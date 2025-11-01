Seconda sconfitta consecutiva per la Carrarese, che scivola al nono posto.
Secondo successo consecutivo per il Frosinone, che raggiunge momentaneamente il primo posto, in compagnia del Modena.
Nel prossimo turno la Carrarese andrà in scena sul campo del Sudtirol, mentre il Frosinone ospiterà sul proprio terreno di gioco il Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Il match si conclude col successo del Frosinone per 2-0. La prima parte di gara è stata piuttosto bloccata, con pochissime occasioni per entrambe le squadre. A sboccare il risultato è un calcio di rigore trasformato da Calò. In pieno recupero l’arbitro decreta un secondo calcio di rigore a favore degli ospiti, ma dopo una revisione del Var ne revoca l’assegnazione. A metà ripresa l’arbitro Marinelli decreta un altro tiro dagli 11 metri a favore dei ciociari, ma dopo una revisione al Var espelle, a seguito di una seconda ammonizione, Oyono per una simulazione nel corso di quell’azione. Nell’ultimo quarto d’ora, sfruttando l’uomo in più, i padroni di casa vanno più volte vicine al pareggio, in un paio di occasioni con il neo entrato Bozhanaj e successivamente sale in cattedra il portiere Ciociari con un grande intervento. A un minuto dalla fine gli uomini di Alvini chiudono la partita con un gran gol di Ghedjemis, che finalizza al meglio un’azione di contropiede.17:00
90'+6'
Fischo finale dell'incontro. Carrarese-Frosinone 0-217:00
90'+5'
Ghedjemis fugge sulla destra e mette un pallone in mezzo per Zilli, che non riesce a concludere.16:59
90'+5'
Cross di Bozhanaj e Bouah salta indisturbato ma mette alto.16:58
90'+3'
Punizione di Cicconi e colpo di testa di Schiavi, colpallne che termina sul fondo.16:57
90'+3'
La punizione di Bozhanaj si infrange sulla barriera.16:56
90'+1'
Cross di Schiavi dalla destra e Distefano di testa mette altissimo.16:54
90'+1'
Sei minuti di recupero.16:54
89'
GOL! Cararrese-FROSINONE 0-2. Rete di Fares Ghedjemis, che sfrutta un passaggio di Cichella, entra in area, sterza su Imperiale, e mette nell’angolino dove Bleve non può arrivare.
Cicconi mette un pallone in mezzo per Abiuso, ma la difesa libera.16:49
84'
Cambio per il Frosinone. Esce il centrocampista Ilias Koutsoupias.16:49
84'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Emanuele Zuelli ed entra Federico Accornero.16:48
83'
Gran tiro di Cicconi dal limite e grande intervento di Palmisani.16:47
82'
Cross di Zanon dalla destra, Abiuso e Sekulov si ostacolano a vicenda e il pallone non impensierisce Palmisani, che blocca.16:45
81'
Zuelli prova la conclusione da fuori area, ma il pallone termina a lato.16:44
80'
Cross di Zuelli, Palmisani esce a vuoto, ma Bozhanaj non riesce nella deviazione area a porta vuota.16:45
77'
Bozhanaj, entrato da dieci secondi, entra in area e conclude centralmente da buona posizione.16:41
76'
Cambio per la Carrarese. Esce il difensore Juliàn Illanes ed entra l'attaccante Kleis Bozhanaj.16:41
74'
Zanon controlla e prova la conclusione dal limite. Pallone che termina alto non di molto.16:38
73'
Ghedjemis entra in area da destra e prova la conclusione di destro, non trovando altri compagni da servire. La difesa respinge.16:36
72'
Gran giocata di Cicconi sulla sinistra, che mette un pallone al centro dell'area per Abiuso, che calcia a lato.16:36
70'
Cambio in difesa per il Frosinone. Esce Jacopo Gelli ed entra Giorgio Cittadini.16:35
70'
Cambio per il Frosinone. Esce l'attaccante Giorgi Kvernadze ed entra il difensore Niccolò Corrado.16:34
67'
Rosso per il Frosinone. Espulso Anthony Oyono per doppia ammonizione a seguito della simulazione dopo il constrasto con Imperiale.16:31
67'
Dopo una revisione al monitor Marinelli revoca l'assegnazione del calcio di rigore e ammonisce Oyono per simulazione.16:31
66'
L'arbitro viene richiamato dal Var per rivedere il contatto ai danni di Oyono.16:29
65'
Calcio di rigore per il Frosinone. Ghedjemis lancia Oyono, che entra in area e cade dopo un contatto con Imperiale.16:29
64'
Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Antonio Raimondo ed entra Massimo Zilli.16:28
63'
Cambio in difesa per la Carrarese. Esce Fabio Ruggeri ed entra Devid Eugene Boauh.16:27
63'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Mattia Finotto ed entra Filippo Distefano.16:27
62'
Cross di Zuelli e mischia sottoporta con Palmisani che riesce infine a bloccare.16:26
60'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Mattia Finotto per una simulazione sull'uscita di Palmisani.16:25
60'
Abiuso smarca Sekulov, che perde l'attimo per calciare, ma mette in mezzo per Finotto, che non arriva in tempo per la deviazione. L'attaccante cade sull'uscita del portiere.16:25
56'
Su azione di corner Zuelli mette in mezzo e Illanes di testa mette alto.16:19
55'
Grande azione di Zanon sulla destra, che arriva sulla linea di fondo, mette un pallone al centro e Abiuso di testa mette fuori, contrastato da un difensore.16:32
52'
Bell'azione di Ghedjemis, che imbuca per Raimondo, che non riesce a coordinarsi e mette fuori.16:16
48'
Corner di Calò, sponda di testa e Raimondo quasi sulla linea mette dentro, ma l'arbitro fischia fuorigioco.16:12
47'
Primo tiro dalla bandierina per il Frosinone nella ripresa. Cicconi manda il pallone in corner.16:13
46'
Fimotto cerca di lanciare Abiuso, ma Palmisani esce e blocca il pallone.16:10
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Carrarese.16:09
45'
Cambio a centrocampo per la Carrarese. Esce Alessandro Arena ed entra Nikola Sekulov.16:14
45'
Cambio a centrocampo per il Frosinone. Esce Ben Kone ed entra Matteo Cichella.16:13
Il primo tempo si conclude col Frosinone in vantaggio per 1-0. La prima parte di gara è stata piuttosto bloccata, con pochissime occasioni per entrambe le squadre. A sboccare il risultato è un calcio di rigore trasformato da Calò. In pieno recupero l’arbitro decreta un secondo calcio di rigore a favore degli ospiti, ma dopo una revisione del Var ne revoca l’assegnazione.15:55
45'+5'
Fuschio finale del primo tempo. Carrarese-Frosinone 0-115:53
45'+4'
Giallo per il Frosinone. Ammonito Anthony Oyono per una trattenuta ai danni di Cicconi.15:52
45'+4'
La punizione di Schiavi viene bloccata da Palmisani.15:52
45'+3'
Dopo una rapida revisione Marinelli revoca l'assegnazione del calcio di rigore.15:51
45'+2'
L'arbitro è richiamato a rivedere l'intervento di braccio di Zanon.15:51
45'+1'
Calcio di rigore per il Frosinone. Ghedjemis da destra mette in mezzo un pallone sul quale Zanon colpisce col braccio allargato su una conclusione ravvicinata.15:50
45'+1'
Tre minuti di recupero.15:48
43'
Ripartenza del Frosinone, con Raimondo che lavora un pallone per Koutsoupias, che dal limite dell'area fa esplodere un sinistro che impegna Bleve.15:48
41'
GOL! Carrarese-FROSINONE 0-1. Rete di Giacomo Calò, che trasforma il calcio di rigore con un destro piazzzato alla sinistra di Bleve.
Attualmente Carrarese si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Carrarese ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 20 gol e ne ha subiti 9.
In casa Carrarese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Venezia e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 2-1 mentre Il Frosinone ha incontrato la Virtus Entella vincendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 4 gol.
Carrarese e Frosinone si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Carrarese-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle ultime sei partite tra Serie C e Serie BKT contro il Frosinone, la Carrarese è riuscita a segnare un solo gol, che tuttavia ha portato al successo nella gara di andata dello scorso campionato: cinque sconfitte per 0-1 nei restanti incontri.
Il Frosinone ha vinto l’unico precedente disputato sul campo della Carrarese in Serie BKT (1-0, grazie alla rete decisiva di Matteo Cicchella lo scorso 8 marzo) e potrebbe diventare la prima squadra a imporsi in entrambe le prime due trasferte contro questa avversaria nella competizione.
La Carrarese ha vinto le ultime due sfide casalinghe in questa Serie BKT (contro Juve Stabia e Venezia) e potrebbe ottenere tre successi consecutivi in casa nel torneo cadetto per la terza volta dopo esserci riuscita tra marzo-giugno 1947 (nove) e tra novembre-dicembre 2024 (quattro).
Il Frosinone è la squadra con più reti all’attivo in questa Serie BKT (18 in 10 gare); in particolare, la formazione giallazzurra aveva raggiunto lo stesso numero di gol dopo 10 partite giocate solo nella stagione 2009/10, quando arrivò al massimo a quota 19 dopo 11 incontri.
Si affrontano due delle tre squadre - insieme al Modena - a non aver ancora subito alcuna rete da colpo di testa in questa Serie BKT: da una parte solo il Modena (cinque) ha segnato più reti con questo fondamentale rispetto al Frosinone (quattro come Empoli e Spezia) mentre la Carrarese ha segnato la sua unica marcatura di questo tipo proprio nell'ultima sfida disputata in casa nel torneo.
Mattia Finotto è l’unico giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra tra gol e assist con la maglia della Carrarese nel 2025 in Serie BKT (6G, 4A). In particolare, dopo l’assist contro il Venezia e il gol contro il Cesena, l’attaccante potrebbe prendere parte ad almeno una rete per tre gare consecutive per la prima volta in carriera nel torneo.
Dopo aver realizzato le prime nove reti fuori casa in Serie BKT, Antonio Raimondo ha realizzato i successivi quattro gol nel torneo cadetto in match casalinghi; tuttavia con una rete in questo incontro, l’attaccante potrebbe diventare il primo giocatore nato dal 2004 in avanti a raggiungere la doppia cifra di reti fuori casa nella competizione.
