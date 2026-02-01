Dirige il match Massimi con Giuggioli e Santarossa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Castellano mentre in sala VAR ci sono Meraviglia e Rutella.16:51

Tre cambi nel Padova rispetto alla pesante sconfitta col Sudtirol: Faedo prende il posto di Villa in difesa, Di Maggio a centrocampo per Varas e il Papu Gomez parte dal 1' al posto di Lasagna. Capelli e Barreca saranno gli esterni, Harder il perno centrale in mezzo al campo insieme a Fusi, nel trio di difesa davanti a Sorrentino trovano invece ancora posto Sgarbi e Perrotta.17:14

Tre cambi anche per Bianco rispetto alla vittoria netta sul Pescara: Colpani parte dall'inizio al posto di Keita a supporto, insieme al confermato Pessina, dell'unica punta Dany Mota. Alvarez va dunque in panchina. Davanti a Thiam vengono confermati Ravanelli e Carboni con Brorsson che prende il posto di Lucchesi. Hernani e Obiang formano la cerniera di centrocampo con Birindelli a destra e Azzi a sinistra. Panchina per il nuovo arrivato Cutrone.17:24

Situazione di parità all'intervallo col Padova che passa in vantaggio al 17' col rigore perfetto di Bortolussi, il Monza tiene però in mano le redini della partita e trova il pareggio con Colpani allo scadere. In precedenza erano andati vicini al gol Azzi per gli ospiti e Di Maggio per i padroni di casa. Risultato dunque in bilico all'Euganeo.18:08

Padova - Monza è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Monza sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie B: 10 partite Coppa Italia: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2

Attualmente Padova si trova 13° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte); invece il Monza si trova 3° in classifica con 44 punti (frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Padova ha segnato 21 gol e ne ha subiti 27; il Monza ha segnato 34 gol e ne ha subiti 18.

La partita di andata Monza - Padova si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa Padova ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Sudtirol e il Monza ottenendo 0 punti.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Frosinone e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 1-2 mentre Il Monza ha incontrato il Pescara vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol.

Padova e Monza si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 11 volte, il Monza ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Padova-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto per 1-0 il match di andata contro il Monza; i patavini potrebbero conquistare il successo in entrambe le sfide stagionali contro i brianzoli solo per la seconda volta nella loro storia in Serie BKT, dopo quella del 1993/94, con Mauro Sandreani come allenatore.

Il Monza giocherà una trasferta contro il Padova per la prima volta dopo quasi 30 anni in Serie BKT (l'ultima il 10 maggio 1998); dopo un filotto di 10 gare esterne consecutive senza vittorie (4N, 6P) contro i veneti, i brianzoli hanno vinto la trasferta più recente (2-1) e potrebbero conquistare la posta piena per due incroci consecutivi sul campo dei patavini per la prima volta nel torneo cadetto.

Il Padova ha vinto la gara di andata contro il Monza senza subire gol (1-0 grazie alla rete di Kevin Varas); i veneti hanno tenuto la porta inviolata in 19 delle 33 partite totali disputate contro i brianzoli in Serie BKT: soltanto contro il Brescia hanno collezionato più clean sheet (24) nella competizione.

Il Padova ha perso le ultime due partite di campionato con un punteggio complessivo di 1-5 - almeno due reti al passivo in ciascuno di questi match, mentre non aveva incassato mai più di un gol nelle precedenti sei sfide del torneo -; i veneti potrebbero subire tre ko consecutivi per la prima volta nella competizione dalla striscia di cinque registrata tra novembre e dicembre 2018.

Nelle prime 13 gare di questo campionato, il Monza ha tenuto la porta inviolata in sette match (nel 54% dei casi), subendo una media di 0.5 reti a partita; in tutte le successive otto sfide, invece, i brianzoli hanno strappato soltanto un clean sheet (13%) incassando in media quasi il triplo dei gol: 1.3 centri a match.

Cinque degli ultimi sei gol subiti dal Monza in questo campionato sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (tre dal dischetto e due a seguito di un corner, compreso il più recente contro il Frosinone); nel periodo (ultime sei giornate), soltanto la Reggiana ne ha incassati di più (sei) dei brianzoli da questa situazione di gioco nel torneo in corso - cinque anche la Virtus Entella.

Nonostante sia quartultimo per recuperi offensivi (101, al pari del Bari), il Padova è la squadra che conta il maggior numero di conclusioni da questa situazione di gioco: 28 (quinto il Monza con 25), da cui sono nati due gol (proprio come i brianzoli), contro Empoli e Avellino, rispettivamente ad agosto e settembre.

Sei (cinque gol e un assist) delle otto partecipazioni totali al gol di Mattia Bortolussi in questo campionato sono arrivate all'Euganeo, comprese tutte le ultime cinque; tuttavia, il Padova ha vinto soltanto due match in cui l'attaccante ha preso parte a una marcatura in questa Serie BKT: contro l'Entella (2-1) e nella sfida più recente contro il Modena (2-0), entrambe le sfide in casa.

Tra i giocatori che hanno cambiato maglia nel mese di gennaio, Hernani è quello che ha segnato più gol con la nuova squadra in Serie BKT: tre, nelle ultime due gare di campionato - lo stesso numero di reti realizzate nelle precedenti 40 partite del torneo con Reggina, Parma e lo stesso Monza -; l'unico calciatore dei brianzoli ad avere trovato la via del gol per tre match consecutivi nelle ultime 20 stagioni della competizione (dal 2006/07) è stato Mattia Valoti nel febbraio 2022.

Il primo sigillo di Paulo Azzi in Serie BKT è arrivato proprio contro il Padova il 22 marzo 2014. Il brasiliano ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due partite di campionato (un centro e due assist) e potrebbe partecipare a una marcatura per tre match di fila per la prima volta in carriera tra Serie A e Serie BKT.

