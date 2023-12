Da Palermo - Catanzaro é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie B!22:30

Palermo contestato, rosanero che ci hanno provato nel finale ma hanno trovato il muro del Catanzaro, con un Fulignati sempre attento.22:30

Il Catanzaro vince e si trova, almeno per una notte, terzo in classifica: in rete Iemmello e Biasci, non serve al Palermo la rete di Stulac nel finale.22:29

90'+10' FINISCE PALERMO - CATANZARO! 1-2 il risultato finale, contestazione per la squadra di casa.22:29

90'+9' GIRATA DI LUCIONI! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione volante del centrale, blocca Fulignati.22:28

90'+8' Cross di Valente, Aurelio con la torre, deviazione in angolo. Ultima occasione per i rosanero.22:27

90'+6' Brunori si gira in area, Scognamillo di corpo difende l'uscita del portiere. Rischia il centrale che ferma l'avversario con una spallata energica.22:25

90'+5' Faccia a faccia tra Bunori e Scognamillo, Marinelli divide i due.22:24

90'+4' Contropiede Catanzaro, Pontisso porta palla ma, al limite, sbaglia completamente lo scarico per Ambrosino.22:23

90'+3' Punizione dalla sinistra per il Palermo: Valente mette sul primo palo, Fulignati blocca in mischia.22:22

90'+2' AMMONITO Kevin Miranda. Giallo anche al difensore per un intervento in ritardo su Valente. 22:22

90'+1' Saranno sette i minuti di recupero.22:21

90'+1' AMMONITO Matteo Luigi Brunori. Giallo anche alla punta del Palermo. 22:21

90'+1' AMMONITO Andrea Oliveri. Giallo anche al giocatore del Catanzaro per il faccia a faccia con Stulac. 22:20

90' AMMONITO Leo Štulac. Intervento su Stoppa, scatta il parapiglia a centrocampo. 22:20

89' Fulignati in uscita travolge anche Scognamillo: rimane a terra il difensore.22:18

88' Tutto il Catanzaro nella propria area, é assedio del Palermo.22:18

87' Un fattore Valente, l'esterno posizionato a sinistra ha cambiato la partita.22:16

86' Un rosso per la panchina del Catanzaro, tanta tensione in questo finale.22:15

86' SEGRE! Cross di Stulac, inserimento e conclusione al volo del mediano: attento Fulignati.22:15

85' Spinge il Palermo, cross di Buttaro, blocca Fulignati.22:14

83' Ora tutto il Barbera a spingere la propria squadra, con i rosanero che credono nel pareggio.22:13

82' GOL! PALERMO - Catanzaro 1-2! Rete di Leo Štulac. Cross tagliato di Valente, il regista di testa anticipa Brighenti ed insacca.



Guarda la scheda del giocatore Leo Stulac

81' Tutto il Palermo in avanti, praterie per il Catanzaro che peró fatica a ripartire.22:10

79' Sostituzione PALERMO: esce Claudio Gomes, esce Leo Štulac.22:09

78' Brunori cerca la conclusione a sorpresa, calciando male e mandando a lato.22:07

77' Sostituzione CATANZARO: esce Andrea Ghion, entra Simone Pontisso.22:06

77' Sostituzione CATANZARO: esce Tommaso Biasci, entra Matteo Stoppa.22:06

76' Sostituzione CATANZARO: esce Pietro Iemmello, entra Giuseppe Ambrosino.22:06

75' AMMONITO Marco Pompetti. Fallo su Segre, Catanzaro che si difende ora anche con le cattive. 22:05

74' Brunori si gira bene in area ma ottimo il ritorno di Pompetti, che evita la conclusione della punta.22:04

73' Palermo che spinge, punizione di Valente che Fulignati riesce ad allontanare con i pugni.22:03

71' Mateju anticipa da ultimo uomo Biasci, subendo anche fallo. Difesa del Palermo ancora scoperta.22:00

70' HENDERSON! Tiro cross del fantasista, Fulignati con un colpo di reni salva i suoi.21:59

68' AMMONITO Alessio Buttaro. Fallo sul neoentrato Oliveri, trattenuta per la maglia. 21:58

68' Sostituzione CATANZARO: esce Panos Katseris, entra Kevin Miranda.21:58

68' Sostituzione CATANZARO: esce Jari Vandeputte entra Andrea Oliveri.21:57

67' Iemmello ancora pericoloso, Mateju costretto agli straordinari per salvare la sua porta.21:55

66' Palermo con pochissimo equilibrio, i cambi non hanno aiutato i rosanero creando forse ancora piú confusione.21:54

64' BIASCI! Controllo in area e sinistro della punta, blocca Pigliacelli.21:53

63' PALO DI VANDEPUTTE! Contropiede per i calabresi, il fantasista rientra sul destro e cerca il primo palo, colpendo peró l'esterno del legno.21:53

62' Punizione per il Palermo: Valente cerca la porta, palla facile per Fulignati.21:51

61' AMMONITO Panos Katseris. Fallo tattico del terzino che si prende il giallo. 21:51

60' Tre cambi per Corini, che mantiene la difesa a tre ma con un approccio decisamente piú offensivo.21:49

59' Sostituzione PALERMO: esce Kristoffer Lund Hansen, entra Giuseppe Aurelio.21:49

59' Sostituzione PALERMO: esce Ivan Marconi, entra Nicola Valente.21:48

59' Sostituzione PALERMO: esce Leonardo Mancuso, entra Federico Di Francesco.21:48

59' MARCONI! Partita che si é accesa, cross di Lund per il centrale che non riesce a dare forza: blocca Fulignati.21:47

58' IEMMELLO! Schema su angolo che porta la punta alla conclusione, una deviazione salva Pigliacelli!21:46

57' Angolo per il Catanzaro, nato da una chiusura di Lucioni sul cross di Katseris.21:46

55' Catanzaro pericolosissimo in contropiede, Katseris trova il cross basso che taglia tutta l'area piccola, Iemmello non ci arriva.21:44

53' Reazione del Palermo veemente, Buttaro prova da posizione defilata, palla alta.21:43

52' COSA SBAGLIA LUND HANSEN! Altro angolo per il Palermo, l'esterno ha la possibilità di calciare al volo da buona posizione ma colpisce malissimo la sfera.21:42

51' Palermo che era partito forte in questo secondo tempo ma punito alla prima ripartenza ospite.21:40

49' GOL! Palermo - CATANZARO 0-2! Rete di Tommaso Biasci. Contropiede da angolo, Pigliacelli riesce a deviare la prima conclusione della punta, ma non puó nulla su tap in vincente.



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci

48' Angolo di Henderson, Buttaro sul secondo palo trova il colpo di testa ma non la porta del Catanzaro.21:37

47' Segre scarica su Buttaro, Veroli chiude in angolo. Corner per il Palermo.21:37

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:35

46' Sostituzione PALERMO: esce Francesco Di Mariano, entra Liam Henderson.21:34

Il Catanzaro trova il gol nel finale grazie a Iemmello, che rompe l'equilibrio di una gara che fino al 44' non aveva visto un vero padrone. Palermo piú propositivo ma pericoloso solo con una conclusione di Mancuso, ben bloccata da Fulignati.21:20

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PALERMO - CATANZARO! 0-1 il risultato, decide il gol di Iemmello.21:19

45'+1' Un minuto di recupero.21:18

45' Vantaggio nasce da una mischia in area con varie deviazioni, alla fine la decide Iemmello che controlla prima di Marconi e fredda Pigliacelli.21:18

44' GOL! Palermo - CATANZARO 0-1! Rete di Pietro Iemmello. La punta da vero rapace d'area controlla un pallone difficile e insacca con Pigliacelli che non puó fare nulla.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello

42' Cross teso e potente di Marconi, blocca Fulignati in presa bassa.21:15

41' Buon Palermo in questo finale, Catanzaro chiuso nella propria trequarti.21:13

39' OCCASIONE PALERMO! Punizione che taglia tutta l'area piccola, Mancuso da due passi non riesce nella deviazione ma tocca con la mano.21:11

38' Altra punizione per i rosanero, colpo di Vandeputte a Di Mariano: deve stare attento il fantasista, giá ammonito.21:10

37' MANCUSO! Finalmente si vede la punta: cross alla trequarti di Di Mariano, l'attaccante al volo impegna Fulignati.21:08

36' Gran chiusura di Katseris su Lund, con il greco che guadagna anche la rimessa dal fondo.21:07

35' Punizione dalla trequarti per il Palermo: Di Mariano cerca Lucioni, sul pallone arriva Brighenti.21:07

33' Pompetti controlla male un buon pallone al limite, la sua conclusione é chiusa da Gomes.21:05

31' SCOGNAMILLO! Su angolo, il centrale trova il piattone al volo: palla alta sopra la traversa.21:03

29' Che rischio per Gomes che parte palla al piede nella sua trequarti e quasi si fa soffiare la sfera da Biasci.21:01

27' Altra palla profonda per Brunori, buona la chiusura di Katseris che subisce anche fallo.21:00

26' Brunori con un gran colpo al volo, palla alta ma azione ferma per il fuorigioco della punta.20:58

24' Segre cerca il pallone lungo per Buttaro, sfera che si perde sul fondo.20:56

22' Sounas con un'altra grande palla in profonditá, Biasci non riesce a superare Marconi.20:54

21' Pompetti alla distanza, conclusione potente ma che termina decisamente alta.20:53

20' Brunori prova un difficile controllo a seguire in area, palla insidiosa di Buttaro che non agevola la punta.20:52

18' Cross di Buttaro, Mancuso sul primo palo devia ma manda a lato.20:50

16' AMMONITO Jari Vandeputte. Intervento da dietro per l'esterno che stende Di Mariano. 20:48

16' Sull'angolo, colpo di testa di Biasci, palla ampiamente a lato.20:47

15' OCCASIONE CATANZARO! Gran palla di Sounas per Katseris, conclusione da posizione defilata per il terzino che trova la risposta di Pigliacelli!20:47

13' Marconi duro su Sounas, cresce il possesso palla del Catanzaro.20:46

12' Biasci prova l'esterno per Vandeputte, che si era inserito centralmente: l'ex Vicenza non controlla.20:44

10' AMMONITO Francesco Di Mariano. Intervento molto duro su Ghion, nervoso l'esterno del Palermo. 20:42

10' Veroli si aggrappa a Di Mariano, cadono i due: Marinelli fa segno che si puó continuare a giocare.20:42

9' Marconi sembra aver problemi, il Catanzaro si ferma ma il giocatore fa segno agli avversari di poter continuare.20:41

8' Altro cross di Buttaro, palla che termina sul fondo.20:40

7' Palermo che sta facendo la partita, ma Catanzaro che punge quando ha spazio per ripartire.20:39

6' Cross di Lund, attento Scognamillo ad anticipare Brunori sul primo palo.20:38

4' BIASCI! Ghion trova la punta in area, conclusione di prima intenzione che Pigliacelli blocca a terra.20:36

3' Palermo che si schiera a tre, Buttaro e Lund Hansen come quinti di centrocampo.20:35

1' Palermo in rosanero, Catanzaro in completo rosso e numeri gialli.20:33

1' INIZIA PALERMO - CATANZARO! Primo pallone per i locali.20:32

Dirige il match l'arbitro Livio Marinelli.20:03

Vivarini conferma l'undici vittorioso con il Cosenza, coppia di attacco formata da Iemmello e Biasci, Vandeputte e Sounas sulle fasce a dare fantasia.20:03

Corini in mediana opta per Segre e Lund ad accompagnare Gomes, solo panchina per Stulac e Henderson. In difesa Buttaro, confermati Di Mariano, Brunori e Mancuso in attacco.20:35

La formazione del CATANZARO: (4-4-2), Fulignati - Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli - Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte - Iemmello, Biasci. A disp.: Sala, Krastev, Krajnc, Miranda, Olivieri, Verna, Pontisso, D’Andrea, Brignola, Stoppa, Ambrosino, Donnarumma.19:59

Sono ufficiali le formazioni del match: PALERMO (4-3-3), Pigliacelli - Mateju, Lucioni, Marconi, Buttaro - Segre, Gomes, Lund - Di Mariano, Brunori, Mancuso. A disp.: Desplanches, Kanuric, Aurelio, Nedelcearu, Graves, Stulac, Henderson, Valente, Di Francesco.19:59

Palermo e Catanzaro tornano ad affrontarsi in un match di Serie B per la prima volta dopo oltre 37 anni dall’ultima sfida andata in scena il 13 aprile 1986 e vinta dai rosanero per 1-0 al Barbera.19:57

La quindicesima giornata di Serie B si apre con la sfida al Barbera tra Palermo e Catanzaro, due squadre rispettivamente quinte e sesta in classifica, entrambe a quota 24.19:57