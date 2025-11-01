Virgilio Sport
Virtus Entella-Empoli: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari
1 Novembre 2025 ore 17:15
Virtus Entella
1
Empoli
0
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 86' 1-0 Andrea Tiritiello
0'
45'
90'
90'
96'

Virtus Entella che vince ancora in casa, a decidere il gol di Tiritiello al 86'. Empoli decisamente sottotono, una sola conclusione in porta, troppo poco per portare a casa punti.

  1. Da Virtus Entella - Empoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!19:12

  2. 90'+6'

    FINISCE VIRTUS ENTELLA - EMPOLI! 1-0 IL FINALE!19:11

  3. 90'+6'

    Angolo per l'Entella, che tiene lontano l'Empoli dalla sua area.19:10

  4. 90'+5'

    GUARINO! Conclusione del difensore, Colombi in angolo!19:09

  5. 90'+4'

    Sostituzione ENTELLA: esce Marco Dalla Vecchia, entra Denis Portanova.19:09

  6. 90'+4'

    AMMONITO Stefano Di Mario. Giallo all'esterno per allontanare il pallone. 19:08

  8. 90'+4'

    Entella che guadagna tempo, Empoli che fatica nel recuperare palla.19:07

  9. 90'+2'

    Empoli in avanti, ma pochissime idee per la squadra ospite.19:05

  10. 90'+1'

    Cinque i minuti di recupero.19:05

  11. 89'

    Sostituzione EMPOLI: esce Gerard Yepes, entra Flavio Bianchi.19:03

  12. 88'

    Primo tiro in porta dell'Empoli con Degli Innocenti, facile la presa di Colombi.19:02

  14. 87'

    Entella che riesce a sbloccare la partita in questo finale, Empoli ora costretto alla reazione.19:01

  15. 86'

    GOL! VIRTUS ENTELLA - Empoli 1-0! Rete di Andrea Tiritiello. Punizione di Fumagalli, il difensore sul secondo palo sigla il suo quinto gol stagionale!

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Tiritiello19:01

  16. 85'

    AMMONITO Duccio Degli Innocenti. Intervento in ritardo su Di Mario, punizione da posizione pericolosa per l'Entella. 18:59

  17. 84'

    Entella che sta alzando il volume del suo gioco, cercando la vittoria in questo finale.18:56

  18. 83'

    Sostituzione ENTELLA: esce Davide Bariti, entra Marco Nichetti.18:57

  20. 83'

    ANCROA TIRITIELLO! Angolo per l'Entella, altro colpo di testa del difensore che manda a lato!18:56

  21. 81'

    MIRACOLO DI FUGLINATI! Cross per Debenedetti che colpisce di testa a botta sicuro, riflesso incredibile del portiere che salva l'Empoli.18:54

  22. 80'

    Empoli che sta prendendo metri, in questo finale.18:53

  23. 78'

    SHPENDI! Tiro cross della punta, palla che termina a lato.18:51

  24. 77'

    Shpendi molto piú presente in fase difensiva, Popov alla ricerca di allungare l'Entella.18:51

  26. 75'

    Scontro Popov - Tiritiello in area, fallo in attacco della punta dell'Empoli.18:49

  27. 74'

    Partita ancora bloccata, occasioni che arrivano praticamente solo da palla da fermo.18:48

  28. 71'

    TIRITIELLO! Sugli sviluppi dell'angolo, colpo d testa del difensore che finisce alto!18:45

  29. 70'

    Sostituzione EMPOLI: esce Andrea Ghion, entra Lorenzo Ignacchiti.18:44

  30. 69'

    Sostituzione EMPOLI: esce Luca Belardinelli, entra Duccio Degli Innocenti.18:43

  32. 66'

    AMMONITO Luca Belardinelli. Fallo tattico del centrocampista che ferma la ripartenza locale. 18:40

  33. 66'

    Punizione Empoli: Carboni prova a giro sul secondo palo, palla che termina a lato.18:39

  34. 64'

    Sostituzione ENTELLA: esce Ahmad Benali, entra Nermin Karic.18:37

  35. 63'

    Sostituzione ENTELLA: esce Flavio Russo, entra Alessandro Debenedetti.18:37

  36. 62'

    Cambi con l'orologio per l'Empoli, dopo una ora esatta dentro Shpendi e Popov.18:35

  38. 60'

    Sostituzione EMPOLI: esce Pietro Pellegri, entra Stiven Shpendi.18:34

  39. 60'

    Sostituzione EMPOLI: esce Rares Ilie, entra Bohdan Popov.18:34

  40. 59'

    AMMONITO Andrea Tiritiello. Giallo al difensore per un fallo precedente, Mariani lascia continuare per poi estrarre il cartellino. 18:34

  41. 59'

    Cross di Bariti per Russo, palla tra le braccia di Fulignati.18:32

  42. 57'

    RUSSO! La punta anticipa e sorprende Guarino, diagnole che termina a lato.18:31

  44. 56'

    Empoli che sta guadagando metri, dopo una prima ora a favore dell'Entella.18:30

  45. 54'

    Punizione di Ghion, palla direttamente sul fondo.18:27

  46. 53'

    Punizione per l'Empoli: Mariani ferma il gioco per chiedere calma in area.18:26

  47. 53'

    Empoli meno passivo in questo secondo tempo, Entella che continua a fare la partita.18:25

  48. 51'

    FUMAGALLI! Buco di Guarino, Fulignati riesce a chiudere sulla pnnta che ha concluso da posizione defilata.18:25

  50. 49'

    Marconi dolorante dopo la deviazione in area, esce dal campo. Si riprende il gioco, il difensore torna in campo.18:22

  51. 48'

    DOPPIO MIRACOLO DI FULIGNATI! Il portiere prima blocca su Marconi, poi su Franzoni. Che rifelssi per il portiere!18:21

  52. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, partita che inizia con qualche secondo di ritardo perché Fulignati ha dimenticato la fascia di capitano negli spogliatoi.18:19

  53. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI VIRTUS ENTELLA - EMPOLI!18:18

  54. Partita ancora ferma sullo 0-0: Entella che ci prova, Fumagalli prende una traversa su punizione, ma non trova il guizzo vincente. Empoli che si difende, ma fatica a ripartire e trovare la occasione vincente.18:04

  56. 45'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 il risultato parziale!18:03

  57. 43'

    Altra conclusione di Dalla Vecchia, respinto il pallone dalla difesa dell'Empoli.17:59

  58. 41'

    DALLA VECCHIA! Contropiede Entella, tiro cross del talento che tglia tutta l'area piccola e termina sul fondo.17:58

  59. 38'

    Cross di Cabroni, attento Di Maio in chiusura: si rivede l'Empoli.17:55

  60. 36'

    TRAVERSA PER L'ENTELLA! Punizione di Fumagalli, palla che colpisce la parte bassa del legno. Occasionissima per i locali.17:54

  62. 34'

    Dalla Vecchia steso da Ghion al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per l'Entella.17:50

  63. 32'

    Cross di Bariti, attento Carboni in diagonale ad anticipare tutti.17:49

  64. 30'

    Siamo arrivati alla mezzora di gioco, gara che sta regalando veramente poche emozioni e che negli ultimi minuti si é chiusa in una lotta a centrocampo.17:48

  65. 27'

    Partita che non decolla, due squadre che si stanno annullando creando veramente poco in fase offensiva.17:45

  66. 24'

    Gran chiusura di Benali su un Ilie che fino a questo momento ha trovato pochi palloni giocabili.17:42

  68. 22'

    Gara che non sta regalando grosse emozioni, Entella che ci prova di piú, Empoli per ora si difende.17:39

  69. 19'

    Pellegri sta lottando, ma sembra troppo isolato in questi primi minuti.17:37

  70. 17'

    Empoli di contro molto chiuso, gli ospiti stanno facendo fatica ad uscire dalla propria metá campo.17:35

  71. 15'

    Che inizio della Entella, che sta costringendo l'Empoli nella propria trequarti.17:32

  72. 12'

    Parodi dalla distanza, palla alta sopra la traversa.17:29

  74. 11'

    RUSSO! Stop e cross di Fumagalli, il giocatore dell'Entella da due passi calcia alto!17:27

  75. 9'

    Proteste dell'Entella per una spinta di Pellegri in area su Russo, per Mariani si continua a giocare.17:25

  76. 8'

    Continua il forcing dell?entella, che continua a guadagnare corner.17:25

  77. 7'

    Cross di Bariti, Dalla Vecchia sul secondo palo é anticipato ancora in angolo.17:23

  78. 5'

    Problemi per Pellegri, gioco fermo.17:21

  80. 4'

    Partiti molto forte i locali, che stanno conquistando angoli ma non stanno preoccupando troppo la squadra ospite.17:20

  81. 2'

    Empoli, in maglia granata con numeri azzurri, contro l'Entella, nella classica divisa biancazzurra.17:19

  82. 1'

    INIZIA VIRTUS ENTELLA -EMPOLI!17:19

  83. Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.17:15

  84. Empoli con Pellegri da prima punta, Ilie a supporto. Carboni e Moruzzi sulle fasce, Yepes con Ghion in mediana. Difesa con Curto, Guarino e Obertin.17:14

  86. Virtus Entella con un attacco molto mobile, Fumagalli con RUsso e Dalla Vecchia davanti, a centrocampo Benali da regista. Di Mario Sulla fascia,, Tiritello al centro della difesa.17:29

  87. La formazione dell'EMPOLI: (3-5-1-1) Fulignati - Curto, Guarino, Obaretin - Moruzzi, Yepes, Ghion, Belardinelli, Carboni - Ilie - Pellegri.17:09

  88. Sono ufficiali le formazioni del match: VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1), Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Bariti, Benali, Franzoni, Di Mario - Dalla Vecchia,Fumagalli - Russo. 17:28

  89. I locali arrivano dalla pesante sconfitta con il Frosinone, con la classifica che dice un solo punto dalla zona play out; ospiti alla ricerca di punti per riprendere la zona play off.09:33

  90. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Virtus Entella - Empoli, sfida di Serie B valevole per la undicesima giornata di Serie B.09:31

  92. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
    Città: Chiavari
    Capienza: 5535 spettatori09:31

    Stadio Enrico Sannazzari Fonte: Gettyimages

Formazioni Virtus Entella - Empoli

PREPARTITA

Virtus Entella - Empoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
Arbitro di Virtus Entella - Empoli sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati2
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino6.8

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16; l'Empoli ha segnato 13 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Virtus Entella ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pescara e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Modena e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 4-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol.

Virtus Entella e Empoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Virtus Entella-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nelle sei sfide di Serie BKT tra Empoli e Virtus Entella non c'è stato nemmeno un pareggio: quattro successi dei toscani contro i due liguri.
  • La Virtus Entella ha perso due delle tre gare interne contro l’Empoli in Serie B (1V), ma ha sempre segnato almeno due reti in ciascuna delle sfide (sei totali); in generale, solo contro il Bari (quattro) i liguri hanno realizzato più di un gol per più match consecutivi nel torneo cadetto (tre anche contro Cesena e Vicenza). 
  • La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle cinque sfide casalinghe disputate in questa Serie BKT (2V, 3N) e solo nel 2016/17 (5V, 1N) non ha incassato nessuna sconfitta dopo le prime sei gare in casa nel torneo cadetto.
  • L'Empoli ha perso tre delle quattro trasferte disputate in questa Serie BKT (1V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 21 sfide disputate fuori casa nel torneo cadetto. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo in due occasioni i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte in un singolo torneo cadetto: nel 2011/12 e nel 1999/2000 (1N, 4P in entrambi i casi).
  • Nessuna squadra ha segnato più reti con giocatori subentrati dalla panchina rispetto all'Empoli (cinque come Carrarese e Pescara) in questa Serie BKT; dall'altra parte la Virtus Entella è una delle due formazioni - insieme al Cesena - a non aver ancora trovato la rete da giocatori entrati a gara in corso nel torneo.
  • Andrea Franzoni (due) è, insieme ad Andrea Tiritiello (quattro), uno dei due giocatori della Virtus Entella con più di una rete in questo campionato di Serie BKT. Tra i compagni di squadra, il classe ’97 è quello che ha effettuato più tiri (27) e giocato più palloni in area avversaria (37) in questa stagione in cadetteria.
  • Con la rete contro la Sampdoria nell'ultimo turno di Serie BKT, Bohdan Popov - miglior marcatore dell'Empoli - ha già raggiunto quota cinque reti in campionato. Tra i giocatori ad aver segnato un minimo di cinque gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso, il classe 2007 è il più giovane e anche quello che vanta la miglior percentuale realizzativa (62.5%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Virtus EntellaEmpoli
Partite giocate1010
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate45
Gol totali segnati1013
Gol totali subiti1617
Media gol subiti per partita1.61.7
Percentuale possesso palla45.648.1
Numero totale di passaggi34583435
Numero totale di passaggi riusciti27792710
Tiri nello specchio della porta3438
Percentuale di tiri in porta34.347.5
Numero totale di cross235208
Numero medio di cross riusciti6050
Duelli per partita vinti444552
Duelli per partita persi490549
Corner subiti5451
Corner guadagnati6442
Numero di punizioni a favore111152
Numero di punizioni concesse163166
Tackle totali135155
Percentuale di successo nei tackle57.862.6
Fuorigiochi totali175
Numero totale di cartellini gialli2421
Numero totale di cartellini rossi13

