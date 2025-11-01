Siamo arrivati alla mezzora di gioco, gara che sta regalando veramente poche emozioni e che negli ultimi minuti si é chiusa in una lotta a centrocampo.17:48

PREPARTITA

Virtus Entella - Empoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Empoli sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16; l'Empoli ha segnato 13 gol e ne ha subiti 18.

In casa la Virtus Entella ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pescara e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Modena e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 4-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol.

Virtus Entella e Empoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Virtus Entella-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle sei sfide di Serie BKT tra Empoli e Virtus Entella non c'è stato nemmeno un pareggio: quattro successi dei toscani contro i due liguri.

La Virtus Entella ha perso due delle tre gare interne contro l’Empoli in Serie B (1V), ma ha sempre segnato almeno due reti in ciascuna delle sfide (sei totali); in generale, solo contro il Bari (quattro) i liguri hanno realizzato più di un gol per più match consecutivi nel torneo cadetto (tre anche contro Cesena e Vicenza).

La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle cinque sfide casalinghe disputate in questa Serie BKT (2V, 3N) e solo nel 2016/17 (5V, 1N) non ha incassato nessuna sconfitta dopo le prime sei gare in casa nel torneo cadetto.

L'Empoli ha perso tre delle quattro trasferte disputate in questa Serie BKT (1V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 21 sfide disputate fuori casa nel torneo cadetto. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo in due occasioni i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte in un singolo torneo cadetto: nel 2011/12 e nel 1999/2000 (1N, 4P in entrambi i casi).

Nessuna squadra ha segnato più reti con giocatori subentrati dalla panchina rispetto all'Empoli (cinque come Carrarese e Pescara) in questa Serie BKT; dall'altra parte la Virtus Entella è una delle due formazioni - insieme al Cesena - a non aver ancora trovato la rete da giocatori entrati a gara in corso nel torneo.

Andrea Franzoni (due) è, insieme ad Andrea Tiritiello (quattro), uno dei due giocatori della Virtus Entella con più di una rete in questo campionato di Serie BKT. Tra i compagni di squadra, il classe ’97 è quello che ha effettuato più tiri (27) e giocato più palloni in area avversaria (37) in questa stagione in cadetteria.

Con la rete contro la Sampdoria nell'ultimo turno di Serie BKT, Bohdan Popov - miglior marcatore dell'Empoli - ha già raggiunto quota cinque reti in campionato. Tra i giocatori ad aver segnato un minimo di cinque gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso, il classe 2007 è il più giovane e anche quello che vanta la miglior percentuale realizzativa (62.5%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: