Con l'odierno trionfo, il Palermo si proietta a quota 19 punti, resta invece invariata la situazione del Pescara. Uomini di Inzaghi e Vivarini che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Juve Stabia e Monza.

Cala il sipario allo Stadio Renzo Barbera di Palermo! Zanotti manda i titoli di coda di un match ad un'unica direzione, vinto dai padroni di casa per 5-0. Nel primo tempo, una sola rete al minuto 23' siglata da Pierozzi, ma partita che resta ancora in equilibrio con il Pescara che in un'occasione va vicino al pareggio, prontamente respinto sulla linea da un giocatore rosanero. Nella ripresa, il Palermo si mostra dilagante. All'inizio del secondo tempo al minuto 46' è Segre a portare il Palermo sul 2-0, a cui segue poi la doppietta personale di Pierozzi al minuto 58'; gara che prosegue senza particolari occasioni, al minuto 72' è Brunori a calare il poker per i Rosanero, sfruttando l'assist di Joel Pohjanpalo. A mettere la parola fine al match è Diakite', che fresco di energie finalizza il suggerimento di Vasic completando la vittoria.

Tutto pronto allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, è tempo di Palermo-Pescara! Nell’undicesima giornata di B, il calendario mette a confronto Rosanero e Biancazzurri. Attualmente, i siciliani occupano il sesto tassello della classifica generale, con un bottino di 16 punti sinora collezionati, pur provenendo da una dura sconfitta per 0-3 tra le mura domestiche contro il Monza. Posizione più arretrata quella degli abruzzesi, che sono fissi in 17^ posizione con 8 punti totali e che hanno alle spalle ben tre pareggi nelle ultime tre disputate.19:16

Si chiude la prima frazione di gioco al Barbera, parziale che sorride momentaneamente ai Rosanero. Dopo un avvio equilibrato, al minuto 23' è Pierozzi a sbloccare la sfida, sfruttando il prolungamento di Pohjanpalo ed insaccando alle spalle di Desplanches. Segue una gara non troppo colma di occasioni pericolose, Pescara che lascia spazio al possesso palermitano e prova allo scadere ad aumentare i giri del proprio motore, senza però trovare sinora la via del pareggio. Al minuto 48' il Pescara subisce un altro brivido: Pierozzi conclude in rete, ma la squadra arbitrale individua subito una posizione di offside da parte di Pohjanpalo, finlandese oltre la linea di gioco e risultato che resta fermo sull'1-0.20:25

Palermo - Pescara è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Pescara sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Andrea Zanotti Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cremonese-Palermo 0-0 31-08-2025 Serie B Carrarese-Calcio Padova 0-0 19-09-2025 Serie B Frosinone-Südtirol 2-2 23-09-2025 Coppa Italia Udinese-Palermo 2-1 30-09-2025 Serie B Reggiana-Spezia 1-1 25-10-2025 Serie B Südtirol-Cesena 0-1 01-11-2025 Serie B Palermo-Pescara 5-0

Attualmente il Palermo si trova 5° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Pescara si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8; il Pescara ha segnato 15 gol e ne ha subiti 23.

In casa il Palermo ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 5-0 mentre Il Pescara ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Niccolò Pierozzi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol.

Palermo e Pescara si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 15 volte, il Pescara ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Palermo-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità 38 precedenti tra Palermo e Pescara in Serie BKT: 15 vittorie a sette in favore dei rosanero con 16 pareggi a completare il quadro. Le due squadre tornano ad affrontarsi al Barbera nel torneo cadetto dall'11 novembre 2018, 3-0 per i padroni di casa in quel caso.

Il Palermo ha collezionato 11 vittorie e otto pareggi in 19 match casalinghi contro il Pescara in Serie BKT; la squadra abruzzese potrebbe diventare la prima avversaria affrontata almeno 20 volte dal Palermo internamente nel torneo cadetto contro cui i rosanero rimangono imbattuti in ognuno dei precedenti disputati tra le mura amiche.

Il Palermo ha pareggiato tre delle ultime quattro sfide interne contro squadre neopromosse in Serie BKT (1V), tanti segni X quanti quelli registrati nelle precedenti 12 gare in campionato contro avversarie di questo tipo (5V, 4P).

Nonostante la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Monza al Barbera, il Palermo potrebbe ritrovarsi con al massimo una sconfitta nelle prime sette sfide casalinghe in Serie BKT (2V, 3N) per la prima volta dal 2018/19 (zero in quel caso).

Dopo esser rimasto imbattuto nelle prime otto sfide in questa Serie BKT (4V, 4N), il Palermo ha perso senza riuscire a trovare la via della rete le ultime due sfide di campionato contro Catanzaro e Monza; da quando i rosanero hanno fatto il loro ritorno nel torneo cadetto solo una volta hanno fatto registrare tre sconfitte di fila non riuscendo a segnare alcun gol, tra settembre e ottobre 2022 con Eugenio Corini in panchina.

Il Pescara ha vinto solo una delle prime 10 giornate in questa Serie BKT (5N, 4P), pareggiando tutte le ultime tre sfide; considerando solo l'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo in due occasioni gli abruzzesi hanno ottenuto appena una vittoria dopo 11 sfide di un singolo torneo cadetto, nel 2006/07 e nel 2000/01 (zero successi in entrambi i casi).

Il Pescara non vince da 10 trasferte in Serie BKT (4N, 6P), solo Sampdoria (19), Entella (16) e Bari (11) hanno una striscia aperta con più sfide fuori casa senza successi tra le squadre attualmente nel torneo cadetto; l'ultimo successo per gli abruzzesi fuori dalle mura amiche risale al 2 marzo 2021, 1-0 contro il Cittadella in quel caso.

Il Palermo è una delle due squadre - insieme all'Avellino e al Mantova - ad aver segnato il 100% delle sue reti dall'interno dell'area di rigore (10/10) in questa Serie BKT; dall'altra parte, solo il Mantova (18) ha incassato più gol negli ultimi 16 metri del Pescara (17) in questo torneo cadetto.

Joel Pohjanpalo non ha preso parte ad alcuna rete in nessuna delle ultime tre sfide disputate in Serie BKT e dal suo esordio in maglia rosanero, ovvero da febbraio scorso (vs Spezia), non è mai rimasto a secco sia di assist che di gol per quattro sfide consecutive in campionato. L'attaccante del Palermo è uno dei due giocatori - insieme a Gabriele Moncini - ad aver portato più punti alla squadra grazie alle proprie reti (sei punti con cinque marcature) nel torneo cadetto in corso.

Sebastiano Desplanches, ex rosanero con 25 presenze in Serie BKT (inclusi playout/playoff) — tra cui l’esordio del 5 maggio 2024 contro l’Ascoli — è attualmente il portiere con più parate (39) nella Serie BKT 2025/26. Ben 32 di questi interventi sono arrivati su conclusioni da dentro l’area di rigore, un altro primato assoluto in cadetteria nella stagione in corso.

