Il Padova coglie il quarto risultato utile consecutivo, sale a quattordici punti in classifica e si mantiene a ridosso della zona playoff, distante un solo punto.
Sudtirol interrompe la striscia negativa e conquista un punto importante, anche se la buona prestazione di oggi poteva far pregustare un risultato finale diverso. Undici punti in classifica per la squadra di Castori, a più due dal Bari quint'ultimo.
Nel prossimo turno i biancoscudati saranno ospiti del Mantova, mentre la squadra di Castori affronterà la Carrarese a Bolzano.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Padova-Sudtirol 1-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:05
Il Padova raggiunge il Sudtirol con un rigore di Bortolussi all’85’, dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Merkaj. La squadra di Andreoletti ha faticato contro un Sudtirol roccioso, che per larghi tratti della gara ha legittimato il vantaggio mantenuto fino al momento del rigore.16:58
90'+7'
Finisce la partita! PADOVA-SUDTIROL 1-1 (43’ Merkaj, 85’ rig. Bortolussi)!16:54
90'+2'
Prova una rovesciata dal limite Zedadka: parata comoda di Sorrentino.16:50
90'+1'
Ammonito Jonas Harder, che stende Pecorino.16:49
90'
Sei minuti di recupero all'Euganeo.16:48
90'
Sostituzione Sudtirol: fuori Silvio Merkaj, dentro Filipe Bordon.16:48
88'
Quattro gol nelle ultime cinque partite per Bortolussi, capocannoniere con sei reti assieme a Gliozzi del Modena.16:46
87'
Merkaj si lamenta dopo essere caduto in area padovana.16:45
85'
GOL! PADOVA-Sudtirol 1-1! BORTOLUSSI! L'attaccante la piazza sull'angolino alla propria destra: Adamonis intuisce ma non ci arriva!
CALCIO DI RIGORE PADOVA! Ferri assegna il penalty per il tocco di Kofler sul tentativo di Sgarbi!16:42
83'
Check del Var in corso, che chiama Ferri al monitor.16:41
82'
Barreca dalla bandierina, i giocatori padovani reclamano un tocco di mano di un giocatore del Sudtirol.16:40
82'
Il Padova trova il primo corner della gara, contro gli otto del Sudtirol.16:40
81'
Cartellino giallo per Davide Mancini.16:39
80'
PECORINO! L'attaccante colpisce in area su cross dalla bandierina di Martini: para Sorrentino.16:39
78'
Doppia sostituzione per Castori: escono Veseli e Odogwu per Mancini e Pecorino.16:37
78'
Ultimo cambio per il Padova: esce proprio Luca Di Maggio, entrato da poco più di dieci minuti, ed entra Giulio Favale.16:36
77'
Cartellino giallo per Luca Di Maggio, in ritardo su Molina.16:35
75'
Quindici minuti più recupero al termine della gara.16:33
74'
MERKAJ! Colpo di testa su invito di Molina: palla centrale, Sorrentino blocca.16:32
73'
Azione prolungata del Sudtirol che guadagna l'ennesimo corner.16:31
71'
Traversone di Capelli dalla destra: troppo lungo, palla sul fondo.16:29
70'
Segnali di risveglio per il Padova.16:28
69'
OCCASIONE PADOVA! Gran discesa di Seghetti che dalla sinistra la mette sul secondo palo per Capelli, che colpisce di destro ma la palla viene salvata quasi sulla linea da un difensore!16:27
68'
Sostituzione Sudtirol: esce Fabian Tait ed entra Karim Zedadka.16:26
68'
Villa ci prova da distanza notevole: tentativo da dimenticare.16:26
67'
Mancino di Fusi dal limite ribatturo dalla difesa ospite.16:25
66'
Triplo cambio per il Padova: escono Buonaiuto, Lasagna e Faedo per Di Maggio, Seghetti e Ghiglione.16:24
66'
Sostituzione Carlo Faedo Paolo Ghiglione16:24
66'
Sostituzione Kevin Lasagna Alessandro Seghetti16:23
65'
Ammonito Federico Davi, in ritardo su Bortolussi.16:23
63'
Odogwu prova a controllare un pallone in area del Padova, ma è bravo Sgarbi a non lasciargli spazio.16:22
61'
Cartellino giallo anche per Alessandro Capelli, che stende Simone Davi.16:19
57'
Cartellino giallo per Antonio Barreca, falloso su Tronchin.16:16
55'
Padova che prova ad alzare il peso offensivo del proprio gioco.16:13
55'
Sostituzione Padova: richiamato in panchina Kevin Varas e dentro Mattia Bortolussi.16:12
50'
Buonaiuto prova il traversone sul secondo palo verso l'accorrente Capelli, che però non arriva sul pallone.16:08
48'
Varas va giù in area del Sudtirol, ma Ferri fa proseguire.16:06
45'
Inizia il secondo tempo! PADOVA-SUDTIROL 0-1 (43’ Merkaj)!16:04
45'
Sostituzione Sudtirol: esce Andrea Masiello ed entra Federico Davi.16:03
Vediamo se gli allenatori opereranno dei cambi durante l'intervallo.16:02
Primo tempo equilibrato con un Sudtirol arcigno che sente l’importanza del match e pare più convinto sui contrasti, ed un Padova che prova a costruire trame di gioco interessanti ma fatica contro la pressione della squadra ospite. Nel finale di tempo la squadra di Castori passa in vantaggio grazie alla quarta rete in campionato di Merkaj, bravo a svettare di testa su assist di Molina.15:52
45'+1'
Finisce la prima frazione di gioco. PADOVA-SUDTIROL 0-1 (43’ Merkaj)!15:50
45'+1'
ODOGWU! Brutta palla persa da Harder a centrocampo, ripartenza del Sudtirol con Odogwu che dal limite prova il sinistro, deviato in angolo. Ma non c'è più tempo perche l'arbitro fischia la fine del primo tempo.15:49
45'
Un minuto di recupero.15:47
43'
GOL! Padova-SUDTIROL 0-1! MERKAJ! Gran cross dalla destra di Molina sul quale si avventa Merkaj, che sfugge alla marcatura di Capelli e insacca di testa la rete dell'uno a zero!
Soffre il Padova in questa parte finale di tempo.15:44
39'
Fischi dell'Euganeo in questa fase di possesso palla prolungato del Sudtirol.15:41
35'
Dieci minuti al termine della prima frazione di gioco, partita ancorata sullo 0 a 0.15:39
30'
DAVI'! L'esterno ci prova di controbalzo su invito di Martini dalla bandierina: para Sorrentino!15:33
29'
Fusi dalla distanza, destro ampiamente a lato.15:30
27'
Lasagna parte in contropide ma non riesce a servire Capelli che si stava liberando al limite dell'area.15:29
26'
Fallo in attacco del Padova: Buonaiuti in ritardo su Kofler.15:29
24'
Altro angolo conquistato da Merkaj, bravo a far guadagnare metri alla propria squadra..15:26
21'
KOFLER! Martini mette in mezzo, Sorrentino smanaccia e Kofler da buona posizione calcia alto!15:23
21'
Break del Sudtirol: Merkaj guadagna un corner.15:22
20'
Punizione dalla trequarti di Buonaiuto verso il secondo palo, palla che esce sul fondo senza che nessuno ci arrivi.15:22
19'
Padova che sembra aver preso in mano il controllo della gara.15:20
18'
Buonaiuto prova il destro dal limite: tiro ribattuto.15:20
15'
Bella azione del Padova con interessante cross di Faedo, Buonaiuto tenta la sforbiciata ma manca la palla.15:16
13'
FAEDO! Sinistro dal limite che esce non lontano dalla porta! Primo tiro della gara.15:15
11'
Traversone interessante di Capelli, ma non ci arriva nessuno e bracca il pallone Adamonis.15:13
10'
Martini calcia in area, allontana la difesa del Padova. Cade male Villa che si rialza dolorante.15:12
9'
Molina guadagna il primo calcio d'angolo della gara.15:11
9'
Pressa alto in questi primi minuti il Sudtirol.15:10
5'
Odogwu controlla un buon pallone a metà campo, ma viene steso da un giocatore del Padova.15:06
2'
Esce bene Sorrentino, al debutto con la maglia del Padova, su un pallone fasttidioso in area di rigore.15:04
Allo stadio “Euganeo” di Padova è tutto pronto. Comincia la sfida PADOVA-SUDTIROL!15:02
Arbitra la sfida Mario Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Grasso e dal quarto uomo Drigo. Monaldi e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.14:52
Il Sudtirol deve fare a meno di Pietrangeli ed El Kaouakibi. Cinque cambi rispetto a Venezia per Castori, che in attacco schiera la coppia Merkaj-Odogwu.14:46
Il Padova deve rinunciare all’indisponibile Papu Gomez. Andreoletti ne cambia sette rispetto allo Spezia: occasione dal primo minuto per Harder. In porta gioca Sorrentino.14:45
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol si schiera con il 3-5-2: Adamonis –Veseli, Kofler, Masiello – Molina, Tait, Tronchin, Martini, S. Davì – Merkaj, Odogwu. A disposizione: Poluzzi, Zedadka, Bordon, Sabatini, F. Davi, Mancini, Coulibaly, Casiraghi, Mallamo, Brik, Pecorino, Italeng. All. Castori.14:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova scende in campo con il 3-5-2: Sorrentino – Faedo, Sgarbi, Villa – Capelli, Fusi, Harder, Varas, Barreca – Lasagna, Buonaiuto. A disposizione: Moquet, Fortin, Belli, Seghetti, Di Maggio, Favale, Perrotta, Ghiglione, Crisetig, Bortolussi, Baselli, Pastina. All. Andreoletti14:24
Il Sudtirol invece staziona al quattordicesimo posto (in compagnia dell’Entella) con dieci punti, a tre lunghezze dal Padova. La squadra di Castori non vince da cinque giornate, nelle quali ha raccolto solo due pari. Nell’ultimo turno secca sconfitta per 3-0 a Venezia.12:21
Il Padova viene da tre risultati utili consecutivi. Tredici punti e decimo posto in classifica (con l’Avellino) per la squadra di Andreoletti, che nel turno infrasettimanale ha pareggiato con lo Spezia 1-1 (rete di Lasagna, al primo centro in campionato).12:14
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Padova e Sudtirol, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie B.12:14
Padova - Sudtirol è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Sudtirol sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
Attualmente Padova si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Padova ha segnato 12 gol e ne ha subiti 13; il Sudtirol ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16.
In casa Padova ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Cesena e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Padova ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Venezia perdendo 3-0.
Padova e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.
Padova-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Primo incrocio tra Padova e Südtirol in Serie BKT; le due squadre hanno pareggiato tutti gli ultimi tre incroci disputati in Serie C, dopo che avevano fatto registrare tre segni X in 10 precedenti considerando anche la Lega Pro 2 (quattro vittorie patavine e tre altoatesine nel parziale).
Il Südtirol ha vinto solo due delle 12 trasferte contro squadre neopromosse in Serie BKT (4N, 6P), perdendo cinque di queste ultime otto sfide in campionato (3N); l'ultimo successo esterno contro formazioni provenienti dalla serie inferiore per i biancorossi risale al 26 agosto 2023, 2-0 contro la Feralpisalò in quel caso, sotto la guida di Pierpaolo Bisoli.
Il Padova ha pareggiato le ultime due sfide casalinghe in Serie BKT (entrambe 2-2 contro Avellino e Juve Stabia) e non fa registrare tre segni X consecutivi in casa in campionato dal periodo tra febbraio e marzo 2019 (striscia di quattro in quel caso).
Dopo lo 0-1 contro il Cesena e lo 0-3 contro il Venezia, il Südtirol potrebbe perdere tre match di fila in Serie BKT per la prima volta dalla serie di cinque sconfitte rimediate tra novembre e dicembre 2024 - all'interno di quella striscia troviamo anche l'ultima occasione in cui gli altoatesini sono rimasti a secco di reti per almeno tre gare consecutive (quattro in quel caso).
Nonostante sia la squadra che ha giocato meno palloni in questa Serie BKT, il 5.9% delle giocate del Südtirol nel torneo (265/4518) sono arrivate all'interno dell'area avversaria: record in percentuale nel torneo in corso. Dall'altra parte, invece, il Padova ha effettuato solo il 2.7% dei propri tocchi in questo campionato negli ultimi 16 metri (162/5929), meglio solo dell'Avellino (2.4%).
Kevin Lasagna, che nell'ultimo match contro lo Spezia ha segnato il suo primo gol in cadetteria con la maglia del Padova, cerca la rete in due presenze consecutive di Serie BKT per la prima volta da novembre 2024 (sigilli contro Salernitana e Cittadella); l'attaccante dei veneti entra in uno dei suoi mesi preferiti: conta cinque reti in carriera a novembre in Serie BKT, in nessun mese ha fatto meglio nel torneo cadetto (cinque anche a marzo, aprile e ottobre).
Silvio Merkaj - miglior marcatore del Südtirol in questo campionato con tre reti all'attivo - è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tocchi all'interno dell'area avversaria in questa Serie BKT (65), oltre ad essere secondo solo ad Issa Doumbia (11) per possessi recuperati nell'ultimo terzo di campo (nove per il classe 1997 in questo torneo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: