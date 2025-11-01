Arbitra la sfida Mario Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Grasso e dal quarto uomo Drigo. Monaldi e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.14:52

Il Padova raggiunge il Sudtirol con un rigore di Bortolussi all’85’, dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Merkaj. La squadra di Andreoletti ha faticato contro un Sudtirol roccioso, che per larghi tratti della gara ha legittimato il vantaggio mantenuto fino al momento del rigore.16:58

PREPARTITA

Padova - Sudtirol è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Sudtirol sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2

Attualmente Padova si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 14° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Padova ha segnato 12 gol e ne ha subiti 13; il Sudtirol ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16.

In casa Padova ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Cesena e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Venezia perdendo 3-0.

Padova e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.

Padova-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Primo incrocio tra Padova e Südtirol in Serie BKT; le due squadre hanno pareggiato tutti gli ultimi tre incroci disputati in Serie C, dopo che avevano fatto registrare tre segni X in 10 precedenti considerando anche la Lega Pro 2 (quattro vittorie patavine e tre altoatesine nel parziale).

Il Südtirol ha vinto solo due delle 12 trasferte contro squadre neopromosse in Serie BKT (4N, 6P), perdendo cinque di queste ultime otto sfide in campionato (3N); l'ultimo successo esterno contro formazioni provenienti dalla serie inferiore per i biancorossi risale al 26 agosto 2023, 2-0 contro la Feralpisalò in quel caso, sotto la guida di Pierpaolo Bisoli.

Il Padova ha pareggiato le ultime due sfide casalinghe in Serie BKT (entrambe 2-2 contro Avellino e Juve Stabia) e non fa registrare tre segni X consecutivi in casa in campionato dal periodo tra febbraio e marzo 2019 (striscia di quattro in quel caso).

Dopo lo 0-1 contro il Cesena e lo 0-3 contro il Venezia, il Südtirol potrebbe perdere tre match di fila in Serie BKT per la prima volta dalla serie di cinque sconfitte rimediate tra novembre e dicembre 2024 - all'interno di quella striscia troviamo anche l'ultima occasione in cui gli altoatesini sono rimasti a secco di reti per almeno tre gare consecutive (quattro in quel caso).

Nonostante sia la squadra che ha giocato meno palloni in questa Serie BKT, il 5.9% delle giocate del Südtirol nel torneo (265/4518) sono arrivate all'interno dell'area avversaria: record in percentuale nel torneo in corso. Dall'altra parte, invece, il Padova ha effettuato solo il 2.7% dei propri tocchi in questo campionato negli ultimi 16 metri (162/5929), meglio solo dell'Avellino (2.4%).

Kevin Lasagna, che nell'ultimo match contro lo Spezia ha segnato il suo primo gol in cadetteria con la maglia del Padova, cerca la rete in due presenze consecutive di Serie BKT per la prima volta da novembre 2024 (sigilli contro Salernitana e Cittadella); l'attaccante dei veneti entra in uno dei suoi mesi preferiti: conta cinque reti in carriera a novembre in Serie BKT, in nessun mese ha fatto meglio nel torneo cadetto (cinque anche a marzo, aprile e ottobre).

Silvio Merkaj - miglior marcatore del Südtirol in questo campionato con tre reti all'attivo - è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tocchi all'interno dell'area avversaria in questa Serie BKT (65), oltre ad essere secondo solo ad Issa Doumbia (11) per possessi recuperati nell'ultimo terzo di campo (nove per il classe 1997 in questo torneo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: