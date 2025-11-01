AMMONITO Andrea Tiritiello. Giallo al difensore per un fallo precedente, Mariani lascia continuare per poi estrarre il cartellino. 18:34
59'
Cross di Bariti per Russo, palla tra le braccia di Fulignati.18:32
57'
RUSSO! La punta anticipa e sorprende Guarino, diagnole che termina a lato.18:31
56'
Empoli che sta guadagando metri, dopo una prima ora a favore dell'Entella.18:30
54'
Punizione di Ghion, palla direttamente sul fondo.18:27
53'
Punizione per l'Empoli: Mariani ferma il gioco per chiedere calma in area.18:26
53'
Empoli meno passivo in questo secondo tempo, Entella che continua a fare la partita.18:25
51'
FUMAGALLI! Buco di Guarino, Fulignati riesce a chiudere sulla pnnta che ha concluso da posizione defilata.18:25
49'
Marconi dolorante dopo la deviazione in area, esce dal campo. Si riprende il gioco, il difensore torna in campo.18:22
48'
DOPPIO MIRACOLO DI FULIGNATI! Il portiere prima blocca su Marconi, poi su Franzoni. Che rifelssi per il portiere!18:21
47'
Nessun cambio nell'intervallo, partita che inizia con qualche secondo di ritardo perché Fulignati ha dimenticato la fascia di capitano negli spogliatoi.18:19
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI VIRTUS ENTELLA - EMPOLI!18:18
Partita ancora ferma sullo 0-0: Entella che ci prova, Fumagalli prende una traversa su punizione, ma non trova il guizzo vincente. Empoli che si difende, ma fatica a ripartire e trovare la occasione vincente.18:04
45'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 il risultato parziale!18:03
43'
Altra conclusione di Dalla Vecchia, respinto il pallone dalla difesa dell'Empoli.17:59
41'
DALLA VECCHIA! Contropiede Entella, tiro cross del talento che tglia tutta l'area piccola e termina sul fondo.17:58
38'
Cross di Cabroni, attento Di Maio in chiusura: si rivede l'Empoli.17:55
36'
TRAVERSA PER L'ENTELLA! Punizione di Fumagalli, palla che colpisce la parte bassa del legno. Occasionissima per i locali.17:54
34'
Dalla Vecchia steso da Ghion al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per l'Entella.17:50
32'
Cross di Bariti, attento Carboni in diagonale ad anticipare tutti.17:49
30'
Siamo arrivati alla mezzora di gioco, gara che sta regalando veramente poche emozioni e che negli ultimi minuti si é chiusa in una lotta a centrocampo.17:48
27'
Partita che non decolla, due squadre che si stanno annullando creando veramente poco in fase offensiva.17:45
24'
Gran chiusura di Benali su un Ilie che fino a questo momento ha trovato pochi palloni giocabili.17:42
22'
Gara che non sta regalando grosse emozioni, Entella che ci prova di piú, Empoli per ora si difende.17:39
19'
Pellegri sta lottando, ma sembra troppo isolato in questi primi minuti.17:37
17'
Empoli di contro molto chiuso, gli ospiti stanno facendo fatica ad uscire dalla propria metá campo.17:35
15'
Che inizio della Entella, che sta costringendo l'Empoli nella propria trequarti.17:32
12'
Parodi dalla distanza, palla alta sopra la traversa.17:29
11'
RUSSO! Stop e cross di Fumagalli, il giocatore dell'Entella da due passi calcia alto!17:27
9'
Proteste dell'Entella per una spinta di Pellegri in area su Russo, per Mariani si continua a giocare.17:25
8'
Continua il forcing dell?entella, che continua a guadagnare corner.17:25
7'
Cross di Bariti, Dalla Vecchia sul secondo palo é anticipato ancora in angolo.17:23
5'
Problemi per Pellegri, gioco fermo.17:21
4'
Partiti molto forte i locali, che stanno conquistando angoli ma non stanno preoccupando troppo la squadra ospite.17:20
2'
Empoli, in maglia granata con numeri azzurri, contro l'Entella, nella classica divisa biancazzurra.17:19
1'
INIZIA VIRTUS ENTELLA -EMPOLI!17:19
Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.17:15
Empoli con Pellegri da prima punta, Ilie a supporto. Carboni e Moruzzi sulle fasce, Yepes con Ghion in mediana. Difesa con Curto, Guarino e Obertin.17:14
Virtus Entella con un attacco molto mobile, Fumagalli con RUsso e Dalla Vecchia davanti, a centrocampo Benali da regista. Di Mario Sulla fascia,, Tiritello al centro della difesa.17:29
La formazione dell'EMPOLI: (3-5-1-1) Fulignati - Curto, Guarino, Obaretin - Moruzzi, Yepes, Ghion, Belardinelli, Carboni - Ilie - Pellegri.17:09
Sono ufficiali le formazioni del match: VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1), Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Bariti, Benali, Franzoni, Di Mario - Dalla Vecchia,Fumagalli - Russo. 17:28
I locali arrivano dalla pesante sconfitta con il Frosinone, con la classifica che dice un solo punto dalla zona play out; ospiti alla ricerca di punti per riprendere la zona play off.09:33
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Virtus Entella - Empoli, sfida di Serie B valevole per la undicesima giornata di Serie B.09:31
Virtus Entella - Empoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Empoli sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
6.8
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
Attualmente la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 11 gol e ne ha subiti 16; l'Empoli ha segnato 13 gol e ne ha subiti 18.
In casa la Virtus Entella ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Pescara e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Modena e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 4-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol.
Virtus Entella e Empoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Virtus Entella-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle sei sfide di Serie BKT tra Empoli e Virtus Entella non c'è stato nemmeno un pareggio: quattro successi dei toscani contro i due liguri.
La Virtus Entella ha perso due delle tre gare interne contro l’Empoli in Serie B (1V), ma ha sempre segnato almeno due reti in ciascuna delle sfide (sei totali); in generale, solo contro il Bari (quattro) i liguri hanno realizzato più di un gol per più match consecutivi nel torneo cadetto (tre anche contro Cesena e Vicenza).
La Virtus Entella è rimasta imbattuta nelle cinque sfide casalinghe disputate in questa Serie BKT (2V, 3N) e solo nel 2016/17 (5V, 1N) non ha incassato nessuna sconfitta dopo le prime sei gare in casa nel torneo cadetto.
L'Empoli ha perso tre delle quattro trasferte disputate in questa Serie BKT (1V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 21 sfide disputate fuori casa nel torneo cadetto. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo in due occasioni i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte in un singolo torneo cadetto: nel 2011/12 e nel 1999/2000 (1N, 4P in entrambi i casi).
Nessuna squadra ha segnato più reti con giocatori subentrati dalla panchina rispetto all'Empoli (cinque come Carrarese e Pescara) in questa Serie BKT; dall'altra parte la Virtus Entella è una delle due formazioni - insieme al Cesena - a non aver ancora trovato la rete da giocatori entrati a gara in corso nel torneo.
Andrea Franzoni (due) è, insieme ad Andrea Tiritiello (quattro), uno dei due giocatori della Virtus Entella con più di una rete in questo campionato di Serie BKT. Tra i compagni di squadra, il classe ’97 è quello che ha effettuato più tiri (27) e giocato più palloni in area avversaria (37) in questa stagione in cadetteria.
Con la rete contro la Sampdoria nell'ultimo turno di Serie BKT, Bohdan Popov - miglior marcatore dell'Empoli - ha già raggiunto quota cinque reti in campionato. Tra i giocatori ad aver segnato un minimo di cinque gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso, il classe 2007 è il più giovane e anche quello che vanta la miglior percentuale realizzativa (62.5%).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: