ciociari, ma dopo una revisione al Var espelle, a seguito di una seconda ammonizione, Oyono per una simulazione nel corso di quell’azione. Nell’ultimo quarto d’ora, sfruttando l’uomo in più, i padroni di casa vanno più volte vicine al pareggio, in un paio di occasioni con il neo entrato Bozhanaj e successivamente sale in cattedra il portiere Ciociari con un grande intervento. A un minuto dalla fine gli uomini di Alvini chiudono la partita con un gran gol di Ghedjemis, che finalizza al meglio un’azione di contropiede.17:00

PREPARTITA

Carrarese - Frosinone è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Frosinone sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente Carrarese si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Carrarese ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 20 gol e ne ha subiti 9.

In casa Carrarese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Venezia e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 2-1 mentre Il Frosinone ha incontrato la Virtus Entella vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 4 gol.

Carrarese e Frosinone si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Carrarese-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime sei partite tra Serie C e Serie BKT contro il Frosinone, la Carrarese è riuscita a segnare un solo gol, che tuttavia ha portato al successo nella gara di andata dello scorso campionato: cinque sconfitte per 0-1 nei restanti incontri.

Il Frosinone ha vinto l’unico precedente disputato sul campo della Carrarese in Serie BKT (1-0, grazie alla rete decisiva di Matteo Cicchella lo scorso 8 marzo) e potrebbe diventare la prima squadra a imporsi in entrambe le prime due trasferte contro questa avversaria nella competizione.

La Carrarese ha vinto le ultime due sfide casalinghe in questa Serie BKT (contro Juve Stabia e Venezia) e potrebbe ottenere tre successi consecutivi in casa nel torneo cadetto per la terza volta dopo esserci riuscita tra marzo-giugno 1947 (nove) e tra novembre-dicembre 2024 (quattro).

Il Frosinone è la squadra con più reti all’attivo in questa Serie BKT (18 in 10 gare); in particolare, la formazione giallazzurra aveva raggiunto lo stesso numero di gol dopo 10 partite giocate solo nella stagione 2009/10, quando arrivò al massimo a quota 19 dopo 11 incontri.

Si affrontano due delle tre squadre - insieme al Modena - a non aver ancora subito alcuna rete da colpo di testa in questa Serie BKT: da una parte solo il Modena (cinque) ha segnato più reti con questo fondamentale rispetto al Frosinone (quattro come Empoli e Spezia) mentre la Carrarese ha segnato la sua unica marcatura di questo tipo proprio nell'ultima sfida disputata in casa nel torneo.

Mattia Finotto è l’unico giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra tra gol e assist con la maglia della Carrarese nel 2025 in Serie BKT (6G, 4A). In particolare, dopo l’assist contro il Venezia e il gol contro il Cesena, l’attaccante potrebbe prendere parte ad almeno una rete per tre gare consecutive per la prima volta in carriera nel torneo.

Dopo aver realizzato le prime nove reti fuori casa in Serie BKT, Antonio Raimondo ha realizzato i successivi quattro gol nel torneo cadetto in match casalinghi; tuttavia con una rete in questo incontro, l’attaccante potrebbe diventare il primo giocatore nato dal 2004 in avanti a raggiungere la doppia cifra di reti fuori casa nella competizione.

