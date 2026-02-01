Dopo l'equilibrio del primo tempo, il Monza apre il secondo tempo con la traversa clamorosa di Ravanelli, poi si rende pericoloso un paio di volte con Colpani ma rischia sul contropiede di Varas e sul gol annullato a Bortolussi. Nel finale arriva però il gol decisivo di Alvarez, entrato in campo tre minuti prima, perfetto nel battere Sorrentino di testa. Vittoria importantissima per i brianzoli che accorciano sul Frosinone, il Padova rimane invece a bocca asciutta dopo una partita giocata tutto sommato alla pari con gli ospiti.
44 punti per il Monza che sale al terzo posto in classifica, a tre lunghezze dal Venezia capolista e a due dal Frosinone secondo. Il Padova rimane invece a 25, quattro di vantaggio sulla zona playout.
Nel prossimo turno il Padova sarà di scena a Castellammare contro la Juve Stabia, per il Monza c'è invece l'Avellino all'U-Power.
90'+8'
Triplice fischio all'Euganeo. Monza batte Padova 2-1 in rimonta.19:15
90'+7'
Monza che tiene palla in zona offensiva, non sembra più esserci tempo per il Padova.19:14
90'+5'
Padova a caccia del pari con la forza della disperazione, si aprono però spazi per il Monza in contropiede.19:12
90'+4'
Caso a terra in area veneta, Massimi non fischia nulla, decisione confermata dopo un breve silent-check.19:11
90'+1'
OCCASIONE PADOVA! Thiam respinge corto un cross in mezzo dalla sinistra, Faedo calcia teso in porta ma trova la deviazione del proprio compagno Villa a negargli il gol!19:08
90'
Sei minuti di recupero.19:10
90'
Sostituzione Padova: esce anche Antonio Barreca, entra Francesco Di Mariano.19:06
90'
Sostituzione Padova: fuori Jonas Harder, dentro Jonathan Silva.19:06
90'
Sostituzione Monza: fuori Andrea Colpani, dentro Lorenzo Lucchesi.19:06
87'
GOL! Padova-MONZA 1-2! Rete di Alvarez. Cross di Ciurria col mancino dalla destra, Alvarez stacca perfettamente di testa e batte Sorrentino. Rimonta completata per gli ospiti.
Fallo in attacco di Birindelli che rischia il giallo protestando platealmente all'indirizzo di Massimi.19:02
84'
Sostituzione Monza: esce anche Arvid Brorsson, dentro Agustín Álvarez al suo posto.19:00
84'
Sostituzione Monza: fuori Hernani, dentro Patrick Ciurria.19:00
83'
GOL ANNULLATO! Lasagna gira in area piccola il corner dalla sinistra, Pessina anticipa Sgarbi di testa ma alle sue spalle arriva la zampata di Bortolussi che insacca da due passi. Massimi viene richiamato al monitor e decide di annullare per fallo di Sgarbi.19:00
80'
OCCASIONE PADOVA! Fusi tocca in area per Lasagna che, di prima intenzione, calcia a giro col mancino sul palo lungo. La palla finisce fuori di un soffio dopo una deviazione.18:57
79'
Birindelli arriva sul fondo e crossa dalla destra, la sfera finisce però direttamente oltre la linea. La palla torna al Padova dopo una lunga fase di possesso del Monza.18:56
76'
Proteste da parte della panchina del Monza per una rimessa assegnata al Padova. Massimi estrae il rosso per un collaboratore di Bianco.18:52
74'
Cutrone anticipa Sgarbi che lo atterra, Massimi estrae il giallo per il difensore del Padova.18:51
73'
Ripartenza del Monza, Colpani riceve palla in area ma, anziché calciare, prova il servizio per Caso, consegnando però il pallone alla difesa veneta.18:50
71'
OCCASIONE PADOVA! Varas si avventa su un pallone vagante a centrocampo, si invola verso la porta ma calcia alto col sinistro. Decisivo l'intervento di Ravanelli a disturbare l'avversario al momento della conclusione.18:48
70'
COLPANI! Il Flaco centra la porta col sinistro verso il sette, Sorrentino ci arriva alzando la palla in corner.18:47
69'
Punizione per il Monza a ridosso dell'area veneta. Occasione per Colpani o Hernani da circa 20 metri in posizione centrale.18:46
67'
Sostituzione Padova: fuori Luca Di Maggio, dentro Kevin Varas, match winner della gara di andata.18:44
65'
Sostituzione Monza: esce anche Pedro Obiang, al suo posto entra Giuseppe Caso.18:42
65'
Sostituzione Monza: fuori Dany Mota, dentro Patrick Cutrone.18:42
64'
Cross di Di Maggio, deviato, la palla si impenna in area ma Thiam è reattivo e la fa sua in uscita alta.18:40
63'
Sostituzione Padova: fuori Papu Gomez, dentro Kevin Lasagna.18:39
60'
Ripartenza del Padova, Bortolussi serve il Papu Gomez che spedisce però il pallone a lato col sinistro dalla distanza.18:36
59'
COLPANI! Pessina apre in orizzontale per il compagno che centra lo specchio col sinistro ma Sorrentino è ben piazzato e riesce a bloccare il tiro dell'avversario.18:36
59'
Non punge il Monza sul tiro dalla bandierina ma rimane in possesso della sfera nel campo veneto.18:35
58'
Cross di Hernani dalla sinistra e controcross di Colpani dalla destra, il Padova chiude in angolo.18:35
55'
Preme il Monza che manda al tiro anche Obiang, il cui sinistro viene respinto dal muro di maglie bianche.18:32
54'
OCCASIONE MONZA! Dany Mota apre a sinistra per Azzi che rientra sul destro e stringe la conclusione sul primo palo, non trovando lo specchio da ottima posizione.18:30
53'
Risponde il Padova con Di Maggio al tiro, il suo destro finisce però altissimo.18:29
52'
TRAVERSA DEL MONZA! Colpani dalla bandierina, Ravanelli stacca di testa sul primo palo centrando una traversa clamorosa!18:28
50'
Difficoltà di manovra per il Monza dovute al pressing a tutto campo dei padroni di casa.18:26
48'
Cross di Faedo sul secondo palo, Di Maggio ci prova in terzo tempo ma non impatta bene e la palla finisce sul fondo.18:24
47'
Nulla di fatto dalla bandierina ma il Padova rimane in zona offensiva.18:24
46'
Subito un calcio d'angolo per il Padova che prova a mettere pressione sugli ospiti.18:23
46'
Si ricomincia!18:22
45'
Sostituzione Padova: fuori Marco Perrotta, dentro Lorenzo Villa.18:21
Situazione di parità all'intervallo col Padova che passa in vantaggio al 17' col rigore perfetto di Bortolussi, il Monza tiene però in mano le redini della partita e trova il pareggio con Colpani allo scadere. In precedenza erano andati vicini al gol Azzi per gli ospiti e Di Maggio per i padroni di casa. Risultato dunque in bilico all'Euganeo.18:08
45'+2'
Fine primo tempo. 1-1 al riposo tra Padova e Monza, reti di Bortolussi e Colpani.18:05
45'+2'
Calcio d'angolo per il Padova, Massimi allunga il recupero per consentire la battuta ai veneti.18:04
45'
Un minuto di recupero.18:04
45'
GOL! Padova-MONZA 1-1! Rete di Colpani. Birindelli serve Colpani al limite dell'area avversaria, l'ex Fiorentina calcia col mancino rasoterra sul primo palo, sorprendendo Sorrentino. Pareggio del Monza!18:04
44'
Buon fraseggio del Padova che arriva in area monzese giocando palla a terra ma non riesce a concludere.18:02
42'
Colpani prova l'ingresso in area dalla destra, Perrotta tiene nell'uno contro uno e spedisce il pallone in fallo laterale.18:00
41'
Cross di Birindelli dalla destra, Azzi prova la mezza rovesciata col destro dalla parte opposta ma colpisce male.17:59
40'
Colpani pennella in area dalla sinistra su calcio di punizione, non arriva la deviazione decisiva sottoporta ma, anzi, Ravanelli commette fallo di mano. Il possesso torna dunque al Padova.17:58
39'
Entrata in ritardo di Faedo su Hernani e giallo per il difensore padovano.17:57
37'
Finta e controfinta di Dany Mota in area padovana, poi il destro del portoghese viene respinto in fallo laterale.17:55
34'
Azzi crossa dalla linea di fondo, Colpani la rimette in mezzo per Obiang che indovina il destro ma trova la respinta della difesa di casa.17:53
33'
Perrotta atterra Colpani rischiando il secondo giallo, molte proteste da parte degli ospiti con Massimi che non prende però ulteriori provvedimenti.17:51
31'
OCCASIONE PADOVA! Di Maggio si accentra dalla sinistra e cerca il sette con un destro a giro, palla fuori di pochissimo alla sinistra di Thiam.17:49
30'
Possesso palla prolungato del Monza che non sta però riuscendo a essere incisivo in zona offensiva.17:48
29'
Destro debole di Colpani a incrociare da dentro l'area, abbrancato da Sorrentino in tuffo.17:47
28'
Bortolussi prova la sponda volante per Barreca, Brorsson capisce tutto e tocca il pallone di testa all'indietro per Thiam.17:46
28'
Punizione in zona offensiva per il Padova, Harder prova la girata mancina da dentro l'area ma viene murato.17:45
26'
Doppio corner per il Monza, sul secondo arriva la conclusione di Azzi direttamente in curva.17:44
24'
Ammonito Perrotta per il fallo precedente su Colpani.17:43
24'
OCCASIONE MONZA! Errore di Capelli che serve Colpani sulla propria trequarti, il Flaco viene atterrato da Perrotta, la palla finisce ad Azzi che centra lo specchio col destro ma trova una gran risposta di Sorrentino a dirgli di no!17:43
24'
Destro di Hernani dalla lunga distanza, Sorrentino lo blocca a terra in due tempi.17:41
22'
Palla rubata e ripartenza del Padova, chiusa dal destro sballato di Capelli dal limite.17:39
20'
Ripartenza del Padova, cross di Capelli per Bortolussi che non la tocca ma arriva Gomez alle sue spalle, provandoci col sinistro ma non trovando la porta.17:39
19'
Reazione del Monza che crea scompiglio in area avversaria, la palla carambola però addosso a Pessina e termina sul fondo.17:37
17'
GOL! PADOVA-Monza 1-0! Rete di Bortolussi. Destro incrociato che spiazza Thiam, Bortolussi porta avanti il Padova su rigore.
Rigore confermato anche dalla sala VAR. Sul dischetto va Bortolussi.17:34
15'
Arriva anche il giallo per il difensore svedese.17:33
15'
RIGORE PER IL PADOVA! Cross insidioso di Capelli dalla destra, Di Maggio va a terra in area, travolto da Brorsson. Massimi indica il dischetto.17:33
13'
Sinistro di Gomez dalla distanza, respinto dalla difesa ospite, poi Harder commette fallo su Hernani.17:31
11'
Azzi prova il cross dalla sinistra, la palla gli rimpalla addosso e termina sul fondo. Si riparte con una rimessa per i padroni di casa.17:29
10'
E' il Monza che gestisce maggiormente il possesso in questo avvio, il Padova attende per provare invece a colpire in ripartenza.17:28
8'
Traversone di Birindelli dalla trequarti, Azzi arriva a toccare il pallone con la spalla sul secondo palo, spedendo la palla sopra la traversa.17:26
6'
Sorrentino respinge di pugno il corner di Colpani, Azzi controlla e tenta il destro dalla distanza, parato in due tempi dal portiere di casa.17:24
5'
Altra conclusione dalla distanza da parte del Monza, ci prova Obiang col destro, deviato in calcio d'angolo dalla difesa di casa.17:23
4'
Ribaltamento di fronte, Gomez ci prova col destro a giro da dentro l'area ma trova un muro di maglie avversarie a sbarrargli la strada.17:22
3'
Ancora un'occasione su palla inattiva per il Monza, Hernani cerca direttamente lo specchio col destro su punizione da circa 25 metri. Nessun problema per Sorrentino che blocca a terra il tentativo telefonato dell'avversario.17:21
2'
Subito un calcio d'angolo per il Monza, Colpani lo mette in mezzo dalla destra, la difesa veneta respinge corto poi arriva un altro cross per Mota che non impensierisce Sorrentino di testa da centro area.17:20
Si comincia con una manciata di minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia.17:18
Tre cambi anche per Bianco rispetto alla vittoria netta sul Pescara: Colpani parte dall'inizio al posto di Keita a supporto, insieme al confermato Pessina, dell'unica punta Dany Mota. Alvarez va dunque in panchina. Davanti a Thiam vengono confermati Ravanelli e Carboni con Brorsson che prende il posto di Lucchesi. Hernani e Obiang formano la cerniera di centrocampo con Birindelli a destra e Azzi a sinistra. Panchina per il nuovo arrivato Cutrone.17:24
Tre cambi nel Padova rispetto alla pesante sconfitta col Sudtirol: Faedo prende il posto di Villa in difesa, Di Maggio a centrocampo per Varas e il Papu Gomez parte dal 1' al posto di Lasagna. Capelli e Barreca saranno gli esterni, Harder il perno centrale in mezzo al campo insieme a Fusi, nel trio di difesa davanti a Sorrentino trovano invece ancora posto Sgarbi e Perrotta.17:14
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: 3-4-2-1 per gli ospiti. Thiam - Brorsson, Carboni, Ravanelli - Birindelli, Obiang, Hernani, Azzi - Colpani, Pessina - Mota. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Lucchesi, Cutrone, Delli Carri, Keita Balde, Bakoune, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso.18:41
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA: 3-5-2 per la squadra di Andreoletti. Sorrentino - Faedo, Sgarbi, Perrotta - Capelli, Fusi, Harder, Di Maggio, Barreca - Gomez, Bortolussi. A disposizione: Fortin, Belli, Crisetig, Varas, Seghetti, Lasagna, Ghiglione, Silva, Villa, Buonaiuto, Di Mariano.19:07
Dirige il match Massimi con Giuggioli e Santarossa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Castellano mentre in sala VAR ci sono Meraviglia e Rutella.16:51
Nella gara di andata il Padova si impose 1-0, rifilando al Monza quella che è finora l'unica sconfitta dei brianzoli sul proprio terreno di gioco. Decisiva la rete di Varas al 51'.16:50
Si chiude all'Euganeo il programma del turno numero 22 di Serie B con i padroni di casa del Padova che ospitano il Monza. Un derby tra biancorossi con i veneti chiamati a rialzare la testa dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare e i brianzoli con una ghiotta occasione per guadagnare terreno sul Frosinone, secondo in classifica ma fermato sull'1-1 a Chiavari dall'Entella. Fischio d'inizio alle ore 17.15.16:50
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Padova-Monza, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie B 2025/26.16:44
Padova - Monza è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Monza sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente Padova si trova 13° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 44 punti (frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Padova ha segnato 21 gol e ne ha subiti 27; il Monza ha segnato 34 gol e ne ha subiti 18. La partita di andata Monza - Padova si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa Padova ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Sudtirol e il Monza ottenendo 0 punti. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Frosinone e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Padova ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 1-2 mentre Il Monza ha incontrato il Pescara vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol.
Padova e Monza si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 11 volte, il Monza ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Padova-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova ha vinto per 1-0 il match di andata contro il Monza; i patavini potrebbero conquistare il successo in entrambe le sfide stagionali contro i brianzoli solo per la seconda volta nella loro storia in Serie BKT, dopo quella del 1993/94, con Mauro Sandreani come allenatore.
Il Monza giocherà una trasferta contro il Padova per la prima volta dopo quasi 30 anni in Serie BKT (l'ultima il 10 maggio 1998); dopo un filotto di 10 gare esterne consecutive senza vittorie (4N, 6P) contro i veneti, i brianzoli hanno vinto la trasferta più recente (2-1) e potrebbero conquistare la posta piena per due incroci consecutivi sul campo dei patavini per la prima volta nel torneo cadetto.
Il Padova ha vinto la gara di andata contro il Monza senza subire gol (1-0 grazie alla rete di Kevin Varas); i veneti hanno tenuto la porta inviolata in 19 delle 33 partite totali disputate contro i brianzoli in Serie BKT: soltanto contro il Brescia hanno collezionato più clean sheet (24) nella competizione.
Il Padova ha perso le ultime due partite di campionato con un punteggio complessivo di 1-5 - almeno due reti al passivo in ciascuno di questi match, mentre non aveva incassato mai più di un gol nelle precedenti sei sfide del torneo -; i veneti potrebbero subire tre ko consecutivi per la prima volta nella competizione dalla striscia di cinque registrata tra novembre e dicembre 2018.
Nelle prime 13 gare di questo campionato, il Monza ha tenuto la porta inviolata in sette match (nel 54% dei casi), subendo una media di 0.5 reti a partita; in tutte le successive otto sfide, invece, i brianzoli hanno strappato soltanto un clean sheet (13%) incassando in media quasi il triplo dei gol: 1.3 centri a match.
Cinque degli ultimi sei gol subiti dal Monza in questo campionato sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (tre dal dischetto e due a seguito di un corner, compreso il più recente contro il Frosinone); nel periodo (ultime sei giornate), soltanto la Reggiana ne ha incassati di più (sei) dei brianzoli da questa situazione di gioco nel torneo in corso - cinque anche la Virtus Entella.
Nonostante sia quartultimo per recuperi offensivi (101, al pari del Bari), il Padova è la squadra che conta il maggior numero di conclusioni da questa situazione di gioco: 28 (quinto il Monza con 25), da cui sono nati due gol (proprio come i brianzoli), contro Empoli e Avellino, rispettivamente ad agosto e settembre.
Sei (cinque gol e un assist) delle otto partecipazioni totali al gol di Mattia Bortolussi in questo campionato sono arrivate all'Euganeo, comprese tutte le ultime cinque; tuttavia, il Padova ha vinto soltanto due match in cui l'attaccante ha preso parte a una marcatura in questa Serie BKT: contro l'Entella (2-1) e nella sfida più recente contro il Modena (2-0), entrambe le sfide in casa.
Tra i giocatori che hanno cambiato maglia nel mese di gennaio, Hernani è quello che ha segnato più gol con la nuova squadra in Serie BKT: tre, nelle ultime due gare di campionato - lo stesso numero di reti realizzate nelle precedenti 40 partite del torneo con Reggina, Parma e lo stesso Monza -; l'unico calciatore dei brianzoli ad avere trovato la via del gol per tre match consecutivi nelle ultime 20 stagioni della competizione (dal 2006/07) è stato Mattia Valoti nel febbraio 2022.
Il primo sigillo di Paulo Azzi in Serie BKT è arrivato proprio contro il Padova il 22 marzo 2014. Il brasiliano ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato (un centro e due assist) e potrebbe partecipare a una marcatura per tre match di fila per la prima volta in carriera tra Serie A e Serie BKT.
